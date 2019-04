Općinsko državno odvjetništvo u Požegi raspolaže nizom SMS poruka koje je pisala Marijana Obradović, kuma ministrice Gabrijele Žalac, a koje su pune mržnje i ružnih riječi na račun Natalije Baričević, na koju je ministričina kuma naletjela automobilom u pijanom stanju i pobjegla s mjesta nesreće. Te poruke, kako se čini, mogle bi baciti novo svjetlo na istragu o prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Jakšić, u Požeško-slavonskoj županiji 30. prosinca prošle godine.

Poruke je, mjesecima prije nego što je skrivila prometnu nesreće, kuma ministrice Žalac slala suprugu Natalije Baričević. U njima na neciviliziran i vrlo ružan način, uvredljivim i kočijaškim rječnikom, iz kojeg kipti mržnja, govori o Nataliji Baričević, osobi koju će nekoliko mjeseci kasnije pregaziti na pješačkom nogostupu.

Desetak poruka iz kojih izvire mržnja

Državno odvjetništvo u Požegi, kako neslužbeno saznajemo, 17. travnja pozvat će Marijanu Obradović kako bi pouzdano utvrdilo je li ona autorica spomenutih SMS poruka. Za sada je rano reći hoće li ODO u Požegi u tim porukama naći tragove mogućeg motiva te neobične prometne nesreće, no sigurno je da su u posjedu desetak poruka iz kojih se iščitava mržnja Marijane Obradović, kume ministrice Žalac, prema osobi koju će nekoliko mjeseci kasnije pregaziti svojim automobilom.

Kada se pažljivo pogleda mjesto nesreće na kojem je Marijana Obradović, naletjela na pješakinju Nataliju Baričević, ostaje zaista zagonetno kako je, unatoč alkoholiziranosti (1,34 promila) uspjela s kolnika automobilom prijeći na zelenu površinu i pri tom na nogostupu srušiti pješakinju. Nesreća se dogodila na dijelu državne ceste koja od Požege ide prema Našicama, u Osječkoj ulici u Jakšiću, na potpuno ravnom i posve preglednom dijelu. Cesta je ondje u odličnom stanju.

Zašto nije pomogla ženi koju poznaje?

Natalija Baričević u trenutku nesreće, tog 30. prosinca prošle godine, kako smo ranije pisali, na sebi je imala reflektirajuću jaknu i tenisice s fluorescentnim trakama. Samo nekoliko metara iza mjesta na kojem se nesreća dogodila i dvadesetak metara ispred, nalaze se stupovi javne rasvjete što znači da su i kolnik i nogostup bili dobro osvijetljeni.

Vodeći računa o zdravlju i potrebi kretanja, Natalija Baričević gotovo svake večeri prošeće selom. Marijana Obradović, živi u susjednom selu Radnovac, a njena kuća, u koju se kobne večeri vraćala iz crkve u Jakšiću, vozeći u automobilu svoje dvoje malodobne djece, tek je kilometar od mjesta nesreće. Dvije žene, Marijana Obradović i Natalija Baričević međusobno se poznaju: ministričina kuma čak se hvalila kako je posredovala u zapošljavanju Natalije Baričević. Unatoč toga, kuma ministrice Žalac nije pružila pomoć svojoj poznanici, već ju je bespomoćnu, s potresom mozga, u hladnoj zimskoj večeri, ostavila ležati na nogostupu.

Zašto? Zašto nije pomogla ženi koju poznaje, zašto nije pozvala Hitnu pomoć, ako to već sama nije učinila? Zašto je ostavila unesrećenu ženu i pobjegla s mjesta nesreće? Samo zato što se bojala kazne i mislila kako policija neće saznati tko je izazvao nesreću?

Isplivali su i neshvatljivi propusti policije

Sljedećeg jutra Marijana Obradović, nakon što ju je policija pronašla te večeri (jer otpala je tablica s njenog Golfa nakon što je na nogostupu srušila Nataliju Baričević i udarila o ogradu kuće, pa policiji nije bilo teško otkriti vlasnika automobila), pojavila se u Policijskoj postaji u Požegi sa svojim odvjetnikom i najavila kako će se braniti šutnjom.

Sve navedene činjenice – a osobito SMS poruke kojima sada raspolaže Općinsko državno odvjetništvo u Požegi – na ovu prometnu nesreću mogu baciti i drugačije svjetlo i postaviti pitanje je li samo alkoholiziranost bila uzrok naleta na pješakinju? Je li možda u pitanju bilo nešto drugo?

Sada, kad je istragu o nesreći preuzeo ODO u Požegi, na svjetlo isplivavaju i propusti koje je učinila policija tijekom očevida. Jedan od njih je svakako i onaj da alkoholiziranu vozačicu, kumu ministrice Žalac, nisu zadržali na triježnjenju. Nadalje, sa žrtvom nesreće, Natalijom Baričević, razgovor je obavljen tri mjeseca poslije nesreće, tek 25. ožujka, nakon što je Telegram otkrio cijelu priču. Tek toga dana kontaktirali su je, i to ne iz policije, već iz Općinskog državnog odvjetništva u Požegi i zatražili da im dostavi liječničku dokumentaciju.

Što je kaznenim djelom bijega s mjesta nesreće?

Podsjećamo, radilo se o teškim tjelesnim ozljedama (dijagnosticiranom potresu mozga, ozljedi koja se obično klasificira kao teška) koje su naknadno iz Opće županijske bolnice u Požegi prekvalificirali u lake. Zbog toga se policija spremala podnijeti tek prekršajnu prijavu. No, što je s bijegom s mjesta nesreće? Članak 123., stavak 2. Kaznenog zakona kaže: ”Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.”

Ali još je važnije pitanje: što ako alkoholiziranost sama, nije bila uzrok nesreće? Ako je postojao i motiv, na što, neizravno, mogu upućivati SMS poruke koje je pisala Marijana Obradović, a koje sada ima i Općinsko državno odvjetništvo u Požegi? Da je policija od prvoga dana i tu mogućnost uzela u razmatranje, da je saznala za postojanje SMS poruka punih mržnje, čija je autorica bila kuma ministrica Gabrijele Žalac, možda bi razmatrala, pa prihvatila ili odbacila i mogućnost da alkohol sâm, nije bio uzrok nesreće. Ovako sumnje ostaju.

Sada, kad ODO u Požegi ima niz SMS poruka čiji sadržaj nedvojbeno ukazuje na silnu mržnju koju je Marijana Obradović iskazivala mjesecima prije nesreće, istraga bi mogla krenuti u neočekivanom pravcu, tim više što, kako neslužbeno doznajemo, postoji i očevidac nesreće koji je vidio kao je Marijana Obradović naletjela na Nataliju Baričević, potom se vožnjom unatrag vratila na kolnik i pobjegla s mjesta događaja.