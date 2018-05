Što će, pobogu, glasačima premijer koji stalno odbacuje odgovornost?

Martina Dalić u ponedjeljak je izvršila uobičajeni hrvatski mekani softocore politički harakiri. Rekla je kako odlazi zato što predstavlja preveliki uteg za Vladu i za stranku, pa se tako uvrstila među brojne domaće političare koji ne daju ostavke zato što su nešto zaista skrivili, nego zato što, eto, ne žele više opterećivati šefa svojim nepodopštinama ili lošim ugledom. No, Martina Dalić ionako je, politički govoreći, u cijelom ovom slučaju relativno nevažna.

Martina Dalić je, naprosto, tipična pripadnica jednog od nekoliko hrvatskih financijskih lobija, koji se stalno vrte oko državnih institucija i velikih tvrtki, i pokušavaju ondje uzeti za sebe i svoje prijatelje štogod se može i kadgod se može. Strukturalno gledajući, u Hrvatskoj imamo barem tridesetak Martina Dalić. Govorimo li o ozbiljnoj politici, potpuno je jasno da je za aferu Borg najodgovorniji Andrej Plenković.

Plenković je znao sve detalje, ali mu nisu bili bitni

Danas se, dakle, pouzdano zna kako je hrvatski premijer znao sve detalje o pisanju Lexa Agrokor i o formiranju grupe Borg, koja si je međusobno podijelila solidne do goleme honorare, na temelju zakona koji su sami bili napisali. Mi uopće ne želimo implicirati da je u toj raspodjeli Agrokorova casha sudjelovao premijer i predsjednik HDZ-a. Dapače, čvrsto vjerujemo da nije.

Nadalje, ne želimo sugerirati da je premijer znao tko će kome podijeliti savjetničke poslove i velike honorare. Ne bi nas čudilo da je podatke o honorarima Plenković doznao iz novina, ili koji dan prije objave u medijima, vjerojatno od sigurnosnih službi. Međutim, Andrej Plenković očigledno je detaljno znao koja skupina ljudi piše Lex Agrokor, i koja će skupina ljudi, na temelju zakona koji su sami napisali, upravljati Agrokorom. Nije bilo potrebno znati ni jednu drugu činjenicu.

Već je sam podatak da autori Lexa Agrokor namjeravaju voditi Agrokor dovoljan za konstataciju o najgorem mogućem sukobu interesa. Plenković je, kao pametan čovjek, taj sukob morao uočiti isti dan kad je vidio tko je i kako napisao Lex Agrokor. Ali, Plenkoviću to nije bilo bitno.

U ključnom trenutku odrekao se političke odgovornosti

Kada bismo pisali scenarij za TV seriju o slučaju Agrokor, on bi vjerojatno počeo sljedećim dijalogom:

Plenković: “Marina, molim vas, dajte mi to riješite, pod svaku cijenu. Ne moram znati što sve radite, ali dajte mi to riješite:”

Dalić: “Okej, riješit ćemo Poslat ćemo vam koncept rješenja i prijedlog zakona, pa kad Vi to odobrite, bacamo se svom snagom na Agrokor.”

Plenković: “Okej, više od toga ne trebam i ne želim znati.”

I tako, eto, Andrej Plenković sve do Indexove briljantne akcije objavljivanja mailova vezanih uz Agrokor, ništa nije želio znati. Što zapravo znači da se odrekao političke odgovornosti u jednom od ključnih državnih pitanja. A za predsjednika Vlade ne postoji ništa gore, nego kad se odriče političke odgovornosti, jer politički sustav u kojem premijer ne želi biti odgovoran za važna državna pitanja nužno postaje disfunkcionalan i netransparentan, te razvija potencijal za gigantsku korupciju.

Veliki dio desnice jedva je dočekao ovaj debakl premijera

Plenkovićev današnji otkaz Martini Dalić također je čin skidanja odgovornosti, jer je, eto, kriv netko drugi. No, Plenkovićevom lošem rejtingu takvi potezi neće nimalo pomoći. Prvo, zahvaljujući Indexovim mailovima znamo da je Plenković raspolagao s dovoljno činjenica o nastanku Lexa Agrokor i o ljudima koji su ga stvarali, i o njihovoj međusobnoj povezanosti, što ga čini izravno politički odgovornim za aferu Borg, premda zaista nije morao znati ništa o kasnijoj raspodjeli uloga i novca u izvanrednoj Agrokorovoj upravi.

Drugo, što će, pobogu, glasačima premijer koji stalno odbacuje odgovornost? Posao premijera jest da odgovorno odlučuje, a ne da bježi od odgovornosti. Afera Borg definitivno se pretvorila u golemi Plenkovićev debakl. Što je velik dio hrvatske desnice jedva dočekao. Međutim, koliko god da smo skloni podržati Plenkovića u njegovu sukobu s proustaškom desnicom u i izvan HDZ-a, bojimo se da predsjednik Vlade, objektivno govoreći, nije zaslužio ništa bolje od ovoga što mu se upravo dešava.