Video dana: Miroslav Škoro u nekoj dvoranici viče da će braniti ZDS i prekopati Jasenovac

Miroslav Škoro danas je u napadu. Prvo je ujutro proglasio da je Hrvatska još uvijek u ratu, zatim je njegov neformalni glavni PR-ovac, Velimir Bujanec, maloprije objavio video jučerašnjeg nastupa u jednoj manjoj dvorani u Novom Zagrebu.

Na snimci se vidi predsjednički kandidat u euforičnom govoru koji nevelika skupima okupljenih građana često prekida uzvicima odobravanja, frenetičnim ‘bravo’ i ‘tako je’. Video započinje ovom izjavom: “O Danu antifašističke borbe trebaju odlučiti povjesničari. Neka kaže pametni dr. Hasanbegović, ja ću prvi potpisati”.

Zna istinu o ustaškom pozdravu

Uskoro kreće dio o ustaškom pozdravu o kojem se, kaže Škoro, ne boji govoriti. “Jer znam istinu! To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za Hrvatsku ’91. godine! To je pozdrav pod kojim je moj bratić poginuo! Neće mi nitko govoriti da je to pozdrav koji nekome smeta, jer je korišten od 1941. do 1945. godine. Koristili su i riječ Hrvatska, himnu ‘Lijepa naša’, plaćali su kunama, javnica Krugovalne postaje Zagreb bila je ‘U boj, u boj’…”.

Zadnja je sekvenca o Jasenovcu. Škoro kaže da će “Otići u Jasenovac i tražiti međunarodnu komisiju, ako treba, prekopat ćemo sve!”. Neformalni glasnogovornik Bujanec Škorin istup svojim fanovima opremio je ovako: ‘Ne bojim se braniti ‘ZDS’, a Jasenovac ćemo prekopati!’.