Znamo da se turisti na Pagu drogiraju, ali ovo smo snimili usred dana u dječjem parkiću

U prošlu subotu prijepodne nekolicina mladih u dječjem parkiću usred Novalje puhala je balone i odbacivala srebrne ampule kod tobogana. Kako se vidi na fotografiji koju smo tamo snimili, koncentrirano ih je promatrala djevojčica od možda četiri godine. Mladi s balonima nisu se puno osvrtali na nju, sve dok ih uzrujana žena u njezinoj pratnji nije zatražila da pokupe to što su odbacili. Ljeti je ovo uobičajena scena u tom gradu gdje na balone i srebrne ampulice dušikovog oksida, kojima se mladi masovno drogiraju, možete nagaziti na gotovo svakoj plaži, na ulicama pa, vidjeli smo, i u dječjim parkićima.

Dušikov oksid, koji kolokvijalno zovu sretni plin i slično, u Europi je godinama jedna od najpopularnijih droga. Inače se koristi u razne svrhe; konkretno u ovim je ampulama plin od kojega ugostitelji rade šlag, no opće je poznato da se njime ljudi masovno drogiraju. Osobito ga vole mladi u Britaniji i tamo je stoga uvršten u Zakon o psihoaktivnim tvarima.

Unatoč brojnim upozorenjima, ne događa se ništa

Prema tim propisima, donesenim 2016. godine, zabranjeno je prodavanje dušikovog oksida u svrhu drogiranja. Britanija nije jedina zemlja sa sličnim zakonima; primjerice u Grčkoj svi koji ga prodaju u rekreativne svrhe mogu biti kažnjeni novčano ili zatvorom. No, u Hrvatskoj se, unatoč brojnim upozorenjima stručnjaka, ne događa ništa.

Po medijima se godinama pisalo kako je carina temeljem kršenja Zakona o trgovini zapljenjivala ampule i balone i dozere, no unatoč tome na ulici se nije promijenilo ništa. Jer kazniti se mogu samo oni koji nemaju ispravne dokumente za prodaju i uvoz određenog proizvoda.

Za komentar smo zamolili šefa zavoda za ovisnosti

Koliko je dušikov oksid realno opasan? Britanci su svoj zakon donijeli nakon rijetkih, ali zabilježenih, smrtnih slučajeva, a mi smo za komentar zamolili pročelnika Zavoda za liječenje ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče, dr. Antu Bagarića.

“Ljudi koji na ovaj način konzumiraju dušikov oksid u početku postižu euforiju, jer on utječe na mozak. No to je samo kratkoročan utjecaj. Može se dogoditi da ih 20 puta uzmete i da vam se ne dogodi ništa, a da 21. put umrete jer vam je djelovalo na centar za disanje. Kod nekih ljudi uzimanje dušikovog oksida može izazvati psihozu, paniku, postdepresivne poremećaje. Dugoročno može izazvati ozbiljne komplikacije, od emocionalne nestabilnosti do kome”, opisuje dr. Bagarić dodajući kako uz dodatne opijate ili alkohol, ova droga djeluje još opasnije. Pritom napominje kako bi dušikov oksid trebalo svakako zabraniti.

No, čini se da državna tijela, barem zasad, ne dijele mišljenja stručnjaka. Ovih dana poslali smo upite na nekoliko adresa. U MUP-u su nam kratko rekli da dušikov oksid prema našim zakonima ne spada u psihoaktivne supstance te nas uputili na Carinsku upravu. U Carini su nas prebacili na Državni inspektorat odakle su nam tek poručili kako će “sukladno svom djelokrugu, pojačano kontrolirati prodaju takvih proizvoda na otvorenim prostorima od strane fizičkih osoba, sukladno Zakonu o trgovini”. Pisali smo i Uredu za droge, no do zaključenja teksta čekali su još na potvrde informacija iz nadležnog Ministarstva zdravstva.

Vrlo je jeftino i prodaje se po štandovima

No, u Gradu Novalja odgovor na ovu problematiku čekaju i duže od nas. Pokušavaju je riješiti već dulje vrijeme, surađujući s MUP-om, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom gospodarstva, tržišnom inspekcijom i inspekcijom za financije. Razgovori su, kažu nam, u tijeku, no odgovora još nema.

Dok čekaju, gradski pročelnik za sigurnost Novalje Mario Bertina, inače bivši kriminalist, govori nam kako su druge zemlje koje organiziraju festivale poput Grčke i Španjolske, ali i Britanije, odakle im dolaze turisti, korištenje plina za smijanje zabranile na način na koji se koristi u Hrvatskoj. “Istovremeno, kod nas na Zrću danas imate deset štandova na kojima piše da se prodaju baloni, mislim po 200 kuna, dozeri po 250, a za kutiju ampulica, od 20 ili 24 ampulice, ne znam baš točno, izdvoji se oko 400 kuna. Ispada 7 kuna po ampuli. Pa to je strašno”, opisuje Bertina.

Polunag na ulici ne može, ali drogiranje može

Dodaje kako su svjesni da se taj plin koristi u razne svrhe, primjerice u ugostiteljstvu za pripremanje šlaga, ali da se to može zakonski drugačije urediti. “Uporaba se može ograničiti, da budu dostupne samo pravnim osobama, a nikako u maloprodaji fizičkim osobama. Danas se kažnjava samo onaj tko ga uveze ili prodaje bez adekvatnih dozvola”, pojašnjava Bertina, dodajući kako prema trenutnoj situaciji policija nikome ne može ništa i stoga smatra da zakone treba mijenjati.

Na naše pitanje znači li to da danas policija ili komunalni redar u Novalji može kazniti osobu koja polunaga hoda gradom, ali ne može kazniti nekoga tko se drogira plinom u dječjem parkiću, odgovara potvrdno. “Trenutno je to tako. I nešto bi se trebalo hitno promijeniti”, zaključuje.