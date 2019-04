Obišli smo skele koje je Bandić postavio hineći da radi fasade. Samo na Britancu, doznajemo, na to je bacio 570.000 kuna

Prije dvije godine zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otvorio je novouređeni sjeverni dio Britanskog trga s fontanom. Dok je držao govor, iza njega su bliještale netom postavljene skele koje su trebale oslikavati razmjere najavljene obnove gradskih pročelja. Taj projekt trebao je biti, govorio je gradonačelnik, vrijedan četiri milijarde kuna.

“Vidim nove fasade, vidim skele, za mjesec dana će sve zgrade na ovom trgu biti pod skelama”, rekao je tada Bandić okupljenim građanima. Danas, 24 i pol mjeseca kasnije, skele su skinute s dvije od tri zgrade na Britancu, bez da su na njima započeli ikakvi radovi, a građani su to, doznaje Telegram, platili više od pola milijuna kuna.

Misteriozne skele stajale 711 dana

Prošli tjedan, baš na prvi april, radnici tvrtke Matić Plus počeli su demontirati skelu ispred pročelja zgrade na adresi Vladimira Nazora 1, na uglu s Britanskim trgom. Idući dan uklonjene su i skele na susjednoj zgradi, na broju 2. Predstavnik stanara na toj adresi, Siniša Bobić, kaže kako su skele na njihovu zgradu, ali i susjedne (Vladimira Nazora 1 i Britanski trg 5 gdje je glazbena škola Blagoje Bersa), postavljene 19. ožujka 2017., netom prije Bandićeve najave New Deala za pročelja.

Bobić dodaje da nitko nikada nije pitao suvlasnike zgrade žele li uopće te skele niti ih je itko o tome obavijestio. “Skele su se samo pojavile preko noći. Sada kada su ih skinuli, ostaje pitanje tko će platiti trošak postavljanja, najma i demontaže?”.

Skele su bile namijenjene radnicima koji su trebali obnavljati pročelje, ali oni se tamo nikada nisu ukazali. Skele ispred te dvije zgrade tako su nepotrebno stajale 711 dana. Od stanara doznajemo da ih je naručila podružnica zagrebačkog Holdinga Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG). Stoga smo ih pitali za troškove i smisao postavljanja skela na zgrade na kojima se radovi nisu izvodili.

Pola milijuna kuna potrošeno bez veze

Direktor GSKG-a, Joško Jakelić, u odgovoru za Telegram tvrdi kako su postavljanjem skela “željeli potaknuti suvlasnike da se što prije uključe u obnovu svojih pročelja”. Ozbiljno.

“Očekivali smo da će svi ovi postupci rezultirati izvođenjem radova na obnovi pročelja zgrade, te smo iz tih razloga na vlastiti trošak ostavili skelu do isteka roka, sukladno pravovaljanim dozvolama”, stoji dalje u odgovoru koji smo primili. Postavljanje, najam i demontaža skela na Britanskom trgu, Telegram prvi doznaje, koštali su pak sveukupno 570.329 kuna.

Budući da su iz Grada prilikom pokretanja projekta obnove pročelja procijenili da će obnova jedne zgrade u centru u prosjeku koštati 490 tisuća kuna, ispada da se za bespotrebni iznos najma skele moglo obnoviti jednu cijelu fasadu.

Tko je uopće postavljao skele?

Kako nam iz GSKG-a nisu odgovorili tko je postavljao i skidao skele, kontaktirali smo tvrtku Matić Plus iz Velike Gorice u čije su kamione radnici nosili razmontirane skele dok smo ih promatrali na Britancu. Direktor Željko Matić odgovorio nam je kako ih je za postavljanje angažirao obrt za građevinu i trgovinu Berač. Kako im ta tvrtka, registrirana u Županji, nije produljila ugovor, skele su maknuli.

Vlasnik obrta, Ivan Berač, dao nam je sličan odgovor. Skele nema tko platiti pa su ih otkazali. Iz toga naslućujemo da bi tamo stajale i dulje od 711 dana, da vlasnik obrta nije rekao “dosta”. U razgovoru otkrivamo da je Beračeva tvrtka odgovorna za sve postavljene skele na Britanskom trgu, pa i onu jednu jedinu koja i dalje uredno stoji, na kućnom broju 5.

Sve je po propisima

Na naše pitanje je li posao, koji je na kraju dodijelio podizvođaču dobio na javnom natječaju, samo je kratko odgovorio kako ima ugovor i narudžbu. Tvrdi kako ima sve dozvole, pa tako i za postavljanje skela u Zagrebu, što ne može ishoditi svatko. Pojasnio je kako u Zagrebu samo pet tvrtki ima dopuštenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika za postavljanje skela. “Ako sutra dođe inspekcija, ja sam spreman. Sve je čisto i stanari su sve znali” dodaje.

Cijenu koju je Telegram doznao u GSKG, nije nam želio potvrditi: “To je poslovna tajna”. Nije želio odgovoriti ni duguje li mu ta Holdingova podružnica novac za skele, a što se tiče radova, kaže kako su samo malo otukli fasadu koja je otpadala.

Skele već skidane pa opet postavljanje

Slična situacija dogodila se i u kolovozu 2018., kada su iznenada skinute skele ispred zgrade na adresi Britanski trg 5. Iz GSKG-a su medijima tada odgovarali kako su ih uklonili na zahtjev stanara, zabrinutih za sigurnost tijekom odlaska na godišnje odmore, i kako bi trebale biti vraćene u listopadu.

Na kraju su doista ponovno postavljene, a Ivan Berač nam daje malo drugačiju verziju razloga prvotne demontaže. “Predstavnik stanara te zgrade nije želio plaćati skele pa smo ih skinuli”, kazao nam je u razgovoru. Iz GSKG su nam odgovorili da su prvo postavljanje, najam i demontaža skela za tu zgradu koštali 166 tisuća kuna.

Krivi su im stanari i javna nabava

GSKG tvrdi i kako je njihovu plemenitu namjeru najma skela za poticanje građana da se prijave za obnovu pročelja zaustavila javna nabava i odbijanje stanara da prihvate ponuđenu cijenu.

“Poticali smo suvlasnike da što prije donesu odluku o obnovi pročelja kako bi njihova zgrada promovirala i sam Program obnove. Zgrade u Nazorovoj 1 i 2 nalaze se na listi prioriteta. Među prvih su 30 zgrada u Gradu koje trebaju obnovu”, objašnjava Jakelić te dodaje kako su suvlasnicima ponudili i dugoročno kreditiranje do 15 godina uz najpovoljniju kamatnu stopu, ali ni to nije pomoglo.

Preveliki trošak

Stanari spomenutih zgrada tvrde kako nisu škrti nego su ponude preskupe. “Imamo potpisan ugovor s Gradom za obnovu fasade, ali ništa se ne događa. Na prvom natječaju procijenili su radove na 700 tisuća kuna, no na kraju se javila samo jedna tvrtka s ponudom od gotovo tri milijuna”, kaže Siniša Bobić, predstavnik stanara na adresi Vladimira Nazora 2.

Prema podacima GSKG za oba ulaza, u Nazorovoj 1 i 2, provedena su četiri postupka javne nabave izbora izvođača radova. Međutim, svaka ponuda bila je sve viša od procjene pa su ih stanari sve odbili. Suvlasnicima na adresi Vladimira Nazora 1 trošak je s prve do četvrte ponude narastao s 523 tisuće na 732 tisuće kuna, a njihovim susjedima na broju 2 s 373 tisuće na 727 tisuća kuna.

Tvrtkama radovi prejeftini, građanima preskupi

Dok smo na Britanskom trgu fotografirali skidanje skela, sreli smo HNS-ovog zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislava Stojaka. On je došao napraviti selfie ispred skela kako bi na Twitteru još jednom upozorio javnost na ovu apsurdnu situaciju. Kaže nam kako je gradonačelniku poslao zastupničko pitanje o troškovima i svrsi postavljanja. “Nakon gotovo dvije godine, skele se miču, a fasade nisu obnovljene. Tko će to platiti?” upitao je Stojak gospodina Bandića.

“Bandićev projekt obnove pročelja od početka je krivo postavljen. Javna nabava je spora, prikupljanje dokumentacije komplicirano, a nekoliko upravitelja zgrada odustalo je od obnove subvencijama Grada, jer su izračunali da bi jeftinije prošli da su sami tražili izvođača radova”, kaže Stojak. Apsurd je time veći što bi radovi ponegdje bili jeftiniji čak i uz subvenciju od 60 do 80 posto.

U velikom intervjuu, u kojem je spektakularno najavio svoj New deal, Bandić je spominjao kako će zaposliti osam do 10 tisuća radnika iz građevinske operative na rok i do 10 godina. No iz tog projekta, doznajemo, u dvije godine obnovljena je jedna jedina zgrada – na adresi Ferde Livadića 11.

Punom parom ili ne?

Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kaže kako je Grad sklopio sporazum o obnovi pročelja višestambenih zgrada za 371 zgradu. Od toga su suvlasnici njih tek 29 dostavili dokumentaciju i uplatili svoj dio sredstava. Tako se za 23 zgrade očekuje skori početak obnove pročelja, dok je obnova u tijeku na njih šest.

Radi se o zgradama na Britanskom trgu 5, Dalmatinskoj ulici 6, Prilazu Gjure Deželića 61, Berislavićevoj ulici 12, Medulićevoj 38 te ulici Adama Mandrovića 24. Pročelnik Bilić Večernjem listu je nedavno izjavio kako se na tim lokacijama radi “punom parom”, što je Telegram odlučio provjeriti na terenu.

U Prilazu Gjure Deželića, kod broja 61, zatekli smo samo jednog radnika, a na ostalim lokacijama koje spominje pročelnik Bilić nije bilo apsolutno nikoga, iako smo ih obišli usred tjedna oko 11.00.

Nema dovoljno zainteresiranih tvrtki

Na naš upit zašto sve toliko traje i gdje je zapelo, pročelnik Bilić odgovara kako je broj izvoditelja radova koji se javljaju na natječaj premalen pa je zbog toga već poništeno 137 postupaka. “Na 50 posto provedenih postupaka nije se javio niti jedan ponuditelj”, pojašnjava pročelnik ali i priznaje da je od obnove pročelja odustalo 37 zgrada.

To uopće ne čudi predstavnika stanara Britanskog trga 3, Zlatka Žmara. Iako su na susjednom broju 5 počeli radovi (na skelama koje su bile skidane pa opet postavljane), stanari susjedne zgrade i dalje čekaju da dođu na red. “Na prioritetnoj smo listi čekanja i ugovor je potpisan, ali radovi nikako da krenu. Uz to, na zadnjem natječaju izvođači radova ponudili su cijenu 20 do 30 posto veću od tražene”. Jedan predstavnik stanara zaključuje kako su skele koje su skinute prije nekoliko dana očito imale jednu jedinu svrhu – promidžbu Bandića prije tadašnjih izbora.

Sa 30 na 10 milijuna kuna

Da se ovim tempom ove godine neće obnoviti više od desetak zgrada, shvatili su i u Gradu pa su za subvencioniranje obnove pročelja izdvojili tek deset milijuna kuna. Godinu prije toga izdvojeno je 20, a 2017. 30 milijuna kuna. Bandić je u kampanji najavljivao da će Grad za fasade godišnje davati između 300 i 400 milijuna kuna godišnje, no te iznose više nitko ne spominje.

Očito je da je “najveći projekt koji je u ovom gradu ikad itko napravio””, kako mu je u početku tepao gradonačelnik, zbog niza poteškoća u izvedbi pušten da potiho umre. Ali ne i bez cijene koju će opet platiti građani Zagreba. U ovom slučaju, za početak, 570 tisuća kuna samo za skele na Britancu postavljene da bi se gradonačelnik pred njima fotografirao.