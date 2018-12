Ministar državne imovine, gospodin Goran Marić, sinoć je gostovao u Pressingu N1 televizije. S novinarkom Sandrom Križanec u emisiji je razgovarao 50-ak minuta, a u uvodu je pojasnio zašto ga nema češće u medijima. “Koncentriran sam doista na posao, na golemi posao u Ministarstvu i sa zatečenim stanjem. Stoga imam malo vremena za medije”, kazao je.

U nastavku je govorio o tom golemom poslu koji obavlja i zato, kaže, očekuje još žešće napade i difamacije zbog reda koji uvodi. Stanje je s državnom imovinom, opisuje, prije njega je bilo dramatično. “Ponašalo se kao da država ne postoji kad se radi o državnoj imovini. Ukupno se za 500.000 kvadrata poslovnog prostora mjesečno fakturiralo pet milijuna kuna, iako je njihova realna vrijednost 30 milijuna.

Država je izgubila 300 milijuna kuna svake godine, pet, šest milijardi od osamostaljenja samo na poslovnim prostorima. Kad bismo tu dodali stanove, hotele, kampove i nenaplaćene koncesije dolazimo do 20, 30 milijardi kuna. Hrvatska bi toliko bila manje zadužena da je sve to naplatila”.

Prvo je branio kolegu pa kazao da ‘ne uspoređujemo neusporedivo’

Govorio je i o Zakonu u upravljanju državnom imovinom kojim će se uvesti red, riješiti golemi problemi sa zapuštenim odmaralištima i tako dalje. U nekom trenutku novinarka je skrenula na temu jučerašnjeg dana; njegovog prezimenjaka ministra Zdravka Marića čija je sestra imenovana na visoku funkciju u HANFA-i. “Mislim da se uvijek u medijima podiže više prašine nego što treba. Ne vidim problem da je napredovao netko tko je radio negdje 20 godina. Nigdje pa ni kod ministra Marića”, kazao je.

Novinarka je replicirala kako je imao sličan slučaj i sa svojim bratom koji je na kraju sam napustio radno mjesto. Gotovo smo propustili njegov odgovor, a to bi bila šteta. Ministar je kazao, citiramo, kako “ne smijemo uspoređivati neusporedivo”.

On na zapošljavanje svog brata nije mogao ni formalno ni neformalno utjecati. “Moj brat je i prije bio predsjednik uprave samo u jednom drugom trgovačkom društvu. Ja sam svjestan bio zbog čega su me napali mediji. Ne zbog brata, ali on nije mogao podnijeti i sam je otišao”.

U isto vrijeme kad je brat ušao u upravu, šogor je napredovao

Možda se sjećate te afere. Nova TV krajem veljače 2017. objavila je kako je “Svetimir Marić, brat glavnog kadrovika u Vladi, ministra Gorana Marića imenovan za člana uprave u tvrtki Tehnički servisi željezničkih vozila”. Ministar je odgovorio kako nije bio upoznat s činjenicom da je jedan član uprave razriješen i da je na to mjesto imenovan njegov brat.

Zatim je objavljeno kako je gospodin Svetimir Marić na novo radno mjesto došao s burze, a na prethodnom je dobio otpremninu. Zatim je otkriveno da je u isto vrijeme u istoj tvrtki promaknut i šogor ministra Marića. Gospodin Svetimir Marić ubrzo je doista odstupio s funkcije, a onda mu je gradonačelnik Milan Bandić ponudio posao u ZET-u.