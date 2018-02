Zašto se, unatoč svim spekulacijama, čini da premijer neće smijeniti Martinu Dalić ni Ramljaka

Kada smo povodom medijskih špekulacija da će predsjednik Vlade smijeniti svoju desnu ruku, potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva Martinu Dalić, nazvali nekoliko izvora iz vrha HDZ-a i Vlade, odgovorili su nam da rekonstrukcije, barem one nagle, neće biti. Nagađanja o smjeni gospođe Dalić, kako to obično biva, uvukla su u kadrovsku centrifugu i par imena. Jedni su najavljivali mogućnost da ministricu gospodarstva zamijeni bivši Milanovićev izbor u istoj fotelji Ivan Vrdoljak.

Predsjednik HNS-a, čije se ime danas pojavilo u nagađanjima o njegovom ulasku u Vladu, demantirao je povratak. Izjavio je za Index kako se odlučio posvetiti stranci, članstvu i radu na terenu, te u ovom trenutku ne razmišlja ni o kakvoj drugoj opciji, pa ni o ulasku u Vladu. Jedan je neimenovani izvor iz HDZ-a, redakciji Telegrama spomenuo da bi u potencijalnoj rekonstrukciji Vlade, koja bi se navodno mogla dogoditi do kraja mjeseca, na mjestu ministrice gospodarstva mogao naći ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Najavljena tematska sjednica odbora

Na današnjoj se sjednici Vlade nije dogodilo ništa, a s Markova trga gašena je vatra. Iako su danas mnogi čekali premijerov potez oko Ramljaka i Dalić, Plenković je u samo u par rečenica komentirao situaciju oko visokih savjetničkih naknada u Agrokoru koje prima i tvrtka iz koje je Vladin povjerenik Ante Ramljak došao u Agrokor. Kazao je samo kako ostaje pri onome što je rekao u utorak iz Strasbourga kada je istaknuo da nije znao kolike su savjetničke naknade i kako načelno ne podržava njihovu visinu.

Vruću je temu oko vrtoglavih honorara stavio na led. “Službe Vlade pregledavaju dokumentaciju, kada taj proces bude dovršen, odlučivat ćemo o daljnjim postupanjima”, rekao je Plenković. Kupio je time vrijeme, pomoći će mu i Darinko Kosor koji je za sljedeći četvrtak najavio tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo na kojem će zastupnici rešetati Dalić i Ramljaka, a za pretpostaviti je da će Vladine službe vjerojatno na kraju zaključiti da su honorari nemoralni, ali da nisu nezakoniti.

Transformacijski trenutak koji to baš i nije

Istodobno, Plenkovićev je manevarski prostor vrlo sužen. Lex Agrokor je najvažniji potez njegove Vlade, a on sam je za taj na brzinu donesen i po mišljenjima brojnih stručnjaka dubiozama probušen Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, izjavljivao primjerice: “Lex Agrokor je reforma per se, čistilišni i transformacijski trenutak za gospodarstvo.” Transformacijsko čistilište, otkrivali su novinari, nije baš bilo čisto.

Izgovorio je to u listopadu kada su mediji već ozbiljno počeli propitivati i autore zakona, otkrivati sporne klauzule, propitivati od početaka netransparentan proces i zatajivanje gotovo faraonskih ovlasti koje su date Vladinom povjereniku Ramljaku. Plenković je uvijek i bezrezervno stajao na stranu Ante Ramljaka i Martine Dalić. Primjerice, kad su ga novinari pitali je li bio upoznat da se Ramljak sastajao s predstavnicima fonda Knightheada, premijer je odgovorio da nije znao, nego da je to pročitao u novinama, i zatim objašnjavao da to nije ništa dramatično.

Premijerove ne sasvim utemeljene izjave

Kada se otkrio Ugovor o najstarijem kreditu od 1,06 milijardi i klauzula o nesmjenjivosti povjerenika, odnosno penaliziranju njegove smjene i davanje velikih ovlasti kreditorima, tvrdio je da je bio obaviješten o tome temeljem redovitih mjesečnih izvješća Izvanredne uprave. No, to nije točno. Detalji nisu bili u redovitim izvještajima. Minimalizirao je, nadalje, otkriće da Vlada ne može smijeniti svog povjerenika, ako se ne konzultira s američkim lešinarskim fondom.

“Nikakav ugovor ne može derogirati prava koja proizlaze iz Zakona. Bili smo obaviješteni o ugovoru, bio je najpovoljniji”, govorio je Plenković, dodajući da mogu, ako žele, smijeniti povjerenika Ramljaka. No, da bi smijenio Ramljaka mora to platiti: Amerikancima milijarde, a svojoj stranačkoj desnici kadrovskim ustupcima.

Kao što je Martina Dalić svoju političku karijeru vezala uz operaciju Agrokor, tako je Plenković svoju supotpisao s ministricom. Posljednje su minute utakmice zvane Agrokor, interesi su veliki i financijski i politički, no zasad nije vjerojatno da će se Plenković odreći Martine Dalić. Za sada će joj oprostiti, ali joj, prežive li zajedno ovu operaciju, možda neće zaboraviti.