Još niste pobjegli na obalu? Nema veze, imamo pregled novih zbivanja u Zagrebu

Još ste u Zagrebu? Niste jedini. Zato smo pronašli neka događanja zbog kojih bi vam moglo biti barem malo lakše. Za Ljeto na Štrosu, Pop up summer garden na Tuškancu i Art park kod Tomićeve već znate pa predlažemo nešto novo. Obišli smo, naime, par recentnih, fora događanja u gradu koja su, čini nam se, sasvim zgodna mjesta za provesti ovaj vikend.

Recimo, na Ribnjaku upravo traje drugi po redu Crossover Festival, jedan od simpatičnijih u Zagrebu. Traje do ove nedjelje pa ako vam je interesantno, morate otići danas ili sutra. Na Zrinjevcu je nedavno počelo treće izdanje festivala Ljeto na Zrinjevcu i traje do 5. kolovoza, dakle do iduće nedjelje, a na Strossmayerovom šetalištu do 20. kolovoza održava se prvo Ljeto kod Matoša. Provjerili smo ponudu i atmosferu na svakom od njih.

Crossover Festival

Dakle, na Ribnjaku je ove srijede počeo Crossover, organizatori ga opisuju kao ‘petit eclectic music festival’. Radi se o glazbenom festivalu koji spaja različite žanrove, te ima hrane i pića. Glazbeni program počinje svaki dan u 17 sati i traje do ponoći, a za vikend najavljuju otvaranje ugostiteljskih kućica ranije, već u 11 sati. Svaki dan nastupaju po tri izvođača. Evo nekih, tek toliko da dobijete dojam: Jam Bucket bend obrađuje klasike i glazbu od 30-ih do 70-ih godina, Soul Shadows sviraju soul, R’N’B i funk, dok Chui svira razno, od alternativnog jazza do drum’n’bassa.

I ove godine sve je puno ležaljki, paleta za sjedenje i lampica. I jako je slatko. Dolaze roditelji s klincima, turisti, mladi parovi, umirovljenici, puno ljudi smjestilo se na dekicama na travi, a psi trčkaraju okolo. Prvog dana svi su se ozbiljnije počeli skupljati tek kad je počeo padati mrak. Sve ležaljke i palete bile su popunjene, pa se sjedilo i na klupama sa strane. Ulovili smo mali prizor koji možda najbolje opisuje atmosferu na Ribnjaku: jedan dečko je sjedio sam kad je do njega došla starija gospođa, pitala ga je li slobodno mjesto do njega, sjela i izvadila sendvič. Ostatak vremena su zajedno sjedili, pričali, smijali se i uživali.

Prošli smo kućice, ima ih četiri. Ledena, recimo, ima mojito i cuba libre za 35 kuna, a kućica Vivatovih finih vina Freixenet pjenušac po 35, i vina na čaše od 15 do 20 kuna. Imaju i koktele od 35 do 40 kuna. Što se hrane tiče, ponuda se čini sasvim solidna. Na kućici Apululu imaju tri azijska jela. Rendang; goveđi, začinjeni gulaš koji se, kažu, kuha s kokosovim mlijekom satima, košta 44 kune, a sate ajam, odnosno piletina u tradicionalnom indonezijskom umaku od kikirikija, također s kokosovim mlijekom, chillijem i raznim začinima košta 42 kune. Od priloga možete birati između tjestenine, riže i mahuna. Imaju i vegetarijanski sayur buncis za 40 kuna. Radi se o kombinaciji priloga. Mi smo uzeli piletinu u umaku s kikirikijem, a od priloga su nam dali mahune i tjesteninu. Kikiriki je dosta preuzeo okus, ali bilo je ukusno. Tjestenina je bila fino začinjena i ukusna, mogla bi se komotno uzeti kao zasebno jelo.

Kućica Plavi škarnicl za 26 kuna nudi marokansku piletinu, odnosno, pileći file narezan na kockice, mariniran i odležan u začinima te zatim pečen na roštilju. Za također 26 kuna nude i tuniške juneće kefte. Od mljevenog junećeg mesa i začina rade se okruglice koje idu na dva ražnjića s povrćem, a poslužuje se s lepinjom u kojoj su narezane masline i maslinovo ulje. Probali smo ih i nisu loše. Meso je mekano, malo se raspadalo pa je bilo nezgodno za jesti, no bilo je ukusno. Jedina zamjerka je što su stavili previše luka, a premalo ostalog povrća. I malo upozorenje: pazite dok jedite, mi smo se uspjeli potpuno zamastiti jer maslinovo ulje nezaustavljivo curi. Imaju još jednu fora stvar; tuniški čaj koji se, kažu, kuha tri sata. Unutra idu tri vrste čaja i 5 začina, no kažu da je tajna koji, samo napominju da u njega ima jako malo šećera, no da je sladak zbog začina i dugog kuhanja. Košta 18 kuna, dobili smo ga s puno leda, a okusom najviše podsjeća na crni čaj. Ako volite blaga, hladna pića, dopast će vam se.

Ljeto na Zrinjevcu

Ovih dana bili smo i na Ljetu na Zrinjevcu koje je počelo 10. srpnja i traje do 5. kolovoza. Tamo od jutra kreću razni programi, poput joge koja starta već u 7 ujutro. Kao i prošle godine, na Zrinjevcu se i sada nalaze kućice s hranom i pićem, a svake večeri u 20 sati počinje glazbeni program. Neki dan je, recimo, pjevala Nina Kraljić, a sljedećih dana nastupat će Zdenka Kovačiček, Soulfingers, Marko Tolja i drugi. Zrinjevac je ovog ljeta ukrašen haljinama koje vise posvuda, a izgledaju još bolje kad padne mrak i upale se lampice u njima. Na prednjem travnjaku se nalazi dječja zona s nekoliko trampolina i s malim bungeejem. U večeri kad smo mi bili, primijetili smo da se ljudi ovdje ne zadržavaju dugo, ostanu možda oko pola sata pa idu dalje.

Ovdje smo prošli ugostiteljske kućice s kobasicama, burgerima, pulled pork sendvičima, gyrosima, trdelnikom i koktelima. Dopala nam se kućica Lucky Mule, imaju jednostavna jela, ali spravljena nešto drugačije. Imaju, recimo, mini fritulice za 25 kuna punjene umakom od nutelle i kikiriki maslaca. Imaju okruglice, odnosno, knedle punjene s dimljenom šunkom za 30 i pierogije, mekane jastučiće od tijesta punjene ovčjom skutom i vlascem također za 30 kuna.

Fritule su im sitne, pa ih je zgodno jesti, a Nutella je fino stopljena s kikirikijem koji se dosta osjeti. Knedle punjene šunkom su još prelivene vrhnjem i komadićima špeka, što fino paše uz sve. Jelo je vrlo zasitno. No, najviše su nam se dopali pierogi s ovčjom skutom i vlascem. I njih preliju vrhnjem i špekom. Jelo je lagano, a skuta je gotovo stopljena s tijestom, vlasac se fino osjeti.

Na simpatičnom Bubbly baru; malom kombiju s pjenušcima i koktelima, uzeli smo, na preporuku gospođe koja tamo radi, Hugo prosecco. Radi se o pjenušavom koktelu od pjenušca, likera od bazge, svježe limete i mente. Prilično malu količinu platili smo 29 kuna, no stvarno je ukusan i osvježavajuć, a simpa je i čaša na stalku u kojoj ga dobijete. Na Vincekovoj kućici smo uzeli košaricu sa šumskim jagodama za 16 kuna. I košarica je jestiva, ali je nešto teža i zasitna pa smo odustali od grickanja.

Ljeto kod Matoša

Za razliku od Ljeta na Zrinjevcu i Crossovera, Ljetu kod Matoša na Strossmayerovom šetalištu ovo je prva godina. Počelo je prošlog petka, zapravo se radi o ljetnom izdanju adventskog festivala Caffe de Matoš. Od sva tri događanja, ovo traje najdulje, do 20. kolovoza. Sve je inspirirano starim kupalištima, recimo, onim nekad na Savi. Sve je puno ležaljki, suncobrana i detalja poput lopti na napuhavanje i reketa za badminton. Imaju jednostavnu malu pozornicu za koncerte. Ponedjeljkom i utorkom prikazuju razne komedije na velikom filmskom platnu, a četvrtkom imaju stand up.

Tu je poredano pet kućica, no kad smo mi bili ona s vinima nije radila jer ju je zapečatila carina. Provjerili smo ostale. Submarine je za ovaj festival stvorio novi burger, nazvali su ga Burger s pogledom. Rade ga od junetine s grilanim dimljenim sirom i kobasicom od crne slavonske svinje. Običan košta 48, a dupli 60 kuna. Probali smo ga i solidan je. Pecivo je svježe, meso ukusno, a kobasica se fino osjeti. Na kućici do njih su dečki iz kafića A’e, koji su bili i na Dvorištima. Ovdje nude isto što imali tamo; razne ginove, tonike, sokove i vina.

Primijetili smo neke ljude da hodaju s kokosom u rukama pa smo ih potražili. Prodaju ih na kućici Costa. Kako nam je objasnila cura koja tamo radi, to je pravi kokos u kojem je kokosova voda. Platili smo ga 55 kuna i ostali malo razočarani. Okus je bio čudan, osjetio se kokos, ali je prevladala neka čudna, intenzivna nota. “Kao da pijem Coppertone kremu za sunčanje pomiješanu s vodom”, komentirala je cura pored koja je pila istu stvar. Sve u svemu, ne bismo ponovili. Costa, inače, ima i nešto hrane, recimo, hot dog za 17, brownie za 19 i palačinke za 20 kuna. Na kućici 22000 milja imaju craftove za 25 kuna, razne ginove od 25 do 35 te tonike od 18 do 25 kuna. Mojito im je 35, a cuba libre 28 kuna.