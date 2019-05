Prijetnjama kaznenim progonom, Medved je prešao granicu koja dijeli demokracije od autoritarnih režima

U srijedu 22. svibnja 2019. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je priopćenje u kojem je optužilo saborskog zastupnika Miranda Mrsića za “uznemiravanje javnosti, a posebice braniteljske populacije”, što je prema njihovom mišljenju “opasan i protuzakonit presedan koji u dobrom dijelu podliježe i kaznenom progonu.”

Najveći krimen bivšeg ministra rada i mirovinskog sustava je njegov “stav da se radničke i braniteljske mirovine moraju razdvojiti kako mirovinski sustav ne bi doživio kolaps.” Ministar Medved u tom je stavu prepoznao “kontinuirani pristup stvaranja pretpostavke za nesigurnost kod ove ranjive populacije (braniteljske, op.a.) i nastavak izazivanja kaosa.”

U trideset godina hrvatske parlamentarne demokracije bilo je svakakvih, ne samo ministarskih, ispada i nebuloza, ali do sad ipak nitko nije prijetio jednom saborskom zastupniku kaznenim progonom zbog uznemiravanja javnosti. Oporbeni saborski zastupnici ne mogu uopće, a kamoli uspješno raditi svoj posao ako svakodnevno ne uznemiruju javnost, ministre i Vladu u cjelini.

Medved je jedan od protagonista pobune potiv Milanovića i Matića

Gospodin Tomo Medved bio je jedan od viđenijih protagonista veteranskog bunta protiv politike vlade Zorana Milanovića i tadašnjeg ministra branitelja Predraga Matića. Nije teško pretpostaviti da je taj bunt uznemirio ondašnju Vladu i dio javnosti, ali gospodin Tomo Medved nije bio zbog tog uznemiravanja kazneno prijavljen. Upravo suprotno, to uznemiravanje je bilo toliko uspješno i na kraju učinkovito da je gospodin Tomo Medved zasjeo u ministarsku fotelju. Istina, nije bio baš prvi izbor, ali nakon Mije Crnoje i njegove šestodnevne ministarske karijere dobio je šansu da protestne zahtjeve sam pretoči u zakonska rješenja.

Ministar Tomo Medved to je pravo legitimno iskoristio te je zahvaljujući većini u Hrvatskom saboru trošak mirovina po posebnim propisima za tri kategorije ratnih veterana u travnju 2019. iznosio 528 milijuna kuna. Od 115.780 umirovljenika koji su u prošlom mjesecu primili mirovine po posebnim propisima kao “Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata”, “Pripadnici hrvatskog vijeća obrane” ili zbog toga što spadaju u kategoriju umirovljenika kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema Zakonu o braniteljima, njih 40.000 ima mirovine veće od 5000 kuna, a 23.500 prima više od 7000 kuna mjesečno. To je rezultat trenutno važećih zakonskih propisa koji su doneseni voljom većine zastupnika ovog i prijašnjih saziva Hrvatskog sabora. Tako funkcionira parlamentarna demokracija.

Medved i Vlada nisu poslušali preporuke Europske komisije

Zastupnici su isto tako mogli donijeti propise prema kojima bi umjesto 528 milijuna kuna mjesečno za veteranske mirovine po posebnim propisima bilo isplaćivano milijardu kuna, ili samo 250 milijuna kuna. Jedno i drugo bile bi legitimne odluke bez obzira koliko bi one uznemirile ove ili one dijelove javnosti, zadirale u stečena prava i bile više ili manje pravične. Krajnje je licemjerno ustrajno voditi politiku pogodovanja jednoj društvenoj skupini, a istovremeno tražiti od svih ostalih da vam se zbog te politike dive, uključivši i one koji su upravo zbog takve politike izravno ili neizravno oštećeni. Konzekvence takve politike snosi društvo u cjelini, a ako ono nije većinski uvjereno da je takva politika pravična, račun će biti poslan na naplatu stranci gospodina ministra.

Gospodin Tomo Medved i Vlada u kojoj je ministar mogli su isto tako poslušati opetovane preporuke Europske komisije i ujednačiti primanja ratnih i mirnodopskih invalida. I ta bi odluka bila legitimna, ali bi sigurno uznemirila sve one koji bi zbog nje primali osjetno manje mirovine. Nijedna vlada neće bez neke velike nevolje umanjivati mirovine veteranske populacije ni po jednoj osnovi unatoč tome su svi svjesni da je sadašnji mirovinski sustav neodrživ i duboko nepravičan i to upravo zbog naknada koje dobiva dio primatelja mirovina po posebnim propisima.

Vlada nema baš razloga za zabrinutost

Znači, jedna politička opcija zadržava nepravične privilegije jedne društvene skupine i zauzvrat dobiva njene glasove. Druga ili druge političke opcije žele umanjiti ili ukinuti te privilegije jer oni zastupaju društvene skupine koje žele ili manji porezni teret ili povećanje nekih drugih prava.

Netko želi bolje i dostupnije zdravstvene usluge, nekome su najvažniji poljoprivredni poticaji, netko drugi sanja nove borbene avione i sjajne vojničke uniforme, netko treći misli da je najvažnija dobra priprema za onozemaljski život pa je potrebno graditi što više sakralnih objekata, a ima i takvih kojima su najvažnije fontane, adventske svijeće i lampice.

Zbog svih tih razloga, ali i zbog ljubavi i mržnje prema drugima i drugačijima postoje političke stranke, a građani sudjelujući i glasajući na izborima određuju prioritete. Zbog toga trenutno vladajuća politička opcija nema razloga za zabrinutost jer većina onih koji izlaze na izbore podržava, među ostalim, i neodrživi mirovinski i zdravstveni sustav.

HDZ nikada nije krio da veterane vrednuje više od radnika

Ministar Tomo Medved član je političke stranke koja nikad nije krila da su joj u proračunskim ograničenjima umirovljeni veterani važniji od umirovljenih radnika, a ratni vojni invalidi od mirnodopskih. To je potpuno legitiman stav i njega je lako politički braniti, ali isto tako osporavati i napadati. Problem je u tome što ministar Tomo Medved ne samo da ne dozvoljava propitkivanje i osporavanje svoje političke pozicije, već si je uzeo za pravo prijetiti kaznenim progonom onima koji drugačije misle.

Tim činom prešao je granicu koja dijeli liberalne parlamentarne demokracije od autoritarnih režima. Ili totalitarnih, kako ih vole zvati i načelno osuđivati u njegovoj stranci. Premijer Andrej Plenković naravno ni ne pomišlja da se zbog ovakvog političkog ispada zahvali svom ministru na daljnjoj suradnji.

Hrvatska ne bi smjela imati građane prvog i drugog reda

Republika Hrvatska ne može imati građane prvog i drugog reda, one čija se prava i eventualne privilegije mogu dovoditi u pitanje i one koju su nedodirljiva kasta zbog stvarnih ili izmišljenih zasluga u prošlosti. Život sa SUBNOR-om u bivšoj zajedničkoj državi završio je vrlo loše, i za SUBNOR i za one koji su povlastice i privilegije njegovog članstva dovodili u pitanje.

Napadi ministra Tome Medveda na zastupnika Miranda Mrsića odnosno autore medijskih napisa koji su u proteklih nekoliko tjedana objavljivali podatke o ukupnim iznosima isplaćenih mirovina po posebnim propisima gašenje su vatre benzinom. Preispitivanje proračunskog troška teškog šest milijardi kuna uslijedit će kad-tad. Koliko god danas šutjeli o tome kako ne bi bili uznemireni oni od kojih se opravdano ili ne očekuje podrška na izborima.