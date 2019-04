Moćni slavonski HDZ-ovac ima toliko imovine da je zamolio Dragu Hedla da mu pošalje što je zaboravio prijaviti

Josip Đakić (59), jedan od dugovječnijih saborskih zastupnika HDZ-a (u Saboru je od 22. prosinca 2003.) i predsjednik udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA) u svojoj imovinskoj kartici nije prijavio vinograd na Otrovanskom Bregu, u Katastarskoj općini Velika Črešnjevica, mjesta u sastavu Općine Pitomača, u kojoj je rođen. Đakićev neprijavljeni vinograd prostire se na površini od 1.855 metara četvornih.

Đakić je bio dužan prijaviti tu nekretninu, no u poplavi silne imovine, moguće je da je to naprosto zaboravio. U najnovijoj imovinskoj kartici koju je povjerenstvu za sprečavanju sukoba interesa predao 20. prosinca prošle godine, Đakić navodi sedam nekretnina, a u ranijim karticama bilo ih je još. No, ne i spomenuti vinograd.

Tako se, slično kao i u slučaju ministra državne imovine Gorana Marića, koji se ovih dana našao u središtu pozornosti zbog kuće u Živogošću, pokazalo kako se imovinske kartice slabo ili nikako kontroliraju, te da državni dužnosnici u njih mogu i ne moraju upisati sve što imaju, kao i da vrijednost imovine upisuju ”odoka”, a ne njihovu stvarnu cijenu. Tjednik Globus nedavno je otkrio kako je ministar Marić u Živogošću, svoju kuću, u prvom redu do mora, procijenio na 850 tisuća kuna, dok stručnjaci za nekretnine tvrde da vrijedi više od tri milijuna kuna.

Prijavio vikendicu od 67 m2 za 1000 eura, ispalo da ima 121

Ovaj novinar svojedobno je pisao i o slučaju Mile Horvata (SDSS), danas državnog tajnika u Ministarstvu okoliša, koji je do dolaska na tu dužnost bio zastupnik u Hrvatskom saboru. On je, u vrijeme dok je obnašao dužnost osječko-baranjskog dožupana, u svoju imovinsku karticu, u kolovozu 2004. upisao vikendicu na Palićkom jezeru, kraj Subotice, u Republici Srbiji. Naveo je kako je vikendica veličine 67 metara četvornih, te kako vrijedi 1.000 eura. Međutim, novinarska je istraga otkrila kako Horvatova vikendica na atraktivnom dijelu Palića ima točno 121,35 metara četvornih. Stručnjaci za nekretnine njenu su vrijednost procijenili bar na 1.000 eura po kvadratnom metru.

Mile Horvat tu vikendicu i danas, kao državni tajnik u ministarstvu koje vodi Tomislav Ćorić, navodi u svojoj imovinskoj kartici, ali i dalje tvrdi da ima samo 67 metara četvornih, iako je dvostruko veća. No, njenu vrijednost sada je s 1.000 eura, povećao na 300.000 kuna. U vrijeme kada je ovaj novinar o tome pisao bilo je zanimljivo objašnjenje koje je tada ponudio Horvat. Predočio je kopiju obrasca “Dužnosničko izvješće s podacima o imovini i stalnim prihodima te imovini bračnog druga i malodobne djece”, u kojem stoji je kako je vrijednost njegove vikend kuće na Paliću 15.000 eura. Tadašnji tajnik Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Zoran Gašpar, objasnio je kako je došlo do pogreške u iznosu vrijednosti vikendice: tipkačica koja je unosila podatke pogriješila je jer je bila umorna!

Procijenio na 100.000 kuna pa prepolovio vrijednost

No, vratimo se priči o Josipu Đakiću i njegovoj neprijavljenoj i prijavljenoj imovini. Na istoj lokaciji, pored neprijavljenog vinograda na Otrovanskom Brijegu, u Velikoj Črešnjevici, Đakić ima i vikendicu koja se prostire na parceli površini od 2.112 metara četvornih, no nju je, zajedno s vinogradima koji je okružuju, prijavio u imovinskoj kartici i procijenio da vrijedi 50.000 kuna. Zanimljivo, u imovinskim karticama koje je ispunjavao 2011. i 2012. Đakić je tu nekretninu procijenio na 100.000 kuna da bi joj 2018. vrijednost prepolovio.

U izvatku iz zemljišnih knjiga Zemljišnoknjižnog odjela u Pitomači, Đakićeva se vikendica spominje kao klijet, okružena livadom, šumom i vinogradom, kao posebna katastarska čestica, veličine 469 metara četvornih. Đakiću to, međutim, nije jedini vinograd. Uz onaj neprijavljeni u imovinskoj kartici i klijet/vikendicu okruženu vinogradima, Đakić posjeduje još jedan, u Sedlarici, također jednom od naselja u Općini Pitomača, nadomak Virovitice. Vinograd se prostire na 1.559 metara četvornih, a Đakić je njegovu vrijednost u imovinskoj kartici procijenio na 30.000 kuna.

Zamolio nas je da mu pošaljemo katastarske čestice, da provjeri

Moćni HDZ-ovac iz Virovitice, Josip Đakić, tako ukupno posjeduje nešto više od pola hektara vinograda, točnije 5.526 metara četvornih, od čega trećinu nije prijavio u imovinsku karticu. Prošlog petka bezuspješno smo pokušali razgovarali s Đakićem da bismo saznali zašto nije prijavio vinograd u Velikoj Črešnjevici. Javio nam se u subotu izjutra i odmah priznao kako je moguće da taj vinograd nije prijavio, jer, rekao je, oko te se nekretnine vodio dugogodišnji spor. Kasnije nas je SMS porukom zamolio da mu pošaljemo katastarska čestice (njih ukupno 14) što smo i učinili, na što je Đakić odgovorio kako će provjeriti i javiti se. No, nije se javio.

Đakić, koji je po struci rudarsko naftni stručni radnik (SSS) sa saborskom plaćom u neto iznosu od 21.858,93 kuna mjesečno, u vlasništvu je još nekoliko nekretnina. Tako u svojoj imovinskoj kartici spominje i dva apartmana na otoku Šolti, svaki površine 28,90 metara četvornih i svaki procijenjen na pola milijuna kuna. Đakić navodi da ih je kupio zaduživši se u banci, a u imovinskoj kartici spominje samo kredit od 50.000 eura (oko 370.000 kuna), podignut 2012. na rok od 10 godina, s mjesečnim obrokom od 5.587,35 kuna.

U imovinskoj kartici piše da ima kuću u mjestu ‘Nečujmo’

Saborski zastupnik HDZ-a i šef HVIDRA-e, Josip Đakić, u imovinskoj kartici navodi još jednu nekretninu, koju nije specificirao već je samo naveo kao ”drugu nekretninu”. Kaže kako se nalazi u mjestu Nečujmo (?), no s obzirom na to da je naveo poštanski broj 21000, vjerojatno se radi o mjestu Nečujam na otoku Šolti, gdje Đakić već ima dva apartmana. Ta, nepoznata, ”druga nekretnina” površine je 37 metara četvornih, a njenu je vrijednost procijenio na 27.859 kuna.

Navodi kako ju je kupio primitcima ostvarenim od nesamostalnog rada. Đakić je u razgovoru za Telegram pojasnio kako se radi o naknadno kupljenom parkiralištu, koje se nalazi uz dva apartmana na Šolti. No, nejasno je zašto je parkiralište prijavljeno u Nečujmu, a apartmani u Grgotama, na istom otoku.

Đakić je i vlasnik stana u Virovitici, veličine 82,20 metara četvornih procijenjen na 444.000 kuna, dakle oko 730 eura po metru četvornom. Posjeduje i lokal, poslovni prostor veličine 22 metra četvorna. Doduše u imovinskoj kartici Đakić izrijekom ne spominje lokal, već je u rubriku ”vrsta nekretnine” samo upisao ”druge nekretnine”, ali se u njegovim ranijim imovinskim karticama nekretnina od 22 metra četvorna u Virovitici spominje kao lokal. U razgovoru za Telegram Đakić je pojasnio da je uistinu riječ o lokalu, na tržnici u Virovitici, i kako je lokal iznajmio. Tvrdi da je prihod od najma prijavio u imovinskoj kartici.

Kamo je iz imovinske kartice nestala vikendica u Šibeniku?

Nejasno je gdje je u međuvremenu s popisa imovine, koju je objavio u imovinskoj kartici 2011., nestao stan u Virovitici, veličine 192 metra četvorna, procijenjen na iznos od 890.000 kuna. Đakić je tada napisao kako je zajedno s malodobnim djetetom suvlasnik toga stana, te da ga je kupio bankovno se zaduživši. Taj stan iz imovinske kartice nestaje 2016. godine, kada od nekretnina Đakić navodi jedino dva apartmana na Šolti. Gdje je tada stanovao, nije jasno, a stan u Virovitici, ali bitno manje kvadrature (82,20 metara četvornih) pojavljuje se tek u imovinskoj kartici ispunjenoj 30. listopada prošle godine.

Na Telegramov upit gdje je iz imovinske kartice nestala vikendica u Šibeniku, veličine 50 metara četvornih, koju je naveo u prvoj imovinskoj kartici iz siječnja 2011. i procijenio na 100.000 kuna, Đakić je odgovorio da je u vlasništvu njegove bivše supruge. Ta se vikendica, na površini od 647 metara četvornih u katastarskoj općini Zaton vodi u vlasništvu Hane Đakić. Dok je bila Đakićeva supruga radila je u Informativnom centru u Virovitici, a mjesečna joj je plaća 2016. iznosila 3.756,68 kuna, da bi kasnije narasla, kako piše u imovinskoj kartici, na 5.002,46 kuna.

Pored svega, gospodin Đakić je i uspješan poljoprivrednik

Uz saborsku plaću u iznosu od 21.858,93 kune mjesečno, Đakić je prijavio i mjesečni prihod od 1.600 kuna neto od imovinskih prava, 1.109 kuna mjesečno od druge djelatnosti, te još 1.500 kuna mjesečno za koje navodi da spadaju u kategoriju koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se na plaća porez na dohodak. Ukupno, dakle, po drugim osnovama, uz saborsku plaću Đakić mjesečno uprihoduje još 4.209 kuna.

No, ni to nije sve. Pored posla u Hrvatskom saboru, Đakić je, čini se, i uspješan poljoprivrednik. U imovinskoj kartici prijavio je i 210.000 kuna zarađenih u godinu dana i to, kako je naznačio od samostalne poljoprivredne djelatnosti. Podijeljeno s 12 mjeseci ispada da samo od poljoprivrede svaki mjesec zarađuje 17.500 kuna, što ukupna mjesečna primanja šefa HVIDR-e i moćnog virovitičkog HDZ-ovca, s onim ranije navedenim, povisuje na 43.567,93 kuna mjesečno ili godišnje – 522.815,16 kuna.

Ipak, i pored tako velikih, za prosječnog hrvatskog građanina nezamislivih prihoda, Đakić nema ni kune ušteđevine. Ako se, naravno ne računaju dionice u Podravci (52.925 kuna), Hrvatskom telekomu (10.224,27 kuna), te u Fondu hrvatskih branitelja (18.263,28). Od vrjednije pokretne imovine, Đakić navodi automobil VW Touareg čiju je vrijednost procijenio na 35.000 kuna, te brod Chris Craft, vrijedan 70.000 kuna.

Njegov vrlo mladi sin je uspješan poduzetnik i vlasnik hotela

U svibnju 2017. Virovitički informativni centar u kojem je radila Đakićeva, sada bivša supruga Hana, objavio je vijest kako je ”u Pitomači, Ljudevita Gaja 130/b, s radom započeo prekrasno uređen hotel Divino mladog poduzetnika Ivana Đakića, u sklopu kojeg se nalaze vinski bar i restoran Hedone”. Hotel, pisalo je, ima 20 moderno uređenih soba s ukupno 50 ležajeva i kupaonicama, a restoran će nuditi hranu s domaćih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, dok će ”vino također biti domaće, iz OPG-a Đakić koji se proizvodnjom bavi već dvadesetak godina”.

Ivan Đakić, sin šefa HVIDRA-e i saborskog zastupnika Josipa Đakića, kojemu se tada bile 22 godine, tako je posao vlasnik luksuznog hotela, a javnost je za njega saznala kada je na Facebooku početkom ove godine pravoslavni Božić svojim sugrađanima čestitao fotografijom ustaškog koljača s odrubljenom glavom četnika. Inače, 22-godišnji Đakićev sin, na svom se Facebook profilu pohvalio i luksuznim voznim parkom – Audijem i Mercedesom. Na internetu je moguće pronaći i apartmane na Šolti koje iznajmljuje Đakić junior.