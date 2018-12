Goranko Fižulić posljednjih tjedana u analitičkom feljtonu detaljno secira najveće probleme Agrokora s kojima će se RH tek morati suočiti. Ako ste propustili, ovdje možete pronaći prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi nastavak njegove priče.

Thomas Wagner, suosnivač Knighthead Capital Managementa, gostovao je prošlog četvrtka na Bloomberg TV-u. Alix Steel, voditeljica jutarnjeg programa, počela je razgovor pitanjem što će biti katalizator u trenutnom tržišnom ciklusu koji će Thomasov život učiniti divnim. Gospodin Wagner odgovorio je da bez nove recesije ne vidi previše mogućnosti za zaradu jer je njegov posao investiranje u tvrtke s lošim bilancama, a u postojećim uvjetima ponude prevelike količine jeftinog i lako dostupnog novca i takva društva uspijevaju preživljavati.

Prošlog smo tjedna, zahvaljujući objavi Živog zida, imali priliku pročitati i zapisnik sa svjedočenja Alaistara Beveridgea USKOK-u. Gospodin Beveridge jedan je od izvršnih direktora AlixPartnersa, glavnog savjetnika za restrukturiranje Agrokora. U veljači ove godine dao je intervju Jutarnjem listu koji je trebao poslužiti kontroli štete nastale objavljivanjem iznosa savjetničkih naknada lokalnih podizvođača.

Intervju nije bio samo neuspješan u peglanju imidža AlixPartnersa, nego je i otvorio cijeli niz novih pitanja o načinu rada te globalne savjetničke tvrtke. Čini se da Alistair Beveridge ima određenih poteškoća u evociranju uspomena iz nedavne prošlosti jer je i u kazivanju USKOK-u, valjda zbog kratkoće raspoloživog vremena, zaboravio spomenuti neke činjenice.

Neodrživo visok iznos za gospodarstvo Portorika

Tako se uvodno pohvalio kako se AlixPartners „bavio situacijama u kojima je velike i značajne tvrtke trebalo restrukturirati, primjerice u Portoriku i Litvi“. Zašto je izabrao baš ta dva primjera teško je dokučiti. Naime, u Litvi je AlixPartners bio u funkciji stečajnog upravitelja lokalne banke SNORAS koja je na kraju završila u likvidaciji, a u Portoriku je njegov savjetnički ugovor s proizvođačem i distributerom električne energije naprasno raskinut početkom veljače prošle godine.

PREPA (Puerto Rico Electric Power Authority) angažirala je u rujnu 2014. AlixPartners sa zadaćom restrukturiranja duga od 9 milijardi dolara. Glavninu duga činile su obveznice te je AlixPartners s druge strane pregovaračkog stola imao Ad Hoc grupu vlasnika obveznica predvođenu Thomasom Wagnerom i njegovim Knighthead Capital Management fondom. Ali AlixPartners nije uspio njegov i njihov život učiniti divnim jer je savjetnički ugovor raskinut prije konačnog dogovora između kreditora i dužnika.

U listopadu ove godine lokalni je regulator objavio izvješće u kojemu je među ostalim naveo kako nije postojala odgovarajuća kontrola visine savjetničkih naknada te da je AlixPartners naplatio 45 milijuna dolara naknada za prijedlog nagodbe između vlasnika obveznica i PREPA-e koji je Financial Oversight and Management Bord for Puerto Rico morao odbiti jer je za gospodarstvo Portorika taj dug bio neodrživo visok.

Trebala su im 24 sata da odbiju ponuđeni kredit

Thomas Wagner je u PREPA obveznicama imao višestruko veću izloženost od one u obveznicama Agrokora pa zbog toga ne treba čuditi što se neka respektabilna savjetnička imena pojavljuju u oba slučaja. Tako je pravni savjetnik Agrokora Kirkland & Ellis bio savjetnik vlade Portorika, a financijski savjetnik Agrokora i tvorac njegovog roll-up kreditnog aranžmana, američka investicijska banka Houlihan Lokey, bila je savjetnik vlasnika PREPA obveznica od 2015.

Houlihan Lokey predložio je u ime vlasnika obveznica vlastima Portorika roll-up kredit u iznosu od jedne milijarde dolara. Iako je kredit bio nešto povoljniji od onog koji su ista banka i vodeći kreditor ponudili Agrokoru četiri mjeseca ranije, vlastima Portorika trebala su samo 24 sata da kredit odbiju uz obrazloženje da će isti ugroziti mogući oporavak PREPA-e.

Iako su se vlasnici obveznica bili jako uvrijedili što je njihova ženerozna ponuda tako brzo odbijena morali su i dalje pregovarati kako bi spasili što se spasiti dade. Deset mjeseci kasnije PREPA i vlasnici obveznica napokon su se nagodili. Prema toj nagodbi PREPA će izdati dvije tranše novih obveznica s rokom dospijeća od 40 odnosno 45 godina, a koje će vlasnici postojećih obveznica moći konvertiranjem kupiti po cijeni od 67,5 centi odnosno 10 centi za dolar. Je li i ta nagodba učinila život Thomasa Wagnera divnim, nije mi poznato.

Prešutio je pravne probleme u Ukrajini

Alistair Beveridge u svom se iskazu USKOK-u nije prisjetio referenci koje je njegova ugledna tvrtka stekla u Ukrajini i zbog kojih je na kraju i osnovana tvrtka AlixPartners Ukraine čija je zagrebačka podružnica s pet mjeseci zakašnjenja počela savjetovati Agrokor. Igor Kolomoisky, jedan od najbogatijih ukrajinskih oligarha, tužio je krajem prošle godine AlixPartners jer je 2015. ta savjetnička tvrtka radila za njegovu PrivatBank u slučaju Pinchuk, a kada je ukrajinska središnja banka tu, treću po veličini banku, nacionalizirala, onda je AlixPartners promijenio stranu i počeo raditi za središnju banku, prema navodima tužbe, koristeći povjerljive podatke iz vremena kad su radili za ukrajinskog oligarha.

Vrlo kontroverzni ukrajinski oligarh Viktor Pinchuk tužio je Kolomoiskog pred londonskim sudom zbog prevare u kupnji nekih ukrajinskih rudnika. Zatražio je odštetu od dvije milijarde dolara, a usput ga je optužio za organiziranje serije ubojstava, korupciju i političku zavjeru. Vjerojatno je sve navedeno razlog što gospodin Beveridge nije htio zamarati USKOK uspomenama iz Ukrajine, već se ograničio na gore spomenute uspjehe svoje globalne tvrtke u Portoriku i Litvi.

Neobično, nitko nije znao za probleme u Agrokoru

Ali daleko najuvjerljiviji dio iskaza gospodina Beveridgea sjećanja su na događaje ožujak 2017. On je tada iz medijskih objava saznao da u Agrokoru, za koji nikad prije nije čuo, „postoje problemi“. Kopajući po adresaru telefona i staroj hrpi posjetnica naletio je na ime Marka Delića iz zagrebačke konzultantske tvrtke Altera. Gospodin Beveridge nije previše oklijevao i zatražio je od gospodina Delića dodatne informacije. Ali gospodin Delić također je znao za „probleme Agrokora“ samo iz „lokalnih medija“ jer „nije ni mogao imati druge informacije jer nije bio zaposlenik Agrokora niti je imao kontakte s društvom“.

Alistair Beveridge nije rekao ni riječi o tome je li Marko Delić u to vrijeme uopće razgovarao o bilo čemu osim o vremenu sa svojim jedinim partnerom i kolegom u Alteri, Branimirom Briceljem, koji je tada marljivo ubacivao izmjene u lex Agrokor. Istina, gospodin Beveridge nešto kasnije kaže da je ekipa iz AlixPartnersa došla u ožujku u Zagreb kako bi se susrela s „timom iz Altere kad se zakon razmatrao, raspravljao ali još nije bio finaliziran, a osim Marka susreli smo se i s Branimirom Briceljem koji je njegov partner, a i sa Antom Ramljakom i Tomislavom Matićem“.

Sastanci na kojima sigurno nije bilo ni riječi o Zakonu

Znači, u vrijeme kada cjelokupna hrvatska javnost, uključujući i veliku većinu članova izvršne i zakonodavne vlasti, nema pojma da netko uopće piše tekst prijedloga Zakona o postupku izvanredne uprave, Alistair Beveridge i njegova ekipa iz Londona „raspravlja i razmatra Zakon“. Kako je u to vrijeme u Zagrebu boravio i mlađi analitičar Knigthead Capital Managementa Adam Pieczonka, gospodin Beveridge mogao je i bez korištenja digitalnih tehnologija „razmatrati i raspravljati Zakon“ s osobnim izaslanikom svog omiljenog pajde.

Naravno, pod uvjetom da mladi gospodin Adam nije bio previše zauzet svojim napornim i dosadnim sastancima s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem, budućim izvanrednim povjerenikom Antom Ramljakom i njegovim tadašnjim partnerom i budućim savjetnikom Tomislavom Matićem na kojima nije bilo ni riječi ni o Zakonu ni o roll-up kreditu.