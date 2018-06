Sjećate se njega? U posjedu smo papira koji dokazuju da je izvlačio novac iz svoje stranke koja će sad u stečaj

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, bit će prva politička stranka koja će završiti u stečaju. Računi stranke već su mjesecima u blokadi, nagomilani dug gotovo je milijun kuna, a s obzirom da HSP AS više nije parlamentarna stranka, bitno smanjeni prihodi nedovoljni su za pokrivanje dugova pa je stečaj jedino rješenje i može biti pokrenut svakog trenutka. Još donedavno, u 8. sazivu Hrvatskog sabora, zahvaljujući koaliciji s HDZ-om (tzv. Domoljubna koalicija), HSP AS imao je tri saborska zastupnika i svoj zastupnički klub, a Ivan Tepeš obnašao je dužnost jednog od potpredsjednika parlamenta.

Pero Ćorić, tadašnji glavni tajnik stranke i zastupnik u Saboru u to vrijeme nije silazio s tv-ekrana, jednako kao i Ivan Tepeš, tadašnji predsjednik HSP AS-a, koji je ostao zapamćen po sudjelovanju u uličnom prosvjedu protiv predsjednice Agencije za elektroničke medije, Mirjane Rakić.

No, upravo njih dvojica, Ćorić i Tepeš, koji sada više nisu članovi stranke (prvi je izbačen, drugi sâm napustio stranku), najzaslužniji su za stečaj pred kojim se našao HSP AS. Kako je pod njihovim vodstvom poslovala danas bankrotirana stranka najbolje je vidljivo iz zapisnika Porezne uprave Ministarstva financija o poreznom nadzoru poslovanja Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, obavljenom od siječnja od svibnja prošle godine. Telegram je u posjedu tog dokumenta kojim je obuhvaćeno poslovanje stranke u razdoblju od počeka siječnja od kraja rujna 2016.

Gospodin Ćorić osporio je jedan od zakona fizike

Glavni tajnik stranke, Pero Ćorić, koristeći službeni stranački automobil Audi A6, stoji u zapisniku Porezne uprave ”gotovo je svakodnevno prelazio velike udaljenosti između gradova u Hrvatskoj (najčešća relacija Šarengrad – Zagreb, Zagreb – Šarengrad; u evidenciji navedena kilometraža od 670 kilometara). Iako je, stoji dalje u izvješću Porezne uprave, udaljenost između Šarengrada (mjesta kraj Iloka, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje živi Pero Ćorić) i Zagreba 320,6 kilometara, u putnim nalozima uvijek je navedena udaljenost od 335 km, dakle 15-ak kilometara više.

Veća kilometraža obračunavala se i za česta putovanja iz Šarengrada u Županju (umjesto 64,1, obračunavalo se 80 kilometara) ili u Vinkovce (umjesto 48, obračunavalo se 60 kilometara). Kao posebnu zanimljivost, porezna uprava navodi da je u svakom obračunu putnih naloga prijeđena kilometraža uvijek zaokruživana, tako da je posljednji broj uvijek bio 5, odnosno nula.

Pero Ćorić, s obzirom na podatke koji su izneseni o njegovim putnim računima u nalazima Porezne uprave, osporio je jedan od zakona fizike da isto tijelo u isto vrijeme ne može biti na dva različita mjesta. On je naime, 2. siječnja 2016. na tri dana putovao u Zagreb i Hrvatsku Kostajnicu osobnim automobilom marke Renault Clio, koristeći privatni automobil u službene svrhe. No, već 4. siječnja 2016. (dok je još bio na putu u Zagreb i Hrvatsku Kostajnicu) Ćorić ima putni nalog za putovanje službenim stranačkim automobilom u Zagreb, a dan kasnije, 5. siječnja, ponovno iz Šarengrada putuje u Zagreb!

Porezna misli da je i Ivan Tepeš malo muljao s nalozima

Ali, nije to bio jedini takav slučaj. Svojim privatnim automobilom Renault Clio Ćorić će 11. siječnja 2016. putovati u Zagreb i Sisak, no istoga dana iz Šarengrada će otputovati u Zagreb, ali ovog puta službenim stranačkim automobilom Audi A6! U Zagreb je, iz Šarengrada, ponovno putovao dan kasnije, 12. siječnja 2016., također službenim automobilom stranke koji mu je na raspolaganju bio 24 sata dnevno i kojeg je uglavnom sam vozio.

Samo u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2016., dakle za devet mjeseci, za putne troškove HSP AS isplatio je 165.438,33 kune. Najveći dio tog novca isplaćen je Ćoriću. Čak 123 putna naloga, od 156 koliko ih je bilo u tih devet mjeseci, Porezna uprava ocijenila je nevjerodostojnim. ”Uvidom u putne naloge u postupku nadzora utvrđeno je da niti u jednom putnom nalogu nije navedeno početno i završno stanje brojila, da većina obračuna troškova nije likvidirana, te uz naloge nisu priložena izvješća s puta”, stoji u zapisniku Porezne uprave. Uglavnom, kao razlozi putovanja obično bi stajalo ”obveze vezane za HSP AS”, a tek u rijetkim slučajevima i konkretan povod kao ”obilježavanje herojskog čina u Strugi Banskoj”.

Tadašnji predsjednik HSP AS Ivan Tepeš imao je u spomenutom razdoblju, po ocjeni Porezne uprave čak 10 nevjerodostojnih službenih putovanja za što mu je isplaćeno 12.041 kuna. Temeljem nevjerodostojnih putnih naloga tadašnjem glavnom tajniku Peri Ćoriću iz blagajne HSP AS isplaćeno je 4.452 kune.

Pravdao se da je izvučenim novcem plaćao novinare

Među rekorderima po količini nevjerodostojnih putnih troškova je sad već bivša predsjednica sisačke podružnice HSP AS Vlatka Vukelić (iz stranke je izbačena u travnju ove godine) kojoj je iz stranačke blagajne u istom razdoblju isplaćeno 16.097,36 kuna. Pero Ćorić, glavni tajnik HSP-a više je puta na sjednicama predsjedništva stranke rekao kako se dio novca iz stranačke blagajne, uglavnom kroz fiktivne putne naloge koristi za plaćanje pojedinih novinara.

HSP AS, kao sastavni dio Domoljubne koalicije, značajan novac trošio je i na različite PR agencije koje su za potrebe stranačkih čelika analizirale medijske sadržaje vezane uz stranku ili njezine dužnosnike, pisale izjave i priopćenja, održavale kontakte s novinarima i urednicima, savjetovale predsjednika i glavnog tajnika oko njihovih medijskih istupa i slično. Samo tvrtki Natura scripta za te je usluge mjesečno plaćano 7,5 tisuća kuna.

Stranka sada ukupno duguje 962.462,75 kuna

S agencijom 2X1 komunikacije iz Zagreba HSP AS imao je ugovor o istraživanju rejtinga političara i političkih stranaka za što su godišnje plaćali 69.600 kuna bez PDV-a. Kako je Telegramu rečeno svrha takvih anketa koje su provođene šest puta godišnje bila je uvjeriti koalicijskog partnera, HDZ, kako stranka dobro kotira kod birača.

No, stranka očito nije bila uredni platiša pa će tako 2X1 komunikacije 4. svibnja ove godine, putem jednog odvjetničkog društva iz Zagreba, HSP AS-u podnijeti opomenu pred tužbu zbog neisplaćenih 181.250 kuna. Značajan iznos novca trošio se i na korištenje službenih mobitela. Ugovor s VIP-om za 27 mobilnih stranačkih telefona potpisao je Stjepan Ćorić, sin Pere Ćorića, mada, tvrde danas u HSP AS, to nije mogao učiniti jer nije za to bio ovlašten. Samo dug prema VIP-u iznosi 68.636,34 kune.

Dug prema državi pak, za neplaćene poreze i doprinose, kako je to utvrdila Porezna uprava Ministarstva financija, iznosi 142.947,71 kunu. Sveukupno, u ovom trenutku HSP AS ima neplaćenih obveza u iznosu od 962.462,75 kuna.

Na Kupresu su se zaigrali s roamingom

– Primjer bahatosti i neodgovornog ponašanja je i račun za telefonske usluge za travanj 2017. godine. Naime, tada smo imali sjednicu Predsjedništva na Kupresu, a određeni pojedinci koji su dužili stranačke mobitele, koristili su roaming uslugu podatkovnog prometa (Internet) te nam je račun s uobičajenih 3-4 tisuće kuna ‘skočio’ na 11.500 kuna! Zbog čega su ovi telefonski računi bitni?

Upravo iz razloga što je s nemogućnošću njihovog redovitog podmirivanja s obzirom na bitno smanjenje prihode, stranka ušla u blokadu koja je za posljedicu imala gomilanje ostalih tekućih troškova koji su, pak, doveli do konačne nelikvidnosti u kombinaciji sa sudskom rezervacijom sredstava za Natura scriptu i blokade Porezne uprave zbog nepravilnosti iz Poreznog nadzora za prva tri kvartala 2016. godine – objašnjava za Telegram sadašnji predsjednik HSP AS, Hrvoje Niče.

Za stečaj pred kojim se nalazi HSP AS, kao prva stranka u Hrvatskoj koja bi tako mogla završiti, predsjednik te stranke, Hrvoje Niče, najodgovornijim drži bivšeg glavnog tajnika, Peru Ćorića. – Od odlaska Ruže Tomašić iz HSP AS pa sve do ožujka 2018. godine sve nastale troškove odobravao je isključivo tadašnji glavni tajnik Pero Ćorić te bez njegovog izričitog naloga ti računi nisu mogli biti zaprimljeni u stranačkom knjigovodstvu.

Prisvojio si je stranačku imovinu; slike i umjetnine

Tako je definirano stranačkim Statutom, a takvo je bilo i stvarno, činjenično stanje. Ako je isti taj Pero Ćorić sebi davao za pravo, bez prethodne suglasnosti Predsjedništva, potpisivati štetni aneks ugovora s Natura scriptom te potencijalno štetni Aneks s HČSP-om (koji od HSP AS potražuje 500.000 kuna) te ako je isti taj Pero Ćorić bez prethodne suglasnosti Predsjedništva samostalno odlučivao o zapošljavanju, onda je apsolutno jasno na koji način su se provodile, odnosno kršile stranačke odluke.

Ako smo na Predsjedništvu 28. listopada 2017. jednoglasno donijeli odluku, s ciljem rezanja svih nepotrebnih troškova, da sve potencijalne pojedinačne račune veće od 5.000 kuna mora prethodno odobriti Predsjedništvo, a ako vam 20. prosinca 2017. stigne račun od 7.508 kuna s kojim nitko nije ranije upoznat, pa tako ni ja kao predsjednik, onda je sasvim jasno da je Pero Ćorić najgrublje zlouporabio svoje ovlasti na štetu stranke.

Vrhunac bahatosti, samovolje i protupravnog ponašanja svakako je Ćorićevo prisvajanje stranačke imovine (slika, umjetnina…) koji on ni ne spori, već tvrdi da njemu i pripada. Ovo su primjeri koje bi mogli nabrajati unedogled, ali i obrazac ponašanja Pere Ćorića zbog kojeg je, između ostalog, i isključen iz HSP AS – kaže za Telegram Hrvoje Niče.

Kako je, realno, i mogla završiti ta lijepa pravaška priča

Iako stečaj HSP AS može biti proglašen svakog trenutka, Niče drži da postoji i bolje rješenje i za stranku i njene vjerovnike koji potražuju gotovo milijun kuna. – Uzmemo li u obzir – kaže on – kako je ukupni dug oko 950 tisuća kuna, a stranka u sljedeće tri godine treba primiti oko 880 tisuća kuna iz proračuna, u kombinaciji s članarinama koje na godišnjoj razini iznose 35 tisuća kuna, sasvim je jasno kako HSP AS može podmiriti nastale obveze.

Ili pesimistično rečeno, vjerovnici bi naplatiti 80-90 posto potraživanja, uzmemo li u obzir tekuće troškove, a ako ne dodamo nikakve druge izvore prihoda kakvi bi primjerice bile donacije ili nastali prihodi ovisni od uspjeha na izborima. Međutim, ode li stranka u stečaj, uzmemo li mjesečne troškove koje će imati stečajni upravitelj, svakome je jasno da se nitko od vjerovnika neće uspjeti naplatiti niti u 10 postotnom iznosu od stvarnog potraživanja!

Hoće li tako postupiti vjerovnici, međutim, veliko je pitanje, a izgledi da će HSP AS biti prva hrvatska politička stranka koja ide u stečaj, čini se, puno su veći. S obzirom kako je ranije vodstvo stranke vodilo financijsko poslovanje, cijela ta ”lijepa pravaška priča” drugačije nije niti mogla završiti, a protiv Pere Ćorića zbog svega je podignuta i kaznena prijava.