Mučna priča o ljudima koji pomažu migrantima i MUP-u koji traži da se njihova udruga zabrani

Pravni jezik zna često biti ciničan. Paragrafi sami po sebi, jednostavno je tako, nekad zapinju u korelaciji sa stvarnim životom i emocijama koje on nosi. Pa se tako, primjerice, u optužnom prijedlogu Policijske uprave Vukovarsko-srijemske protiv aktivista Dragana Umičevića kojeg se tereti da je u noći na početku 21. ožujka ove godine pomagao da 14-ero Afganistanaca ilegalno pređu granicu, objašnjava njegov krimen.

Između ostalog, kaže se kako se po Zakonu o strancima (članak 43., stavak 2., podstavak 2., sve kako treba) nezakonitim pomaganjem ne smatra ono koje se obavlja “radi spašavanja života, sprječavanja ozljeđivanja, pružanja hitne medicinske pomoći i pružanja humanitarne pomoći sukladno posebnim propisima”. Konstatira se da se takve okolnosti nisu dogodile u slučaju radi kojeg je podignuta optužnica. Štoviše, odmah zatim se navodi se i sljedeća rečenica: “Također, potpomognute državljane treće zemlje je odmah po zatjecanju pregledao liječnik i utvrdio da su dobrog zdravstvenog stanja”.

Obitelji male Madine je ta koja je pokušala prijeći granicu

Nešto ranije u optužnom prijedlogu navode se imena i starost osoba u skupini Afganistanaca. Od njih 14, petero je bilo djece, mlađih od tri godine. Najmlađa od njih je Maryam, rođena 2017. godine. Još prije se u optužnom prijedlogu, sve kako treba, navodi vrijeme kad se sporni događaj zbivao. Bila su 2 sata i 25 minuta ujutro. Vremenske prognoze za taj dan nema u optužnom prijedlogu. No, na istoku Hrvatske je ona predviđala temperaturu do minus tri, umjereni sjeverni vjetar i novi snijeg.

I da, obitelj koja se te noći našla na graničnom prijelazu Strošinci bila je obitelj Hussiny. Ona ista koja je četiri mjeseca ranije na samoj granici Srbije i Hrvatske u naletu vlaka ostala bez šestogodišnje Madine.

Gospodin je osuđen zbog pomaganja migrantima

Prije tjedan dana je Hina objavila da je Umičević osuđen zbog pomaganja skupini migranata da ilegalno pređu granicu i da mora platiti kaznu od 60 tisuća kuna. Malecka je to pobjeda za MUP u sve otvorenijem ratu protiv udruge “Are You Syrious” koja pomaže migrantima u Hrvatskoj. Malecka jer je presuda još nepravomoćna, ali i u odnosu na ono što je traženo u optužnom prijedlogu – kazna zatvora i 320 tisuća kuna globe za Umičevića, te “zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova pravnoj osobi”.

Ne navodi se kojoj, ali je prilično izvjesno da je PU Vukovarsko-srijemska, dakle MUP, pokušala sudskim putem zabraniti djelovanje udruzi Are You Syrious s kojom Umičević surađuje. Presuda u trenutku pisanja ovog teksta još uvijek nije bila objavljena na e-oglasnoj ploči Prekršajnog suda u Vukovaru, tako da se ne znaju točno svi njeni detalji. Obrazloženje presude, pak, sudac mora napisati u roku od 45 dana.

Sve se svodi na blicanje svjetlima na njegovom autu

Sudeći po dokumentaciji sa sudskog procesa, međutim, lako je konstruirati kako se cijela priča oko toga je li Umičević pomagao migrantima u prelasku granice ili nije svodi na blicanje svjetlima na njegovom automobilu. On tvrdi da je blicao nakon što je pitalo policajca smije li to napraviti kako bi im prišla grupa izbjeglica koje su već na teritoriju RH, dok su policajci koji su svjedočili tvrdili da je blicao čim je zaustavio automobil, prije kontakta s njima, a da je grupa migranata u tom trenutku bila još na teritoriju Republike Srbije.

Umičević se “na terenu” te noći našao jer su ga iz zagrebačke centrale udruge zamolili da ode i pomogne grupi koja je već prešla granicu (primili su od njih tri geolokacije koje su sve u RH). S izbjeglicama, kako tvrdi pozivajući se i na zapise telefonskih poziva, nije kontaktirao dok ih, u društvu policajaca, nije dočekao pored svog automobila.

“Prvo što sam napravio je razgovor s policajcima, a tek sam onda blicao da nam mogu prići”; kaže za Telegram Umičević, te objašnjava, “što god mi željeli, jednostavno smo primorani raditi po zakonu, inače ne bi mogli više raditi niti jedne minute”. Tvrdi da ga presuda neće demotivirati u ovakvoj vrsti humanitarnog rada. “Trenutno ne mogu izlaziti na teren jer moram obaviti neke privatne stvari. No, uskoro ću ići ponovo, ovakva presuda mi može biti samo motiv više”, veli Dragan Umičević.

Udruga najavljuje da će se obavezno žaliti na presudu

U zagrebačkoj centrali udruge vele da će se obavezno na presudu, kad bude konačno objavljena, žaliti. Asja Korbar iz udruge Are you Syrious nam objašnjava kako im je itekako stalo da ne budu pravomoćno presuđeni za djelo ilegalnog pomaganja migrantima jer bi im to moglo otežati daljnji humanitarni rad. Kaže kako izrazito paze da svako pomaganje bude strogo u okviru zakona i da onima koji im se obraćaju oko prelaska granice objašnjavaju da im ne mogu pomoći.

Problem nastaje kad migranti uspiju prijeći granicu. Naime, oni tad imaju zakonsko pravo zatražiti azil, a država zakonsku obvezu da provede postupak provjere imaju li uvjete za odobravanje međunarodne zaštite. Migranti, udruge, pučka pravobraniteljica, UNHCR, Liječnici bez granica tvrde da se vrlo često događa da se to pravo negira i da se ljude odmah vraća nazad preko granice. Navodno se isto dogodilo i u noći u kojoj je poginula Madina.

Hrvatsku policiju optužuju za nasilje, MUP sve odbacuje

Sve češće su i optužbe o tome da policija pritom često premlaćuje, pljačka i razbija mobitele migranitma. Iz MUP-a sve takve navode odbacuju kao neistinite. No, rad udruzi AYS je u posljednje vrijeme sve teži. Osim sudskog postupka u kojem se, eto, tražila i zabrana rada, kažu kako im je u svibnju neko vrijeme pred prostorijama u Novom Zagrebu bio parkiran policijski automobil. Njihove korisnike su legitimirali. Prošlog vikenda netko im je razbio staklo na ulaznim vratima.

Na Facebooku, pak, osim “uobičajenog” govora mržnje dobijaju i već vrlo konkretne prijetnje. S jednog profila im je tako prije nekoliko dana sletjela poruka o tome kako su svi oni Sorosevci, kako im znaju imena i već su na popisima. I kako će svi biti kažnjeni. Osim sirovih prijetnji, spominju i neobične mailove koji su im počeli dolaziti i u kojima ih se na engleskom jeziku moli za pomoć u ilegalnom prelasku granice Srbije i Hrvatske. Naravno, u tome udruga ne može pomoći. No, ovi mailovi su posebno zanimljivi jer je lingvistica koja također radi u udruzi primjetila da se u njima pojavljuju pogreške koje su tipične za ljude s ovih prostora…

Ministru Božinoviću rad tih udruga ni najmanje ne odgovara

Sukob udruga i MUP-a eskalirao je nakon pogibije Madine Hussiny. Tad je u javnost izašao dramatičan dopis pučke pravobraniteljice Lore Vidović glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu u kojem je ona zatražila da DORH istraži sve okolnosti oko Madinine pogibije (USKOK je u lipnju odbacio kaznenu prijavu protiv policajaca u tom slučaju). Uz to, izrazila je i svoje sumnje u postupanje djelatnika MUP-a prema migrantima, a formulacije tih postupanja nisu bile nimalo laskave: “namjerno zaobilaženje zakona”, skrivanje dokaza, “prikrivanje stvarnog postupanja”, “lišavanje slobode bez pravne osnove”, “uporno odbijanje MUP-a za preispitivanjem prethodno opisanih postupaka s iregularnim migrantima”…

“Ministarstvo unutarnjih poslova uspostavljenom praksom zaštitu državne granice i sprječavanje ilegalnih ulazaka u Republiku Hrvatsku postavlja ispred sprječavanja tragičnih slučajeva, pa čak i onih sa smrtnom posljedicom”, napisala je Lora Vidović. Od tad, smrtni slučajevi migranata u Hrvatskoj su postali sve češći, kao i optužbe za policijsko nasilje. Policija se cijelo vrijeme brani tezom da niti jedna interna istraga po ovim prijavama nije pokazala da su one osnovane i da rade ono što im je i posao – čuvaju granicu.

A da im ono što rade udruge ni najmanje ne odgovara pokazao je odgovor ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića na upit saborskog zastupnika Peđe Grbina o postupanju policije prema migrantima. Božinović je optužio CMS i AYS da su aktivisti tih udruga u Srbiji dijelili novac i upute migrantima kako da ilegalno uđu u Hrvatsku (iz udruga su to žestoko demantirali). Problem bi, međutim, mogao biti u vjerodostojnosti.

Traženje zabrane rada udruge logičan je razvoj situacije

Naime, 17. travnja ove godine su ove dvije udruge sazvale tiskovnu konferenciju o policijskim pritiscima na svoj rad. Nepunih šest sati nakon toga su njihove aktiviste iz MUP-a počeli pozivati na obavijesne razgovore – baš u terminu tiskovne konferencije. Da stvar bude još zanimljivija, iz MUP-a su putem svog službenog twitter profila poručili kako su pozive za razgovore poslali u 16 sati, a da je tiskovna konferencija sazvana nakon toga. Lagali su.

Poziv je još na mailu – poslan je tog dana u 10.38 sati. Nadalje, Božinović u spomenutom odgovoru Grbinu za informacije o nuđenju novaca i uputa migrantima u Srbiji kaže da su prikupljene na osnovu obavijesnih razgovora s migrantima (uz “druge prikupljene obavijesti”, koje ne pojašnjava). S istim migrantima za koje isti MUP tvrdi da lažu kad prijavljuju da ih policija premlaćuje i tjera natrag preko granice.

U javnoj polemici koja je uslijedila u travnju između MUP-a i udruga iz ministarstva su neizravno poručili kako rad udruga koje pomažu migrantima može “u konačnici dovesti u pitanje članstvo RH u Schengenskom prostoru”. Je li pretjerano, obzirom na sve, zaključiti da je optužni prijedlog po kojem se traži zabrana rada “pravne osobe” logičan razvoj situacije i povećanje uloga u bitci za “sveti cilj”? I sa zebnjom se zapitati koji je sljedeći potez?