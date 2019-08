“O, dušo, nema se više što reći.

Potrošila me tvoja smrtna tišina.

Za te više nema mjesta u meni,

Ne marim jesi li mrtva ili živa.”

Tim stihovima – koji ne zvuče bolje ni u engleskom originalu – od jedne od svojih šest supruga oprostio se vladar Dubaija, šeik Muhamed bin Rašid al-Maktum, valjda jedini svjetski lider koji piše poeziju, a sigurno jedini koji je objavljuje, i čije su “sve pjesme rezultat osobnog iskustva”. Iako spominje “smrtnu tišinu”, supruga ga nije napustila voljom zle kobi; napustila ga je avionom, i odvela djecu u Englesku.

Strahuje od muževe odmazde

Misteriozni obiteljski skandal s emiratskog dvora potresa arapski svijet, izaziva političke probleme između Dubaija, Amana i Londona te puni britanske tabloide; ovog tjedna saznalo se nešto novih informacija jer je šeikova supruga došla na britanski sud i zatražila zaštitu za sebe i dvoje svoje malodobne djece.

Ali ovaj slučaj više je od još jedne epizode serije “I bogati plaču”. Nasilje nad ženama prati nas na kraju drugog desetljeća 21. stoljeća, kad bi muškarci i žene navodno trebali biti ravnopravni, ali su žene i dalje meta patrijarhalnog nasilja – psihičkog i fizičkog zlostavljanja, silovanja, diskriminacije u školi i pri zapošljavanju, ponižavanja u obitelji, neplaćenog i potplaćenog rada – ne samo u arapskom svijetu, nego u našem svijetu: od Dubaija do Kajzerice. Priča emiratske princeze prilika je da o tome svi razmislimo i nešto napravimo.

Princeza Haja bint Husein pobjegla je prije nekoliko tjedana od muža, vladara emirata Dubai i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata. Navodno se prvo pokušala skrasiti u Njemačkoj, da bi na kraju zatražila politički azil u Velikoj Britaniji. Otkrilo se da se skriva u Londonu, u luksuznoj vili vrijednoj 85 milijuna funti nedaleko Kensingtonske palače. Strepi od muževljeve odmazde – boji se da će njegovi agenti oteti nju i djecu te ih silom vratiti u Emirate.

Tko je princeza Heja?

Slučaj je osjetljiv politički, dinastički i privatno, jer je princeza Haja sestra jordanskog kralja Abdulaha. Za vladara Dubaija udala se 2004. i s njima ima 11-godišnju Džalilu i sedmogodišnjeg Zajeda – njih je sa sobom odvela u London. Princezi je 45 godina i najmlađa je od šest supruga šeika Muhameda, kojemu je 70 godina.

Kao obrazovana urbana žena, Haja odskače od standardnog profila arapske princeze. Pokojni jordanski kralj Husein svoju je miljenicu od malih nogu poslao u britansku privatnu žensku školu, a potom na Oxford, gdje je princeza Haja diplomirala filozofiju, političke znanosti i ekonomiju. U svjetske medije je došla i prije udaje za šeika Muhameda – na Olimpijskim igrama 2000. godine u Sydneyu predstavljala je Jordan u konjičkom sportu.

Bila je predsjednica Međunarodne konjičke federacije, a u bliskim je prijateljskim odnosima s kraljicom Elizabetom II. Prilično je imućna i bez muževljeva novca, a oboje spadaju među najbogatije ljude na svijetu.

Čovjek koji je stvorio Burj Khalifu

Šeik Muhamed poznatiji je od svoje supruge – ako ništa, svi ga znaju kao čovjeka koji je sagradio Burj Khalifu, najviši toranj na svijetu. Ribarsko selo na obali pustinje pretvorio je u najvažniji financijski centar između Singapura i Frankfurta.

Šeik-modernizator nije samo nasipao plićak i gradio otoke u obliku palme i globusa, nego je u Dubaiju stvorio ostatak ekonomije kakav bolno nedostaje drugim državama bogatima naftom – Dubai ima jednu od najvećih i najboljih aviokompanija na svijetu, njegov aerodrom postao je ključna točka na putu prema Dalekom Istoku i Australiji; šeik Muhamed stvorio je inkubatore za razvoj poduzetničkih ideja i svoju zemlju uveo u sam vrh najuspješnijih i najdinamičnijih ekonomija na svijetu.

No, veliki modernizator, omiljeni gost u Davosu i za govornicom UN-a, nije samo unaprijedio živote podanika i iskorištavao stotine tisuća stranih radnika koji su izgradili Dubai, nego je u isto vrijeme zlostavljao svoje kćeri i druge žene u svojoj obitelji.

Kćeri su probale pobjeći, nisu uspjele

Njegova supruga, princeza Haja, samostalna i obrazovana žena, kao da je bila dio modernizirajućeg projekta: prema vani, bila je suvremeno lice vladajuće obitelji. Sve oko vladajućeg para iz Dubaija bilo je mondeno: princeza Haja je s mužem dijelila ljubav prema konjima – svake godine zajedno su dolazili na utrke u britanskom Ascotu. No, ovog lipnja se šeik Muhamed prvi put tamo pojavio sam. Iluzija je pukla, a na površinu je isplivala istina o njegovoj nasilničkoj naravi.

Bijeg princeze od muža zlostavljača bio bi skandal sam po sebi, no još je veći skandal jer je riječ o trećem sličnom bijegu neke žene iz obitelji šeika Muhameda. Njegova kći Šemsa, koju ima s jednom od preostalih supruga, pokušala je pobjeći još 2000. godine, dok su boravili baš u Britaniji. Incident je izgledao kao bijeg očajnika – Šemsa je sjela u Land Rover, odvezla se do ograde obiteljskog posjeda, završila u jarku i onda se popela na auto i preskočila zid. Pola sata kasnije ulovili su je pripadnici emiratske tajne službe. Nitko je nikad više nije vidio.

Prošle godine je šeika Latifa, još jedna od Muhamedovih kćeri, na svom profilu objavila snimku u kojoj govori: “Ako ovo gledate, znači da sam u ozbiljnim problemima”. Ispričala je da je nesretna životom na dvoru koji je guši, obitelji koja je muči i zlostavlja, posebno ocem koji kontrolira svaki njezin korak. Odlučila je pobjeći. Pomogao joj je jedan Francuz. Ukrcali su se na jahtu i otplovili – prvo u Oman, pa dalje za Indiju; cilj im je bio pobjeći u Ameriku. Kad su doplovili do Indije, na brod su se spustili emiratski komandosi i Latifu silom vratili u Dubai.

Bizarna epizoda sa šeikom Latifom

Nije jasno što se potom s njom dogodilo. Čini se da je princeza Haja isprva sudjelovala u zataškavanju bijega Latife, koja je njezina pokćerka. Sve što zasad znamo je da je Latifa bila živa u prosincu prošle godine. Tad je, na poziv princeze Haje, na ručak u Dubai došla Mary Robinson, Hajina prijateljica iz britanskih dana, inače bivša predsjednica Irske i bivša UN-ova povjerenica za ljudska prava. Bila je riječ o PR predstavi koja je trebala pokazati da je Latifa sasvim dobro. No, predstava nije uspjela.

Muhamedov dvor je nakon posjeta objavio bizarne fotografije na kojima se vedra Mary Robinson srdačno smije, a Latifa stoji pored nje naizgled omamljena – praznog pogleda i sva ukočena. Bivša predsjednica Irske poslije je tvrdila kako bi bila smjesta javno progovorila da je primijetila ikakvo zlostavljanje, ali svejedno nije odagnala sumnje da je djevojka zlostavljana zatočenica emiratskog dvora.

Princeza Haja navodno je tek kasnije saznala detalje Latifine otmice nasred Indijskog oceana i tretmana kojemu je potom bila podvrgnuta. To je Haji navodno bio povod da i sama pobjegne, skupa s malodobnom djecom.

Zlostavljačka praksa na svim razinama

Njen bijeg je svjedočanstvo o odurnoj zlostavljačkoj praksi na dvoru u Dubaiju: potvrdio je koliko je zapravo nizak status čak i žena najvišeg društvenog sloja u superkonzervativnoj monarhiji, kojom vlada šerijat i koja ženama ne daje ni minimalna ljudska prava. No, njen bijeg je predstavljao i međunarodni problem. Princeza Haja očito nije htjela pobjeći u rodni Jordan, da svom bratu, kralju Abdulahu, ne bi stvorila političke probleme u odnosima sa superbogatim Emiratima. Završila je u Engleskoj, gdje je ionako odrasla.

Čim je došla, zatražila je politički azil i pred britanskim sudom pokrenula razvod braka sa šeikom Muhamedom. To pravno može napraviti jer je prijavila boravište u Velikoj Britaniji. Uzela je najbolju britansku odvjetnicu, koja ju je upozorila da bi moglo biti problema s razvodom – britanski sudovi ne priznaju poligamne brakove, pa ih ne mogu ni razvrgnuti. A princeza Haja je tek šesta šeikova (istodobna) supruga.

Zato je Haja od suda zatražila da joj izda privremenu mjeru zaštite od zlostavljanja i privremenu mjeru zaštite od nametnutog braka. To su instituti britanskog prava na koje ima pravo i koje šeik Muhamed ne može osporiti.

Traži da britanski sud preuzme skrbništvo nad djecom

U strahu od još jedne akcije komandosa koji bi nju i djecu oteli i vratili u Dubai, zatražila je da se britanski sud proglasi skrbnikom njezine djece; ako zahtjev za prinudno skrbništvo bude prihvaćen, o svemu u životu Džalile i Zajida odlučivat će britanski sud. To znači da oni neće smjeti napustiti Britaniju bez odobrenja suda.

To bi trebalo biti kakva-takva zaštita od mogućeg pokušaja oca da ih prisilno vrati u Emirate. Činjenica da majka pokušava zaštititi djecu tako da se formalno odrekne skrbi nad njima i pravno ih preda sudu, govori koliko se boji za njihovu budućnost.

U sporu pred Kraljevskim sudom pravde, princezu Haju predstavlja barunica Fiona Shackleton, koja je zastupala princa Charlesa u brakorazvodnoj parnici s princezom Dianom, te Paula McCartneyja u razvodu od Heather Mills. Njezina muža, šeika Muhameda, zastupa lady Helen Ward, odvjetnica Bernieja Ecclestonea u razvodu od Slavice Radić, te Guya Ritchieja u brakorazvodnoj parnici s Madonnom.

Zasad je sud odbio zahtjev šeika da mu se vrate djeca

Princeza Haja može biti zadovoljna prvim saslušanjem pred sudom – sudac je odbio zahtjev odvjetnika šeika Muhameda da mu se djeca smjesta vrate u Dubai i prihvatio njen zahtjev za pokretanjem punog postupka. Prvo ročište sudac je zakazao za 11. studenog.

O detaljima spora ne zna se puno jer britanski zakoni sprečavaju objavu informacija u slučajevima u kojima je netko od sudionika postupka maloljetan, a posebno kad je riječ o djeci u obiteljskom sporu. Šeik Mohamed slučaj spominje samo u svojim pjesmama, a ambasada Emirata u Londonu odbija išta komentirati jer je “riječ o privatnoj stvari”.

Britanski mediji svakodnevno prate slučaj. No, u arapskom svijetu o ovome se ne izvještava – ni u Emiratima, ni u drugim arapskim državama, gdje nema slobodnog tiska. No, to ne znači da javnost ne zna za odbjeglu princezu – i na Bliskom istoku postoje društvene mreže. Arapski Twitter priča samo o ovome, pogotovo u Emiratima, gdje je Twitter posebno popularan.

Riječ je o multinacionalnom sporu

Eventualni razvod braka i bitku za skrbništvo komplicira više faktora – prvo, riječ je o multinacionalnom sporu, gdje su uključeni Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan i Velika Britanija; drugo, oboje aktera su ljudi basnoslovnog bogatstva s velikim političkim i financijskim utjecajem; treće, svaki ishod mogao bi zakomplicirati britanske političke odnose s prijateljskim zemljama – ili s Emiratima ili s Jordanom; u slučaju Emirata to bi moglo ugroziti i investicije emiratskog kapitala u Britaniji, gdje šeik i njegovi rođaci imaju puno posjeda, među ostalim i jedan popularni nogometni klub.

Dobra vijest je da će šeik Muhamed na kraju vjerojatno dati suglasnost za razvod. Iako po šerijatskom pravu to može napraviti već ako triput izgovori riječi “talak”, čini se da će biti operativniji od toga. Taj zaključak dolazi – opet – iz njegove recentne poezije.

Promatrači tumače šeikov stih – “Imamo boljku koju nikakav lijek ne može iscijeliti / Ni stručnjaci za trave ne mogu je izliječiti” – kao signal da šeik neće inzistirati na održanju svog šestog braka s princezom Hajom. No, njegova poezija još ništa ne govori o djeci.

‘Takvo što kod nas nikad ne bi moglo dogoditi’

Spektakularni bijeg emiratske princeze od muža nasilnika sugerira mračnu pozadinu glamuroznog dvorskog života: odvratnu tiraniju patrijarhalnog muža i oca nad ženama u vlastitoj obitelji, koja je odraz općeg odnosa prema ženama u Emiratima i drugim dijelovima arapskog svijeta. No, ne treba popustiti orijentalističkom porivu, koji zapadnjacima često daje osjećaj samozadovoljstva jer se “takvo što kod nas nikad ne bi moglo dogoditi”.

O, itekako se može dogoditi, i događa se svakodnevno i puno gore, od Londona preko Kajzerice do mnogih drugih mjesta na koje šerijat nikad nije primirisao. Patrijarhat i mizoginija univerzalni su problem već tisućljećima i mi smo kao vrsta nevjerojatno nesposobni da ga se riješimo.

Dvadeset godina od ubojstva Gordane Oreškić

Razmotrite samo ovaj slučaj. Mlada žena napustila je supruga nakon što ju je psihički i fizički zlostavljao. Oboje su bili u dvadesetim godinama. Ona je pobjegla u Njemačku – baš kao princeza Haja – ali je muž došao za njom. Morala je intervenirati policija, a žena je otišla iz Njemačke i pokrenula razvod, taman kao Haja.

Kad su došli na ročište na sudu, muž je izvukao pištolj i ubio suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju; pucao je i u sudsku službenicu. Sve to dogodilo se u Zagrebu. Idućeg mjeseca bit će dvadeseta godišnjica najgoreg zločina na nekom hrvatskom sudu, ubojstva Gordane Oreškić, odvjetnice Hajre Prohić i sutkinje Ljiljane Hvalec te teškog ranjavanja Stanke Cvetković.

Mizoginija i toksični patrijarhat su svugdje

Današnji užasi iz Dubaija možda zvuče “glamurozno” jer je riječ o članovima dinastičkih obitelji i nekima od najbogatijih ljudi na svijetu, ali pogone ih ista mizoginija i toksični patrijarhat koji su tako tragično završili u zagrebačkoj Palači pravde. Još gori zločin dogodio se u četvrtak na Kajzerici – bivši muž ubio je šestero ljudi, čak i dijete. Nasilje nad ženama ne događa se samo na šerijatskom Bliskom istoku, nego i među nama Europljanima, u poraznim stopama.

To nasilje neće prestati samo od sebe; na nama je da ga zaustavimo. Princeza Haja svojim je primjerom vjerojatno osnažila brojne arapske žene – mnoge će vidjeti njenu hrabrost i pokušati i same pobjeći od muževa zlostavljača. Napravite zato i vi nešto da spriječite zlostavljanje žena. Jer budući ubojica već planira novi pokolj.