Prije dva dana i službeno je počelo ljeto i ljudi polako bježe na more. Ipak, grad je sve živahniji jer su, napokon, počela ljetna događanja u Zagrebu. Recimo, prošlog tjedna na Zrinjevcu krenuli su Slatki gušti, festival koji je krcat desertima svih mogućih slastičarnica, a ovo mu je sedmo izdanje.

Na Strossmayerovom trgu traje street food festival povodom svjetskog nogometnog prvenstva koji su nazvali Foodbalerka, a nedavno su krenuli i već tradicionalni Ljeto na Strossu na Strossmayerovom šetalištu, Art Park u parkiću kod Tomićeve te Pop up summer garden na Tuškancu. Prošetali smo gradom i napravili mali pregled za slučaj ako ćete, kao i mi, produženi vikend, ali i veliki dio ljeta, provesti u Zagrebu.

Na Zrinjevcu je ogromna ponuda deserata

Obilazak smo započeli na Zrinjevcu gdje do 27. lipnja traju Slatki gušti. Svaki se dan popodne održavaju razne kulinarske radionice i kvizovi, dok navečer u Glazbenom paviljonu počinju koncerti. Neka od slastičarskih imena koja možete očekivati su Biberon, Torterie Macaron, Meet Mia, Raw Sweets by Mihaela, Cukeraj i Vincek. Ljudi su se provlačili kroz gužvu između kućica, a najveća je bila ispred Funny Sticksa.

Oni, naime, imaju gotovi sladoled od vanilije na štapiću, a vi sami birate glazuru, preljev i posipe. Ja sam uzela s glazurom od bijele čokolade, čokoladnim preljevom, bombonima, mrvljenim keksom i bademima. Bio je jako sladak, ali mi je pasao. Fino su se osjetili svi okusi, a imam dojam da su posipi bili svježi. Platila sam ga 20 kuna. Dosta sam ga dugo jela; iako nije baš velik, cijela kombinacija je prilično bogata i zasitna. Škicnuli smo i ostalu ponudu.

Imaju i koktele, razna vina i craft piva

Juice box ima svoje smoothieje, Kod Krokodila imaju razno kandirano voće i ono u preljevu od čokolade, a tu su još i Bakina tajna, My 3 Cakes i Trdelnik, nizozemske palačinke Poffertjes, Milky palačinke i Amelie sladoledi i macaronsi. Za piće su kućice Guštaona s koktelima po 35 kuna, Juice& Juice s raznim craftovima po 20 kuna, Vinarija Kaptol s nekoliko vina i Pani sa svojim limunadama i hladnim kavama.

Posvuda su palete, drveni stolci, stolovi, klupe i hrpa detalja, poput lampica oko paviljona i ukrasnih kišobrana, satova, lončića i praznih okvira za slike koji vise posvuda. Tema sedmog izdanja je ‘Alisa u zemlji slatkih gušta’ pa je sve uređeno u pomalo bajkovitom stilu, što je klincima posebno fora. Atmosfera je ugodna, ljudi kruže okolo i škicaju po kućicama, drugi sjede na klupama i paletama, a djeca se igraju na travi. Neki su testirali svoju ravnotežu u školici hodanja po konopu koja se naplaćuje simboličnih 5 kuna. Kad smo mi bili najviše se ljudi skupilo oko 20 sati kad je počeo koncert grupe Trnje Live Acoustic, a danas u isto vrijeme nastupa Bossa Banda, ansambl koji izvodi brazilsku glazbu.

Strossmayerov: dio za klince, nogomet i hrpa hrane

Sa Zrinjevca smo svratili do Strossmayerovog trga gdje do 15. srpnja traje Foodballerka, street food festival kojem je tema svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je u svjetlom drvu pa djeluje prilično toplo i ugodno. Imaju ping pong stol i nekoliko stolnih nogometa koji su cijelo vrijeme bili zauzeti. Svaki dan nastupaju razni DJ-jevi i održavaju se koncerti. Recimo, u nedjelju su Bolesna braća. Za klince su tu trampolin, skakanje po napuhanom dvorcu, mali bungee, oslikavanje lica… Ono što nas je malo iznenadilo je naplaćivanje zahoda 2 kune. Kućica s hranom i pićem je puno: RougeMarin, Time, El Toro, 50 a burger & champagne bar, Good Food, BarBaQ, Wurst bar, T&T, Gost&ona, Milky, Plac kitchen & grill, Mangosta bar, Haustor Haus,…

Mi smo odmah skočili do Timeove kućice gdje imaju, recimo, fritulu punjenu jagodama, mentom i kremom od vanilije za 25 kuna i hladnu salatu s dimljenom jadranskom tunom za 45 kuna. Ja sam za 55 kuna uzela Fish and chips, odnosno prženi oslić s krumpirićima i tri umaka; BBQ, tartar i chili majoneza. Dobila sam 5 većih komada oslića i nekoliko krumpira. Porcija je bila zasitna i nešto masnija. Neki craft bi sigurno dobro išao uz to. Garden Brewery, recimo, ima točene craftove od 18 do 26 kuna.

Dosta uzbudljiva ponuda dimljenih mesa

Kućica Oli house ima nekoliko jela od piletine, kao sendvič s BBQ trganom piletinom za 57 i pileća krilca u BBQ umaku za 53 kune. Odmah do njih nalazi se kućica BarBaQe na kojoj smo zatekli gospodina po imenu Mojmir Žuvela, možda ste čuli za njega, dizajnirao je popularne smokere, odnosno sisteme za dimljenje mesa, što je inače jako popularna metoda u Americi, a polako postaje i kod nas.

Savjetovao nam je jelo s jako malo ugljikohidrata i zatim pripremio salatu s BBQ trganom svinjetinom, zelenom salatom, celerom, kukuruzom, mrkvom, radičem, feta sirom i začinima. Svinjetina je bila lagana, a dobili smo hrpu povrća. Bilo je ukusno, zasitno i osvježavajuće.

Kroz priču sa Žuvelom, saznali smo da je i Good food za ovaj festival uzeo jedan smoker od njega. Otišli smo vidjeti što su uveli u ponudu. Novost je njihov Ronaldo’s roast beef, odnosno, sendvič s govedinom koja se prvo dimi u smokeru dva sata, pa se dva sata peče. Mali od 80 grama platila sam 35 kuna. Onaj veći od 120 grama im je 50, a onaj od 200 grama je 75 kuna. Govedina je bila mekana i sočna. Fino se osjetio dim.

Art park je standardno sladak

Malo smo se prejeli pa smo se jedva dovukli do Art Parka kod Tomićeve koji je počeo 25. svibnja, a trajat će sve do 30.rujna. Ovo mu je treće izdanje i sladak je kao i uvijek, sad imaju i kućicu na drvetu, drvene klupe među kojima je i jedna za čitanje na kojoj se uvijek nalazi neka knjiga koju možete malo posuditi. Posvuda vise žaruljice, a na podu su stare gume koje su prenamijenjene u sjedalice. Imaju kao i uvijek stol za ping pong, a prednji dio auta im služi kao DJ pult.

Svakog dana se održavaju razna predavanja i radionice, a navečer DJ-jevi puštaju muziku, a ponekad su i koncerti. Što se ponude tiče, imaju, recimo, kavu s mlijekom za 8, rakije za 9, Medvedgrad pivo za 15, a sok Pipi, kao i gemišt, za 12 kuna. Imaju i nekoliko smoothieja, no kad smo u utorak došli nešto iza 20 sati, svi su već bili rasprodani. Naručila sam koktel koji su tek ubacili u ponudu: mojito sa šumskim voćem ili đumbirom, ja sam uzela šumsko voće. Nakon svega što sam pojela, trebalo mi je nešto osvježavajuće, što je ovaj koktel i bio. Platila sam ga 30 kuna. Običan mojito im je 28, a gin tonic 23 kune.

Ljeto na Štrosu je bilo prilično prazno

Stepenicama smo se popeli na Strossmayerovo šetalište na kojem do 2. rujna traje Ljeto na Štrosu, bez kojeg je ljeto u Zagrebu s vremenom postalo nezamislivo, iako smo se mi u pola devet navečer dosta iznenadili količinom ljudi gore; stvarno ih je bilo malo. Tek je nekoliko roditelja s djecom sjedilo na klupama sa strane.

Bilo je nešto ljudi oko kućice Fantastic Food & Drinks koja ima, recimo, gyrose od 30 do 38 kuna, razne kobasice od 15 do 25 kuna te burgere od 30 do 50 kuna. Velika kućica koja se nalazi odmah do malene pozornice nudi dva decilitra gemišta ili bambusa za 13, a tri decilitra za 18 kuna. Butelje su im od 80 do 130, a žestice od 12 do 18 kuna. Glazbeni program na Štrosu počinje svake večeri u 21 sat, a na rasporedu su jazz, evergreen, latino glazba,…

Pop Up Summe Garden na Tuškancu je najljepši

Sa Strossmayerovog šetališta spustili smo se na Mesničku i prošetali do Tuškanca gdje se ispred Ljetne pozornice Tuškanac održava drugo izdanje festivala Pop Up Summer Gardena. Počeo je 7. lipnja, a trajat će sve do rujna. Tamo je zbog šume temperatura bila osjetno manja nego na događanjima na asfaltu pa se lakše disalo. Došli smo tamo nešto iza devet navečer. Nije bilo krcato, ali je atmosfera bila ugodna. Svi su se smjestili na fora ležaljkama i klupama, a izgleda da je dosta njih došlo biciklom jer je ispred ulaza parkiralište za bicikle bilo gotovo puno.

Festival ove godine izgleda još ljepše nego prijašnje, možda je i najljepši u gradu. Napravili su drvene klupe, nešto poput malih separea ali bez naslona, na koje možete i leći jer su presvučene zelenim mekanim spužvama. Dodali su i hrpu biljaka u teglama, a posvuda su bačve koje služe kao visoki stolovi i mali panjevi koji mogu biti taburei ili možete odložiti stvari na njih. Sve je ukrašeno šarenim lampicama, a svira neki nenametljivi lounge.

Imaju jednu kućicu s hranom, ali dok smo mi došli sve su već rasprodali osim hamburgera koji su im 35 kuna. Inače imaju i sendviče za 20, salatu s piletinom za 25, krumpiriće za 18 te panna cotu za 17 kuna. Na kućici s pićima imaju nekoliko koktela. Za 33 kune uzela sam summer honey kojeg rade od Jack Honeya, ledenog čaja i voćnog pirea. Dodali su i malo đumbira. Bio je osvježavajuć i sladak pa me malo prevario; nisam skužila koliko ima alkohola. Fino me omamio pa sam ostala sjediti još neko vrijeme u ugodnoj atmosferi.