Zakon o hrvatskim braniteljima predviđa vrlo stroge novčane kazne, kako za pravne, tako i za fizičke osobe, koje u natječajima i oglasima za zapošljavanje objavljenih putem internetskih stranica, ne navedu poveznicu na mrežne stranice Ministarstva branitelja, gdje je navedeno koje dokaze branitelji ili članovi njihove obitelji moraju pribaviti da bi mogli ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju.

Tako će, među ostalima javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općine, gradovi i županije, ne navedu li u natječajima i oglasima za zapošljavanje spomenutu poveznicu (članak 190. i 191.), biti kažnjene iznosom od 10.000 do čak 300.000 kuna, a odgovorne osobe u njima, od 5.000 do 50.000 tisuća kuna.

No, otkako je Zakon o hrvatskim braniteljima Sabor usvojio 30. studenoga 2017., dakle na snazi je već gotovo godinu i pol, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je 20-ak natječaja i primila stotinjak osoba a da ni u jednom nije poštivala tu zakonsku odredbu.

Ministarstvo znanosti lani je zbog ovoga poništilo 40-ak natječaja

Ravnateljica agencije Matilda Copić, unatoč brojnim pomoćnicima i velikoj pravnoj službi, ignorirala je tu zakonsku odredbu, a na taj ozbiljni prekršaj – zbog kojeg su u nekim drugim prilikama takvi natječaji bili poništavani – nije reagirao ni ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, Tomislav Tolušić koji je predsjednik Upravnog vijeća APPRRR-a, tijela nadležnog za kontrolu zakonitosti rada te agencije.

Da je riječ o prvorazrednom skandalu svjedoči i primjer iz rujna prošle godine kada je Ministarstvo znanosti i obrazovanja poništilo 40-ak natječaja upravo zbog toga jer u njima nisu objavili poveznicu na stranicu Ministarstva branitelja s uputama kako branitelji i članovi njihovih obitelji mogu ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju. Telegram je, metodom slučajnog uzorka, provjerio 20-ak natječaja za zapošljavanje, što u ministarstvima, što drugim javnim službama i ustanovama, te u nekoliko županija i gradova i uistinu, svi se pridržavaju te zakonske odredbe. Svi, osim Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Kada je taj, po mnogima kontroverzni zakon predlagan i donesen, a smatra se čedom ministra branitelja Tome Medveda, vodeći ljudi HDZ-a hvalili su ga na sva usta, tvrdeći kako vraća dignitet braniteljima i na jednom mjestu ostvaruje i sumira potrebnu državnu skrb, uključujući i pravo na prednost pri zapošljavanju i javnim službama i ustanovama. Tako je Tomo Medved, hvaleći zakon, bezbroj puta rekao da su njime objedinjena sva braniteljska i stradalnička prava, te da je usvajanjem Zakona o hrvatskim braniteljima ostvarena jedna od najvažnijih točaka iz izbornog programa HDZ-a.

Predsjednik Upravnog vijeća upravo je ministar Tolušić

Prije nego što se u Saboru glasovalo o tom zakonu potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević nazvao ga je ”simboličnim iskorakom”, te u emotivnom istupu, govoreći o vojnim pobjedama u Domovinskom ratu, rekao: ”Tajna naše pobjede su ljudi, tajna naše pobjede su hrvatski branitelji”, ustvrdivši kako sada država braniteljima stvara uvjete za dostojanstven život. ”Domovinski rat i branitelji su temelj države”, poentirao je Krstičević.

Govoreći na sjednici Vlade, u Kninu, 4. kolovoza 2017. dan uoči obilježavanja obljetnice Oluje, premijer Andrej Plenković bio je pun hvale za budući zakon. Na sjednici je bio i ministar Tolušić i slušao premijerove pohvale ministru Medvedu na naporima oko donošenje zakona o braniteljima, rekavši kako će novi zakon biti pravičan i da će popuniti dosadašnje praznine i nepravde.

Ministar Tolušić, predsjednik Upravnog vijeća APPRRR-a, agencije koja sustavno krši Zakon o pravima hrvatskih branitelja, u siječnju 2015. kao tadašnji župan Virovitičko-podravske županije posjetio je šatoraše u Savskoj i patetično rekao kako bez njih ne bi bilo ni njegove Virovitičko-podravske županije niti njega na mjestu župana. Podržao je sve braniteljske zahtjeve, među njima i donošenje posebnog zakona o njihovim pravima. Sada, kad takav zakon postoji, krši ga upravo agencija koju on kontrolora.

Teško je prepričati odgovor kojim su se pokušali opravdati

Telegram se upitom obratio APPRRR-u zatraživši odgovor zašto ta agencija već gotovo godinu i pol dana sustavno krši Zakon i ni u jedan od raspisanih natječaja, a od njegova donošenja bilo ih je 20-ak, ne poštuje obvezu koji taj zakon propisuje. Prema insajderskim informacijama iz APPRRR-a, naš je jučerašnji upit izazvao konsternaciju, a odgovor koji smo dobili upravo je nevjerojatan. Ni jednom riječju ne priznavši kako su teško pogriješili, u APPRRR-u su, na određen način polemizirali s odredbama Zakona o braniteljima.

”Uvažavajući ustavna prava svih građana Republike Hrvatske, kao i načelo ekonomičnosti i lakše preglednosti uvjeta natječaja za zapošljavanje, Agencija za plaćanja u svim svojim natječajima za zapošljavanje propisuje sljedeće: ‘Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen’, pretpostavljajući kako su kandidati koji eventualno ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu svjesni takve činjenice”, stoji u odgovoru iz APPRRR-a.

Pozivaju se na prava ostalih građana. Super, ali zakon je zakon

Uistinu je smiješan dio odgovora u kojem se pozivaju na ”načelo ekonomičnosti i lakše preglednosti uvjeta natječaja za zapošljavanje”, jer je neshvatljivo zašto bi uvrštavanje linka na Ministarstvo branitelja bilo neekonomično i zašto bi natječaj zbog toga bio manje pregledan, ako bi se zakon poštivao.

U odgovoru APPRRR-a dalje objašnjavaju kako Agencija primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama u kojem stoji da se ”za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u javnim službama raspisuje javni natječaj radi ispunjavanja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske”. Potom se pozivaju na Ustav: ” Članak 44. Ustava Republike Hrvatske propisuje kako svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe”.

”Ničime ne umanjujući zasluge hrvatskih branitelja, kao i njihovih obitelji, već upravo suprotno, izražavajući maksimalnu zahvalnost i cijeneći izuzetan doprinos i žrtvu kojom su doprinijeli stvaranju samostalnosti i neovisnosti Republike Hrvatske” stoji dalje u odgovoru Telegramu, ”Agencija za plaćanja ne smije zaboraviti niti ustavna prava drugih građana Republike Hrvatske, primjerice navedenu ustavnu odredbu iz članka 44. Ustava, kao i odredbe o nediskriminaciji. Drugim riječima, Agencija za plaćanja, prvenstveno poštujući odredbe Ustava RH, kao temeljnog akta Republike Hrvatske, upućuje i na pravo drugih građana Republike Hrvatske koji se imaju pravo prema posebnim zakonima pozivati na pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima kod prijema u javnu službu, a u kojim posebnim zakonima, koje navodimo u nastavku, ne postoji odredba o objavljivanju poveznice na internetsku stranicu nadležnog ministarstva ili nekog drugog tijela”.

Ni jednom riječju ne priznaju pogrešku koju ponavljaju otkako je Zakon usvojen

Dakle, APPRRR, polemizira sa Zakonom koji je donio Hrvatski sabor i koji i njih, kao i sve druge javne službe i javne ustanove čiji je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općine, gradovi i županije… obvezuje da moraju staviti poveznicu na Ministarstvo branitelja u raspisanim natječajnima, a ukoliko to ne učine novčane kazne su goleme. Bude li Inspekcija rada dosljedna i Matilda Copić, kao odgovorna osoba i agencija na čijem je čelu, mogli bi platiti drastične kazne jer zakon nisu kršili jednom, već opetovano kroz vremensko razdoblje do studenoga 2017. do danas.

”Nastavno na navedeno, svi natječaji koje objavljuje Agencija za plaćanja, kao i svi važeći pravni propisi Republike Hrvatske su javno objavljeni te na jednak način dostupni svim građanima Republike Hrvatske, slijedom čega se Agencija za plaćanja protivi bilo kakvom obliku diskriminacije, pridržavajući se ustavnih kogentnih normi Republike Hrvatske” stoji na kraju odgovora APPRRR-a iz kojeg je više nego vidljivo kako zakonsku normu da su u natječaje obvezni staviti poveznicu prema Ministarstvu branitelja smatraju ”oblikom diskriminacije”, te se pozivaju na ustavne odredbe o nediskriminaciji.

Kao što je vidljivo iz odgovora APPRRRR-a, oni ni jednom riječju ne priznaju pogrešku koju ponavljaju otkako je Zakon o braniteljima usvojen i koja pokazuje nemar i šlampavost, kakav se ne bi trebao događati jednoj državnoj agenciji s obzirom na brojne pravnike, kako i one zaposlene u APPRRR-u, tako i niz vanjskih suradnika koje angažiraju.

Agencija isplaćuje velik novac raznim odvjetničkim društvima

Tjednik Nacional u prosincu prošle godine objavio je veliki članak o enormnim računima koje Agencije za plaćanje u poljoprivredi isplaćuje odvjetničkim kućama za pravničke usluge iako sama ima poveći pravnički tim. Tako je u razdoblja od četiri godine, do 2018., pet odvjetničkih društava i pojedinca naplatilo svoje usluge 913.586,17 kuna, no prava ekspanzija dogodila se prošle godine kada je samo jednom odvjetničkom uredu APPRRR platila iznos od 888,360 kuna.

Bez obzira na toliki broj što vlastitih, što vanjskih pravnika, nitko u Agenciji nije primijetio da su i oni dužni poštivati Zakon o hrvatskim braniteljima. Nije to primijetio ni ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, Tomislav Tolušić, koji je na čelu Upravnog vijeća agencije. Na mrežnim stranicama APPRRR-a stoji da njihov rad nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, te kako su uz ministra Tolušića ondje i po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te predstavnik radničkog vijeća Agencije. Dodaju i kako njihov rad također nadziru i druga tijela Republike Hrvatske, no očito, nitko od njih nije uočio ozbiljan prekršaj zbog kojega bi i Matilda Copić i Agencija mogli biti kažnjeni ogromnim novčanim iznosima.