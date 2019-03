Zašto policija i dalje šuti o slučaju Žalac? Ovo je 5 ključnih stvari koje još ne znamo

U slučaju nesreće ministrice Gabrijele Žalac, koja je u subotu u Vinkovcima autom naletila na 10-godišnju djevojčicu i slomila joj nogu, još je uvijek puno nepoznanica. Državno odvjetništvo u Vinkovcima tvrdi da sve činjenice još utvrđuje. Ovisno o njima odlučit će hoće li protiv ministrice pokrenuti kazneni postupak. Ukoliko vinkovačko državno odvjetništvo zaključi da ministrica nije kriva za nesreću, postupak će moći pokrenuti i sama obitelj stradale djevojčice.

U međuvremenu, premijer Andrej Plenković nije prihvatio ostavku što ju je nakon prometne nesreće ministrica ponudila. Još je jednom ponovio stav Vlade da se nesreća svakome može dogoditi. To što je vozila bez vrijedeće vozačke dozvole za njega je minorno.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima koje sada istražuje ovaj slučaj i odlučuje hoće li pokrenuti postupak protiv ministrice, priopćilo je tek kako je “poduzelo zakonom predviđene radnje radi utvrđenja činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do prometne nesreće”. Drugim riječima, to bi trebalo obuhvatiti svjedočenja očevidaca nesreće, te analizu dinamike prometne nesreće.

1. Službeno priopćenje policije

Evo što je službeno priopćeno. Dakle, očevidom prometne nesreće utvrđeno je kako je 40-godišnjakinja iz Vinkovaca upravljala osobnim vozilom “Peugeot 308”, vinkovačkih registracijskih oznaka.Do prometne nesreće je došlo kada je 10-godišnje dijete neoprezno pretrčavalo kolnik u trenutku kada se kolnikom kretalo osobno vozilo te je došlo do udara vozila u dijete.

U Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima utvrđeno je kako je dijete teže ozlijeđeno te je prevezeno u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja. Nad 40-godišnjakinjom je na mjestu događaja izvršeno alkotestiranje. Nije utvrđena prisutnost alkohola.

2. Koliko brzo je vozila ministrica?

Dakle, još uvijek se pouzdano ne zna kojom je brzinom vozila ministrica u trenutku naleta na dijete. Ona sama danas je izjavila kako je vozila 30 ili možda 40 kilometara na sat. Ustvrdila je kako dobro poznaje te ulice i kako je baš bila krenula u dućan.

Međutim, ni policija ni tužiteljstvo nisu službeno potvrdili kolika je stvarno bila brzina kojom je ministrica naišla u Ulicu Sv. Ćirila i Metoda, gdje je kod kućnog broja 49 djevojčica istrčala na kolnik.

3. Kako to da nema tragova kočenja?

Prema dostupnim informacijama na cesti nisu ostali tragovi kočenja ministričinog automobila. Ta činjenica ne mora joj ići u prilog. Stručnjaci s kojima smo tijekom dana razgovarali kažu kako to potvrđuje da uopće nije reagirala, ni prije ni nakon naleta na dijete.

Doduše, taj podatak donekle se uklapa i u njezinu izjavu da doista nije vozila brzo. U ulici u kojoj se nesreća dogodila brzina vožnje ograničena je na 50 km/h, a više stručnjaka je za razne hrvatske medije reklo kako minstrica tu brzinu vjerojatno nije prekoračila, inače bi djevojčica stradala puno teže.

4. Vozači moraju obratiti pažnju na pješake

Kada će se utvrđivati njezina eventualna odgovornost za nesreću među ključnim podacima bit će i onaj o mjestu s kojeg je na cestu natrčala 10-godišnjakinja. Kako u cijeloj Ulici Sv. Ćirila i Metoda evidentno nema pješačkog prijelaza prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama vozačica, u ovom slučaju ministrica, morala je računati na mogućnost da pješaci ipak negdje prelaze cestu.

Tome je morala prilagoditi i brzinu svoje vožnje. Članak 38. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kaže da je vozač dužan obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik.

5. Trenutak udara ključan za rekonstrukciju

Nije još jasno ni kojom stranom svog vozila je ministrica Žalac udarila djevojčicu. Polažaj automobila i djetetovog tijela u trenutku naleta bit će također važan podatak istražiteljima u nastavku rasvjetljavanja ovog slučaja.

Uz to, to će, kako nam kažu prometni stručnjaci, i dosta važan podatak za rekonstrukciju cijele dinamike događaja. To će, naime, potvrditi na koji je način i kojom brzinom ministrica naišla do kućnog broja 49, te je li i u kojem trenutku mogla uočiti djevojčicu koja je pretrčavala kolnik.