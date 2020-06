Više se ni ne skrivaju. Škorin kandidat: ‘Koalicija s HDZ-om bit će mi jedna od težih stvari u životu’

Igor Peternel, kandidat Domovinskog pokreta na predstojećim izborima, maloprije je objavio strastveni status na Facebooku. U danu kada ogromna većina medija kao glavne vijesti objavljuje kritike na račun HDZ-a zbog neupitne politizacije korona stožera i neshvatljivog ponašanja premijera, gospodin Peternel požalio se kako se napada samo njegov Domovinski pokret.

Referirao se na Indexov tekst pod naslovom “Škorina supruga pisala za četničke novine. On je pokušao zaustaviti objavu te priče”, koji je prokomentirao ovako: “Ako ste primijetili nikoga se ne napada – ni MOST, ni SDP… samo nas. Samo mi smo opasnost! Zbog nas emisije na lokalnim televizijama osnivaju! Laže se! Izvrće! Zadire se u obitelj! Boje nas se kao vrag tamjana! Zanimljivo je kako se u predsjedničkoj kampanji nisu sjetili gdje i što je Škorina supruga nekad davno navodno pisala. Uostalom kakve veze to ima? Žena ima svoju obitelj živi u Zagrebu godinama i politička je Hrvatica uzornija od mnogih!”, napisao je kandidat Domovinskog pokreta.

Na Indexove navode nije se osvrnuo

Najzabavniji je kraj statusa. Peternel dalje piše kako HDZ-ovci u panici nazivaju ljude i preklinju da im daju svoj glas, zatim ih napada kako zloupotrebljavaju nacionalne svetinje poput Domovinskog rata i slično. A onda elegantno u status uvlači opravdanje za prilično izglednu buduću koaliciju s tom strašnom strankom koju i inače non stop napada. Ovo je točan citat: “Ova kampanja mi je zaista otvorila oči i zgadila sve to do kraja. Iskreno, ako ću s njima morati koalirati to će mi biti jedna od težih stvari u životu!”.

Na navode Indexa kako su iz ljudi krugova Miroslava Škore pokušavali zaustaviti njihov tekst, gospodin Peternel nije se osvrnuo.

NOVO Još zabavnije. Igor Peternel uskoro je iz objave izbrisao dio u kojem se žali kako će mu biti teško u potencijalnoj koaliciji s HDZ-om pa njegov status sada završava izjavom kako je HDZ dotakao dno: