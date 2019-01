SAD seli proizvodnju F16 u Indiju, tvornica koja može isporučiti ‘ponudu koju ne možemo odbiti’ još ne postoji

Lockheed Martin kupio je 1993. industrijske kapacitete za proizvodnju aviona F-16 konkurentskog General Dynamicsa u Fort Worthu u Teksasu. U razdoblju od kolovoza 1978. do studenog 2017. u tim je pogonima proizvedeno 4588 zrakoplova, a od toga je 3620 zrakoplova F-16. Prema procjenama samog proizvođača njih 3200 leti i danas. Kako je Lockheed Martin trebao osloboditi svoje linijske kapacitete u Fort Worthu za proizvodnju aviona pete generacije F-35, morao je sagraditi nove pogone za nastavak proizvodnje zrakoplova F-16. Odabran je prazan hangar površine 10.000 kvadratnih metara u gradu Greenville u Južnoj Karolini.

Za početak proizvodnje trebalo je angažirati novih 200 radnika koji bi u početku trebali proizvoditi jedan avion F-16 Block 70 mjesečno, ali bi u slučaju novih narudžbi proizvodnja mogla biti povećana na dva komada mjesečno. Don Erickson, direktor operacija Lockheed Martina, upoznao je novinare s ovim planovima u lipnju 2018. nakon što je američka Vlada naručila 16 zrakoplova F-16 Block 70 za ratno zrakoplovstvo Bahreina. Početkom prošle godine njegov kolega Rick Groesch, regionalni potpredsjednik za međunarodni poslovni razvoj, najavio je moguću prodaju „200 zrakoplova F-16 Block 70 državama Srednje Europe, Mediterana, Jugoistočne Azije i Južne Amerike“ što bi proizvodnju u pogonima Južne Karoline zadržalo još narednih tri do pet godina.

U tijeku je renesansa F-16 aviona

Neovisni konzultant iz Teal Group, Richard Aboulafia još je u ožujku prošle godine na Twitteru objavio kako jedina održiva proizvodnja aviona F-16 u Greenvilleu uključuje i „narudžbu 200 komada za indijsko ratno zrakoplovstvo, a ta narudžba pak nije moguća bez preseljenja proizvodnje u Indiju.“ Njegovu najavu potvrdio je prekjučer Reutersu Vivek Lall, potpredsjednik za strategiju i poslovni razvoj u Lockheed Martinu.

Najavio je da je njegova tvrtka izabrala indijskog partnera Tata Advanced Systems kao jedinog budućeg proizvođača aviona F-16 Block 70 za indijsko i za sva ostala tržišta. Gospodin Lall novinarima se pohvalio kako je u tijeku „prava renesansa aviona F-16“ te kako je potencijalno tržište za taj tip aviona vrijedno 20 milijardi dolara jer interes postoji u „desetak država“ koje trebaju barem „200 zrakoplova“. Nije dodatno pojasnio tko će na kraju isporučiti već ugovorene narudžbe za 16 aviona Bahreinu i 14 Slovačkoj, da li još uvijek nepostojeći pogon u Južnoj Karolini ili buduća tvornica u Indiji.

Model koji ne postoji u tvornici koje nema

Krajem prošle godine bugarsko Ministarstvo obrane predložilo je da bugarska Vlada započne izravne pregovore sa SAD-om za nabavu osam novih F-16 Block 70. To je naišlo na žestoku reakciju bugarskog predsjednika Rumena Radeva, bivšeg vojnog pilota i bivšeg zapovjednika bugarskog ratnog zrakoplovstva koji je rekao da su tom odlukom izigrani uvjeti natječaja na kojem su sudjelovale, uz SAD, Švedska i Italija. Poentirao je rečenicom kako Bugarska ne može očekivati poštovanje Europe i svijeta, ako istovremeno ne poštuje vlastite zakone i pravila.

Švedski Saab kritizirao je bugarsku odluku javnim priopćenjem u kojem je naglasio kako je Bugarska „naknadno promijenila pravila igre“ te da odabirom ponude za F-16 nije poštovala četiri od sedam uvjeta natječaja. Krassimira Stoyanova, potpredsjednica Saaba za središnju i istočnu Europu sarkastično je izjavila kako je Bugarska izabrala verziju aviona F-16 koja ne postoji, a trebala bi se proizvoditi u tvornici koje još uvijek nema.

Amerikancima ostaju inženjerski poslovi

Znači, zadnji avion četvrte generacije F-16 proizveden je u pogonima u Fort Worthu u studenom 2017. i isporučen Iraku. Lockheed Martin želio je osloboditi svoje tamošnje proizvodne kapacitete za avion pete generacije F-35 te je odlučio preseliti proizvodnju F-16 Block 70 u Greenville u Južnoj Karolini gdje je inače smještena proizvodnja za trenažni avion pete generacije T-50A. Ali kako za svaku novu investiciju trebaju i narudžbe, tako je Lockheed Martin, uz svesrdnu pomoć američke administracije, krenuo u lov na potencijalne kupce u „Srednjoj Europi, Mediteranu, Jugoistočnoj Aziji i Južnoj Americi.“

Budući da je proizvodni kapacitet u Greenvilleu bio planiran na izradu jednog do dva aviona mjesečno, a linija je trebala raditi između tri i pet godina, Lockheed Martin morao je u relativno kratkom roku osigurati narudžbe za barem 120 aviona. Prošle godine uspjeli su zaključiti ugovore za prodaju 16 komada Bahreinu i 14 komada Slovacima. Uz to su snažnim lobiranjem animirali bugarsku vladu na izravne pregovore o kupnji 8 komada, ali sve zajedno to je više nego skromnih 38 aviona što je nedovoljno za start ozbiljne proizvodnje u Južnoj Karolini.

Indija je svoju moguću narudžbu za 200 aviona F-16 Block 70 uvjetovala preseljenjem proizvodnje tog tipa zrakoplova u lokalne pogone Tata Advanced Systems. Prekjučer je Lockheed Martin napokon potvrdio da će jedino Indija imati proizvodnu liniju za F-16 Block 70 i da to nije u suprotnosti s proklamiranom politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa o vraćanju proizvodnih poslova u SAD jer će i nakon preseljenja proizvodnje u Indiju „Amerikancima ostati inženjerski poslovi“.

Plenković je svjestan predizbornog razdoblja

Nakon što je prošlog tjedna hrvatska Vlada poništila svoju odluku o nabavi malo rabljenih i dobro očuvanih izraelskih aviona F-16 ministar obrane Damir Krstičević novinarima je najavio kupnju novih F-16, ovaj put izravno od SAD-a, „od kojeg se očekuje da svom strateškom partneru Hrvatskoj da ponudu koju sigurno nećemo odbiti.“ Premijer Andrej Plenković morao je brzinski demantirati svog omiljenog ministra, ali nažalost ne i rečenicom bugarskog predsjednika Radeva u sličnoj prigodi kako ne možemo očekivati poštovanje Europe i svijeta, ako istovremeno ne poštujemo vlastite zakone i pravila.

Nemam razloga sumnjati da ministar Krstičević pažljivo prati sve obrate u mogućoj novoj proizvodnji aviona F 16 Block 70 te da i njega brine hoće li proizvodna linija indijske tvrtke Tata Advanced Systems prve avione početi dovršavati barem 2023. Istini za volju, da je kojim slučajem proizvodnja aviona započela u Južnoj Karolini, naša moguća narudžba, i to prema ponudi koju ne bismo mogli odbiti, ne bi ni tamo došla na red za proizvodnju i isporuku prije te godine.

Hrvatska ima još uvijek mogućnost birati: može odustati od kupovine borbenih zrakoplova poput Slovenije, baltičkih država, Irske ili Novog Zelanda, može kupiti rabljene borbene zrakoplove uz prethodnu dozvolu proizvođača ili može pokrenuti proces nabave novih aviona u kojem je isporuka po ministru obrane javno preferiranog F-16 Block 70, zbog svega gore navedenog, na jako dugom štapu. Budući da smo ušli u predizborno razdoblje, premijer Plenković, poučen recentnom blamažom i aferama koje redovno prate ovakve vojne mega nabave i u drugim „Ima li mene tute?“- državama, neće previše žurno donijeti odluku. A bez njegovog blagoslova ministar Krstičević može kupovati samo avione proizvedene u Revellu, Tamiyi ili Italeriju.