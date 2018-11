Bolji poznavatelji prilika odavno su upoznati s činjenicom kako u Splitu postoji iznimno zahvalna, pa i prilično brojna publika za konzumaciju najluđih revizionističkih poduhvata, čije autore ništa ne može omesti u razvijanju sve sramotnijih zaključaka. Ponajmanje to mogu činjenice. Jedan od junaka te scene je Stjepan Lozo, nekadašnji ravnatelj Pomorskog muzeja u Splitu i profesionalni povjesničar, koji je ovih dana promovirao knjigu pod naslovom “Ideologija i propaganda velikosrpskoga genocida nad Hrvatima – projekt ‘Homogena Srbija’ 1941.”.

Tim povodom je u subotnjem broju Slobodne Dalmacije objavljen intervju s autorom, u kojem se Lozo, uz zabrinutost za vlastito zdravlje koje je narušio zbog pisanja ove knjige, uslijed, kako je rekao, prijetnji kojima je izložen, ustvrdio čitav niz po njemu neporecivih činjenica, bez iti jednog argumenta.

‘Konsolidiranje velikosrpskih redova’

Među njima našla se i otvorena tvrdnja kako su Srbi počinili genocid prema Hrvatima u NDH. Nju vrijedi citirati u cijelosti: “Još gore od toga. Oklevetali su Hrvate za genocid nad Srbima preventivnom propagandom, s predumišljajem, već u lipnju 1941. godine, a onda počeli genocid nad Hrvatima. Nakon šoka koji je u velikosrpskim redovima usljedio uspostavom NDH 10. travnja 1941. godine, ne i komunista, jer oni tada nisu bili na suprotnoj strani od ustaša, usljedilo je konsolidiranje velikosrpskih redova.

Već u lipnju 1941. godine velikosrpske snage imaju oblikovanu viziju i platformu daljnjeg djelovanja: stvoriti Veliku Srbiju provedbom općeg genocida nad Hrvatima koje prethodno treba snažno oklevetati. Tako krajem lipnja 1941. godine nastaju dva ključna dokumenta: “Homogena Srbija“ Stevana Moljevića, i “Valerijanov memorandum“ SPC. “Homogena Srbija“ je projekt, ono što treba napraviti, a to je stvoriti Veliku Srbiju i izvršiti opći genocid nad Hrvatima, dok je “Valerijanov memorandum“ propagandna poluga za izvršenje takvog projekta.”.

‘Narodna samoobrana od velikosrpskog genocida’

Nedugo potom, novinarka upućuje posve besmisleno pitanje, netko će reći da branite NDH, kao da je uopće potreban itko da išta kaže i kao da to nije očito, na što Lozo spremno ide dalje i zaključuje sljedeće: “NDH je bila brod koji je puštao na sve strane. U NDH su Srbi provodili genocid nad Hrvatima i tko želi više o tome znati neka uzme moju knjigu u ruke. U tom smislu je i postojeća paradigma o “strašnim“ ustašama na neki način tvorevina velikosrpske propagande. Prava je, međutim, istina da ustaše do ljeta 1941. i srpske pobune nisu činili nikakve posebne zločine prema Srbima, to svatko može provjeriti u mojoj knjizi, te da su funkcionirali kao neka vrsta narodne samoobrane od velikosrpskoga genocida.

Ne bi se, dakle, smjelo i dalje nasjedati na srpsku propagandu, niti bi trebalo s prljavom vodom nekih ustaša izbacivati i hrvatsko dijete. Tu moramo izoštriti pogled. Također, postoji nekoliko konceptualnih rješenja koje je afirmirala NDH i koja nisu nadomještena naročito uspješnijima. Primjerice, hrvatska nacija kao zajednica ravnopravnih katolika, muslimana i pravoslavaca. Također i pristup obrani hrvatske granice na Drini. I jedno i drugo je i danas aktualno i pripada korpusu moderne europske političke podloge, naravno uz specifičan pristup u odnosu na Drinu.”.

Usput, Slobodna je nastala u borbi protiv fašizma

Zaustavimo li se ovdje na Lozinoj argumentaciji, stvari su sljedeće. On tezu o srpskom genocidu nad Hrvatima u NDH argumentira zapisanim planovima u četničkim projektima. Istovremeno falsificira stvarnost pozivajući se na vlastitu knjigu, u kojoj je naravno sve objasnio i jasno potpuno prešućuje ideološku podlogu ustaškog pokreta, zakonske odredbe ustaške države usmjerene na progon Srba, egzistenciju logora smrti u Jasenovcu, Staroj Gradiški, Koprivnici i Jadovnom, a sve da bi na kraju zaključio da je od ljeta 1941. nekih zločina ipak bilo. To doduše ne kaže konkretno, ali se da iščitati, međutim ih titulira kao narodnu samoobranu od velikosrpskog genocida.

Na stranu sad i nedostatak ikakvih skrupula, ali ostaje nam pitanje kako se narodnom samoobranom može prozvati državno organizirani zločin masovnih razmjera, koji je je imao ideološku i zakonodavnu podlogu te koristio represivni i administrativni aparat države da bi ga se provelo u djelo? Pozivanje pak na vlastitu knjigu, i to nakon što je upravo o događajima iz 1941. nezaobilaznu knjigu objavio Slavko Goldstein u kojoj je jasno razložio genezu razvoja ustaških zločina, u najmanju ruku je smiješno.

No, pravi problem nisu ni Lozo, ni njegova knjiga. Pravi problem je u tome što se ovakve teze, u kojima se osim očitih povijesnih falsifikata otvoreno glorificiraju rješenja iz ustaške države usmjerena protiv pripadnika ostalih naroda u Hrvatskoj, uz danak realnosti vezanoj uz nemogućnost uspostavljanja granice na Drini, bez ikakvih ograda plasiraju u Slobodnoj Dalmaciji. Mainstream mediju, ujedno najčitanijem mediju u tom dijelu Hrvatske, koji je k tome, ukoliko to još koga zanima, nastao u partizanskoj borbi protiv fašizma.