Šest je godina trajala sudska bitka mlade djevojke iz Slavonije u kojoj je dokazivala da je HRT neosnovano ovršuje zbog prijemnika koji ne posjeduje, na adresi na kojoj ne stanuje. U tih se šest godina promijenilo čak pet ravnatelja HRT-a, izmijenile su se razne uredničke garniture i dva moćna odvjetnička ureda koji su u ime HRT-a vodili postupke protiv ove studentice stomatologije iz Cerne.

Dora Dragičević, rođena 1992., navršila je 20 godina kada se prvi put susrela s ovrhama. U višegodišnje maltretiranje koje su nad ovom građankom provodili HRT i njihove odvjetničke kancelarije upala je jednog dana kada je bila u posjeti prijateljici. Na vrata podstanarskog stana njene kolegice pozvonio je kontrolor HRT-a. “Kad sam otvorila, krupan muškarac stavio je nogu između vrata i zida, ušao u stan, predao mi bianco papir da potpišem. Kada sam mu rekla da ću zvati policiju, odgovorio mi je da je on taj koji treba zvati policiju. U tom sam se trenutku prepala i nisam se snašla”, priča ova Vinkovčanka, danas doktorica dentalne medicine.

Uz prijetnju prekršajnom prijavom kontrolor je tada natjerao mlađu punoljetnicu Doru da potpiše prijavu prijamnika iako nije bila ni vlasnik, a niti korisnik RTV uređaja, što mu je više puta naglasila. Kako je kontrolor, prema njezinim riječima bio grub, Dorina je majka naknadno pokušala od HRT-a saznati tko je službenik koji se tako ponašao, ali joj na Prisavlju nisu dali tu informaciju.

Ovršitelji HRT-a govorili su da plati, jer oni neće prestati

Dora je u početku naivno vjerovala u zdravu pamet misleći da su činjenice na njenoj strani te da se može sama braniti na sudu: stan nije njezin, ne stanuje na toj adresi u Splitu, ne posjeduje TV prijemnik, adresa njezinoga prebivališta je u Cerni gdje stanuje u zajedničkom kućanstvu s roditeljima koji redovito plaćaju TV pretplatu. “Međutim, sutkinja na sudu u Splitu nije imala razumijevanja i prvu je presudu donijela u korist HRT-a.”

Gospođica Dora Dragičević kaže kako joj je sutkinja u Splitu rekla da mora imati razumijevanja za HRT-ove kontrolore koji rade težak posao, a odvjetnici koji su zastupali HRT, savjetovali su je, prisjeća se, da jednostavno plati svotu na koju je ovršena, jer oni ‘neće prestati’.

U nekom trenutku su je i ovršili za 2000 kuna

“Svakih šest mjeseci otvarali su novi postupak. Nisam htjela platiti jer bi to bilo priznanje”, rekla nam je u telefonskom intervju. Otada su je pokušavali ovršiti svakih šest mjeseci, a Dora se zainatila. “Morala sam angažirati dvojicu odvjetnika, jer su ročišta bila zakazivana u različitim gradovima – Vinkovcima, Puli, Županji, Splitu… Bilo mi je mučno sve to davanje izjava, hodanje po sudovima, a prvi su mi put blokirali račun i ovršili me za 2000 kuna dok još nisam bila niti zaposlena.”

Dora je u međuvremenu diplomirala stomatologiju, vratila se u Slavoniju, zaposlila se u Babinoj Gredi, u ordinaciji dentalne medicine pri Domu zdravlja Županja, i ovih je dana okončala bitku s HRT-ovim ovrhovoditeljima. I to Dorinom pobjedom!

“Sve navedeno dokazano je u sudskim postupcima saslušanjem tužene, kao i izjavama svjedoka koji su potvrdili činjenične navode moje stranke”, kaže vinkovački odvjetnik Davor Ćavar. “Zbog svega navedenog, kao i zbog nekoliko pravomoćnih presuda u korist moje stranke, HRT je napokon, odlučio povući aktivne tužbe protiv gospođe Dragičević,” kaže Ćavar. Sud je presudio da se u cijelosti ukida platni nalog i naložio je HRT-u da nadoknadi parnične troškove tuženici u iznosu od 725 kn u roku od 8 dana.