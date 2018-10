Vitomir Bijelić važan je protagonist slučaja koji se vrti oko Milijana Brkića. U ljeto 2011. bio je šef kriminalističke policije i upravo je on primio izvještaj u kojem je stajalo kako je istraga elitne prostitucije kompromitirana. Njemu su, dakle, stigle sve relevantne informacije o probijenim tajnim mjerama i mogućoj upletenosti njegovog tadašnjeg nadređenog Milijana Brkića, zamjenika ravnatelja policije. Bijelić je i danas visoko u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, u kojem radi kao savjetnik ministra Davora Božinovića. Spominjan je i kao mogući svjedok nestanka spisa s podacima o probijanju tajnih policijskih mjera.

Prema informacijama do kojih je došao Telegram, ovih dana započinje još jedan postupak neugodan za Bijelića. U njemu će se rasvjetljavati ozbiljne sumnje o njegovoj upletenosti u pogodovanje građevinskom poduzetniku s Krka te zataškavanje kršenja zakona. Riječ je o slučaju s početka 2016. koji je stopiran na najvišim razinama policije i tužiteljstva, pa protiv Bijelića nije pokrenut kazneni postupak.

Umjesto da zbog zataškavanja kriminala sam Bijelić bude procesuiran, kažnjen je čovjek koji je protiv njega podnio kaznenu prijavu. Prijava je odlukom vrha Ravnateljstva policije žurno povučena. Riječ je o Deanu Saviću, tadašnjem načelnik Službe organiziranog kriminaliteta PNUSKOK-a, koji je pokušao pokrenuti postupak protiv Bijelića, ali je na kraju zbog toga disciplinski kažnjen, smijenjen i degradiran. Sankcioniran je jer se odupro šefovima koji su u tom trenutku bili na Bijelićevoj strani. Savića je disciplinski sud Ministarstva unutarnjih poslova kaznio, a on sada tu presudu pokušava srušiti na Upravnom sudu u Zagrebu. Telegram donosi detalje ovog slučaja.

Bijelićeva poruka načelniku policije u Senju

Gospodin Bijelić je, prema prijavi, 26. siječnja 2016. učinio uslugu Nikoli Turčiću, direktoru tvrtke GP Mikić Krk. Njegov kamion zaustavljen je u večernjim satima u Senju; dolazio je iz Dalmacije, a krajnja destinacija bio mu je Omišalj. Vozač, kako su utvrdili prometni policajci na terenu, nije imao dozvolu za prijevoz vangabartinog tereta. U pitanju je ozbiljan prometni prekršaj koji se može sankcionirati i kaznom od 70 tisuća kuna. Vozač još tijekom policijske kontrole obavještava direktora Turčića da ga je zaustavila policija, a ovaj pak traži Bijelićevu pomoć.

U 20.11 sati te iste večeri Bijelić načelniku Policijske postaje Senj šalje poruku: “Marine, vidi molim te možeš li propustiti kamion GP Mikić Krk, tvoji su ga zaustavili u Senju… idu sa Mljeta! Pa kad su već toliko prošli, jbg! Sada upravo postupaju…. Bijelić”.

Kamion GP Mikić Krk ubrzo je nastavio vožnju iako nije imao posebnu dozvolu za izvanredni prijevoz. Radilo se prijevozu koji je morao biti posebno osiguran, a senjski policajci zaustavili su ga u Ulici Filipa Vukasovića i utvrdili da nema potrebne dozvole. Nakon Bijelićeve intervencije ipak je propušten. Izgledno je da su Bijelić i Turčić bili u dobrim odnosima još iz vremena kada je Bijelić, prije dolaska na funkciju u Zagreb, bio šef kriminalističke policije u Rijeci.

Izgleda da je u pitanju zlouporaba u vrhu policije

Detalji ovog slučaja do kojih je došao Telegram otkrivaju nove moguće zlouporabe u samom vrhu hrvatske policije u čiji je rad sumnja još jednom otvorena nakon izbijanja afere s curenjem povjerljivih informacija. Zbog razotkrivanja tajnih policijskih mjera nedavno je uhićen Blaž Curić, sada već bivši vozač ministra Tomislava Tolušića, te kum Milijana Brkića, koji je Franji Vargi, osumnjičenom autoru lažnih SMS-ova, dojavio da ga se prati i prisluškuje. Tko je Curiću dao povjerljive informacije o Vargi još nije poznato.

Scena u kojoj je Vitomir Bijelić, dakle još jedan visokopozicioniran policijski službenik, u središtu sumnjivog postupanja, rasvjetljavat će se dodatno u sudskom postupku koji bi uskoro trebao početi na Upravom sudu u Zagrebu. Dakle, tom sudu je Savić, sada već bivši načelnik Službe organiziranog kriminaliteta u PNUSKOK-u, podnio tužbu protiv Ministarstva unutarnjih poslova. Savić je disciplinski kažnjen jer je mimo volje nadređenih prijavio Bijelića zbog pogodovanja Turčiću. Učinio je to čim su ga njegovi suradnici upozorili na Bijelićev slučaj.

Detalji prijave protiv aktualnog savjetnika ministra

Savić je inače doktorirao na temu suzbijanja organiziranog kriminala, a završio je i FBI-evu akademiju. Na čelo Službe za borbu protiv organiziranog kriminala došao je u vrijeme SDP-ove Vlade. U policiji je počeo raditi još 1991. godine, kada se priključio Antiterorističkoj jedinici Lučko. Od 1997. do 1999. bio je inspektor u Odjelu za suzbijanje organiziranog kriminala Policijske uprave zagrebačke, Godinu dana proveo je zatim u misiji u Afganistanu. Na čelo Službe za borbu protiv organiziranog kriminala dolazi u listopadu 2012., da bi ga disciplinski sud smijenio krajem srpnja ove godine.

Nakon što je od svojih suradnika doznao da je Bijelić urgirao za Turčića i praktično izravno tražio da se njegovog vozača ne kažnjava, te da postupak već neko vrijeme stoji u mjestu, Savić je zatražio dodatne provjere. Poznato je da se prometnim policajcima, ako budu uhvaćeni, opraštanje utvrđenih prometnih prekršaja vozačima, ne tolerira. Svi redom završavaju na sudu.

Pretraga mobitela prvog čovjeka krim-policije

Želeći do kraja rasvijetliti Bijelićev slučaj, Služba organiziranog kriminaliteta zatražila je preko USKOK-a nalog za pretragu njegovog mobitela. Taj nalog Županijski sud u Zagrebu je i izdao 7. studenog 2016. godine. Pretragom na osnovu koje su utvrđeni sporni telefonski kontakti između Vitomira Bijelića, Nikole Turčića i Maria Jančića, pronađen je i SMS što ga je Bijelić poslao šefu senjske policije.

I dvojica senjskih policajaca potvrdili su kako su, nakon što im se javio Jančić i tražio da puste kamion, prekinuli provjeru vozača, vozila i vangabaritnog tereta. Naime, načelnik im je objasnio da je od njega to tražio ‘visokopozicionirani službenik iz Ministarstva unutarnjih poslova’. Jančić i njegovi policajci zatim su dopustili Turčićevom kamionu nastavak vožnje prema Omišlju.

Zašto ništa nije poduzimano više od pola godine?

Kako doznajemo, još u veljači 2017. o svemu tome izviješten je USKOK. Iz policije je poslano tzv. ‘opće posebno izvješće’ na osnovu kojeg je trebalo biti odlučeno hoće li se protiv Bijelića pokretati kazneni postupak. No, do toga evidentno nije došlo pa je Savić 11. prosinca 2017. odlučio podnijeti kaznenu prijavu. Tom prijavom Vitomiru Bijeliću na teret je stavljeno trgovanje utjecajem, dok je gospodin vlasnik kamiona, gospodin Turčić, bio osumnjičen za poticanje na to kazneno djelo.

Prije nego što je prijava podnijeta USKOK-u u Ravnateljstvu policije, točnije u PNUSKOK-u kao Savićevoj matičnoj ustrojstvenoj jedinici, održan je 8. prosinca 2017. koordinacijski sastanak. Učinjeno je to jer je evidentno trebao biti pokrenut postupak protiv jednog od čelnih ljudi policije i to za nimalo bezazleno kazneno djelo. Uobičajena je praksa da se za važnije slučajeve policija konzultira s tužiteljstvom.

Na tom sastanku bili su ravnateljica USKOK-a Tamara Laptoš, te njezino troje iskusnih zamjenika, dok su policiju predstavljali tadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Ante Gudelj, tadašnji načelnik PNUSKOK-a Antonio Gerovac, te njegov pomoćnik Krunoslav Horvat. Dakle, Savić, čija je služba pripremala prijavu, nije bio pozvan.

Detalji zajedničkog sastanka policije i USKOK-a

Tijekom sastanka je ocijenjeno kako iz prikupljenih informacija nije sasvim jasno je li Turčićev kamion doista bio u prekršaju. Zbog te nedoumice bilo bi teško dokazati da je Bijelić utjecao na svoje podređene da vlasniku tvrtke oproste skupo i opasno kršenje Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Sudionicima sastanka bilo je sporno i to što su, kako je navedeno u zapisniku sa sastanka, Bijelić i Turčić kontaktirali u 20,09 sati, dok su senjski policajci, prema izvješću, postupali prema vozaču u 20,10 sati. Vremenski slijed činio im se prekratak.

Nelogično bi, smatrali su sudionici sastanka, bilo podnositi samo prijavu protiv Bijelića i Turčića, a izostaviti Jančića i njegove policajce. Naime, i oni su pristali napraviti nešto nezakonito, odnosno pustiti vozača kamiona da produži prema Omišlju iako nije imao dozvolu za prijevoz vangabaritnog tereta. Predstavnici USKOK-a i kriminalističke policije složili su se da bi se Bijelićeva poruka poslana šefu senjske policije, mogla tumačiti i kao molba, a ne izričita zapovijed. Izražena je zbog toga skepsa u mogućnost dokazivanja kaznenog djela što mu je prijavom trebalo biti stavljeno na teret.

Na kraju je zaključeno da se u tom trenutku ne podnosi kaznena prijava, već da se USKOK-u dostave sve informacije iz Bijelićevog slučaja kako bi se odlučilo što dalje. U jednom trenutku na tom se sastanku pojavio i tadašnji glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, no sudionici tvrde da je do tada već bio donijet zaključak o nepodnošenju prijave protiv Bijelića.

Savić je ipak ocijenio da ima dovoljno dokaza

Unatoč takvom zaključku s koordinacijskog sastanka Dean Savić je 11. prosinca 2017. prijavu podnio. Međutim, njegovi šefovi, već spomenuti Ante Gudelj, Antonio Gerovac i Krunoslav Horvat, te zamjenik ravnatelja policije Željko Prša odlučili su je svega par sati kasnije povući. Doslovno su poslali policajca u USKOK-ovu pisarnicu po Savićevu prijavu. Povlačenje prijave objašnjeno je Savićevim nepoštivanjem zaključaka s koordinacijskog sastanka.

Svega deset dana kasnije, Deanu Saviću stiže stegovna prijava ravnatelja policije Nikole Miline. Milina protiv njega pokreće disciplinski postupak upravo zbog tog što je suprotno zapovijedi načelnika PNUSKOK-a podnio kaznenu prijavu protiv Bijelića, a ne samo izvješće o kojem bi USKOK dalje odlučivao.

Tijekom disciplinskog postupka Savić je tvrdio kako bi zaključak s koordinacijskog sastanka možda bio drugačiji da je netko iz Službe organiziranog kriminaliteta bio na njemu i pojasnio kako je došlo do pisanja prijave protiv Bijelića. Osim toga, naglašavao je kako mu nitko nije mogao zapovjediti da ne podnese kaznenu prijavu ako je smatrao da za to postoji dovoljno dokaza. Takva zapovijed jednostavno bi bila nezakonita.

Iskaz aktualnog šefa kriminalističke policije

Antonio Gerovac, bivši šef PNUSKOK-a, koji je sada na čelu Uprave kriminalističke policije, dakle na Bijelićevoj bivšoj funkciji, u svom je iskazu potvrdio kako zaključak s koordinacijskog sastanka nije obvezivao Savića. No, prisjetio se da mu je izravno rekao kako smatra da za prijavu protiv Bijelića nema dovoljno osnovane sumnje. Iako se Savić tome usprotivio, Gerovac je inzistirao da napravi onako kako mu je on rekao, odnosno da podnese samo posebno izvješće. Savić ga ipak nije poslušao i zbog toga je proglašen krivim.

Disciplinski je kažnjen i jer je u veljači 2017. podnio kaznenu prijavu protiv načelnika policijske uprave zadarske Nevena Paškalina u kojoj ga se sumnjičilo za zlouporabu položaja i ovlasti. Već početkom ožujka tu je prijavu USKOK odbacio. I u tom slučaju Savić je, kaže disciplinski sud, postupio na vlastitu ruku. Zanimljivo je, međutim, da je za to prijavljen tek naknadno, nakon što je prijavio i Bijelića. Što se čekalo s kažnjavanjem neposluha od veljače nije jasno iz presude.

Nezadovoljstvo policajaca suradnjom s USKOK-om

Sve se to događalo nekoliko dana nakon što je 20. studenog 2017. u PNUSKOK-u održan veliki sastanak svih šefova te elitne policijske službe. Na njemu su bili i Gerovac i Horvat, kao i Savić. Na sastanku je bio i Božo Barbarić, šef riječkog ureda PNUSKOK-a, koji je, kako se sada ispostavilo, sudjelovao u istraživanju curenja informacija iz policije s kojim se povezuje bivšeg zamjenika ravnatelja policije Milijana Brkića.

Barbarić je vrlo otvoreno tada istaknuo problem komunikacije s USKOK-om, jer je policija u podređenoj ulozi. Istaknuo je i da bi policija trebala podnositi kaznene prijave bez obzira na stav USKOK-a. I sam Antonio Gerovac tada je zaključio kako u komunikaciji s USKOK-om ‘više neće dozvoliti da oni policiji određuju taktiku i metodologiju postupanja’. Iako zapisnik s ovog sastanka nije službeno verificiran, ipak je uvršten među dokaze u disciplinskom postupku protiv Savića. U međuvremenu je, doznajemo, ipak pokrenut disciplinski postupak protiv Bijelića zbog intervencije za Turčićev kamion. MUP već nekoliko dana ne odgovara na upit Telegrama o tom procesu.