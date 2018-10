Amerika je posljednjih desetljeća često bila meta terorizma, ali se u srijedu prvi put našla na meti terorizma koji je potaknuo sam predsjednik Amerike. Paketi s bombama stigli su na adrese najmanje šest ljudi i organizacija koje Donald Trump sustavno demonizira – naziva ih “neprijateljima”, “zlima” i publiku na svojim predizbornim skupovima poziva da ih “stavi pod ključ”. Iako razumni ljudi već mjesecima upozoravaju koliko su Trumpove riječi opasne – u Americi i diljem svijeta – njegovi ljudi uglavnom su odmahivali rukom, otpisujući Trumpove napade kao retoričke figure.

U srijedu se pokazala cijena Trumpove retorike – na najmanje četiri adrese stigle su paklene naprave koje bi – da ih je netko otvorio – usmrtile desetine ljudi. Paket s improviziranom bombom još je u utorak navečer otkriven u sandučiću demokratskog sponzora i filantropa Georgea Sorosa. Još jedan je u srijedu ujutro otkriven u pošti bivšeg predsjednika Baracka Obame, poslan u njegov dom u Washingtonu, gdje živi s bivšom prvom damom Michelle i jednom od njihovih kćeri. Treći paket s bombom otkriven je u predgrađu New Yorka, poslan bivšoj državnoj tajnici i kandidatkinji za predsjednicu Hillary Clinton – ona je imala sreću da njenu poštu, kao i Obaminu, pregledava Tajna služba, koja štiti aktualne i bivše predsjednike, ali ne i bivše državne tajnike.

Oko 11 sati, dok su američke televizije izvještavale o ovim pokušajima terorističkih napada na bivše američke dužnosnike, u studiju CNN-a u živom programu oglasio se alarm. Još jedna bomba otkrivena je u pošti najgledanije američke televizije. U idućim satima saznalo se da je još jedna poslana u ured floridske kongresnice Debbie Wasserman Schultz, bivše predsjednice Demokratske stranke. Ta je bomba bila naslovljena na Erica Holdera, bivšeg Obaminog glavnog državnog tužitelja. Zbog svega ovoga, guverner države New York Andrew Cuomo održao je pred sjedištem CNN-a press-konferenciju, zajedno s gradonačelnikom Billom de Blasiom.

Dok je Cuomo pred improviziranom govornicom s mikrofonima u centru New Yorka govorio da Njujorčani neće pristati na teror niti živjeti u strahu, suradnici su ga povukli sa strane i pokazali mu nešto na mobitelu. Guverner Cuomo se vratio pred mikrofone i otkrio da je i u njegovom uredu na Manhattanu otkrivena sumnjiva pošiljka. Konačno, saznalo se da je sumnjiva pošiljka stigla i u ured Maxine Waters, demokratske kongresnice koja je također česta meta Trumpovih napada.

New York City Mayor Bill de Blasio: “What we saw here today was effort to terrorize. This clearly is an act of terror attempting to undermine our free press and leaders of this country through acts of violence.” https://t.co/BmgkJ2HLAc pic.twitter.com/pAc2aOxiHE

Dok pošiljku Cuomu još istražuju, eksplozivne naprave poslane Sorosu, Obamama, Clintonovima, CNN-u, Holderu i Waters su bile aktivne bombe. Rudimentarne, ali operativne, tzv. “pipe-bombs”, gdje je eksploziv naguran u cijev i natrpan metalom – u jednom slučaju i komadima debelog stakla, da bude smrtonosniji. Da su ih Hillary Clinton, Barack Obama ili drugi otvorili – eksplodirale bi i ubile sve oko sebe. Riječ je – u najmanju ruku – o organiziranom pokušaju masovnog ubojstva, a zapravo o pokušaju terorističkog napada na dvojicu bivših predsjednika Amerike, na bivšu državnu tajnicu i predsjedničku kandidatkinju, na bivšeg glavnog državnog tajnika i na jedan od najvažnijih medija na svijetu.

Mjeseci Trumpovih napada na medije i političku opoziciju kao “zlu” i “neprijateljsku” došli su do svog jedinog mogućeg zaključka: netko je Trumpove riječi shvatio upravo onako kako ih je on izgovorio i prepoznao njegovu pravu namjeru – “zle neprijatelje” treba spriječiti. Amerika, koja se stoljećima s razlogom dičila svojom demokratskom tradicijom, brzo je pala s mjesta lidera na mjesto najgoreg primjera. Od zemlje u kojoj se političke razlike rješavaju dijalogom – ma koliko žustrim i emotivnim – svela se na zemlju u kojoj se bivše predsjednike i druge političke neistomišljenike pokušava ubiti bombama.

Teroristički napad na CNN bio je nešto što svijet dosad nije vidio. Bilo je oko 11 sati ujutro, voditelji Jim Sciutto i Poppy Harlow bili su uživo u programu, izvještavali o bombama poslanima Clintonovima i Obami, kad se u studiju CNN-a oglasila uzbuna. Program je odmah otišao u reklame, da bi se dvije minute kasnije Sciutto i Harlow vratili u program samo da kažu kako je zgrada CNN-a pod evakuacijom i da vođenje preuzima zamjenska voditeljica iz centrale CNN-a u Atlanti. Iza njihovih leđa vidjela se kolona ljudi koji žurno izlaze iz studija.

Sve kablovske televizije prekinule su programe i počele izvještavati ispred zgrade CNN-a. Televizija koja se našla na udaru terorista prešla je u izvanredni program – za razliku od drugih, CNN nije mogao poslati svoje kamere na mjesto događaja, jer su one ostale u zgradi koja je evakuirana. Uz pomoć tri-četiri iPhonea, Jim Sciutto i Poppy Harlow nastavili su voditi emisiju s ulice, a legendarni Wolf Blitzer pomagao im je iz Washingtona.

