Bolje od zlatnih WC-a. Župan Tomašević drvene nadstrešnice za bicikle plaća 9500 kuna po kvadratu

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, kako se čini, namjerava preteći zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Tomašević je, naime, prije dva tjedna u Općini Kaptol svečano otvorio jedno od deset odmorišta za bicikliste duž biciklističkih ruta u županiji. Ono po čemu se Tomašević može usporediti s Bandićem je cijena jednog takvog odmorišta, koja gotovo da se može mjeriti s onim glasovitim Bandićevim javnim WC-ima.

Iz Požeško-slavonske županije potvrdili su da cijena 10 odmorišta iznosi 554.875 kuna. U prosjeku dakle, jedno odmorište, ne veće od šest metara četvornih, s dva solarna panela na krovu, drvenim stolom, dvije drvene klupe bez naslona, punjačem za mobitel, drvenim košem za otpatke i metalnim stalkom za četiri bicikla, stoji 55,5 tisuća kuna. Ili, 1.250 eura po metru četvornom. Za usporedbu, prosječna cijena stambenog prostora u Požegi kreće se oko 900 eura po metru četvornom.

‘Ovo nije kraj. Idemo dalje’

Požeški župan Tomašević, umirovljeni general HV-a, izbačen iz HDZ-a zbog obiteljskog nasilja, ponosno je na svečanom otvorenju jedne od nadstrešnica za bicikliste, u Općini Kaptol, rekao kako na prostoru Požeško-slavonske županije ima više od tisuću kilometara biciklističkih staza, te kako je izgradnja takvih odmorišta u funkciji cikloturizma. I dodao: ”No, to nije kraj jer nastavljamo s takvim aktivnostima”.

Na upit Telegrama o specifikaciji opreme koja čini odmorište za bicikliste, dobili smo zanimljive odgovore. Svaka drvena nadstrešnica (a radi se o dva daščana zida, podu i krovu) zajedno s dovozom i montažom, stoji 31.112 kuna; drveni stol i dvije klupe bez naslona koštaju 3.172 kuna; drveni koš za smeće 2.050 kuna; metalni držač za 4 bicikla 3.362 kuna; solarni panel od 250 W (na svakoj su nadstrešnici po dva) 2.112 kuna; regulator punjenja od 30A 2.475 kuna; čisti sinusni pretvarač 2.225 kuna; rasvjetno LED tijelo sa senzorom pokreta 337,5 kuna; USB priključnica i stabilizator napajanja za punjenje pametnih telefona i ostalih mobilnih uređaja 410 kuna, te montažni materijal, vodiči, spojni pribor i ostali sitni materijal potreban za puštanje u rad solarnog sustava još 72,5 kuna za svaku nadstrešnicu. Četiri od deset postavljenih drvenih nadstrešnica za bicikliste opremljeni su i servisnim stanicama od nehrđajućeg čelika, čija pojedinačna cijena iznosi 11.712,50 kuna.

Pronašli smo tri i pol puta jeftinije držače, za više bicikla

Hrvatska tvrtka koja se bavi proizvodnjom urbane eko opreme, kvalitetnije i veće drvene koševe od onih ugrađenih u nadstrešnicama za bicikliste, uz to i s metalnim spremnikom, prodaje po 1.200 kuna (plus PDV). Uz to, rekli su nam, na količinu od 10 komada spremni su dati i popust. To bi značilo da se koševi za smeće kakvi su ugrađeni u nadstrešnicama sigurno mogu dobiti za upola manju cijenu od one koju su platili u Požeško-slavonskoj županiji.

Slično je i sa solarnim panelima. Postavljeno je ukupno 20, na krov svake nadstrešnice po dva, po pojedinačnoj cijeni 2.112 kuna, no na internetskim stranicama zagrebačke tvrtke Solar Shop, paneli nešto jače snage stoje 999 kuna s PDV-om.

Regulatori punjenja od 30A, koje je Požeško-slavonska županija platila 2.112 kuna po komadu, na Internetu smo pronašli (također Solar Shop) po akcijskoj cijeni od 290 kuna. Metalne držače za četiri bicikla koji su postavljeni ispred svake nadstrešnice, Požeška županija platila je 3.362 kune, a mi smo ih, na internetskim stranicama tvrtke Kaiser + Kraft (ali za šest bicikala) pronašli po cijeni od 999 kuna.

Stolar: ‘Lijepo bih zaradio i za dvostruko jeftiniju cijenu’

Običan drveni stol, te dvije klupe bez naslona, postavljene u nadstrešnicama za bicikle, investitor, Požeško-slavonska županija, platila je po komadu 3.172 kune. Stolar s registriranim obrtom u Osijeku, s kojim smo razgovarali i pokazali mu kako izgledaju stolovi i klupe postavljeni u nadstrešnici, rekao je da bi odlično zaradio kada bi zaračunao upola manju cijenu. I još bi veli, na narudžbu od 10 komada, bio spreman dati popust. Na Njuškalu se može pronaći ponuda za dvije drvene klupe s naslonom i stolom, tvrtke Alp Les iz Celja, znatno kvalitetnije izrade, po cijeni od 1.800 kuna.

Kad se sve zbroji ispada je Požeško-slavonska županija izradu i postavljenje 10 drvenih nadstrešnica za bicikliste, u okviru projekta ”Razvoj cikloturizma u Požeško-slavonskoj županiji – Faza III”, slažu se naši sugovornici, platila bar dvostruko više od realne cijene.

“Nevjerojatno je da dvije drvene stijenke, bez vrata i prozora, krov i metalni okvir s vrlo oskudnom opremom, može po četvornom metru stajati 1.250 eura”, kaže Telegramov sugovornik, uvjeren da je cijena ozbiljno prenapuhana.

Nadzorni inženjer ograđuje se od troškova

Nadzor izvedenih radova obavio je Ured ovlaštenog inženjera Marka Novaka i stajao je 10.000 kuna. Novak za Telegram kaže da nije imao utjecaja na odabir opreme; njegovo je bilo kontrolirati je li sve u skladu s projektom.

”Temeljem pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti, od 16. lipnja 2017. godine, župan Požeško-slavonske županije, kao naručitelj, donio je odluku o početku postupka jednostavne nabave 15. srpnja 2019. godine. Pozvane su tri tvrtke: Adako projekt d.o.o. iz Zagreba, KS Invest d.o.o. iz Jaguplije i Gradnja Pavić iz Busnovija”, odgovorili su iz požeško slavonske-županije na Telegramov upit.

Izabrana je tvrtka KS Invest, čija je ponuda iznosila 556.325 kuna s PDV-om, pa je župan Tomašević s Mariom Koščićem 24. srpnja ove godine svečano potpisao ugovor o gradnji 10 nadstrešnice za bicikliste. Cijeli posao, vrijedan više od 550.000 kuna, završen je za tri mjeseca.