Predsjednica ima pravo, trebamo manje o aferama i više o pozitivnom. Možda o izvješću o konkurentnosti RH?

Prošle srijede predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović održala je okrugli stol na temu: „Identitet i marka Republike Hrvatske“ na kojem su sudjelovali „stručnjaci iz područja marketinga, kreiranja imidža i brendiranja te sporta i kulture.“ Iz objava o održanom skupu na službenim internetskim stranicama Ureda Predsjednice možemo saznati da Republika Hrvatska već ima prepoznatljiv turistički i sportski brend, ali da bi svakako „trebala kreirati vlastiti snažan i pozitivan nacionalni brend jer on pruža ključnu kompetitivnu prednost u odnosu na druge države.“

Gospođa Grabar-Kitarović nakon što je ustvrdila kako su vlade mnogih država, valjda za razliku od hrvatske, ozbiljno shvatile taj posao, poručila je kako to želi promijeniti osnivanjem radne skupine na čelu s Dubravkom Sinčić Čorić, redovnom profesoricom na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, inače suprugom aktualnog ministra zaštite okoliša i energetike. Dan nakon održavanja okruglog stola gospođa predsjednica dala je veliki intervju za Dnevnik Nove TV u kojem je kritizirala medije zbog njihove prevelike koncentracije na afere umjesto na pozitivne priče o ljudima koji su optimistični, koji žele živjeti u ovoj državi i kojima je dosta afera.

Znači, možemo zaključiti da će Hrvatska postati zemlja sretnih i zadovoljnih ljudi koji se neće iseljavati nakon što radna skupina osmisli snažan i pozitivan nacionalni brend i mediji prestanu pisati o aferama. Polazeći od činjenice da radnoj skupini ipak treba neko vrijeme za taj posao, a da iseljavanje hrvatskih građana nije zaustavljeno ni plasiranjem hrvatske nogometne vrste u finale Svjetskog nogometnog prvenstva, ni još jednom uspješnom turističkom sezonom, sva odgovornost za promjenu trenda iseljavanja spala je na medije.

Prešišali smo Venezuelu, Gvineju, Jemen…

Zbog toga nema nikakvog razloga da se na primjer odmah ne istaknu pozitivne činjenice iz najnovijeg Izvješća o globalnoj konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma za 140 zemalja čija gospodarstva čine 99 posto svjetskog BDP-a i 94 posto svjetske populacije. Hrvatska je po tom izvješću konkurentnija od čak 72 zemlje, a da su tim izvješćem obuhvaćene i sve preostale države rezultat bi bio još i impresivniji. Tako smo po Efikasnosti pravnog sustava u rješavanju sporova uspjeli iza sebe ostaviti Venezuelu, u Lakoći zapošljavanja strane radne snage Zimbabve, a u Opterećivanju gospodarstva vladinim propisima Venezuelu i Brazil.

Još bolje rezultate imamo po Kritičkom razmišljanju u obrazovnom sustavu, tu su iza nas ostali Gvineja, Maroko, Haiti i Angola. Po indikatoru Dugoročna vizija vlade, Hrvatska ne samo da je iza sebe ostavila Jemen, El Salvador i Venezuelu, već čak i jednu Grčku. Hrvatski indikator Fokusiranosti vlade na budućnost bio je bolji od čak dvije europske države, BiH i Grčke, te Bolivije, Mauritanije, El Salvadora, Jemena i Venezuele.

U kategoriji Fleksibilnost tržišta rada leđa nam gleda čak 17 država Azije, Afrike, Srednje i Južne Amerike i opet Grčka. Budući da velika većina medija nije posvetila odgovarajuću pažnju ovim pokazateljima konkurentnosti i uspješnosti Republike Hrvatske, najvjerojatnije zbog prevelike koncentracije na lokalne afere, ne preostaje nam ništa drugo nego se nadati da će radna skupina za kreiranje snažnog i pozitivnog nacionalnog brenda sve te indikatore stvarno uzeti u obzir.

U kojim područjima predsjednica želi hrvatsko isticanje?

Predsjednica Republike uvodno je na okruglom stolu naglasila da Hrvatska već ima prepoznatljiv turistički i sportski brend što znači kako nije zadaća radne skupine opisivati hrvatske prirodne ljepote, promovirati Hrvatsku punu života i diviti se loptačkom umijeću Luke Modrića već izgraditi „prepoznatljivu sliku kojom bi ojačala poziciju u odnosu na druge države i u međunarodnim odnosima u cijelosti, posebice u odnosu na druge države koje su nam izravno konkurentne u onim područjima u kojima se želimo isticati.“

Iz navedenog je razvidno da radna skupina ima ambiciozni i ne previše lagan zadatak izgraditi prepoznatljivu sliku Hrvatske koja će nam pomoći u sustizanju i prestizanju država koje su prema Izvješću Svjetskog gospodarskog foruma ispred nas na ljestvici konkurentnosti, ali nije jasno koja su to područja u kojima gospođa Grabar-Kitarović želi hrvatsko isticanje. Možemo samo pretpostaviti da predsjednica Republike sukladno svojim ograničenim ovlastima i dosadašnjim političkim nastupima želi prvenstveno naš napredak prema indikatoru Fokusiranosti vlade na budućnost jer to je jedan od ključnih čimbenika iseljavanja.

Taj indikator ima vrijednosti od 1 do 7, gdje je 7 najbolji rezultat. Hrvatska je ostvarila 2,4 i zauzela 133. mjesto od 140 država. Isti rezultat imaju Zimbabve i Haiti, dok su Mongolija, Brazil i Angola uspjeli zaraditi 2,5, DR Kongo i Libanon 2,6, Ekvador, Gvatemala, Čad i Italija 2,7, a Nigerija 2,8. Možda će upravo osnivanje radne skupine za stvaranje snažnog nacionalnog i pozitivnog brenda te prestanak medijskih naklapanja o aferama pomoći da Hrvatska već sljedeće godine prestigne sve nabrojane zemlje i plasira se među 120 najboljih država po Fokusiranosti vlade na budućnost.

Kome je točno namijenjeno ovo brendiranje?

Predsjednica Republike nije objasnila kojoj je ciljanoj skupini zapravo namijenjeno to novo brendiranje Hrvatske. Ako je zadovoljna hrvatskim turističkim brendom to znači da novo brendiranje neće imati zadatak privlačiti turističke posjetitelje. One koji imaju investicijskih namjera brendiranje uopće ne zanima, kao ni one za koje je zaduženo 6000 hrvatskih graničnih policajaca. Nacionalno brendiranje bi imalo nekog smisla u privlačenju talentirane i educirane radne snage kada Hrvatska po indikatoru Lakoća zapošljavanja stranih radnika ne bi bila 139. zemlja na ljestvici od 140 država. Sva sreća da Zimbabve nikako ne želi strane radnike jer jedino ih je tamo teže zaposliti nego u Hrvatskoj.

S obzirom na nedostatak ciljane skupine možemo zaključiti da je globalna kampanja brendiranja namijenjena samo Donaldu Trumpu. Poznato je da američki predsjednik svakog dana satima gleda televizijske programe, ponajviše omiljenu emisiju Fox & Friends na kablovskom kanalu Fox News. Kada bi se u reklamnom bloku između dvije ode njegovoj genijalnosti i dosad neviđenim uspjesima kojim slučajem pojavila i promocija novog nacionalnog brenda Republike Hrvatske, napokon bi i on, ovaj put bez pomoći supruge Melanije, mogao zapamtiti ime te zemlje i njene predsjednice. Istina, ta bi kampanja imala „samo kratkotrajan i prolazan učinak“ te bi trebala biti „praćena odgovarajućim i konkretnim političkim i institucionalnim potezima, koji dugoročno održavaju vjerodostojnost države, njenog liderstva i stanovništva te je usredotočena na zajedničke vrijednosti i slavljenje uspjeha i dostignuća pojedinaca u Hrvatskoj i svijetu.“

Ništa nam drugo ne preostaje nego prestati pisati o aferama te nestrpljivo čekati konačni proizvod radne skupine za brendiranje. Kada jednom krene emitiranje novog reklamnog spota u Fox & Friends i nakon toga uslijede konkretni potezi Vlade i Sabora moći ćemo se napokon opustiti u svenarodnom slavlju pojedinačnih i zajedničkih dostignuća i uspjeha. Sve je tako jednostavno, samo šteta što se nitko toga ranije nije sjetio. Ovako smo nepotrebno izgubili četvrt stoljeća.