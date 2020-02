Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u četvrtak je proglasila epidemiju koronavirusa 2019-nCoV kao opasnu po zdravlje ljudi u svijetu, ali se istovremeno i usprotivila uvođenju unilateralnih restrikcija koje su uvele mnoge zemlje kako bi ograničile putovanja kineskih građana, a neke i stanovnika drugih država koji su nedavno bili u posjetu Kini. Dr. Michael Ryan, izvršni direktor u SZO-u za izvanredne situacije i programe, nazvao je uvođenje takvih restrikcija receptom za ekonomsku, političku i društvenu katastrofu.

Najprije su vodeće svjetske zrakoplovne kompanije obustavile većinu, a neke i sve letove za kineske aerodrome u narednim tjednima ili čak mjesecima. Taj potez dobrim je dijelom bio motiviran i ekonomskim razlozima jer je drastično opao broj onih koji u trenutnoj situaciji žele putovati u Kinu. Nakon toga je cijeli niz država donio i dodatne mjere poput ukidanja davanja viza kineskim građanima, a onima koji već imaju vize uskraćena je mogućnost ulaska u pojedine države. Neke države uvele su i ograničenja ulaska za građane trećih država koji su u proteklih 14 dana bili u Kini, a najrigoroznije su i vlastite građane nakon povratka iz Kine strpale u neku vrstu izolacije ili karantenu.

Čelnik SZO-a, Tedros Adhanom Ghebreyesus osudio je takvo ponašanje kazavši da je vrijeme za solidarnost, a ne za stigme te da se epidemija može pobijediti samo zajedničkim naporom svih država. Dodatno je pojasnio kako su najslabija karika u borbi protiv epidemije one države Azije i Afrike koje nemaju dovoljno znanja, opreme i novca da bi uopće detektirale eventualno oboljele od koronavirusa, a kamoli provele dodatne mjere izolacije i odgovarajućeg liječenja zaraženih.

Primjeri iz Njemačke pokazuju koliko su mjere beskorisne

Koliko su takve mjere beskorisne i služe samo umirenju domaće javnosti pokazuje slučaj prvog njemačkog klastera koji je nastao u Stockdorfu, južno od Münchena. Nakon što je zaposlenica njemačke kompanije doletjela iz Šangaja, sudjelovala na sastanku u sjedištu tvrtke s ostalih 40 zaposlenika, te se vratila natrag u Šangaj, razboljela su se dva sudionika sastanka. Njih dvoje nakon toga su izravno ili posredno zarazili još pet svojih kolega u kompaniji, a jedan od njih je prenio koronavirus i na svoje dijete.

Drugi njemački slučaj još je indikativniji. Petero njemačkih građana otputovalo je prošlog utorka na La Gomeru, jedan od Kanarskih otoka. U srijedu je njemačka ambasada alarmirala španjolske vlasti da je dvoje od njih sudjelovalo na medicinskom kongresu u Berlinu gdje su bili u kontaktu s jednim kineskim liječnikom koji se po povratku u Kinu razbolio od koronavirusa. Španjolske vlasti pronašle su ove njemačke turiste, napravile testiranje i kod jednog ustanovile koronavirus.

Lako možete kupiti kartu iz Kine za Zagreb ili Washington

U protekla dva tjedna stotine tisuća kineskih turista bilo je izmiješano s isto toliko američkih, australskih i europskih na plažama ili u hotelima Tajlanda, Indonezije, Malezije, Vijetnama, Myanmara, Kambođe i Laosa. Zašto zabrinute vlasti zapadnih demokracija nisu onda uvele i restrikcije za sve one koji su bili i u tim državama?

Kako bih dokazao zašto su takve zabrane više-manje samo mazanje očiju uspaničenoj javnosti simulirao sam kupnju avionskih karata iz tri kineska grada za Zagreb i Washington. Izabrao sam aerodrom u Wuhanu, koji je navodno zatvoren, te zrakoplovnu luku u Guangzhou u pokrajini Guangdong i aerodrom u Ningbu u pokrajini Zhejiang. U te dvije provincije bilo je do nedjelje registrirano 632, odnosno 661 oboljelih od koronavirusa.

Nitko neće znati da ste iz Kine došli u Hrvatsku

Iz Wuhana najbolja opcija bio je let CA 119 u ponedjeljak u 14:05 za Macao, nakon toga letom NX 882 u 19:45 za Bangkok, te iz Bangkoka za Beč u 2:45 letom BR 81. Nakon što stignem u Beč u 8:25 ujutro u utorak mogu pričekati let OS 683 te doći u Zagreb u 13:55 ili odmah krenuti autom i biti na Gornjem Gradu već u vrijeme ručka. Ako uđem u Hrvatsku preko Macelja ne postoji ni najmanja mogućnost da itko sazna kako sam još samo dan ranije doručkovao u Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotelu u Jianghan Districtu.

Iz ostala dva spomenuta grada postoji cijeli niz opcija kako mogu doći do Banskih dvora ili Bijele kuće, a niže možete vidjeti financijski najpovoljnije avionske karte. Budući da u Wuhanu postoje određene restrikcije kretanja možda se ne bih tako lako probio do lokalnog aerodroma, ali u Guangzhou i Ningbu to nije slučaj te je cijeli svijet na dlanu za svakog putnika. Mnogo vike ni za što.