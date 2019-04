Zbilja bi bila šteta propustiti istup gospođe Juretić koja priča kako joj ne bi bilo svejedno da joj muškarac uleti u WC

Bernardica Juretić, bivša ministrica socijalne politike i mladih u vladi Tihomira Oreškovića, bivša časna sestra i aktualna kandidatkinja Hrvatskih suverenista na listi za Europski parlament, jučer je na N1 televiziji govorila o nadolazećim europskim izborima. Pritom je se otvorilo pitanje Istanbulske konferencije, a voditelj Ivan Skorin prisjetio se jednog od argumenata protivnika tog sporazuma.

„Gdje su muškarci koji ulaze u ženske WC-e o kojima se toliko govorilo?”, pitao je, prilično zbunivši gospođu Juretić. „Neće toga biti od danas do sutra”, rekla je Juretić pa nastavila pričati o zahodima u inozemstvu. „U Kanadi nemate muški i ženski WC nego muškarci, onaj tko kaže da se osjeća kao žensko, ide u ženski wc”, objašnjavala je.

Na protuargument novinara kako u Kanadi ipak postoje odvojeni WC-i, bivša ministrica je problematiku zahoda upotrijebila da objasni što po njoj nije u redu s današnjim društvom. „Ako netko kaže za sebe da se osjeća kao žensko, on ne ide u muški WC, on ide u ženski. Meni ne bi bilo ugodno da idem u WC i da naiđe frajer od dva metra”, kazala je Juretić te nastavila tumačiti kako je to ilustracija „urušavanja obiteljskih vrijednosti”.

– Gdje su ti muškarci koji ulaze u ženske WCe?

Neće to biti od danas do sutra.

– Ali hoće?

U Kanadi nemate muški i ženski WC..

– Prilično sam siguran da postoji u Kanadi muški i ženski..

Meni ne bi bilo ugodno da mi u WCu dođe frajer od 2 metra

..#N1info pic.twitter.com/DfwCTmAQtK — Ivan Skorin (@IvanSkorin) April 10, 2019

Neki svećenik negdje je kažnjen

„To da spol nije jednako rod, to nisu bezazlene stvari. Ima hrpa svjedočanstava iz drugih zemalja gdje ljudi svjedoče tome gdje više nije otac i majka, pa mislim da je i u nas sad uvedeno da u dokumentima nema ime oca i ime majke, polako se počinje uvoditi. U sve zakone će se morati uvoditi taj rod gdje neće biti muško – žensko”, rekla je Juretić.

Kandidatkinja Suverenista nakon toga se pozvala na slučaj nekog svećenika u Njemačkoj koji je po njezinim saznanjima kažnjen, ali nije bila sasvim sigurna zbog čega ili kako. „Čak su i neki svećenici završili u zatvoru, mislim da je bio slučaj u Njemačkoj, ne znam točno detalje. Nešto je rekao, ne znam točno, mislim da na internetu ima. Sad je li završio doslovno u zatvoru ili je dobio kaznu”, rekla je Juretić.

Bivša ministrica Juretić u svom se mandatu istaknula nekim prilično neobičnim potezima. Tako je preko Facebooka vjernike pozivala da mole za nju i novu vladu, na Međunarodni dan obitelji napadala je feminističke i LBGT udruge, autizam uspoređivala sa dugotrajnim sjedenjem pred kompjuterom, i radila druge čudne stvari koje se mogu pronaći ovdje.