Pregršt intrigantnih pivskih okusa, brendova i formata u posljednjih nekoliko godina snažno su se pozicionirali po hrvatskim dućanima, kafićima i restoranima; dojma smo, da je uz sve življu i specifičniju ugostiteljsku ponudu, upravo eksplozija pivskih proizvoda jedan od najevidentnijih posljedica turističkog razvoja. A jedan od najzanimljivijih okusa, prisutan na hrvatskom tržištu od 2015. godine, svakako je belgijski Grimbergen, vrlo dobro samostansko pivo nastalo na osnovana tradicionalne recepture stare gotovo 900 godina.

Priča Grimbergena uistinu jest fascinantna – originalni 1128. godine osmislili su redovnici u opatiji Grimbergen, smještenoj desetak kilometara od Bruxellesa (u to vrijeme, inače, pivo je konzumirano umjesto vode, kao svakodnevni osvježavajući napitak). Tri puta opatija Grimbergen spaljena je do temelja, ali svaki put redovnici su je uspjeli obnoviti, kao i proizvodnju svog vrhunskog piva. Turbulentnu povijest opatije ugradili su u vlastiti identitet: ptica feniks koja simbolizira dizanje iz pepela, uz latinski slogan “Ardet nec consumitur” (najbliži prijevod glasio bi “Spaljen, ne i uništen”).

Popularni kuhar Mika kuhao za Telegramove kušače

Današnji recept nije sasvim identičan onom iz 12. stoljeća, ali na njega apsolutno oslanja, uz višestoljetno usavršavanje i unaprijeđivanje. Proizvode ga dvije pivovare u Belgiji u Francuskoj. Osim standardne ponude u bocama – Grimbergen Blanche, Grimbergen Blonde i Grimbergen Double-Ambrée – na tržištu se pojavio i točeni Grimbergen, a za njegovo skladištenje i serviranje u lokalima koristi se specijalna tehnologija zvana “Draught Master”. Prema riječima ljudi iz Carlsberga koji u Hrvatskoj distribuiraju Grimbergen, tehnologija Draught Master, koji ne iziskuje dodavanje CO2 u tekućinu, daje osjetno čišći i puniji okus (što smo, tijekom ovog kušanja, i sami mogli osjetiti).

U svakom slučaju, kako bismo što detaljnije i kvalitetnije kušali sve Grimbergen varijante, odlučili smo, po naputku stručnjaka, spariti ih s pomno probranim jelima i okusima. Za potrebe testiranja u Telegramovu kuhinju pozvali smo francuskog majstora, kuhara Miku Alixa, koji drži iznimno popularni restoran Le Mika u Teslinoj. Le Mika, inicijalno otvoren kao kreperija parsto metara niže u Masarykovoj, u međuvremenu je značajno obogatio svoju ponudu i privukao veoma široku klijentelu, koja se Mikinim crêpesima i slanim galettema često i rado vraća.

‘To je moje omiljeno pivo, odmah sam prihvatio zadatak’

Za Telegramov specijalni kušački tim Mika Alix osmislio je poseban meni, kako bi svaki okus Grimbergena mogao spariti s točno odabranim jelom, uz koje će sve nijanse Grimbergena najviše doći do izražaja. Pritom, kad smo Miku zvali, nismo imali pojma da se ubraja u velike fanove belgijskog piva. “To je moje omiljeno pivo. Pio sam ga i dok sam živio u Francuskoj, a često ga pijem i ovdje u Hrvatskoj”, kazao nam je, te odmah pristao na prijedlog, da jedan dan dođe kuhati u Telegramovu redakciju. Temeljni sukob u redakciji bio je oko toga, tko će sve imati prilike sudjelovati na velikom kušanju i sparivanju Grimbergena.

U Telegramovu kuhinju Mika i njegov asistent Charles, došli su prijepodne, kako bi u miru pripremili za dolazak kušačkog tima (u kojem su, inače, bili: food blogeri Janja Benić i Mile Butorac; šef Telegramovog razvoja Marko; community manager Tomislav; te lifestyle novinarke Nives i Veronika).

1. Poulet basquaise (Grimbergen Blonde)

Prvo jelo koje je Mika pripremio bilo je Poulet basquaise, kombinacija riže, batka i zabatka pileta, te umaka od začina i sušenih rajčica:

“Skuhamo rižu kao svaku klasičnu rižu. Piletina je dugo kuhana u soku, što je čini vrlo mekanom. Grimbergen Blonde savršeno ide s piletinom i paprikom, jer je paprika malo jača, ljuta. Za mene, kada jedete nešto ljuto, trebate piti nešto posve suprotno da bude balansirano. Svijetlo je pivo dobro s kobasicama, paštetama i ribom”, kazao je Mika. Blonde varijanta Grimbergena svijetli je ale, pitak i lagan, s okusom zrelog voća poput ananasa, marelica i žutih šljva.

Telegramovi kušači složili su se s Mikinim odabirom. “Grimbergen Blonde pitko je pivo i čini mi se da se, prvenstveno zbog voćnih, lakih nota, savršeno stopilo s ovim jelom”, rekao je Tomislav nakon prve runde. “Pšenično se pivo, čini mi se, malo teže sljubi s nekim jelom, ali s ovim dobro odgovara”, kazala je Veronika (na fotografiji, slijeva na desno: Nives, Veronika i Mile):

2. Galette s piletinom i šampinjonima (Grimbergen Blonde)

Osim piletine s rižom, Mika je procijenio da bi Grimbergen Blonde mogao biti vrlo dobar uz galette, francusku slanu palačinku od heljdinog branša, u kombinaciji s piletinom i gljivama. Pa se bacio na kuhanje – prvo, na izradu samog galetta:

Zatim je na palačinku dodavao ostale sastajke, šampinjone, piletinu i umak. “Piletinu smo prethodno marinirali, a kuhali smo je na vrućem zraku u pečnici. Na kraju dodajemo malo francuskog sefa. Ovo jelo ide vrlo dobro s Grimbergen Blonde, apsolutno perfektno”, kazao je Mika.

Uz svoje galette sa šampinjonima i piletinom, Nives i Marko kušali su Grimbergen Blonde. Nives je prethodno bila probala i drugo svjetlo pivo pa se našla u dilemi. “Probala sam Grimbergen Blanche, ovako slučajno. I dobro mi je pasalo. Da sama biram pivo, ne znam za koje bih se odlučila jer su oba stvarno fina”, kaže. Marku je pivo dobro sjelo, iako bi i on možda izabrao neko drugo uz ovo jelo. “Osobno, ne bih izabrao to pivo uz to jelo, bilo je malo gorko, ali nikako neugodno”, rekao je Marko.

3. Galette s ratatouillem, pancetom i sirom (Grimbergen Blanche)

Nakon jela koja je sparivao s Grimbergen Blonde, chef Mika bacio se na pripremu svog velikog specijaliteta, galette s ratatouillem, pancetom i sirom Maasdam. Zbog velike količine povrća, Mika je zaključio da bi ovo jelo moglo biti idealno za sparivanje s Grimbergen Blancheom, piva svijetložutih tonova i glatke kremaste pjene. Krenuo je s pancetom u tavi…

… i svojim poznatim slanim palačinkama:

Zatim se na slanu palačinku slažu, redom, Maasdam sir, pa ratatouille, pa hrskava panceta:

Naši kušači bili su iznimno zadovoljni. “Nisam pivopija, ali Grimbergen Blanche mi je super pivo kojeg bi naručila negdje gdje se služi. Izvrsno se sljubilo s jelom”, rekla je food blogerica Janja (na slici dolje), a sličnog mišljenja bio je i Mile, poznatiji kao Hungry Mile. “Super je teksture i okusa, nekako blagog i neutralnog. Super paše uz sva jela, a ovo je bilo puno začinjenog povrća, pa su se pivo i povrće super iznivelirali”, rekao je.

4. Crêpe s domaćom čokoladom ili karamelom (Grimbergen Double-Ambrée)

Grimbergen Double-Ambrée je ale pivo tamnije boje i slatko-kiselog okusa karamele i sušenih šljiva, nastalo dvostrukom fermentacijom nekoliko vrsta hmelja i slada. Kuhar Mika za njega nam je pripremio svoje čuvene francuske palačinke, crêpes, s čokoladom i one s karamelom:

Slatko gorka kombinacija kušačkom se timu svidjela, iako nisu svi ljubitelju tamnog piva. “Ovo pivo bolje mi paše uz crêpes s karamelom, jer je ona slatka, a pivo gorko, pa je to bila odlična kombinacija”, rekao je Mile. Da pivo paše s karamelom, slaže se i Veronika. “Crêpes je dosta slatka, a pivo dosta gorko, tako da mi je to pasalo. Bio je super balans piva i crêpesa”. Blogerica Janja kaže kako nije inače ljubiteljica takvog piva, ali da je ova kombinacija bila OK. Nives je kušala palačinke s čokoladom i kaže kako pivo s njom dobro paše. “Bila je malo tamnija i gorkasta, zato je super pasalo ovo tamno pivo koje je malo gorkasto, ali ima slatkastu notu, tako da super paše uz deserte”.

Marko misli kako se pivo i slastice baš nisu sljubile, ali pivo mu je inače sasvim OK. “Probao sam oba crêpesa, pio sam tamno pivo i bilo je oboje dosta fino. Općenito, meni se ova vrsta piva ne slaže s slatkim, ali bih ju rado popio i bez hrane”. Tomislav je bio oduševljen kombinacijom piva i deserta kojeg je jeo s čokoladom. “Vrlo jednostavan, a efektan tanjur spojen je s Grimbergen Double Abree tamnim aleom koji je puno teže i punije pivo od Blondea, ali je baš zbog te svoje specifične, slatkaste gorčine istodobno kontrirao i nadopunjavao Mikin desert”, kazao je.

Nakon četiri runde, kušački tim zaključio je, da je Mika vrlo dobro sparivao pivo i jela. On sam žali što nije imao više sati za pripremu, jer zna jedan odličan recept mesa i piva, samo je potrebno desetak sati da ga završi. Posebno zadovoljan bio je kvalitetom Grimbergena. “Tek sam otkrio Double-Ambrée, a uvijek sam pio svijetlo pivo. Ali i ovo tamno jako mi se sviđa. Ono je idealno s čokoladom, ali dobro je i za druge deserte. Ta kombinacija gorkog i slatkog je super. Osobno, volim oba piva, ne mogu napraviti razliku. Blonde je lakše za piti, ovo drugo je malo jače, morate voljeti taj tip piva, ali u dobroj je kombinaciji sa slatkim”, priča nam.

Ovim putem redakcija Telegrama još jednom želi zahvaliti fenomenalnom Miki i cijelom timu Le Mike, koji su nam ovo kušanje učinili uistinu prefinim.

Producirano u radionici TG Studija, svjetski nagrađivanog keativnog studija Telegram Media Grupe. U suradnji s partnerom Carlsberg, po najvišim uredničkim standardima i principima Telegrama.