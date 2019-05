Napokon je počela sezona uličnih festivala. U Zagrebu upravo traju njih četiri, obišli smo ih sve

Znamo da se tako možda ne čini, zbog vremena, ali u Zagrebu je krenula sezona uličnih festivala. Jučer ih je počelo njih četiri pa smo ih ambiciozno odlučili sve obići. Prognoza doduše nije obećavala. Na nekim stranicama i aplikacijama pisalo je da će padati kiša, a na nekima da će biti suho. Nije pomogla ni vožnja taksijem do prve lokacije tijekom koje me vozač upozorio na “šugav pritisak u zraku”, smijuljeći se kako će “sve ove ljude oprati pljusak”. Nadajući se boljem razvoju događaja, stigla sam na Zrinjevac.

Na Zrinjevcu se, naime, ovih dana – točnije od 17. do 26. svibnja – održava Gastro Music Festival. Osim glazbe, u kućicama poslaganima u krugu oko sjenice na Zrinjevcu naći ćete ponudu 22 restorana. Ambijent je nekakva fuzija retro romantike s plažastom atmosferom; stari kovčezi, lončanice s cvijećem, pa onda kišobrančići i tirkizne stolice. S obzirom na to da je dobroj većini možebitnih posjetitelja još uvijek trajao radni dan, Gastro nije bio prepun. Kad smo stigli ekipa u kućicama još uvijek se pripremala za udarni val gladnih duša koji je krenuo iza 18 sati.

Kućica na Zrinjevcu u kojoj su opsjednuti Prijateljima

Od kućica na Zrinjevcu za oko nam je najprije zapala Fun Bobby za koju nam se učinilo da je dosad nismo viđali na festivalima, što su nam dečki koji vode kućicu i potvrdili. Marijan Tipurić, koji je vodio Mundoaku u njezinim zlatnim danima, i Nikola Ljubanović, koji je radio u Alegriji na Vrbanima, nedavno su otvorili vlastiti lokal u Sigetu.

Radi se o dvojici prijatelja pomalo opsjednutih sa serijom Prijatelji, pa im je ponuda puna referenci na likove, događaje i mjesta iz serije. Recimo, nude Central Pork sendvič, što je referenca na Central Perk kafić u kojem su se svakodnevno okupljali Prijatelji, ili We were on a bread, što je referenca na svađu Rossa i Rachel koja se provlačila kroz sve sezone serije, jer svatko tko je gledao bar nekoliko epizoda zna za Rossovu dernjavu “We were on a break!”. Kokteli su im nazvani po likovima iz serije, a cjenovno se kreću od 19 do 30 kuna.

Tamo smo uzeli Okonomiyaki – Round food for every mood, što je referenca na jedan neuspješan pokušaj iskazivanja marketinških talenata lika iz serije, Chandlera. Ovo je ujedno i jedino jelo na žlicu, tj. vilicu koje smo jučer probali. Sastoji se od slane palačinke, mariniranih svinjskih prsnih vršaka, kineskih rezanaca, zapečenog sira i jaja na oko. Od umaka tu su katsu i mayo chilli, sve posipano mladim lukom. Jelo je zbilja izdašno, slojevito i zasitno. Iz perspektive jednog običnog konzumenta, čini mi se da sva ova gomila sastojaka u jelu super funkcionira. Jedino što je za moj ukus ipak bilo previše rezanaca, no za 45 kuna, koliko košta, garantirano ćete se najesti.

Hit kućica s venezuelanskim jelima

Probali smo i sendvič iz obližnje kućice Arepa, gdje su nam pripremili Pabbellon, sendvič od junetine, slanog sira, i crnog graha, koji smo platili 40 kuna. Dok su nam simpatični Grga i Isadora pripremali sendvič, objašnjavali su kako su sva jela iz tradicionalne venezuelanske kuhinje. Pripremaju sendviče na lepinjama koje se rade od posebne vrste kukuruznog bračna; kukuruz se najprije skuha pa se melje, pa se dobije tekstura izvana slična lepinji, iznutra slična žgancima. Sendvič je odličan, ali pripremite se na čekanje u redu jer čini nam se da su dosta brzo postali hit. Osim standardne ponude pića, imaju vlastite koktele koje su nazvali prema najpoznatijim venezuelanskim plažama. Recimo, Ocumare.

Prošli smo i pored kućice Klub ljubitelja janjetine, koji imaju, recimo, lamburger za 58 kuna, i ponosno su nam rekli kako koriste isključivo janjetinu. Tamo smo na meniju vidjeli i lamb chop lollipops, odležane kotlete na štapiću za 88 kuna, koji su, mislimo, najskuplje jelo koje smo vidjeli na Zrinjevcu. U Smyrni, kućici na kojoj nude mediteransku, laganiju hranu, poput wrapa, tj. “zamotanog falafela” za 40 kuna, primijetili smo jedan iz njihove zanimljive ponude koktela – Pink Alohu. Radi se o gin koktelu s roseom i dehidriranim laticama ruže, a osim ovog imaju i koktele s lavandom i limetom.

Kantice s koktelima za više osoba

U Apululu kućici imaju šarene kantice s koktelima za više osoba, poput Pina Colade za 69 kuna od koje se komotno elegantno pripiju dvije osobe. Kantice za 3 osobe su 99, a za 4, 129 kuna. Pripremaju i Mojito, Tequila Sunrise, Mai Tai i ostale klasične ljetne koktele. Imaju i indonezijska jela, koja se cijenama kreću od 39 do 44 kune, a simpatična cura u kućici priča nam kako je šef, Nizozemac Richard Heinz, živio je u multikulturalnom dijelu svoje rodne zemlje odakle je pokupio inspiraciju za jela i njihovu ponudu.

Na Zrunjevcu ćete, između ostalog, naći i zanimljivu ponudu rakija, latinoameričke kuhinje, burgera u svim izdanjima, a i slatkiša. Tu je, recimo, već dobro poznati Trdelnik, kao i Amelie slastičarnice. A dok su se na ovom festivali polako skupljali posjetitelji, mi smo se lagano uputili do sljedećeg.

Piknik u dvorištu Likovne akademije

Ovaj piknik se održava u od prometa i gradske buke zaštićenom dvorištu Likovne akademije, a trajat će do 26. svibnja. Sve je nekako rustikalno; puno grubo obrađenih drvenih ploča, lončanica, svijeća, lampica, jastuka i drvenih klupica. Ima i krevet s baldahinom, pa je atmosfera dosta intimna i romantična. Nekako djeluje mirno i ugodno, tamo možete doći pročitati knjigu u pop-up knjižari, a za piće ćete se snaći na štandovima sa Staropramen pivom.

Kad smo stigli, ekipa se tek polako okupljala, no kroz sat vremena već je bilo puno. U petak je na pozornici svirao Ante Gelo Band, što je samo dio glazbenog repertoara ovog piknika.

Tamo smo zatekli samo jednu kućicu s hranom, onu s Mason burgerima, gdje smo se odlučili za Spicy kraf dog. Radi se o pikantnoj kobasici od govedine i svinjetine u krafnastom pecivu, s kiselim papričicama, ljutkastom majonezom i crnim sezamom. Nisam fan hot doga, ali ovo je zbilja odlična kobasica u još boljem pecivu, savršeno začinjena i zasitna. Kobasicu platili smo 27 kuna, a toliko košta i drugi kraf dog, Smokey. Ostatak ponude, tj. još dva Masonova burgera, koštaju po 49 kuna.

Za Beer Fest obavezno navucite čizme

S piknika smo se uputili na Beer Fest koji traje jednu tramvajsku stanicu dalje, na Trg Francuske Republike, odnosno dr. Franje Tuđmana. Za ljude koji vole i kuže se u piva ovo je doslovno raj na zemlji. Imaju više od 180 vrsti pive i hranu koja super paše uz nju. Trajat će do ponedjeljka, a najavljen je bogat glazbeni program. Tako danas, dakle u subotu, nastupa Psihomodo Pop. No, pripremite se na gužve (osim ako opet kiša ne padne).

Mi smo u petak stigli pola sata nakon što je ulaz otvoren i već je bilo krcato; gomila ljudi svih generacija, roditelji s klincima, mladi po klupicama… Naša preporuka je da obavezno navučete čizme jer je blatnjavo, a nakon današnjeg pljuska bit će još gore. No, atmosfera je vesela, a ponuda bogata.

S obzirom na to da smo jučer uranili, neke kućice su se još pripremale pa smo ostali uskraćeni za iskustvo isprobavanja kobasica od jelena, konjetine ili divljači koje, recimo, imaju u Fantastic Foodu & Drinks kućici (cijene su 27 kuna). No, zato smo naletjeli na uličnu varijantu Đurine Hiže – Rešetku.

Tamo su nam ponudili Raščehjenu gujdu koju smo platili 42 kune. To je zapravo zagorski naziv za trganu svinjetinu, koja je u ovom sendviču obogaćena colesaw salatom i bbq umakom. Usudimo se reći da bolje pecivo za burger nismo još probali. Jak okus svinjetine odlično je savladala colesaw salata, a čitav sendvič je zbilja zasitan.

Senzacionalan Philly Chesesteak

Imali smo sreće pa su i dečki u debitantskom BBQ Hot Yardu bili spremni. Nude dva sendviča; Texas beef brisket sandwich i Original philly cheesesteak, oboje po 48 kuna, i jedno jelo na žlicu; Mexico City chilli con carne, za 24 kune. Iako nijedno od ovih jela samo po sebi nije ljuto, na štandu poslužuju Volim ljuto umake. Iza ove kućice inače stoji upravo Goran Vrabec, suvlasnik brenda Volim ljuto, i Davor Šušković, pasionirani ljubitelj američkog roštilja. Tamo smo jeli Philly Chesesteak. Rekli su nam kako je meso strašno mekano jer je odležalo 35 dana, a kombinirano je s prženim lukom, cheddar sirom, ketchupom i ljutim umakom po izboru. Da budem iskrena, ja jednostavno više nisam mogla zinuti, niti sam imala snage za žvakanje, dok je naš fotograf Borko Vukosav bio potpuno oduševljen uz napomenu kako “baš takav treba biti”.

Od piva sam probala Craftersovo tamno pivo Chimney, koje me ozbiljno oduševilo. Neću gumiti da posjedujem istančano nepce ali znam da preferiram tamnije pivo s malo gorčine. U ovom mi se učinilo da sam osjetila nešto karamelasto, što mi je potvrdila cura koja mi je pivo prodala. Tu smo tri decilitra platili 20 kuna.

Isto toliko sam u obližnjoj kućici platila Ringišpil zagrebačke Primarius craft pivovare. U ovoj pivi stila Indian Pale Ale, koja obećava citrusne note, ja sam osjetila samo bazgu. Simpatična dama iza pulta to mi, doduše, nije mogla potvrditi.

Hrpa koktela na platou Gradec

Sljedeći na redu je bio Open Air na platou Gradec. Kad smo stigli atmosfera se tek ugrijavala, jer smo mi kao i inače, uranili. Na rubovima su bili postavljeni improvizirani barovi od drvenih paleta, a u prostoru platoa nekoliko postaja; obojenih bačvi. Iako zvuči rustikalno, atmosfera je zapravo bila prilično elegantna i uglađena. Svirala je ugodna ambijentalna muzika, puhao je ugodan povjetarac, što su zbilja idealni uvjeti za isprobavanje koktela. Najprije smo navratili do Botaničarovog šanka gdje su nam predstavili dva odlična koktela. Chillijito, koji košta 42 kune, varijacija je mojita spravljenog sa sirupom od čilija i sokom od limete, poslužen u elegantnoj visokoj čaši i ukrašen “filetiranim krastavcem”. Pripremili smo se na nalet ljutine koji nikad nije stigao, već se tek lagano osjetio. Barmenica Dijana Adžić, koja je ovaj koktel i osmislila, potužila nam se kroz smijeh da joj ne daju da koktel radi s više ljutine zbog bojazni da bi se gosti mogli spržiti.

Drugi njihov koktel, Naked Malum, košta 46 kuna, a osmislio ga je Filip Fabijanić. Rekli su nam kako sadrži gorki liker, sirup od komorača, jabuku i limetu.

Open Air traje još samo danas

Probali smo i Henry i 3 točkice, koji smo platili 29 kuna, u baru A most unusual Gardena. Koktel je inače osmišljen samo za ovu prigodu i super je okusa. Spravljen je od blended malt viskija, prevladava okus đumbira, a sigurno ćete naletjeti i na mrvice limete.

Uhvatili smo i koktel Lampeduse, hvarskog bara, gdje nam je Marko Škarpa spravio Salvinhu, koja je koštala 40 kuna. Spravlja se od cachace, limete, sirupa od cimeta s trakicama čilija i jedini je koktel koji je imao usitnjeni led, što je jako odgovaralo. Organizator Vedran Gulin nam se pojadao kako ove godine hrane ipak neće biti, jer je, kažu nam, Vid Nikolić zbog nepredviđenih tehničkih problema svoj angažman morao otkazati. Open Air trajat će još danas, čime se zaključuje treći zagrebački Cocktail week u kojem je sudjelovalo čak 24 barmena u 14 zagrebačkih lokala. Želite li se tamo danas uputiti, možda treba spomenuti da je plaćanje isključivo kartično.