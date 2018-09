Ovaj je tjedan na Strossmayerovom trgu počeo Zagreb Burger Festival. Proveli smo tamo četvrtak i petak poslijepodne i obišli svih 18 kućica. Radi se, inače, o festivalu na koji dolaze različiti restorani, bistroi, ali i izlagači koji svoje burgere predstavljaju isključivo u street food varijanti. Svi oni nude po dva ili više burgera, a većina ih se potrudila i osmislila neke isključivo za ovaj festival.

Ove godine novost je i aplikacija preko koje ljudi mogu naručiti hranu i piće, ali prvih dana imali su problemčiće. Dok smo krajem prošlog tjedna radili ovaj test još nije savršeno funkcionirala pa vam nažalost ne možemo prenijeti svoja iskustva. No do danas bi, uvjeravaju nas organizatori, već trebalo biti sve OK. Stoga smo mi u četvrtak i petak, onako tradicionalno, čekali u redu. Na nekim kućicama to je išlo jako brzo, ali negdje smo stajali i do 30 minuta. Prošli smo ih sve i na svakoj zamolili da nam preporuče burger koji smatraju naboljim. Posve amaterski, Ivan i ja kušali smo ih i napravili mali pregled.

* Određene cijene u ovom testu mogle bi vas šokirati, stoga još jednom napominjemo da smo isprobavali burgere za koji chefovi tvrde da su najbolji, iako moramo priznati kako baš i nismo sigurni da je kod svih kvaliteta opravdala cijenu. Većina kućica ista je kao prošle godine kad smo isprobavali standardne burgere u ponudi pa smo zato ovaj put odabir prepustili chefovima. Neki iznosi zbilja djeluju ekscentrično, zato možda treba naglasiti da se početne cijene na većini kućica kreću oko 40 kuna.

1. Kućica Submarine

Isprobali smo: The special one (junetina, zelena salata, submarine umak, grilani dimljeni sir, dimljena dalmatinska panceta, kobasica crne slavonske svinje, bbq mayo umak)

Cijena: 48 kuna

Submarine je na festival izašao sa svojim klasičnim Original burgerom i jednim posebno osmišljenim za festival; the special one. “Radi se o burgeru s pljeskavicom od 100% junetine iz lokalnog uzgoja, sa zelenom salatom, posebnim Submarineovim umakom, grilanim dimljenim sirom, dimljenom dalmatinskom pancetom, nasjeckanom kobasicom crne slavonske svinje i barbecue mayo umakom”, opisao nam je Dorijan Jemrić iz Submarinea.

Burger je izgledao sočno, pecivo je bilo debelo i sjajno. Salate je bilo dovoljno, a umak je bio ukusan. Ipak, u kombinaciji s masti iz pancete, dosta toga nam je iscurilo. Meso je bilo dovoljno pečeno, ali je ostalo roskasto što je Ivanu bilo super, dok ja ipak volim jače pečeno. Burger je malo masniji i nešto teži pa je prilično zasitan.

2. Kućica BarBaQ

Isprobali smo: B burger (dupli burger brioche, pljeskavica od mljevene govedine vrata i prsa i dimljene mljevene bbq govedine, cheddar sir u smjesi burgera, cheddar sir, zelena salata, povrće, autorski bbq umak)

Cijena: 58 kuna

Mojmir Žuvela, gospodin o kojem se u posljednje vrijeme sve više priča zbog njegovih smokera (BarbaQ), odnosno sistema za dimljenje mesa, prvi je put na Zagreb Burger Festivalu. U ponudi ima tri burgera; beef burger od goveđeg vrata i prsiju, capon burger od pilećeg batka i zabatka te B burger koji nam je gospodin Žuvela preporučio. Njihovo je meso, kaže, s farmi iz okolice Zagreba. Radi se o smjesi mljevene govedine, odnosno, vrata i prsiju te dimljene barbecue govedine. Tu idu još i zelena salata, povrće i tajni barbecue umak, a sve to stavlja se u duplo brioche pecivo.

“U, ovaj mi je dobar”, bilo je prvo što je Ivan rekao. Meso mu je bilo fantastično. “Fino je pečeno, začinjeno, zasoljeno. Meso je vrh”, opisivao je dosta uzbuđeno dok je jeo. Osjetio se okus dima, meso se nije raspadalo, a bilo je sočno. Zelena salata je bila svježa i primjetna, a pecivo kompaktno. Oboje nam je burger bio odličan, klasičnog i punog okusa.

3. Kućica Burger Factory

Isprobali smo: Smoke burger (juneća pljeskavica, slanina, iceberg zelena salata, rajčica, luk, kiseli krastavci, gouda, majoneza, hamburger umak, crno brioche pecivo)

Cijena: 40 kuna

Burger Factory se na sceni pojavio prije dvije godine, a funkcionira isključivo kao izlagač na street food festivalima. Zvjezdana Vlašić, njihova koordinatorica, preporučila nam je Smoke burger koji, kako kaže, rade od domaće juneće pljeskavice u crnom brioche pecivu sa sezamom, slaninom, iceberg zelenom salatom, rajčicom, lukom, kiselim krastavcima, gouda sirom, majonezom i hamburger umakom.

Pecivo je izgledalo hrskavo, ali i nekako tanko u usporedbi s ostalima. Ivanu se činio prilično neutralnog okusa, pa je svježe povrće više došlo do izražaja. Meso je bilo ukusno, nešto jače pečeno i meni, koja volim jače pečeno, to se najviše dopalo. Burger je prilično jednostavnog okusa pa bi mogao odgovarati većini.

4. Kućica Kitchen & grill Plac

Isprobali smo: Dolac burger (bavarsko pecivo, juneća pljeskavica, jeger, sir i vrhnje, dimljena paprika, radič, mladi luk, matovilac)

Cijena: 45 kuna

Kitchen & Grill Plac na Dolcu postoji od 2014. godine, a 2015. krenuli su s pecivima u bojama, koja su tad kod nas, opisuje nam ponosno njihov voditelj Josip Matijević, još uvijek bili nepoznanica. Na festivalu osim svoje klasične ponude burgera, imaju i dva nova; retro burger s mladim lukom i špekom te Dolac burger u bavarskom pecivu, s junetinom, umakom od sira, vrhnja, dimljene paprike i mladim lukom, a u njega stavljaju još i salatu od radiča, matovilca i rikole. Na kraju ide i pečeni jeger.

Pecivo nas je izgledom podsjetilo na pincu. Činilo se prevelikim s obzirom na veličinu pljeskavice koja je bila nešto manja, ali prilično debela. Pečeni jeger se fino stopio s mekanim i finim mesom i dao mu nešto puniji okus. Ivanu je to bilo fora jer ga je, kako kaže, osjetio kao začin u burgeru. Složili smo se da je sir nekako ublažio slatkasti okus peciva.

5. Kućica Pod zidom

Isprobali smo: Istra burger (juneća pljeskavica, umak od tartufa, kozji sir, sotirane ukiseljene gljive, istarska kobasica)

Cijena: 66 kuna

Bistro Pod zidom je na festival došao s četiri burgera s junetinom koje je za njih osmislio Mate Janković; classic s kajmakom, rajčicom, domaćim kečapom, ukiseljenim lukom i slaninom, Dalmacija burger s umakom od domaće šalše, inćuna i kapara, s pečenim kozicama, kontinent burger sa slaninom od crne slavonske svinje, povrćem, dimljenim domaćim sirom i čvarcima te Istra burger s umakom od tartufa, kozjim sirom, sotiranim ukiseljenim gljivama i istarskom kobasicom. Ovaj zadnji smo i isprobali.

Meso je bilo sočno, a pecivo jako fino. Šampinjoni se rastapaju u ustima, a u kombinaciji sa specifičnim umakom daju gorkasto, kiselkasto slatki okus. Prepečena kobasica i luk su se super uklopili. Okusi su prilično intenzivni pa je ovo idealno za sve koji žele probati nešto neobično.

6. Kućica Špiro

Isprobali smo: Cajger burger (trgana svinjetina, umak od vrhnja i kopra, povrće)

Cijena: 45 kuna

Špiro postoji već 15 godina. Njihov restoran i pizzeria nalaze se u Bistri, a u Prigorju imaju pizzeriju. Meso koje koriste je, kažu, iz Zagorja, a peciva rade sami. U ponudi imaju tri burgera; klasičan Špiro burger, Zagi burger s duplom pljeskavicom i Cajger burger koji im je novitet. Radi se o pulled porku, odnosno trganoj svinjetini, “Meso se prvo marinira pa se peče na niskoj temperaturi 8 sati i zatim se trga. Poslužuje se uz domaći umak od vrhnja i kopra”, objasnila nam je vlasnica Nikolina Špoljar.

Ivanu se dopalo što se osjetio dim. Dopale su nam se lanene sjemenke na pecivu koje je bilo hrskavo izvana, a mekano iznutra. Ja inače nisam ljubitelj svinjetine, ali bih ovaj burger pojela još sigurno nekoliko puta. A ni Ivan nije izgledao kao da bi imao nešto protiv. Meso je bilo ukusno, osjećala se neka slatkoća koja se fino uklopila. Umak od jogurta dao je burgeru svježinu.

7. Kućica The Garden Bar & Kitchen

Isprobali smo: Janjeći burger (miješano meso ovna i junetine punjeno feta sirom, ras el hanout, humus od slanutka, coleslaw salata od ribane mrkve s grčkim jogurtom i mentom, spicy harissa umak, grilana lepinja s uljem od češnjaka)

Cijena: 75 kuna

The Garden Bar & Kitchen u ponudi ima juneći burger s cheddar sirom, salsom, miso majonezom i čipsom od čvaraka te janjeći burger u lepinji. Chef Marko Palfi istaknuo je upravo njega. “To vam je zapravo ovan. Cijelu životinju skidamo s kosti, a meso meljemo s 20-ak posto junetine. Pljeskavicu punimo feta sirom, a sve onda stavljamo u lepinju koju premažemo uljem od češnjaka i zatim je grilamo na mjestu gdje smo pekli pljeskavicu. Zatim stavljamo humus od slanutka i ribanu mrkvu začinjenu cijeđenim jogurtom i mentom”, opisuje vrlo detaljno. Sami rade i umak, a peciva su, kaže, iz pekarnice Kroštula.

Burger smo dobili u lepinji. Donji dio je bio fino sočan, čak malo i mokar što je bila dobra kompenzacija za gornji dio koji je bio suh i pomalo brašnast. Rubovi su bili jako hrskavi i to nam se svidjelo. Ugodno iznenađenje je bila hrpa ribane mrkve koja je pasala uz fino pečeno meso punjeno feta sirom. Ivan je osjetio malo ljutine, ali je rekao da bi mu i ovdje odgovaralo malo više začina. I lepinja mu je, kaže, bila pretanka. Meni je burger bio dovoljno aromatičan i svjež. Iako zasitan, zapravo je prilično lagan.

8. Kućica Maredo

Isprobali smo: Burger Maredo special (smjesa svježe i 45 dana odležane junetine u suhom zrenju, cheddar sir, salsa od paprike, mladog luka i rajčice, krema od lješnjaka i paprike, brioche pecivo)

Cijena: 55 kuna

Zagrebački restoran Maredo grill ovdje je sa svoja dva nova burgera koja rade od junetine. To su Burger Maredo classic s cheddar sirom i domaćom kiselom salatom te Burger Maredo special. Oba se, kažu, rade od smjese svježe i 45 dana odležane junetine u suhom zrenju. U Maredo special ide još i cheddar sir, romesco umak od pečene paprike i lješnjaka, češnjaka, peršina i dimljene paprike. Stavljaju i salsu od krastavaca, rajčice, mladog luka i pečene paprike. “Svježe meso daje sočnost ovoj jakosti odležanog mesa”, objašnjava nam chef Matej Grajciar.

Isprobali smo Maredo special koji je izgledao primamljivo, djelovao je bogato i šareno zbog salse. Meso je bilo dosta roskasto, mekano i sočno što je Ivanu bilo super, ali ako niste fan krvavijeg mesa svakako to napomenite prije naručivanja. Kombinacija umaka je fina, no okus peršina malo previše dominira. Povrća nije bilo puno, ali se solidno osjetilo, bilo je svježe. Pecivo je bilo baš pravo, dobro burger pecivo.

9. Kućica Toto’s Burger Bar

Isprobali smo: Black burger (juneća pljeskavica, salata, rajčica, kajmak, prženi luk, bbq umak, crno brioche pecivo)

Cijena: 50 kuna

Toto’s Burger Bar otvoren je 2016. na splitskoj Matejušci (Trumbićeva obala 2). Kad su tek krenuli, predstavili su se kao zdrava verzija fast fooda. Osim toga, meso za burgere pripremali su isključivo od hrvatske govedine s poljoprivrednih gospodarstava. Ove godine su u Zagreb došli sa svoja tri najprodavanija burgera; vege, classic i black burger. Njihova voditeljica Sanja Kolar preporučila nam je ovaj zadnji koji su osmislili ove sezone u restoranu. U njega idu junetina, kajmak, prženi smrvljeni luk, a poslužuje se u crnom pecivu.

Meso je bilo debelo, dobro pečeno i sočno, hrskavo izvana. Podiglo je cijeli burger jer ostali okusi nisu bili baš jaki. No, kajmak se fino uklopio. Pecivo je bilo mekano i ukusno. Složili smo se da je ovo super burger za one koji vole jednostavne, domaće okuse.

10. Kućica RougeMarin

Isprobali smo: Alija Sirotanović burger burek (juneća pljeskavica, cijeđeni jogurt sa svježim krastavcima, slama od krumpira i prženi luk između dva bureka od mesa)

Cijena: 58 kuna

RougeMarin u ponudi ima 3 stalna burgera; classic burger, burger s lardom crne slavonske svinje i pulled pork burger. No, Marin Medak, vlasnik RougeMarina, kaže da će svaki dan imati po još jedan novi burger u ponudi. Doduše, količine će biti ograničene, tako da će ih svaki dan raditi do 150 komada. Prvog dana festivala to je bio burger Alija Sirotanović koji je dobio ime po slavnom bosanskom rudaru. Inače, o ovom se burgeru već danima priča jer po društvenim mrežama jer je neobičan – radi od bureka. Odnosno, umjesto peciva koriste burek. Burek je od junetine, no napravljen je s nešto manje mesa jer u sredinu, između dva komada bureka, još ide juneće meso, pržena slama od krumpira, prženi luk i cijeđeni krastavci.

Definitivno je najneobičniji burger koji smo dosad probali. Meso je bilo fino, burek je bio dobar, no slama od krumpira nas je oduševila. “Znači, uzeli su sve dobro iz bureka, stavili pljeskavicu i još napravili ovu senzaciju od krumpira”, sažeo je Ivan svoje dojmove. Burger je bio sočan, ali se nije raspadao dok smo ga jeli. Iako djeluje sitno, prilično je zasitan. Mislim da bih ga teško pojela cijelog.

11. Kućica Kascheta

Isprobali smo: Smoke burger (junetina, špek od crne slavonske svinje, dimljena bivolja mozzarella, rikola, brioche pecivo)

Cijena: 60 kuna

Kascheta je na ovaj festival došla prvi put i to s burgerima koje inače imaju u svom restoranu, otvorenom početkom prošle godine u Trpimirovoj u Zagrebu. U svim burgerima je miješano meso svježe junetine i one odležane. Preporučili su nam smoke burger s dimljenom bivoljom mozzarellom i špekom od crne slavonske svinje.

Burger je izgledao bogato, prilično obilna porcija. Mozzarelle i rikole je bilo dosta. Iako osim rikole nema nikakve druge salate ni povrća, ona nam je bila sasvim dovoljna. Dala je svježinu cijelom burgeru i neki poseban blago gorkasti okus. Ivanu je burger bio sočan i fin, ali mu mozzarella nije odgovarala. Meni je, recimo, ona sve podigla na novu razinu i fino se stopila s okusom slanine koja je bila hrskava, ali ne i prepečena. Meso je bilo debelo, mekano i sočno. Ovo nam je možda bio najbolji burger na festivalu.

12. Kućica El Toro

Isprobali smo: El Toro supreme burger (meso junetine i black angus tenderloina, cheddar sir, guacamole, hrskavi špek, bbq umak, limeta mayo, brioche pecivo)

Cijena: 68 kuna

Restoran El Toro otvoren je u ožujku prošle godine, u prostoru nekadašnje Baschiere na križanju Fra Filipa Grabovca i Šubićeve. Kuhinju vodi chef Mario Mihelj koji konstantno razvija latinoamerička jela. Ulovili smo ga na festivalu pa nam je rekao da su ovdje došli sa svoja dva nova burgera; El Toro original burger i El Toro supreme burger koji smo i isprobali. Radi se od mesa junetine (simental) i tenderloina black angusa, cheddar sira, guacamole, špeka, barbecue umaka i majoneze s limetom.

Burger je izgledao sočno, a meso nam se učinilo nešto tanjim. Ipak, oduševilo nas je kad smo probali. Bilo je dosta blago pečeno, roskasto, ali ne sirovo, vrlo rahlo i ukusno. Pecivo je bilo mekano i prhko, a umaka je bilo puno. Burger je unatoč tome ostao u jednom komadu i nije nam se raspao dok smo ga jeli. BBQ umak je bio bogat i dao je sočnost, a guacamole svježinu. Složili smo se da su okusi odlično usklađeni.

13. Kućica Đurina hiža

Isprobali smo: Divlji Đura (pljeskavica od divljači, namaz od poriluka i milerama, zelena salata, dinstane lisičarke i vrganji, prodinstani špek, čips od luka, brioche pecivo)

Cijena: 59 kuna

Obiteljski restoran Đurina Hiža iz Varaždinskih toplica na festivalu nudi tri vrste burgera, od kojih dva rade s mesom iz popularne mesnice Meat the king. To su The King burger kojeg rade od 40% junetine odležane 45 dana i 60 % svježe junetine i The Queen burger od crne slavonske svinje. Treći burger je njihov autorski, Divlji Đura burger od divljači koju nabavljaju, kažu, od lokalnih OPG-ova i iz lovišta Hrvatskih šuma. Smjesu rade od 50% junetine, 35% jelena lopatara i 15 % srnetine. Njega smo i isprobali, a vlasnik Nikola Božić kaže da ga rade s blagim umakom: namazom od poriluka i milerama, stavljaju još zelenu salatu, dinstane lisičarke i vrganje, dinstani špek i čips od luka.

Ivanu su se svidjeli meso i umak, a za pecivo je rekao da je, kao i meso, taman ispečeno. Umak mu je bio dobar, ne previše intenzivnog okusa. Meni je omjer peciva i mesa bio možda najbolji koji sam ove godine isprobala. Pecivo je debelo, ali nije suho, hrskavo je. Umak je bio strašno ukusan, a dobro su se osjetili sir i povrće, a posebno poriluk koji je dao svježine. Svidjelo mi se, kao i Ivanu, jer je meso bilo baš dobro pečeno.

14. Kućica Good Food

Isprobali smo: Roast beef burger (odležana govedina rezana na šnite, krastavci odležani u medu, rikola, cherry rajčica, umak od hrena, brioche pecivo)

Cijena: 50 kuna

Good Food ove godine ima vjerojatno najveći burger. Naime, njihov The boss je burger za četiri osobe, s pljeskavicom od 500 grama, s barbecue umakom, cheddar sirom i pancetom. Mi smo se ipak odlučili za Roast beef burger. “Meso govedine odležava jedan dan u pacu koji sami radimo. Dimi se u smokeru, zatim ga režemo na tanke šnite i poslužujemo hladnog, uz krastavce odležane u medu, rikolu, cherry rajčicu i umak od hrena ”, opisao nam je Mislav Biljan, kuhar iz Good Fooda.

Dobili smo prilično izdašnu količinu mesa, a pecivo je također bilo veliko. Pasalo nam je što je burger hladan jer nam je, budući da smo se kuhali od vrućine, bilo gušt jesti ga. Ivanu je malo zasmetalo to što su, budući da je burger hladan, masniji dijelovi mesa bili nešto tvrđi. No izgleda da je baš nabasao na neki komadić jer je meni meso bilo odlično, mekano i ukusno. Bilo je dosta povrća i umaka, a ništa od okusa nije preintenzivno tako da bi se ovaj burger mogao svidjeti širokoj publici.

15. Kućica 50 A Burger & Champagne Bar

Isprobali smo: Lamb burger (lička janjetina, baba ganoush namaz od patlidžana, vrhnja i paprike, hummus od lješnjaka, halloumi sir, mlada salata, ljubičasti luk, rajčica)

Cijena: 95 kuna (*apsolutno najskuplji na festivalu)

50 A Burger&Champagne bar, lokal u Staroj Vlaškoj koji je prošle godine otvorila Njujorčanka Adena Lavin, sad je na festivalu s tri svoja već poznata burgera; classic, korean chicken i seoul koja imaju u svakodnevnoj ponudi u restoranu, no osmislili su i dva nova; complex burger od junetine i lamb burger od janjetine kojeg nam je naposljetku njihov kuhar David Pavlović i preporučio.

Meso je bilo debelo, sočno i mekano, bio je bogat i sve je curilo iz njega. Osjetila se slatkoća kreme od lješnjaka, ali taman toliko da nije previše dominantna. Meni se to svidjelo, Ivanu baš i ne. Njemu je falilo još malo soli i začina, no meni se čini kao odličan lagani, ljetni burger. Sir je fin i ima ga puno, a luk fino paše. Burger je zapravo prilično neutralnog okusa pa je super ako želite isprobati nešto novo, a bojite se neobičnih i jakih okusa.

16. Kućica Mason Burgers & Stuff

Isprobali smo: Teran B (junetina odležana u teranu, kompot od luka u teranu, rikola , brioche pecivo) i Butter burger (pecivo s puno maslaca i pljeskavica od malih prošaranih komada junetine simentalke)

Cijena: 60 i 36 kuna

Mason iz Splita kao brend postoji godinu i tri mjeseca, a vlasnik franšize Ivan Zidar na festival je i ove godine doveo svoju Špaletu koja je prošle godine odnijela prvo mjesto na festivalu. Istaknuo je svoj novi burger Teran b. “Meso je 10 dana odležalo u teranu, a zatim još dva tjedna u suhoj komori nakon čega smo od njega radili pljeskavice. Stavljamo još i luk koji se kuha u tom istom teranu, rikola i pršut”, opisao nam je Zidar.

Teran B izgledao je bogato i prilično lijepo. Vidjelo se odmah da ima dosta povrća i umaka. Pecivo je bilo svježe, mekano i malo slatkasto što je pridonijelo punoći okusa. Meso je bilo sočno, a luk je najviše nosio okus vina. Rikola mu je dala svježinu i gorčinu te ga još malo podigla. Ivanu je zbog toga burger bio odličan, no meni je ipak ta gorčina malo zasmetala.

Zidar nas je nagovorio da isprobamo i njegov novi butter burger. “Ovo je pobjeda. Pecivo, koje je puno maslaca, zapeče se u masnoći od pljeskavice koju radimo od malih prošaranih komada junetine simentalke kojih na cijeloj junici bude jako malo, svega 6 do 8 kila pa se ne može napraviti puno burgera. Posebnost je ta masnoća koja ima okus maslaca”, objasnio nam je Zidar.

Butter burger nas je zbilja iznenadio. Burger se sastoji samo od peciva i mesa, a opet ima jedan jednostavan, puni okus. Meso je sirovkasto, ali u pozitivnom smislu. Gotovo da podsjeća na carpaccio. Tijesto se topi u ustima i slatkasto je, što je Ivanu zasmetalo, a meni je bilo super. Ovo bih mogla grickati uz pokoju čašu vina. Burger je nešto manji od ostalih pa je zgodan za isprobati.

17. Kućica Cellar Grill

Isprobali smo: Jameson burger (junetina odležana osam dana, krema od Jameson whiskeyja, četiri vrste sira, karamelizirani luk, zeleno brioche pecivo)

Cijena: 50 kuna

Cellar Grill je kao street food festival varijantu prije četiri godine pokrenuo gospodin Filip Cvrk. Krenuli su s Adventom, a sada dolaze i na druge festivale. U ponudi imaju četiri burgera: burger s kremom od bijelih tartufa, burger s kremom od crnih tartufa, Jameson burger s Jameson whiskyjem i četiri vrste sira te chicken burger s otkoštenim pilećim zabatkom, miješanom salatom i jogurtom. Preporučili su nam Jameson burger od domaće odležane junetine s umakom od Jameson whiskeyja.

Meso je bilo fino i dobro pečeno, a umak sočan. Osjetio se karamelizirani luk koji je dobro balansirao gorčinu iz umaka. Zeleno pecivo čiju boju, kako kažu, dobiju od špinata, malo nas je podsjetilo na kruh. Bilo je dosta neutralno, ali nam je to i odgovaralo. Ivanu se svidjelo što je najviše osjetilo okus mesa. Ovo je burger za one koji vole nešto intenzivnije okuse.

18. Kućica Burger Bar

Isprobali smo: BBQ special (juneći odrezak, pržena slanina, cheddar sir, prženi luk, radič, domaći bbq umak, brioche pecivo tostirano s maslacem)

Cijena: 45 kuna

Burger Bar je svoju prvu poslovnicu otvorio 2014. godine na Velesajmu, a zatim 2017. na Zavrtnici. Na festivalu u ponudi imaju četiri burgera: barbecue special burger, signature burger, New Jersey classic i bacon deluxe. “Svi osim zadnjeg baziraju se na prženom luku i njihovim domaćim umacima, dok u bacon deluxe ide svježi ljubičasti luk . U BBQ special ide 26 sastojaka, među kojima je i tekući dim. Sve radimo od svježe junetine koja nam dolazi s jedne farme blizu Zagreba”, priča nam Ivan Canjko, kuhar iz Burger bara sa Zavrtnice.

Preporučio nam je njihov bbq special s prženim lukom, barbecue umakom, rastopljenim cheddar sirom, špekom i radičem. Dobili smo prilično veliku porciju, a burger je sam po sebi bio zasitan jer unutra ima zbilja svega. Meni se najviše dopao prženi luk koji je malo preuzeo okus. Osim toga, svidjelo mi se i što je jako hrskav. Burger je bio ljut, ne previše, ali dovoljno da ljutinu osjetite prvu.