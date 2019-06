Zanimljivo. Predsjednica na Dan državnosti poziva Radeljića, bivšeg savjetnika koji je otišao uz skandal

Mate Radeljić, donedavni savjetnik Kolinde Grabar Kitarović dobio je pozivnicu kojom ga hrvatska predsjednica poziva na svečano primanje povodom Dana državnosti, 25. lipnja na Pantovčaku. Vijest zvuči prilično nevjerojatno s obzirom na okolnosti kako je jedan od najbližih, ako ne i najbliži predsjedničin suradnik, otišao s Pantovčaka.

Kao što je poznato, Radeljić je morao napustiti savjetnički položaj u drugoj polovici prosinca, nakon što mu je odluku o razrješenju, 5. prosinca 2018. u slastičarnici Torte i to, u Grahorovoj 5 u Zagrebu, priopćio šef kabineta ravnatelja SOA-e, Davor Franić. Radeljić je o tome izvijestio javnost, što je izazvalo veliku buru i uznemirenja kako na Pantovčaku, tako i u Banskim Dvorima.

Radeljić još ne zna hoće li doći

Sada, nešto više od pola godine nakon naprasne i na neobičan način priopćene odluke o razrješenju, Radeljić dobiva poziv predsjednice Republike. Znači li to njegovu rehabilitaciju i želju predsjednice da se odnosi izglade? Teško je na bilo koji način objasniti poslanu pozivnicu, osim u tom kontekstu. U izjavi za Telegram Radeljić kaže kako još nije odlučio hoće li se pozivu odazvati. Nakon odlaska s Pantovčaka Radeljić je u nekoliko navrata reagirao na pojedine izjave s Pantovčaka, što je, činilo se, dodatno zaoštrilo odnose između predsjednice Republike i njenog bivšeg savjetnika.

Za predsjednicu je bila osobito kompromitirajuća Radeljićeva tvrdnja kao je ona sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem dogovorila da u svojim istupima neće spominjati termin ”velikosrpska agresija”. Također, u jednom intervjuu, ne spominjući ga imenom, predsjednica Republike optužila je Radeljića da je on bio taj koji joj je ”podmetnuo” kako je ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’ zapravo stari hrvatski pozdrav.

Želja za rehabilitacijom Radeljića?

Iz izvora bliskih Pantovčaku u posljednje se vrijeme moglo čuti kako predsjednica žali što je smijenila Radeljića, te kako je to otvoreno rekla i nekim svojim suradnicima koji su je i nagovarali da se riješi Radeljića. Njen iznenađujući poziv na Pantovčak, u birano društvo kakvo se poziva u povodu Dana državnost, zato se može protumačiti i kao želja za rehabilitacijom Radeljića.

U cijeloj priči zanimljiv je i jučerašnji neobični istup Vladimira Šeksa, koji je u intervjuu Novoj TV na pitanje novinara Mislava Bage postoji li mogućnost da predsjednica odustane od utrke za novi mandat odgovorio kako ne želi ulaziti u takve spekulacije, a onda dodao nešto vrlo intrigantno: ”Moguće je, priča se koješta, da bi se njoj moglo prišiti nešto što bi je moglo kompromitirati”.

Neobičan istup Vladimira Šeksa

Bago ga je upitao što bi to moglo kompromitirati predsjednicu, a Šeks je rekao kako se ”motaju neke priče”. Odgovarajući, pak, Bagi tko bi to mogao kompromitirati Kolindu Grabar Kitarović, Šeks je rekao: ”Ovi kojima je dala nogu”. Na izravan upit je li to Mate Radeljić, Šeks je bio odlučan: ”Nisam to rekao”, pa pojasnio kako Radeljić nije jedini kojemu je predsjednica ”dala nogu”.

To je točno. Uz Radeljića otišao je i predsjedničin savjetnik Vlado Galić, no na posve drugačiji način: za razliku od Radeljića, on je sam dao ostavku i otišao u potpunoj tišini. Taj predsjedničin potez, kako saznajemo, iznimno je rasrdio Milijana Brkića i zahladio njihove odnose. Brkić se, naime, nikako nije slagao s Galićevim odlaskom s Pantovčaka. Vlado Galić, donedavni predsjedničin savjetnik za nacionalnu sigurnost, slovio je kao čovjek Milijana Brkića. Je li Šeks, govoreći o prišivanju predsjednici nečega što bi je moglo kompromitirati, mislio na tu liniju?

Zabrinutost za ishod predsjedničkih izbora

U svakom slučaju, pozivnica predsjednice Republike svom donedavnom savjetniku s kojim se na vrlo ružan način rastala, možda govori i o njenoj zabrinutosti za ishod predsjedničkih izbora, osobito na činjenicu da se Radeljićevo ime veže uz moguću kandidaturu Miroslava Škore. Je li za to na pomolu velika, spektakularna pomirba Kolinde Graba Kitarović i Mate Radeljića? Predsjednici u prilog nipošto ne ide ni loš rezultat HDZ-a na izborima za EU parlament, kao ni stanje u stranci.

Upravo je na to predsjednicu upozoravao Radeljić, savjetujući joj da se odmakne od Andreja Plenkovića i njegove Vlade, jer bi joj loš rezultat HDZ-a na EU izborima mogao jako štetiti. A upravo se to i dogodilo. Stoga pozivnica Radeljiću ne čudi. On bi, kao arhitekt njene pobjede na prošlim predsjedničkim izborima, svakako bio dobrodošlo pojačanje pred izbore koji se održavaju krajem ove godine.