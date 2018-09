Ekskluziv: Konačno dokazane organizirane prevare na državnoj maturi, dvije učenice suspendirane

Telegramu je upravo potvrđeno, kriminalistička policija istražuje dva slučaja varanja na državnoj maturi. U jednoj zagrebačkoj gimnaziji, na ispitu iz matematike 27. lipnja, učenica je uhvaćena sa sofisticiranom kamerom u olovci i slušalicama. Dva mjeseca kasnije, na jesenskom roku ispita iz hrvatskog, u istoj školi otkrivena je i druga.

Ovo je prvi put da su potvrđeni slučajevi ozbiljne prevare na državnoj maturi uz pomoć sofisticirane tehnologije o kojima se govori godinama. Koliko je ta pojava raširena u Hrvatskoj možda najbolje ilustrira činjenica da su internet i društvene mreže pune stranica, grupa i webshopova na kojima se maturante otvoreno poziva da kupe ili unajme opremu za varanje.

Svejedno, kako nam je službeno potvrđeno iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), državnog tijela zaduženog za provedbu mature, dvije učenice uhvaćene ljetos u zagrebačkoj gimnaziji prve su i jedine sankcionirane od 2009. godine, kada je državna matura uvedena u Hrvatskoj.

Whatsapp poruke s ponudom: ‘riješit će nam ispit za 100 eura’

Kako će pokazati ova Telegramova velika priča, rekonstruirana kroz iscrpne iskaze desetak svjedoka nakon prijave policiji, nadležno državno tijelo ne pridaje pažnju ovom ključnom problemu, profesori nisu educirani za prepoznavanje učenika koji varaju, ravnatelji su prepušteni sami sebi i u opravdanom su strahu da će zbog manjkavosti sustava njihove škole na kraju biti prokazane kao problematične institucije s lošim učenicima.

Državna matura temeljni je, standardizirani ispit za upis na većinu hrvatskih fakulteta na kojima su ukinuti prijemni ispiti; raširena praksa ovakvih prevara ozbiljno u pitanje dovodi integritet cijelog sustava.

Sredinom lipnja, nakon što su provedeni prvi, izborni ispiti državne mature, desetak učenika zagrebačke gimnazije primilo je whatsapp poruku s ponudom. Kolegica iz generacije predložila im je da se, za ključne testove iz matematike, hrvatskog i stranog jezika, uključe u organizirani lanac. Ona će, napisala im je, snimiti ispite kamerom skrivenom u olovci, a ostali samo trebaju imati sićušne slušalice u ušima na koje će im 30 minuta prije kraja ispita biti izdiktirani odgovori. Oni koji prihvate ponudu moraju joj platiti 100 eura. Tu svotu, objasnila je inicijatorica, proslijedit će osobama koje će riješiti testove i diktirati odgovore.

Neshvatljiva neozbiljnost cijelog državnog sustava

Nekolicina učenika iz skupine koja je primila poruku odlučila je raskrinkati organizatoricu prevare. Obratili su se svojim profesorima i pokazali im poruke.

Na ispitu iz matematike 27. lipnja, prokazana učenica imala je oveću crnu olovku. Stiskala ju je među prstima, polako prolazeći iznad testa koji je bio pred njom. Učenici oko nje primijetili su da doista neobično dugo ništa ne piše i samo prolazi olovkom iznad pitanja. Ubrzo se u nju zagledao i profesor koji je u tom trenutku bio u dvorani; shvatio je da su je zbilja ulovili.

Slučaj u tom trenutku postaje ozbiljno kompromitirajući za državno tijelo zaduženo za provedbu mature i pokazuje neshvatljivu neozbiljnost cijelog sustava na kojem se temelje upisi na hrvatske fakultete. Nakon što je primio poziv djelatnika škole koji ih je obavijestio da se upravo događa prevara, NCVVO nije poslao službenu inspekciju niti je uputio profesore na protokol predviđen za takve situacije. Jer evidentno ne postoji.

Profesori, usput, nemaju ovlasti za detaljan pregled učenika

Kako je Telegramu potvrđeno u službenom odgovoru NCVVO-a, “djelatnici Centra su s dežurnim nastavnicima škole u kojoj je došlo do prekršaja koordinirali daljnje postupke: oduzimanje kemijskih olovaka i njihov pregled. Po saznanju da se radi o uređajima s kamerom, predložili su da škola o tome obavijesti policiju”.

Profesori su zaustavili ispit i sumnjivoj učenici oduzeli olovku. Kad su je rastvorili, pronašli su kameru. Djevojka je priznala prevaru, međutim negirala je da s njom u lancu sudjeluje još učenika. Djelatnici škole kasnije su pregledali ostale maturante u dvorani, no nisu uspjeli pronaći ništa, iako je prema iskazima učenika koji su unaprijed prijavili prevaru vrlo vjerojatno da je još najmanje dvoje na istom ispitu imalo slušalice u uhu. No te bubice, kako se kolokvijalno zovu, vrlo su sićušne i učenici su imali dovoljno vremena odbaciti ih kad je organizatorica prevare izvedena iz dvorane.

Policija je u školu došla nekoliko sati kasnije. Prema informacijama do kojih smo došli iz izvora bliskih policijskoj istrazi, zaplijenili su olovku s kamerom i slušalicu koje su profesori oduzeli maturantici. Kriminalističko istraživanje još traje, no treba napomenuti da varanje na maturi nije kazneno djelo. Odgovarati mogu samo osobe koje su za novac riješile testove i planirale ih diktirati, ako policija uspije utvrditi njihov identitet. Kako također doznajemo, uhvaćena učenica i dalje tvrdi kako je u prevari bila sama te kako su joj ispit trebale riješiti njoj bliske osobe besplatno. A ne grupa odraslih za novac, što proizlazi iz whatsapp poruka nakon kojih je slučaj razotkriven.

Profesori zagrebačke gimnazije pokazali su se kao heroji

Telegramu je, naravno, poznato u kojoj su zagrebačkoj gimnaziji prvi put raskrinkane prevare, no tu informaciju nećemo navesti upravo zato da školu ne bismo izložili manipulativnim tumačenjima. Teorija da su prevarama skloni učenici samo jedne gimnazije u Hrvatskoj, ne funkcionira ni na razini mogućnosti. Profesori koji su pozvali policiju i tako posljedično izazvali da ovaj problem konačno izađe u javnost, prvenstveno su hrabri, poznaju suvremenu tehnologiju i naprosto su se zainatili u razotkrivanju prevara koje se, dosad je bila javna tajna, masovno događaju godinama.

Prevare sa slušalicama na ispitima u Hrvatskoj stalna su pojava od početka dvijetisućitih. Prve tekstove o incidentima na zagrebačkim fakultetima objavljivao je još pokojni Vjesnik, no ni danas, 2018. godine, državno tijelo zaduženo za provođenje matura evidentno nema pojma kako se nositi s njima.

Djevojka koja je uhvaćena sljedeća imala je peh

Priča iz zagrebačke škole ljetos se raširila među gimnazijalcima i tako je, na razini glasine, došla do Telegrama. Međutim, nakon tjedana provjeravanja navoda do kojih smo došli iz nekoliko neovisnih izvora, uspjeli smo dobiti potvrdu. Slučaj se doista dogodio; djevojka je izbačena s mature i ima zabranu polaganja dvije godine.

Ovo pritom, kako smo rekli, nije jedini slučaj prevare s kamerom i slušalicama koji zagrebačka policija upravo istražuje. Kako nam je također potvrđeno iz izvora bliskih policijskim istražiteljima, dva mjeseca kasnije, na jesenskom roku državne mature, druga učenica iste gimnazije pisala je ispit iz hrvatskog. U nekom trenutku javila se dežurnom profesoru i rekla mu da mora na zahod. Učenici prema pravilima tijekom ispita smiju odlaziti na toalet, a profesori su ih dužni pratiti.

Dok je stajao ispred i čekao je, kako bi je dopratio nazad do dvorane, profesor je čuo udarac. Učinilo mu se da je nešto palo na pod. Upitao je učenicu je li sve OK, ona mu je odgovorila da je samo slučajno tresnula rukom o zid. Profesor se svejedno uskoro vratio i pregledao WC. U košu za smeće vidio je glomaznu hrpu toalet-papira; kao da je netko zamotao nešto u puno slojeva. Izvadio je tu grudu papira iz koša i pronašao opremu za varanje.

Djevojka koja je evidentno snimala ispit imala je peh. Na širokom bijelom povezu ispod prsa nosila je kameru koja joj je virila iz košulje kao gumb. No uređaj joj se pregrijao, do te razine da ju je počeo nesnosno peći i morala ga se riješiti. Profesor je pozvao učenicu da izađe iz dvorane i, kako je Telegram doznao od izvora bliskih policijskoj istrazi, predala mu je i slušalicu, i prije nego je policija stigla u školu. I nad njom se trenutačno provodi kriminalističko istraživanje.

Nadležno tijelo nije obavijestilo javnost o ovom važnom slučaju

Nezahvalno je, naravno, pogađati koji je postotak učenika upisao fakultete nakon što im je netko diktirao odgovore za presudan ispit, no teško se nadati da je zanemariv. Predmeti na državnoj maturi polažu se prema identičnim ispitima i u isto vrijeme u cijeloj državi. U teoriji, dovoljno je da samo jedan učenik u Hrvatskoj snimi pitanja, da bi svi ostali mogli dobiti odgovore u slušalicu.

Problem bi se najlakše mogao riješiti ometačima signala, ali oni su zakonom zabranjeni. Poznat je slučaj iz 2010., kada je Rudarsko-geološko-naftni fakultet nabavio jedan kako bi spriječio prevare na ispitima. No uskoro im je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije poslala upozorenje u kojem je stajalo kako im zbog ometanja signala prijeti kazna od 100.000 do milijun kuna.

Tadašnji dekan FER-a, Vedran Mornar, medijima je kazao kako je i njegov fakultet razmišljao o kupnji takvog uređaja ali su bili upoznati sa zakonom pa su odustali. Kazao je kako smatra da se stvar može riješiti strožim kažnjavanjem onih koje se uhvati. Sada ponovno dolazimo do jednog od ključnih problema; kako učenici mogu dobiti poruku da će biti strogo kažnjeni za prevare, ako nadležno tijelo zataškava razotkrivanja? Prva učenica u zagrebačkoj gimnaziji uhvaćena je prije gotovo dva mjeseca no javnost za to, do ovog Telegramovog teksta, nije znala.

‘Mi ćemo vam pomoći da zablistate na ispitima na maturi’

Nadalje, u Hrvatskoj nikada nije došlo do prijedloga za promjenu zakona o zabrani ometača signala na ispitima ili do bilo kakve slične institucionalne inicijative, unatoč očitoj raširenosti. Ne provode se radionice na kojima bi Ministarstvo educiralo profesore kako prepoznati učenike koji varaju; prije ispita nema organiziranih detaljnih pregleda maturanata; testove čak pišu s olovkama koje sami donesu što je, iz očitih razloga, nezamisliva praksa na važnim testiranjima u europskim institucijama.

Situaciju dobro oslikava jedna Facebook stranica koja sasvim otvoreno nudi najam opreme za varanje na ispitima. Administratori potencijalne klijente potiču primamljivim objavama. Na primjer: “Zablistali ste na maturalnoj večeri, a sada imate još 7 dana da zablistate na prvim ispitima. Provjerite s nama kako Vam možemo pomoći”. Ili ovako: “Danas je zadnji dan kada možete promijeniti odabranu razinu mature. Zašto ne odabrati višu? Mi smo uz Vas do kraja – jamčimo”.

Koja je šansa da prosječni profesor primijeti mikro-slušalicu?

Bubice se po oglasnicima prodaju već za 100 kuna i, ponovno, ne reklamiraju ih previše suptilno. Na Njuškalu smo, na primjer, pronašli ovakav opis: “Odličan izbor ako Vam treba nešto čime ćete uspješno riješiti sve izazove koje pred Vas stavljaju ispiti”. Zgodan je možda i ovaj: “Korištena na jednom, ali vrijednom događaju”.

Jedan oglas na koji smo naletjeli osobito je edukativan; prodavač upozorava zainteresirane kako su modeli iz Kine skloni samozapaljenju. “Veći broj naših kupaca požalio se da su imali taj problem s prethodnom opremom koju su kupili”, piše.

Djevojka koja je uhvaćena na jesenskom roku iz hrvatskog očito nije vidjela ovaj oglas. Pritom je imala primitivniju, bitno krupniju verziju uređaja koji su joj zato uspjeli pronaći. Magnetske bubice malo su veće od zrna riže i često ih je nemoguće primijetiti bez penetracije u uho; tako se i zovu jer se vade magnetima. Koja je šansa da ih prosječni hrvatski profesor primijeti?