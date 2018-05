Dobro, sad su već ozbiljno krenuli street festivali. Bili smo na ovom koji upravo traje na Zrinjevcu u Zagrebu

Počela je napokon i sezona festivala na Zrinjevcu; od petka, naime, traje Gastro Music Fest. Trajat će deset dana, a zamišljen je kao neka kombinacija hrane i muzike. Kućice s hranom podijeljene su na četiri zone, pa smo ih sve obišli i probali nekoliko stvari. U wine and dine zoni nalazi se, recimo. Time koji ima sushi za 70, svoju popularnu apple pie fritulu za 25 i zanimljiv cheesecake za 30 kuna. Uzeli smo ga; napravljen je od hrskavog crumblea, marmelade od malina, bavarske kreme od sira i pistacija. Kad smo kasnije rezimirali cijelu večer, to je bila daleko najbolja stvar koju smo probali na festivalu.

U ovoj zoni je smješten i El Toro, nude tortilje s govedinom za 50 i s piletinom za 40 kuna. Probali smo jednu s piletinom i uzeli hrpu dodataka, poput, ribanog cheddar sira, matovilca i šalše na bazi citrusa. Nismo fulali, meso je bilo sočno i mekano i cijela stvar je bila ukusna. Na kućici Gingle bells uzeli smo Kiss my gin u koji, osim gina, ide i ružina limunada. Nije bilo loše, dosta osvježavajuće, ali prilično malu količinu platili smo nemalih 28 kuna.

Cheese bar je nudio brudet za 45 kuna, a kućica Apereativo Cubano sendviče za 35 kuna. Radi se o porciji od dva tostirana sendviča s mariniranom svinjetinom, sirom, šunkom, senfom i kiselim krastavcima. Nije bio loš, fino su se osjetili svi okusi, a senf je fino pasao.

Burger s tartufima i fora kokteli

U burger and grill zoni navratili smo do kućice The Cellar, u kojoj peku burger s umakom od bijelih tartufa za 55 te burger s umakom od crnih tartufa za 50 kuna. Probali smo ovaj drugi, no tartufe, nažalost, gotovo uopće nismo osjetili. Na kućici Kluba ljubitelja janjetine, logično, rade sve od janjetine: burger, ražnjiće, uštipke i kotlete. Tu se nalazi i Plac sa svojim uobičajenim burgerima i ćevapima.

Nastavili smo do fusion zone koja uključuje Ginger sushi, Wok by Matija, Pani, rakijarnicu Mangosta bar i mali štand s poljičkim soparnikom kojeg komad košta 10 kuna. Wok by Matija, uobičajeno, nudi wokove od piletine, a imaju i vegetarijanski. Svi su 41 kunu. Na Paniju smo za 19 kuna uzeli limunadu s bezalkoholnim blue Curacao likerom koji joj daje plavu boju. Bila je malo preslatka. Inače, imaju i craftove od 23 do 25 kuna. Mangosta bar smislio je neke nove koktele, recimo, gin tonik s ananasom ili mangom za 29 kuna. Likeri i rakije su im od 12 do 16 kuna.

U sweet zoni smo probali trdelnik

Sweet zonu smo ostavili za kraj. Tamo smo našli kućicu Milky s palačinkama, Torterie macaron s macaronsima koji se prodaju za 7 kuna po komadu i Amelie koja ima, recimo, sladolede od 10 do 12, quiche za 15 i crumble sa sladoledom za 19 kuna.

U slatkoj zoni nalazi se i mali štand s nizozemskim palačinkama poffertjes koje su 25 kuna te kućica Trdelnik koja prodaje istoimeni desert. Uzeli smo jedan s Nutellom za 26 kuna. Dosad vjerojatno već znate što su, jer su u zadnje vrijeme dosta popularan street food, ali za svaki slučaj: radi se o dizanom tijestu koje se peče omotano oko drvenog štapa pa se valja u cimet, bademe, vaniliju i karamelu, a u unutrašnjost se, u ovom slučaju, stavlja Nutella. Iako biste očekivali šećernu bombu, iznenadilo nas je što nije preslatko.

Nutelino je na festival došao sa svojim palačinkama koje koštaju od 16, koliko je recimo obična, do 30 kuna, koliko košta njihova germknödel palačinka. Inače, kućice se na Zrinjevcu svaki dan otvaraju u 11 sati, a glazbeni program počinje u 20 sati. Možete, kažu, uglavnom očekivati jazz, blues i soul nastupe. Festival traje do sljedeće nedjelje, 27. svibnja.