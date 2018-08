Bivši šef HANFA-e Ante Samodol u podužem se statusu osvrnuo na svoj odnos s gospođom ministricom Martinom Dalić. Samodola je na reagiranje potaklo što ga je bivša ministrica spomenula u svom svjedočenju pred DORH-om. Preciznije, Dalić je u iskazu govoreći o kandidatima za izvanrednog povjerenika Agrokora, kazala kako je Samodol ‘bio isključen jer je odbio svjedočiti pred arbitražom u Washingtonu’ pa su zaključili da je bolji kandidat Branimir Bricelj.

“Dakle, gospođa Dalić još uvijek me jako voli. Sjetila me se čak dok više nije bila u dragom joj kapacitetu potpredsjednice Vlade dajući izjavu u DORH-u. Jer, od svih sedam nabrojanih kandidata s ploče, samo je obrazložila moje „isključenje“ i nije našla za shodno navoditi razloge o isključenju drugih jer njihov grijeh nije važan spomena u tamo nekom DORH-u”, napisao je u podužem postu Samodol kojim demantira iskaz Martine Dalić i njenu tvrdnju da je odbio svjedočiti u arbitrraži s MOL-om.

Tražila da izbaci izjavu njenog supruga

Samodol je kronološki krenuo objašnjavati razvoj događaja još od 2011. kada je kao šef HANFA-e krenuo u istraživanje ponašanja MOL-a u INI. Tadašnji ministar gospodarstva Đuro Popijač ga je pozvao na sastanak, a tamo ga je, tvrdi, dočekala Martina Dalić, koja je obnašala funkciju ministrice financija.

“Nisam niti rekao bok, ministrica je kao iz topa ispalila : „Samodol, što mi j….š muža, imaš tamo te Mađare pa se s njima j….i , pusti mi muža na miru“. U prvi mah nisam mogao razlučiti o čemu govori dok nije nastavila: „Izvoli maknuti njegovu izjavu iz zapisnika koji ste napravili“.

Neobičan sastanak kod Đure Popijača

Kako tvrdi gospodin Samodol u današnjoj objavi, iz HANFA-e su u postupku istrage uzimali izjave članova Uprave Ine i izvršnih direktora, pa se tu tako našla i izjava Nike Dalića. Samodol kaže da je to odbio napraviti pa je situacija u kabinetu ministra Popijača, a bio je i on prisutan, bila prilično napeta.

“Ja naravno odbijam maknuti iz Zapisnika izjavu muža i člana Uprave uz opservaciju ministrici da se odluči ili muž ili član uprave INE. Situacija u tren eksplodira i nastane bučna drama. Ministrica izuva svoje visoke crvene štikle i počne bosa poskakivati po sobi… Ja odguravam sklopiva vrata kabineta i odlazim. Zapisnik nije izmijenjen, ali počinje teći naša ljubav.”

Dva puta je davao iskaz

Sljedeći događaj o kojem piše dogodio se pet godina kasnije nakon ovog prvog, radi se o proljeću 2016. kada su Samodola pozvali da kao bivši šef HANFA-e da iskaz za arbitražu RH-MOL u Washingtonu. Taj je iskaz dao u hotelu Esplanade što ga je nemalo iznenadilo jer je očekivao da će to biti neke službene prostorije. Iskaz je dao na zahtjev odvjetnice Vesne Vasiljević koja mu je kazala da radi za Vladu.

“Potom slijedi moj drugi iskaz, ali sada više ne u Esplanadi, već u sjedištu odvjetničkog društva Tina Doličkog gdje po navodima V. Vasiljević na zadnjem katu postoji posebna soba samo za nju i odvjetnički tim. Ne mogu ulaziti u detalje, ali to je potrajalo nekoliko sati”, priča dalje Samodol. Kaže da kasnije nije dobio poziv za svjedočenje, niti je bio upoznat s tim jesu li njegova dva iskaza uopće ušla u zapisnik.

Osvrnuo se i na Vladinu najavu otkupa dionica Ine

Samodol se osvrnuo i na pompoznu najavu premijera Andreja Plenkovića na Badnjak 2016. kada je najavio otkup dionica Ine od mađarskog MOL-a. U tom je kontekstu upozorio na to kako je suprug gospođe Dalić tvrdio kako ne zna ništa o takvim planovima Vlade mada je njegova supruga bila potpredsjednica.

Spekuliralo se tada i o tome kako će se prodati dio HEP-a da bi se otkupila Ina, a Samodol tvrdi kako su ljudi bliski Dalić odmah drugi dan od najave pokazivali PP prezetanciju modela otkupa”. Isti ti ljudi kasnije postaju povjerenik i podizvođači u slučaju Agrokora. Čudno, možda.”

Samodol tvrdi da ga Dalić želi oblatiti

Zanimljiv je i još jedan detalj iz Samodolove objave, a to je onaj u kojem govorio kako ga je u ožujku 2017. nazvao Ladislav Turčinović iz Mosta i nudio mu mjesto nekakvom timu. “Idilu s planovima oko otkupa INA-e je početkom 2017. narušio sam Gazda. Događaji su se nizali kao na traci, pa me u tom smislu u ožujku 2017. nazvao L. Turčinović iz Mosta nudeći mi mjesto u nekakvom timu. To sam rezolutno odbio jer sam ja cijelo vrijeme još od 2011. iz Hanfe bio na suprotnoj strani od Gazde donošenjem Rješenja o obvezi davanja ponude za preuzimanje Belja”, piše Samodol.

Bivši šef HANFA-e svoju podužu objavu zaključuje konstatacijom kako ga je Dalić spominjanjem u iskazu očito htjela dodatno oblatiti, što, tvrdi Samodol, neće dopustiti.