Vrbovsko je imalo spektakularan plan: vabili su ljude sa 100.000 kuna. Uspjeli su s dvoje, koji su već živjeli tamo

Grad Vrbovsko imao je plan kako popraviti demografsku sliku ovog naselja u Gorskom Kotaru, smještenog negdje na pola puta između Rijeke i Zagreba. Iz Gradske uprave prošle su godine najavili izdašnu novčanu pomoć kako bi motivirali mlade ljude da ostanu u Vrbovskom ili da se čak u njega dosele.

Obiteljima koje žele kupiti nekretninu na području Vrbovskog i spremne su narednih deset godina tamo živjeti i raditi, Grad Vrbovsko nudio je do sto tisuća kuna potpore za kupnju kuće ili stana. Za to su u proračunu za 2019. godinu osigurali milijun kuna, planirajući, dakle, da bi im se moglo javiti – desetak obitelji.

U mjestu živi oko 4000 stanovnika

No, ta mjera, koja je lani u ovo doba izazvala veliki interes medija i javnosti, zasad još nije polučila rezultate koje su u gradskoj upravi očito očekivali. „Zvalo je na stotine ljudi”, kaže u razgovoru za Telegram gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić. Ali dosad su dodijeljene samo dvije novčane potpore u iznosu po sto tisuća kuna, potvrđuje gradonačelnik. Obje su dobili ljudi koji su već živjeli u Vrbovskom.

Odluku o davanju financijske pomoći donijelo je u prosincu prošle godine Gradsko vijeće. U odluci se navodi da je njezin cilj, među ostalim, zadržati postojeće stanovništvo, potaknuti povratak onih koji su se iselili te poticati naseljavanje mladih obitelji. Motivacija je bila jasna. Vrbovsko je, prema popisu stanovništva 2011. godine imalo 5076 stanovnika; krajem prošle godine procjene Državnog zavoda za statistiku govorile su da ima nešto više od 4100 stanovnika.

Samo četiri osobe su predale dokumentaciju

Odlukom Gradskog vijeća propisani su i uvjeti koje korisnici moraju zadovoljiti da bi mogli dobiti proračunski novac. Obiteljima je to morala biti prva nekretnina u vlasništvu. Zatim, barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mora biti u stalnom radnom odnosu i imati stalna primanja. Morali su imati barem polovicu vlastitog novca za kupnju, primjerice, preko kredita.

Narednih deset godina moraju ostati živjeti u Vrbovskom, a ako nekretninu u tom roku prodaju ili daruju, moraju vratiti novac u gradsku blagajnu. „Uvjeti su bili malo stroži. Nije baš u to vrijeme nitko davao sto tisuća kuna samo tako”, kaže gradonačelnik Mufić. Mada se, kako nam tvrdi gradonačelnik, za mjeru raspitivalo jako puno ljudi, u gradskoj upravi su nam potvrdili da su dokumentaciju predale samo četiri osobe, sve iz Vrbovskog.

Očekivao malo bolje rezultate

Kada je u ljeto 2018. godine, Net.hr pisao o ovoj inovativnoj mjeri, gradonačelnik im je kazao da je plan „zbrinuti godišnje oko deset obitelji”. „Naravno, nećemo zanemariti ni one obitelji koje već žive i rade u Vrbovskom, a sada su podstanari, ali želimo vidjeti ima li interesa i iz drugih dijelova Hrvatske”, izjavio je tada Mufić za Net.hr.

No, privlačenje ljudi iz drugih mjesta ili drugih dijelova Hrvatske zasad im nije uspjelo. Mufić je, kaže, očekivao malo veći interes, pogotovo ljudi koji rade u drvnoj industriji na njihovom području, a stanuju u okolnim mjestima, ali riječ je očito o ljudima koji već imaju riješeno stambeno pitanje. „Mislio sam da ćemo tu polučiti malo bolje rezultate”, kaže gradonačelnik.

I on i njegovi suradnici smatraju da nije bilo lako zadovoljiti propisane uvjete i da je to razlog što je dosad dodijeljeno 200 tisuća kuna. „Javljali su se i ljudi koji nisu ispunjavali nikakve uvjete. Ako se netko javi, a nema uvjete, mora znati da će biti odbijen”, ističe Mufić koji, međutim, tvrdi da uopće nije razočaran dosadašnjim učinkom ove mjere.

Ubuduće niži kriteriji

„Nisam razočaran jer nisu došli ljudi koji su htjeli pokupiti novac: Odluka je bila tako napravljena da ne može biti nekih manipulacija. Napravljena je isključivo za one ljude koji će ovdje ostati živjeti, koji će kupiti nekretninu. Nema razočaranja”, kaže gradonačelnik i najavljuje nastavak mjere u 2020. godini.

„Idemo dalje, idemo s doradom odluke, i malo sa spuštanjem kriterija”, veli. Spuštanje kriterija značit će da će potporu moći dobiti i oni koji ostaju u roditeljskoj kući, mada vjerojatno u manjim iznosima – kriteriji bi se trebali znati do veljače. Dio sredstava bit će ponovno namijenjen za one koji žele, iz nekih drugih sredina, doći živjeti u Vrbovsko, a dio za one koji već tamo žive, ali trebaju riješiti stambeno pitanje. „Moramo se boriti da zadržimo ljude, pa i one koje imamo, ako ne uspijemo doseliti nove”, zaključuje gradonačelnik.