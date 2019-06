Dinamu je napokon krenulo, a onda su se braća Mamić vratila. Može li ga više išta spasiti?

Nitko, tko je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, zbog prilično ozbiljnog kriminala, ne bi smio preuzeti posao sportskog direktora kluba, u kojem je taj kriminal počinjen. A Zoran Mamić je, eto, upravo postao sportski direktor Dinama. Nitko, tko je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog organiziranja prilično ozbiljnog kriminala, teškog više od stotinu milijuna kuna, pa je pobjegao od hrvatskog pravosuđa, ne bi smio više upravljati organizacijom unutar koje je počinio taj zločin . Pa ipak, Zdravko Mamić i dalje upravlja Dinamom, o čemu najbolje svjedoči činjenica da je uspio postaviti svog brata za sportskog direktora kluba koji je upravo završio najuspješniju sezonu unatrag dugo, dugo vremena.

U sezoni 2018/19. Dinamo je kompetitivno nastupao u europskim natjecanjima, dočekao je famozno proljeće u Europi, uspio vratiti navijače, afirmirao Danija Olma kao jednog od najboljih mladih europskih nogometaša te, naposljetku, igrao prilično dobar nogomet. Sve to, naravno, bez braće Mamić. Imenovanjem Zorana Mamića na mjesto sportskog direktora, ti su preznačajni Dinamovi dosezi upropašteni.

Rezultati Dinama su upropašteni

Prvo, Dinamo je upravo izgubio navijače. Ne samo Bad Blue Boyse, nego i skoro sve druge pristojne navijače. Nitko razuman, da ne znam koliko voli Dinamo, ne može, naime, dolaziti na utakmice kluba kojim sasvim otvoreno i formalno upravljaju ljudi osuđeni na ukupno 11 godina zatvora. Tu se radi o pitanju elementarnog građanskog izbora: želimo li ili ne želimo podržati organizirani kriminal. Vjerujemo da većina Zagrepčana i drugih Dinamovih navijača ne želi podržati organizirani kriminal, a odlazak na utakmice kluba kojim stvarno i formalno upravljaju osuđenici na 11 godina zatvora, nije ništa drugo nego podrška organiziranom kriminalu.

Drugo, samo je pitanje vremena kad će se Bjeličin Dinamo raspasti. Zoran Mamić u sportskoj će politici, a vrlo vjerojatno i u svlačionici, izravno provoditi odluke svog brata. Premda je Zoran Mamić puno pristojniji i uravnoteženiji čovjek od Zdravka Mamića, nema nikakve sumnje da je Nenad Bjelica upravo izgubio veliki dio svoje profesionalne autonomnije, što mora dovesti do raspada hijerarhije u ekipi, do narušavanja trenerova autoriteta, i do pada razine igre. Takav je scenarij neizbježan, za što nas, zapravo, više nije osobito briga, jer ne kanimo podržavati klub osuđenika i bjegunaca.

Kontrola prihoda važnija od dobrobiti kluba

Postavlja se, naravno, pitanje zašto je Zdravko Mamić odlučio poslati svog brata u Dinamo. Jedini razuman razlog može biti novo izvlačenje novca iz Dinama, zašto je možda ipak neophodno imati čovjeka od najvećeg povjerenja na samom izvorištu novca. Dinamo bi ovog ljeta mogao realizirati velike, vrlo unosne transfere. Katalonac Olmo navodno vrijedi više od dvadesetak milijuna eura. S Mamićeve točke gledišta, zaista nema smisla da on, kao stvarni vlasnik kluba, tim novcem ne upravlja i da ne nadzire kamo će zapravo otići milijuni.

Riječ je, dakle, isključivo o kontroli očekivanih velikih prihoda, koji su braći Mamić, očekivano, puno važniji od bilo kakve Dinamove dobrobiti. S jedne se strane nalazi potencijalnih nekoliko desetaka milijuna eura, a s druge strane pun stadion, dobar sastav, i visoke natjecateljske ambicije. Posve je jasno da je Zdravko Mamić, između te dvije strane, izabrao onu prvu. Kao i uvijek dosad, pa zato Dinamo nije uspio ni s jačim ekipama postići baš nikakav relevantan međunarodni rezultat, sve dok je Zdravko Mamić bio fizički u klubu.

Spas Dinama je u rukama institucija

Protiv Zdravka Mamića ovih se dana izdaje nova tjeralica, zbog još nešto većeg iznosa utajenog novca, nego u slučaju prve presude. Bosna i Hercegovina, navodno, više ne bi smjela odbiti Mamićevo izručenje Hrvatskoj. Dođe li uistinu do izručenja, Zdravko Mamić završit će ponovo u zatvoru, što će značajno oslabiti poziciju Zorana Mamića.

Osim toga, ako se uskoro donese pravomoćna presuda za Zorana Mamića, i bude li ta presuda potvrdila onih četiri i pol godine zatvora, upravo imenovani sportski direktor Dinama morat će vrlo brzo u zatvor. Što, ustvari, znači da u ovom trenutku samo tužilaštvo, sudovi i zatvori mogu spasiti Dinamo od novog potonuća u osrednjost i praznog stadiona.