Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle još je jednom dokazalo da je britanska kraljevska obitelj najfleksibilnija institucija svijetu – moć gradi na tradiciji, a utjecaj na spremnosti da se prilagodi suvremenim sranjima. Subotnja ceremonija nije se slučajno dogodila u Windsoru, dvorcu koji su 1917. godine uzeli za svoje dinastičko ime. U ta je teška vremena Prvog svjetskog rata njihovo stvarno ime Saxe-Coburg-Gotha zvučalo previše njemački. Britanija je ratovala protiv Njemačke, pa su Saxe-Coburg-Gothe postali Windsori.

Nakon idućeg svjetskog rata, prestolonasljednica Elizabeta udala se za još jednog Nijemca, iz obitelji Battenberg. On je prvo anglicizirao svoje prezime u Mountbatten, a onda pristao da djeca uzmu majčino prezime Windsor. U manje od jedne generacije izbrisan je svaki trag činjenice da Ujedinjenim Kraljevstvom zapravo vlada jedna njemačka obitelj.

Ma koliko izvana djelovala konzervativno i kruto, ta dinastija se idućih nekoliko generacija prilagođavala svakom vanjskom poticaju koji ih je činio popularnijima i prihvatljivijima. Ako je opstanak monarhije zahtijevao brak s niže rangiranim aristokratima, kraljica je na to pristala. Ako je zahtijevao razvod braka, i na to je pristala, doduše nevoljko. Ako je prestolonasljednik, friški udovac, htio oženiti rastavljenu ženu, i tome se našlo načina – s puno muke, ali ipak nekako. Ako se njegov sin htio oženiti za pučanku, i to je prošlo, samo da narod bude zadovoljan, a monarhija ostane na mjestu.

Ni najmanje ne dvojim da je obitelj oduševljena snahom

Na kraju je njegov drugi sin odgurao stvar do ekstrema – doveo im je ženu koju voli i rekao da je želi oženiti. Ona je bila Amerikanka i bila je rastavljena. Ne znamo kako je izgledao taj trenutak u Buckinghamskoj palači, ali nije teško pretpostaviti što je svima prošlo kroz glavu. “Rastavljena Amerikanka” razlog je zašto je Elizabeta uopće kraljica. Njezin stric, kralj Edvard VIII., morao je abdicirati jer su stroga pravila britanske kraljevske obitelji zabranjivala da kralj bude u braku s rastavljenom ženom. Harryju je sigurno bilo lakše jer je tek šesti u nasljednom redu – nakon oca, brata i njegovo troje djece.

No, Harryjeva odabranica Meghan Markle nije samo rastavljena Amerikanka – ona je prva osoba koja će se udati u britansku kraljevsku obitelj a koja nije bijela. Meghan Markle ima oca bijelca i majku Afroamerikanku. Iako Meghan na prvi pogled izgleda bijela, ni najmanje ne dvojim da je obitelj Windsor bila oduševljena činjenicom da je Harry doveo snahu koja je napola crnkinja. To je točno ono što britanska obitelj sve ovo vrijeme radi – prilagođava se vremenu.

Meghan Markle je došla kao naručena – em Amerikanka, em napola crnkinja – savršeni primjer da se kraljevska obitelj nosi sa suvremenim trendovima, da pokaže kako zna što su “inclusiveness” i “diversity”. Zašto bijeli aristokratski Nijemci, koji su postali bijeli aristokratski Englezi, pa su onda postali obični bijeli Englezi, ne bi sad postali i obični ne-bijeli Englezi? Oni to ne mogu sami, ali Meghan Markle može im pomoći da to postanu.

Crno vjenčanje u sjedištu najbjelje od svih bijelih obitelji

Britanska monarhija tisućljetna je institucija koja zna da se mora mijenjati i koja se stalno mijenja; no njena promjena nije revolucija, nego evolucija. Meghan Markle dobro je tu sjela – prvo je Britansko Carstvo, u kojemu “sunce nikad ne zalazi”, bilo utjelovljenje bijele dominacije na svijetu. Onda im je propalo Carstvo, pa su bijeli Britanci dominirali na svom malom otoku. Onda su shvatili da ni na tom otoku nisu sami. Onda je došla Meghan Markle.

Vidjeli ste sve na televiziji – svadba bješe ko svadba, poznata cura u bijelom, što da se priča, sakrila pogled pod velom. Cura je doduše bila poznata, ali njeni stavovi nisu. Markle se prije vjenčanja javno deklarirala kao feministkinja, što nije skandal ako niste član konzervativne aristokratske obitelji. I bila je u bijelom – vjenčanicu joj je skrojila prva žena na čelu modne kuće Givenchy. Opet na rubu. I uzor je bila Audrey Hepburn, krhka ali samostalna žena.

Kamera je iz prilike u priliku hvatala Meghaninu crnu majku u istom kadru s princom Charlesom. Otac nije došao na svadbu jer se osramotio u dilu s paparazzijima – veliki šok rasistima koji bi to očekivali od crnog oca, ne od bijelca. Ali vjenčanje je – kad posjednemo Elizabetu II. i princa Filipa na njihova mjesta – bilo doista spektakularno. Bilo je to crno vjenčanje u srcu Windsora, u sjedištu najbjelje od svih bijelih njemačkih obitelji (koje se sad zovu engleskima). Nisu samo solisti na klasičnim instrumentima bili crnci – poput sjajnog Shekua Kanneh-Masona – nego je obitelj Saxe-Coburg-Gotha u jednom času snašla izvedba gospel zbora koji je otpjevao “Stand by Me”.

Zašto Barack Obama ipak nije mogao Harryju biti kum

Nije teško pogoditi tko je pobijedio u srazu uštogljene anglikanske tradicije s afroameričkim glazbenim izazovom. Dok je crni zbor pjevao “Stand by Me”, trebalo je samo pogledati u publiku – među onima čije se srce otvorilo bili su David i Victoria Beckham, Oprah, Elton John, Serena Williams, James Corden. Amal Clooney – žena koju u New Yorku vidim gotovo svakog dana jer predaje na Columbia Law School – izgledala je na vjenčanju impresivnije i od same mladenke – to je vjerojatno razlog zašto se, s partnerom Georgeom, sklonila u pokrajnju klupu.

Sva su mjesta u kapeli svetog Jurja u Windsoru bila ispunjena. Sva osim jednoga – kum princa Harryja bio je njegov brat William, budući britanski kralj. On nije bio Harryjev prvi izbor, ali je politika učinila svoje – mladoženja je odabrao brata jer njegov izbor za kuma nije smio doći. Harryjeva prva ideja bila je da mu kum bude Barack Obama.

Bivši predsjednik načelno je pristao – bilo je bezbroj razloga za to, od činjenice da je bio predsjednik Amerike a mladenka je Amerikanka, do toga da je mladenki jedan roditelj bijel, a drugi crn – taman kao Obama. Ali, iz protokolarnih razloga, poziv Obami na vjenčanje značio bi da bi Harry morao pozvati i aktualnog predsjednika. Na vjenčanju u Windsoru nitko nije htio vidjeti Donalda Trumpa. Zato je otpao i kum Obama.

‘Ne možete doći u kapelu i učiniti da kraljici bude nelagodno’

Veći skandal izazvala je žustra propovijed biskupa Michaela Curryja, primasa Episkopalne crkve, koja je američki odvjetak Anglikanske crkve. On je došao iz Sjeverne Karoline, protresao uljuljkanu britansku aristokraciju i selebritije u klupama kapele svetog Jurja. Kraljica, koju episkopalci priznaju za poglavaricu svoje crkve, gledala je u pod jer joj je – čini se – bilo neugodno.

Biskup Curry bio je neobičan ne zato što je crnac, nego zato što je govorio o ljubavi kao pokretaču ljudskog života, zato jer je propovijed počeo i završio citatom Martina Luthera Kinga, i zato jer je spomenuo da su i on i Meghan Markle potekli od robova koje su u Americi izrabljivali bijelci.

“Ne možete doći u kraljičinu kapelu i govoriti nešto zbog čega se ona sama osjeća neugodno”, kaže jedan od kraljičinih suradnika. “Naravno da su Charles i Camilla gledali u pod, što su drugo trebali?”, kaže taj paž. Drugi ne želi ulaziti u meritum. Samo kažu da će – na pitanje što misli o propovijedi biskupa Curryja mladencima – kraljica reći: “To je bilo dosta glasno.”

CNN je poslao svog glavnog čovjeka, Andersona Coopera

Amerikanci su fascinirani kraljevskim vjenčanjem – to mogu potkrijepiti primjerom dvoje prijatelja, koji su po svemu inače normalan par, a koji su se u San Franciscu jutros probudili u 4 ujutro da gledaju Harryja i Meghan. Mnogi u Americi nisu ludi kao moji prijatelji Corey i Sarah, ali su i dalje obuzeti vjenčanjem u Windsoru. Amerika se izgradila kao republika i krvavo se za to borila, pa mi je teško objasniti zašto Amerikanci padaju na jeftine kičaste stvari kao što je kraljevsko vjenčanje.

Jedan aspekt te ludosti, i to onaj za koji rijetki znaju, stvorio je CNN. Najutjecajnija kablovska televizija poslala je u Englesku Andersona Coopera, svog glavnog čovjeka. No, u njegovom slučaju to nije samo običan zadatak. Anderson Cooper najbliže je što se može doći do “američke aristokracije”, pra-praunuk je Corneliusa Vanderbilta, čovjeka koji je stvorio pojam američkog milijunaša i u kojega su se ugledali svi, od Rockefellera do Trumpa. Cooperova majka je danas gotovo stogodišnja Gloria Vanderbilt, dokazano najslikanija osoba u povijesti – počelo je kad je bila dijete, oko čije su se skrbi u medijima borili njezini rođaci.

Bila je kraljeva ljubavnica prije nego je Wallis došla na red

I sad dolazimo do aktualne teme – Andersonova baka širila je ljubav preko oceana. Voditelj CNN-a ima baku čiji je ljubavnik bio Edvard VIII., britanski kralj. Tu ljubav dijelila je sa svojom sestrom blizankom. Ubrzo im je, zbog nebrige o djetetu, oduzeto skrbništvo nad Glorijom Vanderbilt, Andersonovom majkom, i to je postao najveći skandal u povijesti. Gloriju je nakon dugog, u medijima u detalje praćenog spora, u svoju skrb dobila gđa.

Whitney – ista ona koja je osnovala muzej u kojem ste svi vi bili – ako ste ikad bili u New Yorku. To je Andersonova rodbina: njegova baka bila je američka ljubavnica britanskog kralja prije nego što je Ms. Wallis Simpson uopće došla na red. Poslati Andersona Coopera da prati ovu priču zanimljivo je iz niza razloga, među ostalim i zato jer je potencijalno u srodstvu s nekim od kraljevskih aktera. To je točka gdje se najbliže susreću europska meritokracija i američka aristokracija.