U Poreznoj upravi, Područnom ured u Virovitici, nisu imali nikakvih dvojbi: Grad Orahovica godinama nije obračunavao niti uplaćivao poreze i doprinose na isplate naknada gradskim vijećnicima. Virovitička porezna uprava o tome je izdala rješenje još 22. kolovoza 2019. Grad Orahovica se žalio, no da su poreznici bili u pravu potvrdio je Samostalni sektor za drugostupanjsku upravu Ministarstva financija, odbacivši žalbu 13. studenoga 2019. Krajem prošle godine Grad Orahovica tako je u državni proračun uplatio 177.510,66 glavnice, 62.120,96 obračunate kamate, te još 5.974,08 kamate od dana izdanog rješenje do dana uplate, dakle ukupno 245.605,70 kuna.

Oko utaje poreza, dakle, nije bilo nikakvih dilema, Porezna uprava svoje je naplatila i ”slučaj Orahovica” je zaključen. No, što je s krivcima? Utaja poreza, ne treba naglašavati, ”smrtni je grijeh” kojeg svaka država najozbiljnije sankcionira, pa se već izlizala usporedba kako ozloglašeni mafijaš Al Capone, nije zaglavio u Alcatrazu zbog ubojstava, svodništva, utjerivanja dugova i trgovanja alkoholom u vrijeme prohibicije, već zbog neplaćanja poreza.

USKOK nikako da nađe krivca za utaju poreza

No, dok su institucije hrvatske države bile prilično brze kada je trebalo naplatiti utajeni porez, krivca za utaju nikako da se nađe. USKOK se još uvijek muči tražeći odgovor na to pitanje, mada je poznato da je za poslovanje svakog grada, pa tako i Orahovice, najodgovornija čelna osoba. A kako se utaja poreza događala od 2009. do 2017. i kako je u to vrijeme gradonačelnik bio Josip Nemec (HDZ), krug potencijalno osumnjičenih nije previše širok.

Telegram je krajem prošle godine pisao kako je Grad Orahovica, dok je na njenom čelu bio gradonačelnik Nemec, zvani Doc Hollyday, naknade vijećnička HDZ-a uplaćivao na privatnu štednu knjižicu rizničara stranke Maria Kršćanskog. Taj novac potom se krčmio u stranačke svrhe. Bili smo u posjedu dokumenata iz kojih se vidjelo da je novac sa štedne knjižice, otvorene u Hypo Alpe Adria Bank, koristio i Nemec (bio je predsjednik tamošnjeg HDZ-a), kome se na ruke isplaćivalo pozamašne svote gotovine, navodno za izbornu kampanju.

Nova gradska uprava još je 2018. sve prijavila policiji

Kada je na lokalnim izborima 2017. Nemec poražen, nova gradska uprava cijeli taj slučaj početkom 2018. prijavila je policiji. Policijska uprava Virovitičko-podravska 17. prosinca prošle godine dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz počinjenja kaznenih djela zloupotreba položaja i ovlasti, utaje poreza ili carine i povreda prava na rad, nakon čega je Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici podnesena kaznena prijava protiv 64-godišnjaka. Iako ime te osobe nije navedeno, Telegramu je neslužbeno potvrđeno da se radi o Josipu Nemecu, bivšem gradonačelniku Orahovice.

Međutim, 2. ožujka ove godine u dopisu Gradu Orahovici kojeg je potpisala zamjenica ravnateljice USKOK-a Ana Trstenjak ponovno se traži preslika cjelokupne dokumentacije vezano uz taj predmet iako je ona istražnim organima već ranije dostavljena. Također, navodi se da su vezano uz taj slučaj, zaveden pod brojem KR-US-67/2020, ”izvidi u tijeku”.

Zašto USKOK opet traži dokumentaciju o cijelom slučaju?

Zanimalo nas je zašto USKOK početkom ožujka ove godine ponovno traži dokumentaciju o cijelom slučaju, kada je sve već predano policiji još početkom 2018. godine, a Policijska uprava Virovitičko-podravska protiv 64-godišnjaka zbog utaje poreza krajem prošle godine podnijela i kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe. Također, pitali smo USKOK, čemu sve to kada je, u međuvremenu i Porezna uprava, Područni ured u Virovitici utvrdila utaju poreza, a to potvrdio i Samostalni sektor za drugostupanjsku upravu Ministarstva financija, a Grad Orahovica potom, krajem prošle godine i uplatio iznos od 245.605,70 kuna.

Pitali smo USKOK nisu li to dovoljni elementi za podizanje optužnice, te kakve dokaze USKOK još treba da bi mogao završiti s izvidima i krenuti u daljnju fazu rješavanja tog slučaja, koje su nadležni organi (Grad Orahovica) pokrenuli još 2018. godine.

Telegram je dobio tri zanimljiva odgovora. Prvo su nam iz Državnog odvjetništva kratko odgovorili kako je naš upit ”proslijeđen nadležnom državnom odvjetništvu (USKOK) i Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru te će nam odgovor izravno dostaviti nadležno državno odvjetništvo”.

USKOK i dalje provodi izvide i ne želi ništa reći

I uistinu, već sljedećeg dana odgovori su stigli. Glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru Sandra Knok-Čanić napisala je: ”Vezano za vaš upit od 22. travnja 2020. izvještavam vas kako je Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici, nakon provedenih izvida, zaprimilo kaznenu prijavu PU Virovitičko-podravske koju navodite u svom upitu te ju istog dana, 30. prosinca 2019., ustupilo USKOK-u na nadležno postupanje. Slijedom navedenog USKOK je nadležan za daljnji odgovor na Vaše pitanje”.

Iz USKOK-a, kamo je cijeli slučaj – kako smo vidjeli iz citiranog odgovora stigao 30. prosinca prošle godine – odgovorili su sljedeće: ”O predmetima u kojima se provode izvidi nismo u mogućnosti davati informacije budući da su, sukladno zakonskim odredbama, izvidi tajni. Po dovršetku izvida javnost će biti obaviještena o daljnjem postupanju”.

Eto, tako rade institucije sustava: Utajeni porez, zbog čega je i pokrenut cijeli postupak, vidjeli smo, u međuvremenu, krajem prošle godine, država je naplatila, a o tome je li za to netko kriv ili krivca možda uopće nema, izvidi se još uvijek provode.