Najljepše vile: Telegram predstavlja 12 božanstvenih novih kuća koje se iznajmljuju u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je u ovoj i prošloj godini izgrađeno nekoliko nevjerojatno lijepih vila, prvenstveno namijenjenih luksuznom turizmu. Istra je i dalje predvodnik, no ima ih po cijeloj Hrvatskoj. Naravno, najviše na obali. Uglavnom se radi o kamenim kućama; potpuno novima te rekonstrukcijama starih stancija originalno izgrađenih prije nekoliko stoljeća. No, tu i tamo se pojavi neka moderna vila, ništa manje atraktivna.

Cijene nisu male, a mi smo za svaku provjerili situaciju za rujan, mjesec koji je mnogima atraktivniji od srpnja i kolovoza, a cijene su nešto manje. Ipak, nećemo tvrditi da je i jedna od ovih vila pristupačna, pa čak i sada izvan sezone; privlače strane, dobrostojeće turiste i, bez obzira na cijenu, veliki su dio godine bukirane. A budući da veliki dio njih ne izgleda uopće kao da se nalaze u Hrvatskoj, učinilo nam se zgodnim napraviti mali pregled.

Cijena noćenja u rujnu: 4240 kuna (kuća se iznajmljuje isključivo na 7 ili više dana, tjedna cijena je, ovisno o sezoni, od 22.000 do 37.000 kuna)

Površina: 250 m2

Može primiti: osam osoba

Kamena kuća originalno je izgrađena početkom 18. stoljeća. Prostire se na tri kata, ima tri spavaće sobe i dvije kupaonice. Ima veliku terasu sa spektakularnim pogledom na Motovun, na njoj se nalaze veliki stol za jelo, ležaljka koja je, zapravo, kao veliki krevet, vanjski tuš i dio za sjedenje. U vrtu je bazen koji se, prema potrebi i uz doplatu, može zagrijati. Ima i sauna.

Cijena noćenja u rujnu: 2599 kuna noćenje (cijena je ista kroz cijelu godinu)

Površina: 300 m2

Može primiti: maksimalno 12, optimalno 10 osoba

Vila je dobila ime po istarskom mjestu Kovri u kojem se nalazi, udaljena je 4 kilometra od plaže. Nekada je bila stancija građena u 16. stoljeću, a potpuno je obnovljena 2017. godine. Arhitekturu i dizajn potpisuje dizajner Boris Ružić. Ima pet spavaćih soba (3 dvokrevetne i 2 suita), šest kupaonica i može primiti oko 10 osoba. Od 21. rujna do 29. prosinca u kući će se moći unajmiti samo soba, a ponuda će uključivati doručak.

Cijena noćenja u rujnu: od 2600 do 3600 kuna (ostatak godine od 2000 do 3600 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 280 m2

Može primiti: osam osoba

Smještena je u mjestu Vabriga, koje je pet kilometara udaljeno od starog dijela grada Novigrada. Vila je tek nedavno otvorena, pa trenutno nudi i neke promotivne cijene. U četiri sobe može se smjestiti osmero ljudi te ima četiri kupaonice. Mogu se koristiti i četiri bicikla i bazen, a domaćin, uz nadoplatu, organizira i izlete. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.

Cijena noćenja u rujnu: od 950 do 1050 kuna (ostatak godine od 950 do 2400 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 110 m2

Može primiti: maksimalno osam osoba, optimalno četiri

Villa Dvori udaljena je oko 500 metara od centra Nina, originalno je izgrađena 1853. godine, no adaptirana je prošle godine. Vila ima dvije spavaće sobe i dvije kupaonice te ima bazen s opcijom grijanja. Kuća je od mora udaljena 300 metara.

Cijena noćenja u rujnu: od 1540 kuna do 1800 kuna (ostatak godine od 1540 do 3700 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 226 m2

Može primiti: maksimalno 10, optimalno 8 osoba

Villa Malini smještena je u mjestu Gondolići koji su oko kilometar udaljeni od Labina. Autohtona je istrijanska kuća s početka 20. stoljeća, potpuno obnovljena. Čine je dvije kuće s konobom, ima veliki i dječji bazen. Manja kuća je idealna za dvije osobe jer je potpuno otvoren prostor, dok se u veću kuću može smjestiti 6 osoba u tri spavaonice. Dozvoljeno je dovođenje ljubimaca.

Cijena noćenja u rujnu: od 1580 do 2500 kuna (ostatak godine od 1580 do 3700 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 350 m2

Može primiti: osam osoba

Vila s četiri spavaće sobe i pet kupaonica nalazi se u selu Kvešti koje je 17 kilometara udaljeno od Pazina. Izgrađena je prošle godine, nudi opciju igranja stolnog tenisa ili Play Stationa. Od mora je udaljena 15 kilometara, no ima bazen.

Cijena noćenja u rujnu: od 1470 do 1650 (ostatak godine od 1470 do 3200 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 320 m2

Može primiti: maksimalno 11 osoba, optimalno 10

Vila je spomenik iz 17. stoljeća koja je ove godine adaptirana. Ima pet dvokrevetnih soba, tri kupaonice i bazen veličine 24 m2. Mjesto Foli se nalazi u središtu Istre, ima 20-ak stanovnika i otprilike je na pola puta između Pazina i Pule.

Cijena noćenja u rujnu: od 1200 do do 1400 kuna (ostatak godine od 1200 do 2700 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 120 m2

Može primiti: četiri osobe

Vila je smještena u centru Poreča, a renovirana je ove godine. Nalazi se u blizini Eufrazijeve bazilike, a najbliža plaža udaljena je 50 metara. Gosti mogu koristiti dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, kao i jacuzzi na terasi na prvom katu.

Cijena noćenja u rujnu: od 3300 do 3700 kuna (ostatak godine od 3300 do 7100 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 241 m2

Može primiti: osam osoba

Vila je izgrađena ove godine i smještena je u blizini Paklenice. More je udaljeno 30 metara, a Nacionalni park Paklenica 2 kilometra. U vili se nalaze četiri spavaće sobe, tri s bračnim i jedna s dva kreveta. Ima bazen od 39 kvadrata, s vodopadom i jacuzzijem, a postoji i sauna. U ponudi je i dodatni najam masera, privatnog kuhara, butlera, vodiča, instruktora joge, skipera i hostese. Vila prima i kućne ljubimce.

Cijena noćenja u rujnu: od 2200 do 2650 kuna (ostatak godine od 2200 do 4800 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 360 m2

Može primiti: maksimalno 10 osoba, optimalno 8

Kuća je izgrađena ove godine, nalazi se u Fažani. Ima četiri spavaće sobe, dvije s bračnim i dvije s odvojenim krevetima. U vili se nalazi i pet kupaonica. Od mora je udaljena sto metara, a ima i bazen od 40 kvadrata.

Cijena noćenja u rujnu: od 1500 do 2050 kuna (ostatak godine od 1500 do 4400 kuna, ovisno i sezoni)

Površina: 200 m2

Može primiti: maksimalno 10 osoba, optimalno osam

Vila je smještena u selu Raštane Gornje koje se nalazi između Zadra i Biograda na Moru. Posjetitelji na raspolaganju imaju četiri dvokrevetne sobe, četiri kupaonice s tušem, a osim kuhinje i boravka, postoji i igraonica za djecu. Uz bazen (60 m2), gosti mogu koristiti i privatnu saunu, jacuzzi, biljar, pikado, Playstation 4 konzolu, teniski teren, trampolin i druge zabavne sadržaje. Ljubimci nisu poželjni. Vila je od mora udaljena pet kilometara.

Cijena noćenja u rujnu: 4460 kuna (ostatak godine od 3000 do 8900 kuna, ovisno o sezoni)

Površina: 200m2

Može primiti: maksimalno 16 osoba

Vila s pogledom na more i planine može primiti goste u šest spavaćih soba, od kojih su četiri s bračnim krevetima. Ima bazen, a nalazi se oko kilometar i pol od trajektne luke Korčula.