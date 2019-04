Gdje kupiti pincu? Chefovi i slastičarka za Telegram testiraju i biraju najbolje

U nedjelju je Uskrs; veliki broj ljudi tradicionalno će u subotu odjuriti po svoju pincu za blagdanski stol. Ako već nisu ovih dana. Problem je što je dobru pincu zaista teško naći. Često ispadnu suhe, ne pretjerano ukusne i posve nezanimljive.

Kakva bi, zapravo, trebala biti prava pinca? Ili sirnica, kako je također mnogi zovu (ne zbog sira, njega nema unutra, nego zbog tradicionalne metode izrade bez kvasca, odnosno s usirenim tijestom). Postoji prazna verzija, odnosno samo slatko tijesto, ali i ona s grožđicama ili kandiranim voćem. Sve ovisi o ukusu.

Kako su nam stručnjaci objasnili, ove slatke pogače moraju biti “meke i podatne, a ne s tvrdom koricom poput kruha”, što je česti slučaj. Najveći problem je ipak unutrašnjost koja je u mnogim slučajevima ekstremno suha, a znaju smetati i “preumjetni, industrijski okus” te previše alkohola u tijestu.

Zamolili smo, dakle, troje stručnjaka – dva chefa i jednu slastičarku – da probaju pince iz zagrebačkih dućana, pekarnica i slastičarnica te, naslijepo, odaberu najbolje. To znači da ni u jednom trenutku nisu znali gdje je kupljena pinca koju kušaju, a svaku su zasebno komentirali – od izgleda preko strukture do okusa.

Dakle, slastičarka Žakline Troskot, vlasnica popularne slastičarnice Amelie (čije smo pince isključili iz ovog testiranja), chef Zdravko Perić, voditelj Kulinarskog Instituta Kul IN i chef Mario Čepek, vlasnik Oblizeka, za Telegram su kušali 13 pinci i odabrali najbolje. Ovo su njihovi dojmovi.

Korica

Proizvođač: Korica

Adresa: Preradovićeva 39

Cijena: 35 kuna, 350 grama

Naši stručnjaci prvo su naslijepo kušali pincu iz Korice, craft pekarnice koja je 2016. otvorena u Preradovićevoj. “Ova izgleda nekako rustikalno, jako je lijepa. Jedino mi se čini da korica pince malo pretvrda. I čini mi se da nedostaje malo soli i malo više naranče. Nije savršena, ali je na jako dobrom tragu”, komentirala je Žakline Troskot, ne znajući u tom trenutku da će ovo biti najbolja pinca od svih koje su probali. Na nju se nadovezao i Čepek, koji se slaže kako bi s malo više soli bilo savršeno. “Vidi se da se netko baš potrudio kada ju je radio, ali slažem se da je malo prehrskava”, rekao je Perić. Dodali su kako iznimno cijene trud koji je uložen u ovu pincu. Opći zaključak je da izgleda odlično, a okus je vrlo dobar, samo bi trebalo poraditi na nekim sitnicama zbog kojih bi pinca bila idealna.

Klara

Proizvođač: Klara

Adresa: Varšavska 13

Cijena: 7,99 kuna, 300 grama

“Ova se nije ni dignula, ovo je neuspjeli pokušaj pince”, bio je odlučan Čepek, s kojime se složila i Troskot te dodala kako je ova pinca prilično neatraktivna, a ni okusom nije dobra. Perić je komentirao kako je potpuno blijeda, bez šećera i premaza, a takav je i okus. Svo troje komentirali su kako bi pinca trebala biti i estetski privlačna, jer ju ipak treba staviti na stol pred ljude pa je uvijek lijepo kada se vidi da je tijesto vučeno rukama ili da je posipana šećerom. Pretpostavili su da se radi o nekoj od jeftinijih pinci.

Mlinar

Proizvođač: Mlinar

Adresa: Gajeva 7

Cijena: 15,90 kuna, 400 grama

Svo troje odmah su se složili da Mlinarova pinca izgleda jako industrijski, kao da se proizvodi u ogromnim količinama. “Ovo je baš napucano aromama i suho je”, rekao je Čepek, na kojeg se nadovezala i Troskot: “Ovo baš ima jaki miris, užasno se osjete te arome, a okusa zapravo nema”. I Perić se slaže da je suho. Ipak, kazali su kako ova pinca, iako izgleda kao da je iz kalupa, sveukupno ne izgleda loše. Nije bila preblijeda, dobro je pečena, ali jednostavno je dio serijske proizvodnje na veliko.

Pan Pek

Proizvođač: Pan Pek

Adresa: Trg bana Jelačića 15

Cijena: 15 kuna, 270 grama

“Vidi se da je industrijska proizvodnja, ima malo tih grožđica, ali okus nije ništa posebno”, rekla je Troskot, dok je Perić dodao da je izgledom okej, ali da okusom nije oduševljen. “Je li uopće dovoljno pečeno? Nema mi baš nekog okusa”, rekao je Mario Čepek. Istaknuli su kako nije loše što u ovoj pinci ima grožđica jer one svakako mogu podići cijeli okus. Dobro je, smatraju, što nije bila presušena, ali kao prava pinca je trebala zadržati malo kompaktniji oblik od ovog koje je poprimila u pakiranju u kojem je kupljena, kažu.

Spar

Proizvođač: Babić pekara

Adresa: SR Njemačke 3

Cijena: 8,99 kuna, 400 grama

“Ajme… Ova se sva uparila, vidi se da je bila u nekoj plastici zapakirana”, rekla je Troskot, dok se Čepeku nije dopao ovaj silni šećer na vrhu. “Jako je vlažna, a nije me baš osvojila ni okusom”, rekao je Perić. Našim chefovima i slastičarki bi dojmovi o Sparovoj pinci, čini nam se, bili bolji da šećer nije bio u tim velikim grumenima. Pinca bi, smatraju, izgledala ljepše i bilo bi manje nereda s njome. Naime, našim stručnjacima prsti su se baš jako slijepili, što je, priznajemo, bilo jako zabavno za gledati, ali baš i ne najpraktičnije.

Konzum

Proizvođač: Mlinar

Adresa: Sarajevska 6

Cijena: 13,99 kuna, 400 grama

U Konzumu prodaju Mlinarove pince, pa smo i tamo uzeli jednu. “Ova je ista kao i ona maloprije, vlažna je i čini se kao da ima dosta umjetnih aroma”, rekla je Žakline, a chef Čepek se složio s njom, kao i Perić: “Izgledaju isto i okus im je isti, samo ovdje još jače osjećam arome”. Naravno, s obzirom na to da se radi o istoj pinci kao i onoj iz Mlinara (što u trenutku ocjenjivanja nisu znali), ponovo izgledom nije bila toliko loša. Ipak, zanimljivo je da je prva bila prilično suha, a ova vlažna iako je proizvođač isti. Stručnjaci ipak nisu dokučili o kome se točno radi, ali bili su prilično sumnjičavi te su kazali kako misle da se radi o velikom proizvođaču.

Lidl

Proizvođač: Capo

Adresa: Nova cesta 7

Cijena: 6,99 kuna, 400 grama

“Ova ne izgleda baš lijepo, ni okus mi nije baš nešto”, rekao je Čepek, dok je Žakline rekla da izgledom još može proći, ali okus ju nije impresionirao. “Ova djeluje kao da je skoro duplo teža od prethodne, a malo su malo šećera posipali gore i to je to”, rekao je chef Perić. Nekako najviše razilaženja oko izgleda bilo je u vezi ove pince. Žakline je estetski bila prihvatljiva, ali Čepek se nije složio s njom, dok je i Periću nešto nedostajalo zbog čega mu, kaće, ne liči “na pravu hrvatsku pincu”. Također, pretpostavili su da se ne radi o pinci iz jedne od zagrebačkih slastičarnica ili pekarnica već da je iz nekog supermarketa.

Vincek

Proizvođač: Vincek

Adresa: Ilica 18

Cijena: 35 kuna, 500 grama

“Ova kao da nije proizvedena u Hrvatskoj, okusom uopće nije tradicionalna. Totalno odudara, ali izgledom još može proći. Po okusu je vrlo specifična, uopće nije tipična za Hrvatsku”, rekla je Žakline, s kojom se slaže Čepek: “Ovo je mazano samo lužnatom otopinom. Grožđica je sigurno natopljena s nečime i izgled je okej, ali to nije naša pinca”. Slaže se i Perić: “Što su oni stavili unutra? Ima nekog ruma, neke rakije. Ona je napravljena iz tri kugle tijesta. Kao da je iz nekog posebnog kraja, uopće nema okus kao pinca.” Vincekova pinca jako se isticala izgledom, što su naši stručnjaci odmah primijetili i komentirali kako vjeruju da je to bio i cilj kada su je radili.

Magnolia

Proizvođač: Magnolia

Adresa: Gundulićeva 4

Cijena: 40 kuna, 500 grama

“Ova je rađena u nekoj krušnoj peći, korica je kao na kruhu”, rekao je Perić, dok je Čepek kazao kako mu se izgledom ne sviđa, ali da je okus dobar, iako smatra da to još uvijek nije onaj pravi okus pince. Žakline pak kaže da kod nje izgled prolazi, ali da je okus nije osvojio. Svo troje naglasili su kako bi okus trebao biti slatkast, ali tako da do izražaja dođu i okusi limunove i narančine korice koje se ribaju u tijesto, kao i grožđice koje su unutra. Svo troje ovdje su primijetili da je osim čistog šećera korišten i šećerni sirup kojim je pinca bila premazana, a nakupio se i u pukotini u sredini pince što se posebno vidjelo kada su je razlomili.

Princess

Proizvođač: Princess

Adresa: Gajeva 4

Cijena: 27,50 kuna, 250 grama

“Ova je namazana žumanjcima, ali gotovo da i nije pečeno. Čudnog je i mirisa, a i jaja se jako osjete”, rekla je Troskot, s kojom se složio Čepek, a i Perić: “Ovo su neka jaja gore, ali je gotovo sirovo. Djeluje kao da je samo prošlo pored pećnice”. Svi su se složili da se jaja jako osjete u okusu i da je pincu trebalo duže peći. “Možda se naprosto dogodila jedna loša runda pinci koje nisu dovoljno dugo bile u pećnici?”, komentirali su. Primijetili su i da je od tog žutog premaza pinca bila i dosta ljepljiva.

Jakšić

Proizvođač: Slastičarnica Jakšić

Adresa: Kralja Zvonimira 30

Cijena: 30 kuna, 375 grama

“Nakon ove se ne smije voziti auto, baš se osjeti alkohol”, smijao se Perić, na kojeg se nadovezala Troskot: “Gotovo sam sigurna da je travarica unutra”. Čepek je također rekao kako alkohol dominira ovom pincom te da izgledom odskače. Ponovo, kao i u Vincekovoj, do izražaja je u Jakšićevoj dolazio alkohol, koji je stručnjake još više zbunio. Čepek je spominjao rakiju od dunje, a Perić je bio uvjeren da bi mogla biti neka mađarska u pitanju. Dojam bi svakako bio bolji da alkohol nije dominirao već da su i drugi sastojci došli do izražaja, kako bi to u tradicionalnoj pinci i trebalo biti. No, nije im bila grozna.

Sršek

Proizvođač: Zdravljak Sršek

Adresa: Andrije Žaje 43

Cijena: 30 kuna, 350 grama

“Skroz je bijela, nije ni premazana ničime”, rekao je Čepek, dok su se Troskot i Perić složili da se vidi da je svježa pinca, pogotovo po donjem dijelu. Okus im nije bio loš, ali nije ih ni oborio. Ništa se nije posebno isticalo. Komentirali su kako prava pinca mora biti rumena te da ne smije podsjećati na kruh jer se, naravno, radi o dva potpuno drugačija proizvoda, od kojih bi pinca trebala biti uskrsni kolač, sladak i mekan, a opet ne prevlažan i gnjecav.

Slastičarnica Zagreb

Proizvođač: Slastičarnica Zagreb

Adresa: Masarykova 4

Cijena: 30 kuna, 500 grama

“Ova ima svega i dosta je suha. Ne znam kada je ovo pečeno, ali već na izgled se vidi da je starija”, rekla je Žakline. “Vidi se da je netko bio u Italiji, ovo je više panetone nego pinca. I presušeno je”, kazao je Čepek, dok je Perić rekao: “Ima tu svega što se tiče okusa, ali kao da je stara”. Naš trojac zapravo nije toliko zamjerio okusu ove pince, ali po njima je odskakala od tradicije, što izgledom, što okusom i samim time nije im uopće ulazila u kategoriju pinci, što su nekoliko puta naglasili.

Za kraj smo zamolili slastičarku u našem žiriju, Žakline Troskot, da nam da recept za tradicionalnu pincu:

SASTOJCI:

500 gr. brašna

3 žumanjka

1 cijelo jaje

100 gr. maslaca

20 ml ulja

40 gr. šećera

100 gr. grožđica (po želji)

Rum

Korica 2 naranče

Korica 1 limuna

1,5 dcl mlijeka

1 kocka kvasca

Ružina vodica

PRIPREMA:

Prije svega u zdjelu ulijte mlijeko u koje ćete namrviti kvasac i miješati dok on potpuno ne omekša. Tome dodajte dvije žlice šećera i na kraju dvije žlice brašna i sve dobro promiješajte te ostavite najmanje pola sata kako bi se kvasac dignuo, a za to vrijeme, kako ne biste nezaposleno čekali i gledali u kvasac, u rum namočite grožđice te i njih pustite da se dobro napiju. Pripremite i drugu zdjelu, ovog puta duboku, trebat će vam prostora za tijesto.

Naime, u duboku zdjelu stavit ćete brašno te ćete u sredini napraviti udubljenje u koje ćete dodati žumanjke, cijela jaja, ostatak šećera, naribanu limunovu i narančinu koricu, ocijeđene grožđice, ružinu vodicu, mješavinu s kvascem i preostalo mlijeko. Sad ide fizički najteži dio, tijesto ćete trebati dobro izmijesiti, a kada dobijete kompaktnu smjesu, koja ne smije biti ni presuha ni preljepljiva, ostavite je na toplom da se diže barem sat vremena.

Nakon toga ćete još jednom dobro premijesiti tijesto te ga oblikovati po želji, možete ga jednostavno razrezati na sredini kako bi se “rascvjetalo” u pećnici ili, kao u Vinceku, možete napraviti tri kugle tijesta i jednostavno ih spojiti, zapravo, to je trenutak da budete kreativni. Kada dobijete željeni oblik premažite svoju pincu žumanjkom i pecite oko 50 minuta na 160 stupnjeva. Ovakva niža temperatura trik je da vam pinca ne posmeđi prije nego što iznutra bude dovoljno pečena.