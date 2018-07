Supruga proslavljenog umjetnika Ede Murtića, i sama akademska slikarica, na sudu se bori za 1,1 milijun eura ušteđevine, koju je svojedobno pokušala oploditi. No, umjesto izdašne kamate, koja bi joj prema očekivanjima donosila mjesečni prihod od oko deset tisuća eura, ostala je bez svega što je uložila. Prevario ju je, tvrdi, američki odvjetnik i navodni vrsni financijski inženjer Marijan Cvjetičanin.

Prije 18 godina, kada je s njim započela poslovnu suradnju, Cvjetičanin još ni na koji način nije bio kompromitiran. Dapače, osim kao stručnjak za financije te američko imigracijsko pravo, bio je poznat i kao autor priručnika o burzovnom trgovanju, te predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. No, danas se uz ovog 54-godišnjaka veže i prijevara za koju je osuđen u Americi, zbog malverzacija teških oko pola milijuna dolara.

Zbog toga je prošle godine u New Jerseyju osuđen na 57 mjeseci zatvora i pritom je izbačen iz odvjetničke komore. Prije dva tjedna tamo je podnio zahtjev za novim suđenjem jer tvrdi da je žrtva lažnih svjedoka i da proces koji se protiv njega vodio u Americi nije bio pravičan. Telegram je prvi došao do nepravomoćne presude kojom je gospodin Cvjetičanin izgubio i spor u Hrvatskoj, s udovicom Murtić. Donesena je još u rujnu prošle godine, no javnost za nju do ovog teksta nije znala.

Upoznavanje preko bivšeg hrvatskog veleposlanika

Tijekom procesa pred Općinskim sudom u Zagrebu detaljno je rekonstruiran odnos slikarice i posrnulog financijskog savjetnika. Iz nepravomoćne presude proizlazi da mu je godinama uplaćivala novac; prema dogovoru, prve kamate trebao joj je isplatiti tek kad bi se iznos njezinih uplata popeo na 1,2 milijuna eura. Gospođa mu je tu svotu doista dala, kroz puno obroka u puno godina, no nikakve kamate nikada nije primila.

Do gospodina Cvjetičanina, Goranka Vrus Murtić inicijalno je došla preko Budimira Lončara, koji je bio posljednji ministar vanjskih poslova Jugoslavije, te veleposlanik Hrvatske u više zemalja, među ostalim i u Americi. Dok je tamo živio, upoznao je Marijana Cvjetičanina, pa mu je upravo on pao na pamet kada mu je gospođa Vrus Murtić spomenula kako bi željela investirati. Marijan Cvjetičanin, koji danas ima 54 godine, nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu otišao je na magisterij u Ameriku. Uskoro je dobio praksu u Lehman Brothers, a zatim i u još nekoliko velikih tvrtki na Wall Streetu. U međuvremenu je ušao i u odvjetništvo.

“Budimir Lončar upoznao je Cvjetičanina u New Yorku. Znao je da se bavi financijskim ulaganjima. Kada mi je objasnio o kome se točno radi, sjetila sam se da poznajem njegovu majku Biserku Cvjetičanin“, prisjetila se na sudu Goranka Vrus Murtić. Biserka Cvjetičanin koju spominje vrlo je cijenjena znanstvenica koja je početkom 2000-ih bila i zamjenica ministra kulture Republike Hrvatske. Ništa, dakle, nije slutilo na loše.

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji još 2000.

Nešto kasnije, u ljeto 2000. godine, slikarica je i osobno upoznala Marijana Cvjetičanina, jedne večeri u Zagrebu. “Predstavio mi se kao vrsni financijski inženjer koji ima vlastitu investicijsku tvrtku Flowerson Holdings Inc u New Yorku. Uvjerio me da je osoba od velikog povjerenja i s iskustvom u području investicija. Zato smo na tom sastanku odmah i dogovorili da ću mu uplaćivati iznose u dolarima i eurima, sve dok glavnica ne dosegne 1,2 milijuna eura. On se obvezao uložiti moj novac na bankovni kamatni račun u SAD.

Obećao mi je da će mi na iznos u američkim dolarima biti isplaćivana kamata po stopi od 15 posto godišnje, dok bih na iznos u eurima dobivala kamatu po stopi od deset posto godišnje. Te iznose trebao mi je početi isplaćivati od siječnja 2010. godine”, navela je u tužbi Goranka Vrus Murtić koju pred sudom zastupa odvjetnica Ksenija Vržina.

Vrlo brzo kreću i prve uplate za ulaganja u SAD

I doista, slikarica je odmah počela s uplatama – 94.000 dolara, 6.000 dolara, 10.000 dolara, 20.000 dolara… ukupno 253.868 dolara do kraja 2004. Novi ugovor o poslovnoj suradnji Goranka Vrus Murtić s Marijanom Cvjetičaninom sklapa u siječnju 2003., za period do studenog 2008. U tom razdoblju uplatila mu je ukupno 536.100 eura. Do studenog 2009., dala mu je da uloži još 330 tisuća njezinih eura. Dio novca uplatila je preko računa Biserke Cvjetičanin, dio preko računa Cvjetičaninove supruge Katice, a dio je, tvrdi, dala njemu izravno, na ruke. Prema njezinim riječima, umjesto jedne uplate dala mu je dvije slike svog pokojnog supruga.

Gospodin Cvjetičanin međutim sad na sudu negira da je imao ikakav dogovor ili ugovor s gospođom Vrus Murtić. Ne zna ništa ni o Budimiru Lončaru kao mogućem posredniku, niti je slikarici dao bilo kakva jamstva o visini kamata ili pak o povratu uloženih sredstava. On između ostalog tvrdi kako mu je gospođa uplaćivala novac da bi podmirivao njezine obveze u inozemstvu koje sama, kao državljanka RH, nije mogla rješavati.

Evo što kaže sam Cvjetičanin o tim ulaganjima

“Goranki Vrus Murtić izdane su dionice kako bi se izbjegle devizne kontrole i kako bi sredstvima iz inozemstva mogla jamčiti za inozemne kredite. Nekad joj je taj novac bio potreban iz usluge, a nekad za reklamiranje prodaje slika njezinog supruga hrvatskoj dijaspori u SAD”, objašnjava Cvjetičanin odgovarajući na tužbu. Prema njegovim riječima, slikarica je potpuno proizvoljno navela da joj je u siječnju 2010. trebao početi isplaćivati kamate. Zapravo je, tvrdi, tim datumom pokušala izbjeći zastaru u ovom postupku. Naglašava i kako joj nije baš ništa dužan, jer od nje nikakav novac nije ni dobio.

“Naša poslovna suradnja bila je vezana isključivo za prodaju slika u inozemstvu, te za Muzej Murtić. Preko moje tvrtke Flowerson Holdings išla su inozemna plaćanja koja do 2010. gospođa Vrus Murtić nije mogla realizirati iz Hrvatske. Bilo je to zbog deviznih i bankovnih ograničenja”. Zanimljivo je da Cvjetičanin uvjerava sud da se nikada i nije bavio financijskim inženjeringom, već je kao odvjetnik angažiran na izdavanju dozvola za rad i na useljeničkim pravima.

Tvrdi i da su spomenute Murtićeve slike koje je primio zapravo bile dar. “U posljednjih 15 godina obavio sam za Goranku Vrus Murtić nekoliko poslova, a ona je time bila toliko zadovoljna da mi je poklonila i dvije slike svog supruga. Te slike nisu predstavljale nikakvo ulaganje. Njezina tužba protiv mene konstrukcija je njezinih sinova i njezinog osobnog bankara Tomislava Bucića, koji su zapali u financijske probleme”, uzvraća optužbama Cvjetičanin.

Iznenadni posjet američkog financijaša slikarici

Gospođa međutim ima drugu verziju priče. Prema njezinim riječima, u siječnju 2010., kada je već očekivala prvu uplatu, Goranka Vrus Murtić čula se s Cvjetičaninom. Obećao je da će uskoro doći u Zagreb. No, to se otegnulo. Slikarica ga je zvala, a on joj je uzvraćao da će sve uskoro srediti. “Poslao mi je preko posrednika tri tisuće eura. Još dva puta uplatio mi je po tisuću dolara. I to je bilo sve što sam od njega dobila. Cijelo vrijeme se izvlačio”, tvrdi slikarica.

Kada je u New Yorku bila organizirana izložba Ede Murtića, njegova supruga iskoristila je priliku da tamo osobno potraži svog financijskog inženjera. Povela je i svog osobnog bankara Bucića. Potražili su Flowerson Holdings na adresi na Manhattanu, koja je bila navedena na memorandumima koje je dobila od Cvjetičanina. Ona je čak mislila da je to banka. No, na adresi su pronašli samo poštanski sandučić. Provjerili su još jednu adresu u Queensu, ali ni tamo nije bilo ničega.

“Ponovno sam kontaktirala Budimira Lončara i tražila da mi angažira odvjetnika u New Yorku. Željela sam konačno provjeriti o čemu se tu radi”. Prije toga je, tvrdi, ipak sama otišla k Cvjetičaninu. Lončar joj je savjetovao da svoj razgovor s Cvjetičaninom snima. Tako je i napravila. “Pokazivao mi je svoju kuću i tada sam shvatila da sve radi iz podruma u kojem je bilo 14 računala, da zapravo i nema ured. Pokazivao mi je i neke papire i uvjeravao me da sve uredno vodi. Tražio je da otvorim neki račun van Hrvatske kako bi mi uplaćivao novac, ali sam to odbila. Imala sam svoj račun u tadašnjoj Hypo banci”, opisuje gospođa Vrus Murtić.

Detalji svjedočenja Budimira Lončara na sudu

Da je upoznao Goranku Vrus Murtić s Cvjetičaninom Budimir Lončar potvrdio je i na sudu. Prisjetio se njihovog posljednjeg susreta, 28. veljače 2010. u Umjetničkom paviljonu na Murtićevoj izložbi. I njemu je američki odvjetnik tada nudio mogućnost ulaganja što je Lončar odbio, a istovremeno mu se pohvalio kako je oplodio novac Murtićeve supruge.

Lončar je kasnije, negdje 2012., bio prisutan i razgovoru tada već ozbiljno uznemirene Goranke Vrus Murtić s Biserkom Cvjetičanin koja ju je uvjeravala da njezin sin uspješno upravlja njezinim financijama.

I slikaričin bankar Tomislav Bucić potvrdio je njezine uplate Cvjetičaninu i dogovor o isplati mjesečne rente od deset tisuća eura. Opisao je i kako se Cvjetičanin prestao javljati i dolaziti u Hrvatsku. Zanimljivo je, tvrdi, da je baš nakon što mu je Goranka Vrus Murtić uplatila 400 tisuća eura kupio kuću. Cvjetičanin pak tvrdi da je kuću kupio 2005., odnosno dvije godine prije nego je od gospođe primio upravu tu svotu. Njegova majka na sudu je izjavila kako je cijela ova situacija za nju izuzetno neugodna, te da je sinu rekla da to riješi s Murtićevom suprugom.

A tu su i e-mailovi kao ključni dokazi u procesu

Da sve ne bi ostalo na iskazima ljudi koji su uključeni u ovaj intrigantan financijski slučaj, na sudu su se kao dokaz pojavile i e-mail poruke što ih je Cvjetičanin slao Goranki Vrus Murtić. U poruci od 30. listopada 2006. eksplicitno navodi kako joj je sugerirao da stavi novce na kamatni račun od 15 posto za dolare i deset posto za eure.

“Ja sam smatrao da je to najbolje”, piše dalje Cvjetičanin i objašnjava: “S obzirom da se burzovna situacija mijenja, a to je ono kako se zapravo novac zarađuje na Wall Streetu, postoje investicijske mogućnosti koje su sada realnije nego prije da ostvarim daleko višu dobit od samo 10 ili 15 posto godišnje. Po prvi puta u zadnjih par godina naši su burzovni indeksi prešli sve do sada postignute granice, što je vrlo zanimljivo i ohrabrujuće”.

Dalje gospođu Vrus Murtić uvjerava da bi bilo najbolje da novac prebaci na račun njegove firme u New Yorku, a onda će ga on transferirati na njezin investicijski račun. Još ju upozorava da provjeri je li to moguće. Očito je bilo.

No, sada, bi, prema odluci Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koji je poništio ugovor o ovoj poslovnoj suradnji, Cvjetičanin morao svih 1,1 milijun eura vratiti Goranki Vrus Murtić. Kako on tu sudsku presudu iz rujna ne prihvaća, uložio je na nju žalbu višem sudu. Protiv njega se zbog ovog slučaja vodi i kazneni postupak pod optužbom za prevaru, također pred Općinskim sudom u Zagrebu.