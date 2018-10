Jučerašnja rasprava o ministru Kujundžiću uglavnom je bila vrlo banalna, kao što to često u Saboru bude. A onda je istupila Mostova Ivana Ninčević Lesandrić s govorom koji se nametnuo kao tema dana. Nakon što je u live prijenosu opisivala kako su joj naživo strugali maternicu, detaljizirala je za HRT: “Naravno da mi je bilo teško govoriti o tome. I to nije bilo samo moja odluka, nego i suprugova, htjela sam o tome javno pričati. Nisam znala hoće li to biti u ovom mandatu, ali sada je bila prilika. Morala sam progovoriti, zbog drugih žena”.

Za HRT je ispričala kako su joj na Hitnoj, kad je stigla u krvi, kazali da odmah mora na kiretažu: “Ne znam kako to izgleda, rekla sam ‘OK’. Kad sam ušla u prostoriju prvo mi je bilo čudno to što su me svezali. Nisu mi objasnili zašto. Mislila sam da je to za zaštitu, ako se trznem, jer mi je bilo logično da će mi umrtviti taj dio tijela.

O kiretažama na živo govori se dugo

Bol je bila sve jača, postalo je neizdrživo. Upitala sam dokad će to boljeti i kada će početi djelovati neko sredstvo. Rekli su mi da je ovo jedini način na koji to mogu učiniti”. Od šoka nije pitala za anesteziju. “Sestre su odbrojavale, držale me za ruku, one su s ljudske strane napravile sve što su mogle”, komentirala je.

O kiretažama na živo u hrvatskim bolnicama govori se dugo. U srpnju 2017. korisnica Facebooka Marija Dadić na službenoj stranici Vlade pitala je zašto su joj u bolnici u Petrovoj radili kiretažu maternice bez anestezije, odnosno na živo, iako ima i osnovno i dopunsko zdravstveno. Slučaj, sličan kakav je proživjela zastupnica Mosta, detaljno je opisala u postu koji je skupio 6,9 tisuća lajkova i 764 šera.

Poštovana Vlado Republike Hrvatske, prvenstveno ministre Kujundžiću. Nedavno sam imala spontani pobačaj i došla na… Objavljuje Marija Dadić u Nedjelja, 9. srpnja 2017.

Peticija da se to konačno zaustavi

Marija Dadić upozorila je i na peticiju pokrenutu kako bi se takva praksa zaustavila. Dosad su je potpisale tisuće žena, no ministar zdravstva i jučer je u Saboru tvrdio kako to “nije došlo do njega”. Ni Gordan Jandroković, koji je vodio sjednicu, nije prepoznao trenutak pa je upozorio Ivanu Ničević Lesandrić da joj je izlaganje bilo predugo, da je “iznosila intimu” i “dovela ga u neugodnu situaciju”.

Svejedno, stvar je naprosto pukla i žene u komentarima ispod članaka na većini portala otvoreno, i s evidentno autentičnih profila, istupaju sa svojim iskustvima. Ovo su samo neke od desetaka objava na koje smo sinoć naletjeli:

Peticiju protiv izvođenja kiretaže bez anestezije možete potpisati ovdje.