Naletjeli smo na stare slike Zagreba s početka 30-ih, kad se intenzivno gradio. Divne su

Vjekoslav Heinzel, slažu se mnogi, bio je jedan od najuspješnijih zagrebačkih gradonačelnika. Tijekom njegova osmogodišnjeg mandata, do 1929., govorilo se da je Zagreb 'gazio naprijed amerikanskim koracima'. U Heinzelovo vrijeme niknule su brojne zagrebačke četvrti, a on, kad bi čuo prigovor da tko će sve to otplatiti, samo je odmahivao rukom i znao promrmljati 'Netko već bu, ali sve bu ostalo Zagrebu i Zagrepčanima!'. Iza njega, 1930., došao je dr. Stjepan Srkulj, koji je samo nastavio rad svog prethodnika

Godina je 1930. Gradonačelnik Zagreba je dr. Stjepan Srkulj koji je na toj poziciji 1929. zamijenio Vjekoslava Heinzela, arhitekta koji je na tu dužnost bio biran tri puta, i za čijeg se osmogodišnjeg mandata govorilo kako je Zagreb “gazio naprijed amerikanskim koracima”. Heinzel je, slažu se mnogi, bio jedan od najuspješnijih gradonačelnika. Od 1920. do 1928. u Zagreb su niknule nove gradske četvrti: Peščenica sa Zvonimirovom ulicom, Volovčica, Sigečica, Kruge, Martinovka, Zavrtnica, Pongračevo, Rebro, predjeli luksuznih vila na Medveščaku. Gradio je škole, ambulante, bolnice javna gradska kupališta na Kvaternikovom trgu i u današnjoj Nazorovoj, proširio Prolaz Tuškanac i započeo graditi Tržnicu Dolac te Klaonicu u tadašnjoj Lašćinskoj ulici, koju proširuje i kompletno uređuje, a koja će se kasnije zvati Sajmišnom, a danas, naravno, nosi njegovo ime – Heinzelova. Skrulj je samo nastavio rad svog prethodnika Zvonimir Milčec je zapisao da kad bi Heinzel sa strane čuo prigovor da tko će sve to otplatiti, on bi samo odmahivao rukom i znao promrmljati: “Netko već bu, ali sve bu ostalo Zagrebu i Zagrepčanima!”. Bogati su kupovali parcele na Sajmištu – u Draškovićevoj, Martićevoj i ulici Račkoga, srednji stalež na Borongaju, u Zvonimirovoj i oko nje, a siromašniji na Kanalu. U kratkom vremenu izgrađene su stotine kuća. Aktivirane brojne ušteđevine, a brojni građevinski poduzetnici u gradu i konkurencija proizvođača građevinskog materijala potaknuli su još intenzivniju izgradnju. Stjepan Srkulj je na čelu grada bio u teškom razdoblju završetka Prvog svjetskog rata, a u drugom mandatu ga je dočekala velika gospodarska kriza koja je potresala čitav svijet od 1929. do 1933. No, Srkulj je nastavio rad svog prethodnika Heinzela: otvara i klaonicu Heinzelovoj (1931.) i tržnicu Dolac. Na svečanom otvorenju 1. rujna 1930. gradonačelnik Srkulj najavio je da će se Zagrepčani zasigurno desetljećima “špinčiti” ovom tržnicom jer takve nema u Europi. Nadalje, u gradskom središtu ruši staru zakladna bolnica., gradi tramvajske pruge u Draškovićevoj i Branimirovoj (1928.) i Ribnjaku i Medveščaku (1931.). A ako vas je ikad zanimalo kako je to izgledalo početkom 30-ih, kad se Zagreb gradio, prođite kroz fotografije Vladimira Horvata čija se zbirka čuva u fototeci Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Trg bana Jelačića, 1929. Dolac pri dovršetku izgradnje, već sa ženama koje trže, 1929. Frankopanska – Malo kazalište, 1930. Glavni, gradski kanal – presvođivanje uz stari, otvoreni, 1930. Kvaternikov trg – Radovi na postavljanju novih kanalizacijskih cijevi, 1930. Ksaverska cesta – Čišćenje brane potoka Medveščaka, 1930. Heinzelova ulica – Popravljanje ceste, 1930. Zvonimirova ulica, 1930. Draškovićeva – Trg burze – Postavljanje tramvajske pruge, 1930. Trg burze – asfaltiranje pred burzom, 1930. Rockefellerove stube i zdanje Higijenskog zavoda, 1930. Mesnička ulica – Taracanje, 1930. Starčevićev trg – Glavni kolodvor, popravak pročelja, 1930. Savska cesta – Gradnja prvog novog podvožnjaka, 1930. Trg bana Jelačića – Hotel Milinov u izgradnji, 1930. Trg bana Jelačića – Rušenje Kaptolske ljekarne, 1930. Rooseveltov trg – Novinarski dom u izgradnji, 1930. Selska cesta – Invalidski stanovi, 1930. Podijeli: Facebook (1269) Twitter (0) E-mail