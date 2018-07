Krah policajca koji se proslavio istragama silovanja u Vukovaru u ratu; optužen je za lažiranje iskaza žrtvi

Nikola Kajkić, jedan od policijskih istražitelja koji su bili dio tima za rasvjetljavanje strahota koje su se dogodile na području Vukovara i okolice početkom devedesetih, prijavljen je zbog lažiranja dokumenata u istrazi. Protiv Kajkića, koji je inače i predsjednik Nacionalnog sindikata policije, a u dva navrata je dobio i nagradu “Ponos Hrvatske” zbog nesebične pomoći mještanima u nevolji, sada je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Pritom je suspendiran, a s njim je iz službe udaljena i zapisničarka koja je radila na tom slučaju. Optužbe protiv njih vrlo su ozbiljne. Oboje su, kako nam je potvrđeno iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske, prijavljeni zbog teške povrede službene dužnosti. Donosimo kronologiju slučaja koji bi mogao ozbiljno ugroziti dosadašnji angažman hrvatskih istražitelja na rasvjetljavanju zločina u Vukovaru, posebno silovanja tamošnjih žena od strane pobunjeničke paravojske.

Kazneni postupak zbog financijskih malverzacija

Kajkićev angažman na rasvjetljavanju ratnih zločina nije nepoznat. Prije dvije godine objavio je i film ‘Ovčara: Neispričana priča’ kojeg je financirao novcem sindikata kojem je na čelu, a uložio je i nešto svog. Motiv za film bio je navodno loš rad na istrazi tog masakra i neprocesuiranje počinitelja i nalogodavaca od strane hrvatskih vlasti. I zbog toga je Kajkić prozivao policijske čelnike, te tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića koji je vođenje postupaka protiv odgovornih za zločin na Ovčari prepustio srbijanskom tužiteljstvu.

Ovdje valja podsjetiti da je u siječnju ove godine Žalbeni sud u Beogradu potvrdio presudu na zatvorske kazne od pet godina do maksimalnih 20 godina zatvora za osmero okrivljenika zbog zločina na Ovčari kod Vukovara u studenom 1991. godine. Zbog nedostatka dokaza i proturječnih iskaza svjedoka-suradnika, četvorica su pravomoćno oslobođena.

Samo mjesec dana kasnije pojavila se informacija da Kajkić više nije dio hrvatskog tima koji je radio na istraživanju zločina na Ovčari. Iako je dio desnih medija objavio da je razriješen s mjesta glavnog istražitelja tog tima, MUP je objasnio da Kajkić nije vodio ekipu policijskih istražitelja, pa stoga nije mogao biti ni smijenjen. No, on je i taj potez, kojim ga se udaljilo od istraga ratnih zločina u Vukovaru, kao i ranije porentanje kaznenog postupka zbog financijskih malverzacija, opisivao kao osvetu vrha MUP-a i DORH-a zbog njegovih kritika.

On i supruga optuženi zbog 3,2 milijuna kuna

Treba ukazati i na početak suđenja u Vukovaru prošle godine. Tamošnje Županijsko državno odvjetništvo optužilo je Kajkićevu suprugu Tamaru da je na njegov poticaj od sredine travnja 2010. do ožujka 2012., iako je znala da je firma Lex-Fori čija je ona direktorica u blokadi, naredila radnicima da utržak od prodaje uplaćuju na njezin privatni račun. Dio novca uplaćivan je i na račune rođakinje Anite Kajkić, te njezine majke Snježane Živaljić.

Tužiteljstvo još tvrdi da su Nikola i Tamara Kajkić osobno preuzimali utržak koji nisu uplaćivali na račun firme, nego su iz njega plaćali dobavljače i radnike. Sebi su supružnici, prema optužnici, zadržali još 3,2 milijuna kuna. Na taj način je, prema optužnici, Tamara Kajkić prikazala manji ulazak dobara i novca u firmu čime je, sumnja se, oštetila državu za 1,4 milijun kuna poreza. Kajić je tada objašnjavao da se radilo o običnom poreznom prekršaju do kojeg je došlo zbog neurednog vođenja poslovnih knjiga, ali se sve iskoristilo za daljnju istragu protiv njega.

Pismo premijeru Plenkoviću iz veljače

U veljači ove godine Kajkić se obraća i premijeru Andreju Plenkoviću. Piše mu da ga Dinko Cvitan, koji je tada još bio na čelu DORH-a opstruira u radu. “Pa Dinko Cvitan, umjesto da bude zahvalan što sam pribavio dokaze, pronašao svjedoke u Srbiji koji su mi otkrili pravu istinu i doveli do grobnih mjesta, meni se sveti na način da me želi maknuti iako se tome protivi cijeli vrh MUP-a, budući da su isti svjesni da će cijeli predmet biti teško privesti bez mojih kontakata sa svjedocima iz Srbije, koji, željeli mi to ili ne željeli priznati, u ovome imaju interes da se istina otkrije, što se u konačnici u vidu njihove želje pokazalo istinitim, s obzirom da su nam u ovom trenutku brojni sudionici zločina iz Vukovara i okolice priznali sudjelovanje u ovom zločinu”, pisao je Kajkić.

Baš u to vrijeme, dakle u veljači ove godine, glavni ravnatelj policije Nikola Milina donosi odluku o osnivanju posebne radne skupine koja treba analizirati sva dosadašnja kriminalistička istraživanja i provedene sudske postupka pokrenute zbog ratnih zločina.

Sumnjiva zabilješka o silovanju jedne žrtve rata

“Članovi skupine rade i na razjašnjavanju svih okolnosti počinjenih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika te ratnih zarobljenika na području policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske, ali i s ciljem intenziviranja kriminalističkih istraživanja u suradnji i koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom”, objašnjavaju iz MUP-a.

I tako se u analizi onoga što je radio Kajkić pojavljuje sumnja u autentičnost jednog dokumenta. Potvrđeno nam je to danas iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske, bez navođenja identiteta. Prema informacijama do kojih je došao Telegram iz krugova bliskih ovoj istrazi, u pitanju je službena zabilješka o silovanju jedne žrtve tijekom Domovinskog rata.

‘Udaljeni zbog štete koju su nanijeli ugledu policije’

U zabilješci je i iskaz žrtve ovog ratnog zločina. Policijska uprava vukovarsko-srijemska te detalje još ne potvrđuje, već nam odgovaraju samo da je policijski službenik sa svojom daktilografkinjom “sačinio dokument o poduzetim radnjama, iako u stvarnosti te radnje nije poduzeo. Navedeni dokument oboje su ovjerili potpisima”, te ga je osumnjičenik, evidentno Kajkić, “koristio za poduzimanje daljnjih službenih radnji”.

Međutim, ispostavilo se da je u pitanju krivotvorina zbog koje će oboje sada biti i kazneno prijavljeni. “Zbog težine opisanih povreda službenih dužnosti kao i štete koju su potencijalno nanijeli ugledu policijske službe isti su do okončanja disciplinskog postupka udaljeni iz službe”, zaključuju u odgovoru za Telegram iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.