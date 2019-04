Nakon svega s požeškom policijom, istražili smo tko je njihov šef. Oko njega se plete niz neobičnih događanja

Željko Grgić, načelnik Policijske uprave požeško-slavonske, oko koje se u posljednje vrijeme pletu mnoge afere, a najnoviji skandal s postupanjem oko prometne nesreće kume ministrice Gabrijele Žalac, Marijane Obradović, upravo traje, na tu je dužnost izabran 24. listopada 2017., a funkciju je preuzeo 3. studenoga te godine. Rješenje o petogodišnjem mandatu potpisao je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

No, samo dva tjedna prije toga 10. listopada 2017., kad se već naveliko govorilo da Željko Grgić postaje novi šef Policijske uprave požeško-slavonske, tamošnja specijalna policija morala je intervenirati zbog talačke krize u kojoj je 43-godišnji muškarac, zabarikadiran u Jerkovićevoj ulici u Požegi, prijetio aktiviranjem ručne bombe. Susjedi su bili u strahu, jer je čovjek nedugo prije toga izašao iz zatvora zbog više provalnih krađa i drugih kaznenih djela. Bila je to druga takva situacija u kratkom vremenu: i nekoliko dana prije toga isti je muškarac prijetio bombom, ali kako su pisali lokalni mediji, sve se nekako zataškalo.

Ispostavilo se da je 43-godišnji muškarac, koji je prijetio bombom, Jozo Grgić, brat aktualnog šefa požeške policije, Željka Grgića. “Upravo zbog brata načelnik policijske uprave jedva je prošao sigurnosnu provjeru službi”, kaže za Telegram dobro upućeni izvor iz policije. “Pomogle su snažne veze koje Grgić ima s Josipom Klemmom i generalom Mladenom Markačem.”

Neobična priča o neplaćenim računima

Grgić je tijekom Domovinskog rata bio pripadnik specijalne policije. U mirnodopskom vremenu karijeru je nastavio kao pomoćnik u požeškoj policijskoj postaji, a u vrijeme bivšeg načelnika Nikole Jankovića bio je šef krim-policije. Upravo dok se nalazio na funkciji šefa požeške krim-policije, kolale su priče o njegovim nepodmirenim računima za ugostiteljske usluge u restoranu Kutjeva d.d. Telegram je, želeći provjetriti autentičnost tih priča, još u svibnju prošle godine PU Požeško-slavonskoj poslao upit, a odgovor je bio zbunjujući. Pitali smo je li Željko Grgić, u 2012. kao tadašnji načelnik krim-policije, koristio usluge restorana Kutjevo d.d. u vremenu od kolovoza do listopada, te ako jest za koje potrebe i jesu li i na koji način te usluge plaćene.

Odgovoreno nam je kako je načelnik PU požeško-slavonske u dva navrata koristio usluge spomenutog restorana ”i to tijekom rujna 2012. godine i rujna 2013. godine. Prvi puta kao prostor za održavanje karmina nakon smrti brata, a drugi puta nakon smrti majke budući da su se obredi sahrana održavali u Kutjevu gdje se nalazi obiteljska grobnica. U prvom slučaju korišten je samo prostor navedenog objekta dok je pripremu hrane i ostaloga organizirao drugi ugostiteljski objekt s područja Požege kojemu su plaćeni naznačeni troškovi. U drugom slučaju troškovi organizacije karmina su podijeljeni i plaćeni restoranu iz upita i drugom ugostiteljskom objektu iz Požege koji je radio dio usluga”.

Iako se naše pitanje odnosilo samo na kolovoz i listopad 2012. iz PU požeško-slavonske spominjali su i druge usluge, one iz 2013. Telegram se obratio i Kutjevu d.d. s molbom da potvrdi je li tako uistinu i bilo s obzirom na to da su kolale priče kako je u restoranu postojala ”tekica” u koju su upisivani načelnikovi troškovi, no odgovor tada nismo dobili. Saznali smo, neslužbeno, da je drugi ugostiteljski objekt, kojeg su spomenuli u odgovoru, Sara iz Požege. I oko toga su se motale razne ”lovačke priče”, o tome da je načelnik, putem posrednika, tog ugostitelja snabdijevao mesom divljači, no ništa od toga nije bilo moguće provjeriti ili dokazati.

Optužba koja bi ga ozbiljno mogla kompromitirati

Puno konkretnija optužba na račun šefa PU požeško-slavonske je kaznena prijava koja je 12. studenoga prošle godine (a u čijem je posjedu Telegram), upućena USKOK-u, Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku i Službi za unutarnju kontrolu MUP-a. Ako su navodi iz te kaznene prijave točni, a vrlo su uvjerljivi i dobro potkrepljeni (uključujući i prepisku SMS-ovima), oni bi teško mogli kompromitirati šefa požeške policije.

Kaznenu prijavu podnio je Josip Ređo, predsjednik Uprave Kutjeva d.d. kojega se, prema njegovim tvrdnjama, namjeravalo kompromitirati objavom podataka iz policijske evidencije, starom dvadesetak godina, u vrijeme kada je bio srednjoškolac. Zapravo, tvrdi Ređo u prijavi, bila je to svojevrsna ucjena: neposredno prije nego što je saznao za prijetnju objavljivanjem podataka iz policijske evidencije, na njega je činjen snažan pritisak da sklopi posao s osiguravajućom tvrtkom specijaliziranom za osiguranje biljaka, usjeva i nasada od rizika uzrokovanih vremenskim nepogodama. Naime, Kutjevu d.d., tvrtki na čijem je čelu, u svibnju prošle godine, istjecao je ugovor s jednom drugom osiguravateljskom kućom.

Jedan od direktora te osiguravajuće tvrtke, u neformalnom razgovoru s Ređom, piscem kaznene prijave, navodno mu je rekao kako je šef požeške policije, uz pomoć čelnih ljudi Grada Požege (od kojih je jedan prije dolaska u politiku, radio u policiji), htio utjecati da se posao osiguranja prepusti drugoj osiguravajućoj tvrtki. Prema podacima iz kaznene prijave, šef požeške policije sastao se 20. travnja prošle godine, uz posredovanje bivšeg zaposlenika Kutjeva, Vlade Previšiće u mjestu Ovčara (naselje u sastavu Grada Kutjeva) s predsjednikom nadzornog odbora Kutjeva, i iznio mu informacije s ciljem Ređine diskreditacije.

Potvrdio istragu, ali sve optužbe odbacuje

U razgovoru za Telegrama, načelnik PU požeško-slavonske potvrdio je da je informacije navedene u kaznenoj prijavi istraživala unutarnja kontrola MUP-a. Odbacio je sve navode iz kaznene prijave, a na naš upit je li to i stav unutarnje kontrole rekao je: ”To pitajte njih”. Zamolili smo ga za odgovor u kojoj je fazi cijeli postupak, no on o tome nije htio govoriti. Pitali smo ga i za susret s predsjednikom Nadzornog odbora Kutjeva na kojem je, prema piscu kaznene prijave, iznosio podatke koji su trebali kompromitirati predsjednika Uprave Kutjeva, Josipa Ređu.

Grgić kaže, da poznaje Prevšića, ali ne zna je li se tog dana s njim sreo, no da nikakve podatke o Josipu Ređi, predsjedniku Uprave Kutjeva nije iznosio. Prema informacijama Telegrama, osim što se kaznenom prijavom protiv načelnika PU Požeško-slavonske, Željka Grgića, bavila i unutarnja kontrola MUP-a, nju sada istražuje i Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

Grgić je potvrdio da je bliski prijatelj s Josipom Klemmom i generalom Mladenom Markačem, s kojima se, kaže poznaje iz ratnih vremena. Tvrdi i da je platio sve troškove hrane i pića, vezeno uz ugostiteljske usluge koje je koristio, kako u restoranu Kutjeva, tako i u ugostiteljskom objektu Sara u Požegi.