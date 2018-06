SDP-ov važan gradonačelnik odlučio je istupiti na Telegramu: ‘Bernardić mora otići. I cijeli vrh stranke’

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, jedan od istaknutijih SDP-ovaca nove generacije, u velikom istupu za Telegram govori o kaosu u stranci i poziva na nove unutarstranačke izbore. Posve otvoreno, kaže da SDP više ne može ovako funkcionirati. Napad na vodstvo predvođeno Davorom Bernardićem nije nevažan kad dolazi iz Koprivnice koja se smatra jednom od SDP-ovih utvrda.

Na vlasti su tamo 17 godina. Na prošlim lokalnim izborima SDP je osvojio 46,84 posto glasova, gotovo dvostruko više od HDZ-a. Jakšić je tada za gradonačelnika umalo izabran u prvom krugu, nedostajalo mu je nešto više od 1 posto glasova. U drugom je krugu s 59,24 posto pobijedio HDZ-ovog kandidata koji je osvojio 20-ak posto manje.

‘Previše se bavimo samim sobom’

Jakšić ima 32 godine i u SDP-u je pola života. Sa 16 se učlanio u Forum mladih, a čim je postao punoljetan, i u stranku. Zanimljivo, i u prvim političkim danima u Forumu mladih gdje je bio i član Predsjedništva, imao je istog predsjednika kao i sada – Davora Bernardića. “Mi smo prijatelji već 10, 15 godina”, kaže Jakšić s kojim smo dugo razgovarali prošloga tjedna.

Bez obzira na dugogodišnje odnose s Bernardićem, za Telegram kaže kako im se stranka pod aktualnim vodstvom previše bavi sama sobom, unutarnjim borbama i podjelama. “To je sasvim očigledno pogrešan recept. SDP ne smije postati stranka slična HDZ-u, u kojemu su privatni interesi jači od javnog, u kojoj je stranački klijentelizam i politička trgovina drugo ime za stranku. SDP ne smije postati takav jer će ugroziti i socijaldemokraciju u zemlji, ali i budućnost zemlje”, smatra.

TELEGRAM: A što je, po Vama, rješenje za krizu u kojoj se SDP nalazi?

JAKŠIĆ: Najpoštenije bi, prema svim članovima i građanima, bilo da se provedu izbori na svim razinama u stranci, i za predsjednika i za potpredsjednike i za Predsjedništvo i za Glavni odbor. SDP treba spasiti taj svoj rejting, držimo se na nekih 20-ak posto, znači da građani još uvijek imaju neka očekivanja od nas. Trebamo to sačuvati. Mislim da su novi izbori jedini put da prestanemo s ovim starim kadroviranjem, strančarenjem. Jedna snažna projektna kampanja može suzbiti ono što imamo sada u SDP-u; šalabahtere, pregovore i slaganje u tabore. To ništa nije s ciljem da SDP bude bolji, nego samo da netko dođe do neke fotelje i funkcije. Takvo je stanje sada.

TELEGRAM: Nedavno ste, ima od toga tri, četiri mjeseca, kazali kako mislite da će do kraja godine SDP preteći HDZ. Sada više baš ne zvučite uvjereni u to.

JAKŠIĆ: Pa s obzirom na to da se u ovoj zemlji svaki dan događa nešto novo, teško mi je tako nešto prognozirati, ali danas više nisam toliki optimist kakav sam bio prije tri, četiri mjeseca.

TELEGRAM: Nije li to neobično, s obzirom i na nedavnu krizu u kojoj su se našli vladajući nakon afere Hotmail?

JAKŠIĆ: Imajući u vidu sve afere koje se vuku za HDZ-om i Plenkovićem, imajući u vidu činjenicu da i sami HDZ-ovci priznaju da je njihova stranka izvor klijentelizma koji uništava Hrvatsku, mi smo već trebali biti prva stranka.

TELEGRAM: Jesu i Vama ovo, kao što kaže Biljana Borzan, najteži trenuci u SDP-u?

JAKŠIĆ: Bilo je teško i nakon poraza 2003. godine, a poteškoća imamo i nakon odlaska Zorana Milanovića, koji je bio snažna politička osoba i lider čijim je povlačenjem nastala ova privremena faza disfunkcionalnosti koju trebamo čim prije nadvladati. Zato i mislim kako su rješenje za ovaj zapetljaj upravo novi izbori za središnja stranačka tijela. A što se tiče nas u Koprivnici, SDP dobro funkcionira i ne osjećamo tu neku težinu. To mi daje optimizam da se takav duh zajedništva i pobjede može raširiti po cijeloj Hrvatskoj. Ali za to treba raditi i privatne interese maknuti sa strane.

TELEGRAM: Pribojavate li se da SDP to neće nadvladati i da bi se mogao raspasti?

JAKŠIĆ: Odgovorit ću protupitanjem – hoće li se raspasti HDZ? Ideja o raspadu SDP-a nije mi ni u primisli. U svojoj smo povijesti prolazili različite faze, pobjede i poraze, veće ili manje sukobe, ali smo ih sve nadvladali i nadživjeli jer smo demokratska stranka. Što se tiče unutarstranačkog života i stranačke dinamike, volio bih puno više vidjeti naše saborske zastupnike i članove Predsjedništva SDP-a na terenu, da potiču stranački život, pokreću stranačke inicijative u našim gradovima i općinama.

Ako se ne provedu novi izbori za sva stranačka tijela i ako aktualne stranačke strukture ne prihvate nužnost promjene sadašnje situacije, SDP-u se može dogoditi najgora stvar – da postane irelevantna politička stranka koja će se baviti preraspodjelom ono malo preostalih fotelja. Toga se najviše bojim.

TELEGRAM: Bili ste među pet SDP-ovih gradonačelnika koji su prošle godine vodstvu poslali pismo u kojem im poručujete da se prestanu baviti samim sobom i ‘spuste se iz oblaka među članove’. Je li to polučilo kakve promjene?

JAKŠIĆ: Pisani odgovor nismo dobili, ali tada su pokrenute određene grupe i koordinacije, imamo novi program i novi Statut. Napravljeni su neki preduvjeti za daljnje dizanje stranke. Ali čini se da su neki privatni odnosi u samom vodstvu, predsjedništvu, toliko zaokupili i stranku, a samim time i nacionalne medije i javnost. Pa sve ono što, ako se i dobro radi u SDP-u, jednostavno se ne može iskomunicirati i prezentirati. I to je još jedan argument zašto nam trebaju novi izbori u SDP-u.

Puno je područja koje je potrebno urediti u ovoj zemlji kako bismo postali sličniji onim zemljama u koje danas iseljavaju moji vršnjaci. Time se treba početi baviti SDP, evo neke ću spomenuti: smanjiti pritisak na plaće, a poreze i doprinose na plaće i iz plaća približiti onima kakve imaju recimo u Irskoj. Smanjimo broj županija, gradova i općina, racionalizirajmo državne urede i državne agencije. Smanjimo pritisak javne potrošnje na naše gospodarstvo i građane. SDP bi se trebao uhvatiti i toga. Danas na to nismo spremni, previše smo u tom nekom rovu i SDP više ovako ne može funkcionirati.

TELEGRAM: Okej, i da budu novi izbori u SDP-u, koga vidite kao predsjednika. Nekad ste snažno podržavali Zlatka Komadinu.

JAKŠIĆ: Ponavljam, SDP-u trebaju izbori ne samo za novog predsjednika, nego i za sva druga vodeća tijela stranke. SDP-u trebaju novi ljudi, dokazani i uspješni u svojim poslovima, bilo u lokalnim vlastima ili u biznisu, kulturi, znanosti… Zlatko Komadina je brend u SDP-u, osoba dijaloga i komunikacije, no i sam je rekao da ga to ne zanima.

TELEGRAM: Da Vas pitam, s obzirom na to da nije tajna da ste bliski, što je s Vašim prijateljem Zvonimirom Mršićem i SDP-om? O njemu se i ne tako davno govorilo kao o kandidatu za premijera. Je li bilo čudno što je prihvatio angažman u Agrokoru?

JAKŠIĆ: On je izabrao svoj put u biznisu, ja mu mogu jedino zaželjeti da dobije pozitivne ocjene zbog svog angažmana u Agrokoru. Ako gledamo na Mršića kao političara, onda je čudno što se prihvatio toga, a ako gledamo na njega kao gospodarstvenika, onda nije. Međutim, njegove izjave i potezi pokazuju da on sebe gleda kao gospodarstvenika.

TELEGRAM: A što je s Vama? Biste li se kandidirali za predsjednika SDP-a, razmišljate li o tome?

JAKŠIĆ: Moja je ambicija jasna – snažan i pobjednički SDP koji okuplja demokratske snage u promicanju ideja i programa moderne, uljuđene i prosperitetnije zemlje. To mi je glavni prioritet. Dajem sve od sebe već u ovom trenutku da pomognem svojoj stranci kako bismo nadvladali sadašnje podjele i pronašli dovoljno mudrosti kako bi se okupili na ideji snažnog SDP-a i moderne Hrvatske. Ne razmišljam o kandidiranju za mjesto predsjednika stranke, niti na bilo koji način sudjelujem u kakvim pričama oko eventualne kandidature.

TELEGRAM: Okej, a biste li, recimo, išli u Sabor?

JAKŠIĆ: Prvo, bez obzira na kojoj funkciji bio, ja ću se uvijek svakako boriti za Koprivnicu i Podravinu. Ali mislim da bi u skoroj budućnosti SDP Koprivnice, kao jedan od najjačih u Hrvatskoj, trebao imati svog saborskog zastupnika. Sada ga nemamo.

TELEGRAM: Pohvalili ste se da se u Koprivnici živi iznad prosjeka Hrvatske. Na što ste konkretno mislili?

JAKŠIĆ: Volio bih da i u drugim hrvatskim gradovima stanovnici imaju kvalitetu života kao u Koprivnici, dapače, smatram da to mora biti prvi i osnovni cilj svake lokalne vlasti – osigurati uvjete za kvalitetan život. Koprivnica je grad s visokim komunalnim standardom. Komunalnom infrastrukturom pokriven je gotovo cijeli grad, cijene energenata koje plaćaju naši sugrađani među najnižima su u Hrvatskoj, subvencioniramo osnovnoškolske udžbenike, svi redovni studenti imaju stipendije, sva djeca imaju svoje mjesto u vrtiću i to po jednoj od najnižih cijena u Hrvatskoj.

Posebno bih istaknuo specifičnost da građani Koprivnice ne plaćaju prirez, dakle uspjeli smo im osigurati kvalitetne uvjete života iako nemamo prirez, a nećemo ga ni imati. Gospodarstvo Koprivnice je snažno, imamo razvijenu poljoprivredu i, naravno, imamo Podravku koja je sinonim za naš grad. Imamo i problema, kao što je loša prometna povezanost sa Zagrebom, ali to je odgovornost državne i županijske vlasti.

Da sumiram, umjesto da uvodimo raznorazna opterećenja, mi smo se okrenuli EU fondovima. Kad pričamo o EU fondovima, ove godine imamo eksploziju projekata, 19 projekata vrijednih 45 milijuna kuna. Paralelno pripremamo aglomeraciju Koprivničkih voda, to je projekt u iznosu od 400 milijuna kuna, a odnosi se i na okolne općine. Imamo niz društvenih i infrastrukturnih projekata. Recimo, prvi smo grad u Hrvatskoj koji je stavio robotiku kao izborni predmet.

TELEGRAM: Koliko ste za to SDP i Vi zaslužni?

JAKŠIĆ: SDP se u Koprivnici u ovih 17 godina pokazao kao odgovorna stranka koja gleda na svaku kunu i koja promišlja budućnost i razvoj Koprivnice kao modernog grada. Ali, puno puta volim reći da političari nisu Mesije. Mi smo izabrani da odgovorno potičemo i usmjeravamo procese i pomognemo tamo gdje možemo, i nastojimo ne smetati tamo gdje je potrebno da se politika makne. U našoj se zemlji još uvijek ne shvaća kako politika treba pustiti gospodarstvo i ljude da rade.

TELEGRAM: Nedavno ste istupili i otvoreno napali Vladu jer je prekinula javno-privatno partnerstvo s Koprivnicom i time grad oštetila, tvrdite, za višemilijunski iznos. Što je s tom pričom?

JAKŠIĆ: Održan je sastanak župana Korena i premijera Plenkovića, no sve je ostalo na riječima. To je jedna strašna priča jer mi imamo sporazum s Vladom o sufinanciranju troškova naše gimnazije koji je Vlada jednostrano odlučila ne poštivati. To je ogromna šteta, trenutno više od četiri milijuna kuna. Mi smo već imali spremne nove projekte za javno-privatno partnerstvo za izgradnju i rekonstrukciju naše tri osnovne škole i za izgradnju obrtničke škole u gradu Koprivnici, no to sad sve stoji.

Apsolutno mi je nejasno da stalno pričamo kako želimo biti država znanja i spremamo se za tu obrazovnu reformu, ali jednostavno ništa ne radimo na tome. Nismo spremni kao država donijeti odluku kako ćemo financirati infrastrukturu u obrazovanju. Bilo je tu nekih priča iz Zagreba da jpp nije baš dobar model, da to treba razmotriti, ali onda bih ja htio pitati tu Vladu i premijera kako se nema za to, a ima za jpp Arene u Zagrebu i Spaladiuma u Splitu. Kad gledaš ovako sa strane, čini se da se jpp ocjenjuje po tome koliko tko drži ruku u Saboru.

TELEGRAM: Prema posljednjim podacima, Koprivnica je među gradovima iz kojih iseljava najmanje ljudi.

JAKŠIĆ: Koprivnica je lijepa hrvatska priča, po novim podacima imamo porast od 1500 stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva. Prošle godine smo, nakon desetak godina, prvi put imali i porast prvašića što me posebno veseli. Ali, pozitivan demografski trend nije došao sam od sebe, na projektima koji pokreću demografiju radimo već desetak, petnaest godina i tek smo se sad uspjeli othrvati negativnom demografskom trendu i doći do konkretnih rezultata. Ima još gradova koji rade po tom pitanju, ali neophodno je da dođe do zaokreta na nacionalnoj razini. Žalosti me kada gledam jalove političke svađe o demografskim mjerama, umjesto da država slijedi dobre primjere gradova kao što je i Koprivnica.

TELEGRAM: Kako vi na lokalnoj razini surađujete s HDZ-om?

JAKŠIĆ: Suradnja na lokalnoj razini je korektna, ima odluka koje donesemo jednoglasno, a naravno ima i političkog folklora. Takva atmosfera nažalost nije na županijskoj razini i to nam svima otežava situaciju. Tamo je na čelu trgovačka koalicija, neki HNS-ovci i HSU-ovci su izabrani na našoj zajedničkoj listi, ali su vrlo brzo pretrčali HDZ-u.

TELEGRAM: A mislite li da bi moglo doći do velike koalicije na nacionalnoj razini. I o tome se svako malo priča.

JAKŠIĆ: Ja ne vidim potrebu za velikom koalicijom. SDP je bio pobjednička stranka i uvjeren sam da uz mudro vodstvo i angažman na svim razinama to ponovo može biti. Priče o velikoj koaliciji su veliki baloni koje povremeno, a prema potrebi vrha stranaka, puštaju oni kojima to u datom trenutku treba za neke političke ciljeve. Što se nas u SDP-u tiče, zalažem se za jačanje stranke, za artikuliranje programa demokratske i moderne Hrvatske. Snažan SDP ne treba veliku koaliciju.