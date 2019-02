Amerika je dobila ženu koja je uspjela Trumpa dovesti u red. Nancy Pelosi mota ga oko prsta

Ludilo Donalda Trumpa netko je konačno uspio dovesti u red; pojavio se netko tko zna predsjednika staviti na njegovo mjesto. Američka politika najzad je pronašla osobu kojoj Trump ne zna doskočiti, koju ne uspijeva uvrijediti niti je zastrašiti, pred kojom je zapravo nemoćan. Mnogi su to pokušali, i mnogi su popušili. Ali ne i Nancy Pelosi. U točno mjesec dana, koliko je na vlasti, nova/stara predsjednica Zastupničkog doma Kongresa vrti Trumpa oko malog prsta, ne pada u njegove zamke, pristupa mu s poštovanjem, a zapravo ga tretira kao razmaženo derište. I sve joj polazi za rukom. Ili prstom oko kojega ga je omotala.

Pelosi je, na početku veljače 2019. godine, najmoćnija osoba američke politike. Za nju Trump nema rješenja. Sve što je pokušao, obilo mu se o glavu, a Pelosi nije ni najmanje naškodilo. Dapače, njegovi nasrtaji samo su je ojačali, ujedinili demokrate i veliki dio javnosti oko nje, dok su Trumpa počeli napuštati i neki republikanci. Od kraja 2015. nitko u republikanskom i demokratskom polju nije uspio pronaći formulu kako poklopiti Trumpa. Onda se pojavila žena – baka, kako se sama predstavlja – i razbucala Trumpove pokušaje uspostavljanja dominacije, ponizila ga u njegovom tvrdoglavom inzistiranju da blokira državni proračun dok ne dobije novac za svoj zid na granici s Meksikom, i preokrenula odnos snaga u Washingtonu.

Konačno je netko uspio Trumpu stati na rep, bez teških riječi i dramatičnih poteza. Najvažnije od svega, dokazalo se da je i Trump samo jedan od političara, da ima slabe točke koje – ako ih se pametno iskoristi – mogu dovesti do željenog ishoda. To sad izgleda očito samo po sebi, ali nije – već dugo su mnogi pokušavali taktički nadmudriti Trumpa – od Teda Cruza i Marca Rubija 2015. i 2016. godine, preko Hillary Clinton u kampanji, pa sve do raznih demokratskih i republikanskih kritičara nakon što je izabran. Iz svakog od tih okršaja Trump je izašao kao pobjednik. Ne više.

Ginger je radila sve što i Fred, samo – unatrag i u štiklama

Uspjeh Nancy Pelosi ni po čemu nije bio siguran, čak ni izgledan. Još u prosincu, nakon što su demokrati premoćno osvojili većinu u Zastupničkom domu (dobili su 40 kongresnika i osvojili deset milijuna glasova više od republikanaca) – čak i tad je politička budućnost Nancy Pelosi izgledala upitna. Davno je netko primijetio da za žene u američkoj politici vrijedi tzv. pravilo Ginger Rogers. “Ginger Rogers radila je sve isto što i Fred Astaire, samo – unatrag i u štiklama”, zgodno je definirala zadnja demokratska guvernerka Teksasa Ann Richards. To je pravilo vrijedilo i za Nancy Pelosi nakon posljednjih izbora.

Pod njenim vodstvom demokrati su ostvarili najveću pobjedu od 1974., izbora održanih par mjeseci nakon ostavke republikanskog predsjednika-lopova Richarda Nixona. No, 40 mjesta prednosti nije bilo dovoljno da mnogi u Demokratskoj stranci ne postave pitanje treba li Pelosi biti šefica Zastupničkog doma. Razlozi su bili raznoliki – nekima je bila stara, drugima da je dio establišmenta, trećima da je bijela pa ne reflektira doista rasno raznoliku grupu kongresnika i kongresnica izabranih u studenom.

No, očito je bilo i licemjerje: dok se razvlačila politička sudbina Pelosi, nitko nije dovodio u pitanje poziciju Chucka Shumera, demokratskog vođe u Senatu. On ne samo da je bijeli muškarac iz establišmenta, nego je na izborima izgubio tri mjesta u Senatu, dok ih je Pelosi osvojila 40. Shumer je u tom plesu bio Fred Astaire, Pelosi Ginger Rogers. Ali nastupnu točku dovesla je kraju taman kako priliči – unatrag i u štiklama.

Pakt s mladim demokratskim ljevičarima, Ocasio-Cortez i ostalima

Nancy Pelosi iskusna je političarka i demokrati koji su se kladili protiv nje gadno su se prevarili. Ako išta, ona zna članove svog kluba dovesti u red – ono što se u Americi zove “counting votes”. Novoizabranih kongresnika koji su u kampanji obećavali da nikad neće glasati za nju bilo je s obje strane Demokratske stranke, lijeve i desne. Kad je došlo do glasanja, Pelosi je vidjela da joj se većinom protive oni zdesna, pa je sklopila pakt s mladim demokratskim ljevičarima, Alexandrijom Ocasio-Cortez i ostalima, pod egidom da “nećemo pustiti desnici da preuzme stranku”. Obećala je da će za eventualni novi mandat 2020. tražiti podršku dvije trećine kluba zastupnika, ali je za ovaj izbor dobila glasove. Na početku siječnja Pelosi je izabrana za drugu ženu u povijesti na čelu Kongresa. Prva žena u povijesti na čelu Kongresa bila je – također ona. Već iz ovog političkog manevra Trump je mogao nešto naučiti, ali nije.

Ako je dio demokrata i dalje bio nezadovoljan s Nancy Pelosi, predsjednik se potrudio da njihove sumnje i otpor brzo nestanu. Odbijanjem da pristane na proračun u kojem nema novca za gradnju njegova zida, Trump je postigao dva efekta – prvo, blokirao je plaće oko 800 tisuća državnih zaposlenika i time sebi srušio ionako loš rejting u javnosti. Drugo, demokrate koji su bili za Pelosi ujedinio je s demokratima koji su bili protiv nje: shutdown je Demokratsku stranku iz podijeljene pretvorio u nikad jedinstveniju.

Signal da se ne bi trebao zajebavati s Pelosi. Trump ga je propustio

Na početku bitke koja je završila shutdownom, Pelosi je bila beskompromisna. Trump je tražio oko pet milijardi dolara za svoj zid. Kad su Pelosi pitali je li spremna dati mu i dolara, rekla je da bi mu dala “jedan dolar”. Trump je divljao, ali nije mogao puno napraviti – Kongres drži kasu, a na čelu Kongresa sad je Pelosi. Jedina taktika da dođe do novca za svoj zid bila je iscrpljivanje. Ako je itko ikad o tome s njim ozbiljno raspravljao, mogao mu je reći: idemo u shutdown, pa kad stvari postanu neizdržive, možda većina javnosti za problem bude krivila demokrate; onda oni možda popuste. Taj se razgovor vjerojatno nikad nije dogodio, jer Trump sve radi “po osjećaju”, a ne na temelju racionalne analize.

Na prvom sastanku oko zida u Ovalnom uredu Trump je napravio nešto još gluplje – pred kamerama je rekao da na sebe preuzima odgovornost za shutdown. Preko puta su mu sjedili Chuck Shumer i Pelosi. Uglavnom se svađao sa Shumerom, političarem kojeg poznaje desetljećima (čak mu je svojedobno bio donirao neke novce) jer je Shumer senator iz New Yorka, Trumpove države. Trump je u jednom trenutku pokušao poklopiti Pelosi, dovevši u pitanje hoće li ona uopće biti izabrana (prvi sastanak dogodio se par dana prije nego što su demokrati preuzeli većinu). Pelosi ga je brutalno otkantala, upozorivši ga da ne umanjuje premoćnu kongresnu većinu koju ona predstavlja. Bio mu je to još jedan signal da se ne bi trebao zajebavati s Pelosi. I taj signal je Trump propustio.

Kako je na cool način pokazala tko će postati veći šef od Trumpa

Da stvari u Americi više ne izgledaju kako su izgledale zadnje dvije godine simbolično je sažela snimka Pelosi koja, nakon toga sastanka, izlazi iz Ovalnog ureda i približava se novinarima. Njen samouvjereni hod u crvenom kaputu i cool način na koji je na nos stavila sunčane naočale beskrajno su se idućih tjedana vrtjele na svim televizijama, pokazujući tko će postati veći šef od Trumpa.

Let it be known: Nancy Pelosi in sunglasses is my 2019 attitude pic.twitter.com/QmyK2dJiPz — Al (@AllieConnop) January 26, 2019

Kad neki demokrati govore da je Pelosi stara, imaju pravo. Ona je doista jedna od najstarijih političara koji su ikad igrali u najvišem ešalonu američke politike. Idućeg mjeseca napunit će 79 godina, što znači da je gotovo šest godina starija čak i od Trumpa, koji nije mladić. Najstarija politička fotografija Nancy Pelosi je ova, gdje kao mlada demokratkinja i katolkinja stoji s prvim katolikom na čelu Sjedinjenih Država – Johnom Kennedyjem.

IMAGE: Nancy Pelosi, the Speaker of the US House of Representatives, with former US President John F. Kennedy. pic.twitter.com/l8BN5fYwbD — The Spectator Index (@spectatorindex) January 3, 2019

Pelosi je dospjela na tu sliku jer potječe iz političke obitelji – još jedan alarm koji novajlija Trump nije prepoznao. Rodila se 1940. u Baltimoreu, gdje je njezin otac Tom D’Alessandro bio demokratski kongresnik iz Marylanda, pa dugogodišnji gradonačelnik katoličkog Baltimorea. Udala se u Kaliforniju i 1987. izabrana u Kongres kao zastupnica San Francisca, liberalne utvrde. U političkoj obitelji i u svojoj političkoj karijeri prošla je svašta, ali je svašta i naučila.

Izborila se za povijesni uspjeh – postala je prva žena na čelu Kongresa, prva u nasljednom redu nakon potpredsjednika.

Pelosi je bila ključna osoba da Barack Obama ostvari svoje glavno političko obećanje – da nije bilo nje u Kongresu, ne bi bio prošao Obamacare. Tiha, smirena, nikad nervozna – ali uvijek zbunjena, spetljana i u riječima smotana, najgora javna govornica u američkoj politici – Pelosi ne ostavlja dojam da je se treba bojati. Ali je politički opasnija od mnogih galamdžija. “Ona će vam odrezati glavu, a vi nećete biti svjesni čak ni da vam ide krv” – tako ju je opisala vlastita kći Alexandra Pelosi. S tom je ženom Trump izašao na megdan. Treba li se čuditi da sad pita gdje mu je glava?

‘Ja sam prije svega baka i znam prepoznati dječji napad tvrdoglave nemoći’

Kad je došlo do drugog sastanka oko zida i shutdowna, Trump se potrudio da kamere ostanu izvan Ovalnog ureda. Pritisnuo je na Pelosi, koja ga je glatko odbila. Trump je doslovno popizdio. Počeo je lupati rukama po stolu i onda vičući bijesan izjurio iz Ovalnog ureda. “Znate, ja sam prije svega baka i znam prepoznati kad djeca imaju napad tvrdoglave nemoći. Vidjela sam to bezbroj puta sa svojom unučadi. Vidjela sam to i danas s predsjednikom u Ovalnom uredu”, rekla je novinarima. Nakon tog debakla, sve je veći dio javnosti počeo Trumpa doživljavati kao razmaženo derište koje bjesni oko fiks-ideje. Oko 60 posto građana za blokadu proračuna krivilo je Trumpa, tek oko 30 posto demokrate. Tu je Pelosi krenula u ofenzivu.

Donald Trump ništa ne voli više od pompe, ceremonije i simbolike kojom se prikazuje kao moćni lider najmoćnije sile na svijetu. Pompa se najbolje vidi na inauguracijama, ali se ponavlja godišnje kad predsjednik dođe u Kongres i pred oba doma održi govor o stanju nacije. Politički, to je uglavnom nevažan događaj. Simbolički, to je vatromet predsjedničke taštine, prilika za postizanje “državničkog” dojma kakve nema u drugim danima. Događaj traje nekoliko sati, stotine ljudi oduševljeno se diže na noge nekoliko desetaka puta i plješće predsjedniku, sve je pozitivno, puno “dike ter hvaljenja”. Svi predsjednici to vole, ali Trump to – najvoli.

Predsjednik je upisao mali plus u tekicu prepunu svojih velikih minusa

I Nancy Pelosi to zna. Zato je Trumpu usred shutdowna poslala pismo kojim je otkazala njegov govor o stanju nacije, zakazan za kraj siječnja. Mrak je pao u Bijeloj kući. Pelosi je Trumpu uskratila jednu od rijetkih stvari koja ga veseli, u kojoj uživa, za koju živi. Podrepne muhe iz njegova kruga neko su vrijeme prijetile da će predsjednik održati govor o stanju nacije na stadionu. Ali Trump je znao da se to ne ide tako. Ako itko, on zna da smisao govora o stanju nacije nije u govoru, nego u mjestu gdje se daje: to mora biti u Kongresu. I tu je Pelosi – koju je predsjednik podcjenjivao – uspostavila dominaciju: sve dok se ne okonča shutdown, neće biti govora o stanju nacije. O tome odlučuje Pelosi, jer predsjednik fizički ne smije ući u zgradu Kongresa bez da ga ona pozove.

Nije dugo trebalo da Trump kapitulira. Pomogla je činjenica da su par dana kasnije zatvorena dva aerodroma – u Philadelphiji i LaGuardia ovdje u New Yorku – zato što su kontrolori leta, koji u shutdownu moraju raditi bez plaće, u toj mjeri otišli na bolovanje da je sigurnost zračnog prometa bila ugrožena. No, prznica Trump nije mogao ostati dužan Pelosi: dok se vozila prema aerodromu u Washingtonu, otkud je trebala odletjeti u posjet vojnicima u Afganistanu, Trump joj je otkazao suglasnost za upotrebu vojnog aviona – on je, na kraju krajeva, vrhovni zapovjednik.

Dok su se Pelosi i kongresna delegacija vraćali s aerodroma, objavio je priopćenje kojim je predsjednicu Zastupničkog doma – prvu u nasljednom redu nakon potpredsjednika – uputio da u Afganistan leti komercijalnom linijom. Ne samo da se to nikad ne bi dogodilo, nego bi se još manje dogodilo nakon što je Trump otkrio da je Pelosi krenula u inače top-secret misiju u Afganistan. Predsjednik je upisao mali plus u tekicu prepunu svojih velikih minusa.

Posljednje tri godine Trump uglavnom ima posla s luzerima

Od shutdowna je odustao nakon 35 dana, a da nije dobio ništa. Gotovo milijun državnih službenika bilo je na počeku ili je radilo bez plaće, ne bi li Trump dobio novac za svoj zid. Na kraju ga nije dobio – niti jedan dolar, kako je Pelosi obećala – i sve se vratilo na normalu. Osim što se tisuće ljudi – mnogi od kojih su glasali za Trumpa – pitaju: zašto smo radili bez plaće sve ovo vrijeme? Što je postignuto? Zašto nas je Trump napravio budalama?

Tragična je istina da na to pitanje odgovor nema ni sam Trump, koji je mjeseca dana blokirao državni proračun, pa podvio rep pred Pelosi bez da je išta dobio. Njegova nemoć pred političarkom koja čvrsto stoji iza svojih uvjerenja, ima kongresnu i podršku javnosti i ne da se lako napraviti budalom, Trumpa je vjerojatno zbunila. Posljednje tri godine on uglavnom ima posla s luzerima i slabićima gorima od sebe, političarima s obje – a pogotovo s republikanske – strane, koji su toliko fleksibilni da se po njima da gaziti.

Iako će sjediti i šutjeti, ona će sutra biti moćnija od onoga koji govori

Puno je poetske, političke i simboličke pravde da je osoba koja je Trumpu na kraju uspjela stati na rep – žena. Liberalna žena iz San Francisca, baka koja u njemu vidi derište slično devetero unučadi koje je odgojila i koja mu neće popustiti kad njemu nešto puhne. Nancy Pelosi pronašla je način kako izbušiti Trumpa – nešto što su mnogi pokušavali, ali tek je ona uspjela.

Ako sutra budete gledali Trumpov govor o stanju nacije – koji je Pelosi na kraju odobrila, ali ne u vrijeme kad mu se Trump nadao – iza predsjednika Amerike ćete vidjeti dvoje ljudi koji ne mogu biti različitiji. Trump će stajati za govornicom, za iza njega će sjediti potpredsjednik, i formalni šef Senata Mike Pence – jedan u roju Trumpovih porepnih muha – te predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi. Iako će sjediti i šutjeti, u tom kadru ona će biti moćnija od onoga koji govori, a koji je predsjednik Amerike. To se ne događa svaki dan.

Sad je na drugima da s Trumpom konačno izađu na kraj

Donald Trump poznat je po tome da je svakome od svojih političkih protivnika nadjenuo posprdni nadimak, koji bi onda beskrajno ponavljao dok ideju iz nadimka ne bi preuzela većina javnosti. “Lažljivi Ted” Cruz, “Mali Marco” Rubio, Jeb “Slaba Energija” Bush, “Prevarant” Barack Obama, “Pokvarena Hillary” Clinton, Elizabeth “Pocachontas” Warren, “Plačljivi” Chuck Shumer, Maxine “Niski-IQ” Waters, “Psiho” Joe Scarborough, Mika “Glupa ko Kamen” Brzezinski, “Ludi” Bernie Sanders, “Pospani” Joe Biden…

Prošlog tjedna Trump je otkrio da ima nadimak i za svoju novu glavnu antagonisticu. “Nancy Pelosi ili – kako je ja zovem – Nancy”, rekao je. To da svjetski prvak u smišljanju uvredljivih nadimaka, za svoju najopasniju protivnicu nije uspio doći ni do čega goreg od njezina imena, govori koliko je Trump stjeran u kut. Baka iz San Francisca, koja se u politici ne zajebava nego zna što radi, stisnula ga je i svima pokazala da se s Trumpom može izaći na kraj. Sad je na drugima da to provedu u djelo.