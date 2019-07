Bandić na pitanje o Kuščeviću kaže da od njega ‘nećemo čuti da komentira druge’. Zgodno, to mu je moto samo kad su tema HDZ-ovci

Ništa nije čudno u tome da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbio komentirati najužarenija pitanja u Vladi, dakle sva ona vezana uz sudbinu ministra uprave Lovre Kuščevića. U ovom trenutku sve su opcije još u zraku; sam premijer se možda ni ne vrati iz Bruxellesa na čelo hrvatske Vlade, pa pitaj Boga kome se možeš zamjeriti neopreznijom izjavom o situaciji o kojoj tebi osobno ništa posebno ne ovisi u životu.

Milan Bandić je, međutim, ipak uspio pretjerati do neukusa. “Od mene nikad nećete čuti da komentiram druge”, kazao je novinarima danas, prvog srpnja. Pa da vidimo što je o drugim kolegama iz vladajuće koalicije, koji, eto, nisu Lovro Kuščević, a ni članovi HDZ-a, Bandić govorio samo u posljednjih mjesec dana…

‘Ona jadna ništa ne razumije’

Zagrebački gradonačelnik je za ministricu iz HNS-ove kvote Blaženku Divjak, koja vodi resor znanosti i obrazovanja, četvrtog lipnja konstatirao kako “ona jadna ništa ne razumije”. Kako, zatim, “treba snositi konzekvence zbog toga što svjesno krši zakon”. Zapitao se može li osoba koja donosi tako neodgovorne i štetne odluke biti ministrica u Vladi i pozvao premijera Andreja Plenkovića da “povuče državnički potez”.

Osim ovih optužbi koje su se odnosile na navodno suvišnu nabavu metodičkih priručnika, Bandić se zapitao i zašto je ministarstvo organiziralo kupnju dvostruko skupljih tableta, a lošije kvalitete. Te, prikladno, pozvao “DORH i mjerodavne državne institucije” da postupe sukladno svojim ovlastima.

Gemišt u pesjoj kućici

Tri dana poslije toga, nakon što se otvorila rupa na pješačkom dijelu Savskog mosta u Zagrebu, na ciljnik onoga od kojeg nikad nećemo čuti da komentira druge došao je HNS-ov ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, koji je najavio slanje inspekcija na sve zagrebačke mostove.

“Mi smo sinoć u 9 sati to sanirali. Znate gdje je tada bio ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju”, ispalio je gradonačelnik Zagreba, dodavši, “neka Štromar radi… Kad on napravi jedan most, onda ću s njim razgovarati. On jadan nije napravio ni pesju kućicu”.

Baba na Mount Everestu

Desetog lipnja, dakle ravno tri tjedna prije izjave o tome da nikad ne komentira druge, Bandić je pričao o svojoj babi i najvišem vrhu na svijetu. Naime, iziritirao ga je državni tajnik u ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir koji je komentirao stanje mostova u Zagrebu. “Pozovete gospodina Uhlira da govori o mostovima, pravnik, to je isto kao da moja baba govori o Mount Everestu”, pjenio se Bandić. Možda vrućina, možda nezadovoljstvo, možda preopterećenje poslom, ali zagrebački gradonačelnik je tad malo previdio da je Uhlir po struci dipl. ing. građevine. Pa još povrh toga i stalni sudski vještak za građevinu.

Bandić se tad dotaknuo i ministrice i dragog Boga. “Da ne bi bilo nismo znali, ja sam jedini čovjek u Hrvatskoj koji polaže račun samo dragom Bogu. Turate mi građane, a ja sam osvojio šest mandata. Ministrica je htjela prevariti premijera i gradonačelnika”, kazao je Bandić govoreći opet o priručnicima i tabletima.

Samo dragom Bogu

Rasplet te priče je poznat, saborski klub Bandićeve stranke i nezavisnih zastupnika nije htio krenuti u proceduru rušenja ministrice koja je “htjela prevariti premijera i gradonačelnika”, pa je tako postalo razvidno da su tzv. “Bandićevi žetončići” zapravo politička moneta koju pod kontrolom neusporedivo više od gradonačelnika drži premijer Andrej Plenković.

Stoga nije baš pretjerano čudno što danas Bandić priča o tome kako od njega nikad nećemo “čuti da komentira druge”. Iako je samo u periodu u kojem je zaradio posljednju plaću medije uredno ispunjavao citiranim izjavama usmjerenim baš protiv ministara u Vladi.

No, to su “drugi”, a ne ministar Lovro Kuščević, politički tajnik HDZ-a. Možda je u tome kvaka? Ili se radi samo o tome da je običnim smrtnicima nemoguće pojmiti motive i kriterije osobe koja “polaže račun samo dragom Bogu”.