Vidite li na ovoj slici Krešu Beljaka? Ni mi. Ali, Facebook ga je uočio, i prilično je zastrašujuće

Facebook, vjerojatno znate, već nekoliko godina ima algoritam koji će vas prepoznati na fotografiji koju je netko na toj društvenoj mreži objavio, a zatim vam i ponuditi da se na nju tagirate.

I to uglavnom nije čudno kad vam sugerira nekakvu fotografiju na kojoj se vidi vaše cijelo lice, ali stvari nekad znaju postati zbilja čudne.

Beljak se ozbiljno uplašio Facebooka

Recimo, na ovoj fotki koju je objavio šef HSS-a Krešo Beljak. Dakle, kad pogledate fotku, zbilja ćete teško na prvu uočiti da se u pozadini, u mraku, iza ovih gospođa nalazi i Beljak.

No, Facebook je to uspio pa je šefu HSS-a sugerirao da se na njoj tagira. Beljak se, vjerojatno s razlogom, malo uplašio, pa je na Twitteru maloprije napisao da “briše fejs jer je postao prepametan”. Možda to i nije loša ideja.