Poznajem Jeffa već petnaest godina. Sjajan tip! Jako je zabavno družiti se s njim. Čak kažu da on voli lijepe žene koliko ih ja volim, a mnoge od njih su na mlađoj strani. Nema sumnje – Jeffrey uživa u svom društvenom životu!”

Tim je riječima današnji predsjednik Amerike 2002. godine opisao Jeffreyja Epsteina, najvećeg pedofilnog silovatelja u novijoj američkoj povijesti. Prošlog vikenda uhapšeni milijunaš optužen da je stvorio lanac za silovanje djevojčica. Epstein nije bio samo Trumpov prijatelj, nego i susjed – njegova vila u Palm Beachu na susjednoj je parceli do Trumpove rezidencije u Mar-a-Lagu. Mediji su svojedobno došli do Epsteinova adresara – još u vrijeme kad su ljudi na papir zapisivali telefonske brojeve, tamo je bilo 14 brojeva na koje se može dobiti Trumpa.

Predsjednik nije jedina poznata osoba s kojom se Epstein družio – tu su bili i bivši predsjednik Bill Clinton, zloglasan po svojim izvanbračnim izletima, te britanski princ Andrew. No, Epstein i Trump dijele što drugi nikad nisu imali: čovjek koji je jednoga spasio od doživotnog zatvora postao je ministar u vladi drugoga. Oko toga se ovog tjedna dana vrti sva američka politika.

I think this would be an excellent time for #TrumpEpstein or #EpsteinTrump to be trending. pic.twitter.com/eoKjRHPZ5y — jim reynolds (@jimmy607) July 7, 2019

Mreža seksualnog iskorištavanja koja se neprestano širila

Jedan od ljudi koji su radili za Trumpa na organizaciji izbora ljepote podijelio je svojedobno s medijima neobično iskustvo. Trump je 1992. tražio da se veliki broj missica dovede u Mar-a-Lago na VIP-događaj – izbor djevojke koja će doći na naslovnicu kalendara. Kad su stigle, organizator je pitao Trumpa gdje su VIP-gosti. “Tu smo ja i Jeff Epstein” – odgovorio je Trump. Organizator je pitao zašto je dovodio 28 djevojaka samo za njih dvojicu. “Upravo tako”, rekao je Trump. Organizator je otišao i ostavio djevojke s milijunašima. Važna napomena: svih 28 djevojaka bilo je punoljetno; to nije bio običaj na susjednoj parceli, gdje vilu ima Epstein.

Agenti FBI-a uhapsili su Epsteina na aerodromu u New Jerseyju čim je privatnim mlažnjakom sletio iz Pariza, gdje je posljednjih godina provodio dobar dio vremena. Savezni tužitelj ovdje u New Yorku objavio je da je protiv Epsteina podignuo novu optužnicu za trgovinu seksualnim robljem. Konkretno, između 2002. i 2005. godine Epstein je u New Yorku i na Floridi, gdje se nalaze njegove glavne rezidencije, izgradio mrežu u koju je namamio desetke maloljetnih djevojčica i seksualno ih iskorištavao. Djevojčice su mu bile “na raspolaganju” za seksualno zlostavljanje, a Epstein im je – osim seksa – plaćao i da dovedu prijateljice. Tako je nastala mreža seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja koja se neprestano širila. U pretresu njegove kuće na njujorškom Upper East Sideu, FBI je pronašao i veliku kolekciju slika golih djevojčica.

Politički je najubojitija povezanost s Trumpovim ministrom

Epstein je operirao tako da bi maloljetnim djevojčicama platio da mu daju gole masaže, što bi se pretvorilo u masturbaciju, oralni seks, a bar u jednom slučaju i u silovanje, kažu tužitelji. Onima koje bi iskoristio, platio bi seks i poticao ih da dovedu druge djevojčice koje žele zaraditi. Epstein je na platnom spisku imao zaposlenicu – Ghislaine Maxwell, kćer nekadašnjeg britanskog medijskog tajkuna Roberta Maxwella – zaduženu za regrutiranje novih žrtava; ona je bila njegova privatna “madam”; te još jednu koja je radila raspored kad koja djevojčica dolazi na iskorištavanja. I do tri puta dnevno u njegove vile dolazila bi nova “tura” djevojčica za seks.

Osim što su odvratne po sadržaju, optužbe podignute protiv Epsteina prošlog tjedna u New Yorku zanimljive su iz dva dodatna razloga – prvo, odnose se na relativno davno doba, rane 2000-e; i drugo, slična optužnica protiv njega već je jednom bila napisana, ali nikad nije bila podignuta jer mu je savezni tužitelj na Floridi iz neobjašnjivog razloga izašao u susret i s Epsteinom sklopio tajni sporazum o obustavi kaznenog progona. Dio političkog naboja ovog slučaja dolazi iz toga što je Epstein desetljećima bio dobar prijatelj s Trumpom, kojega gotovo dvadeset žena optužuje za seksualno zlostavljanje i silovanje. No, politički je još ubojitije to što je tužitelj s Floride, koji je 2007. izašao u susret Epsteinu, bio Alex Acosta, Trumpov ministar rada.

Policija je krenula u istragu i pronašla dodatne žrtve

Sve je počelo 2005. godine, kad je u policiju u Palm Beachu na Floridi došla djevojčica u pratnji roditelja i prijavila da ju je Epstein seksualno zlostavljao i platio joj za to. Policija je krenula u istragu i pronašla dodatne žrtve, koje su ih dovele do drugih žrtava, a ove do još žrtava. Lokalni šerif shvatio je da u rukama ima veliki slučaj; procijenio je da bi Epstein – zbog bogatstva i veza u visokim krugovima – mogao sve zataškati i izbjeći progon ako slučaj ostane na lokalnoj razini; zato se šerif obratio FBI-u i zatražio da istragu preuzmu savezne vlasti. FBI je pronašao još Epsteinovih žrtava – još ne znamo detalje, ali čini se da je riječ o barem 30 djevojčica, a možda i više od njih 50. Sve one potvrđuju svjedočanstva drugih; oslikava se jasan profil dobro organiziranog, beskrupuloznog seksualnog predatora.

Svoja saznanja FBI prosljeđuje saveznom tužitelju na Floridi Alexu Acosti, čiji ured sastavlja optužnicu protiv Epsteina od čak 53 točke – ako se sve dokaže na sudu, financijašu prijeti doživotni zatvor. No, na sudu se ne dokazuje ništa – nije manjkalo dokaza ni svjedoka, nego slučaj nikad nije došao do suda: Acosta nije podignuo optužnicu. Prolaze godine, a žrtve 2008. slučajno saznaju da su Acosta i Epstein postigli tajni sporazum o obustavi kaznenog progona.

Evo Acostinog objašnjenja: bilo bi jako teško prisiliti žrtve da svjedoče protiv Epsteina, koji je uzeo najskuplje odvjetnike i možda bi cijeli slučaj propao na sudu. Zato je tužitelj s njim sklopio deal, po kojemu je Epstein priznao jednu točku optužnice – korištenje usluga prostitutke, što je za njega izuzetno povoljno jer je to kazneno djelo na razini države Floride, ne i na saveznoj razini. Epstein se morao i upisati u registar počinitelja seksualnih kaznenih djela i pristao je na kaznu zatvora od 18 mjeseci – puno manje od doživotnog zatvora koji mu je prijetio.

Još je veća uvreda pravdi to kako je Epstein odslužio kaznu

Maloljetna djevojčica koju je Epstein seksualno iskoristio u tajnom sporazumu je označena kao prostitutka, a ne kao žrtva. Da stvar bude gora, tužitelj je sporazumom zajamčio trajni imunitet od kaznenog progona supočiniteljima (ne znamo detalje, ali vjerojatno je riječ o “madam” i drugima u kolu seksualnog iskorištavanja), bez da im je uopće pokušao dokazati krivnju.

Još je veća uvreda pravdi to kako je Epstein odslužio kaznu. Nije poslan u neki od strogih američkih zatvora, nego je 18 mjeseci služio u okružnom zatvoru u Palm Beachu gdje mu je – kao uspješnom poduzetniku – dopušteno da šest dana u tjednu smije izaći iz zatvora po 12 sati kako bi “išao na posao”. Podsjećam, Epstein je financijaš težak puno milijuna, što znači da je od ponedjeljka do subote dane provodio u svojoj obližnjoj vili i radio što ga je volja.

Pitanje je zašto je savezni tužitelj Acosta pristao na ovakav sporazum s Epsteinom. Odgovor još ne znamo, ali ima nekoliko indicija. U Americi se slični dealovi ponekad sklapaju jer tužitelji ne žele žrtvu silovanja ili seksualnog zlostavljanja podvrgnuti ponovnoj viktimizaciji kroz svjedočenje na sudu. No, to se radi samo u slučajevima kad postoji jedan svjedok i procjeni se da psihološka cijena koju ta osoba mora platiti na sudu nadilazi zadovoljštinu trpanja počinitelja u zatvor. No, ovdje je bilo barem trideset, a možda i pedeset i više žrtava, pa je teško zamisliti da tužitelj među njima ne bi pronašao barem jednu koja bi bila spremna svjedočiti.

Sporazum o obustavi kaznenog progona dogovarao iza leđa istražitelja

U međuvremenu otkriveni dokumenti o nagodbi tužitelja i Epsteina otkrili su da se Acosta s odvjetnicima optuženog – suprotno ustaljenoj praksi – nalazio na privatnim ručkovima i sporazum o obustavi kaznenog progona dogovarao iza leđa istražitelja. Objašnjenje možda leži u tome da je Epstein angažirao ne samo neke od najskupljih odvjetnika u Americi, nego ciljano odvjetnike iz ureda u kojem je Acosta radio prije nego što je postao tužitelj.

Da ironija bude potpuna, jedan od njih bio je Ken Starr, čovjek koji je otkrio Monicu Lewinsky i njenu plavu haljinu s mrljom sperme Billa Clintona. Tko se sjeća 1990-ih znat će njegovo ime – Starr je bio specijalni tužitelj u istrazi trgovine nekim zemljištem iz koje nije izašlo ništa, ali je potom uhvatio Clintona da laže kako “nije imao seksualne odnose” sa stažisticom u Bijeloj kući; to je na kraju dovelo do drugog impeachmenta predsjednika u američkoj povijesti.

Acosta je bio “vrlo prijateljski” raspoložen prema Epsteinovim odvjetnicima, s kojima je prije radio u istom odvjetničkom društvu, pokazuju dokumenti koje je iskopao Miami Herald. Odvjetnici i bivši tužitelji kažu da je ovakav sporazum tužitelja i Epsteina mogao nastati samo u okolnostima u kojima Epsteinovi odvjetnici vode glavnu riječ, a Acosta – sluša i provodi.

Novine su pronašle i nove djevojčice, za koje tužitelji nisu znali

Tako se ostvarilo upravo ono što je htio spriječiti šerif u Palm Beachu kad je slučaj odlučio predati saveznim vlastima – Epstein je našao načina da istragu zataška, za sebe izvuče vrlo povoljan ishod i – pojeo vuk magare. U zatvoru sa svakodnevnim izlascima Epstein je proveo 13 mjeseci – pušten je pet mjeseci ranije zbog dobrog vladanja. Slučaj je pao u zaborav.

Tako bi bilo i ostalo da Epsteinov prijatelj Donald Trump nije 2017. pozvao Alexa Acostu da postane njegov ministar rada. Demokrati su na saslušanju u Senatu ispitivali Acostu o sporazumu s Epsteinom, ali ga je republikanska većina svejedno potvrdila. No, tu se pokrenula sila na koju Acosta i Epstein nisu računali – mediji. Konkretno, lokalne floridske novine Miami Herald, bez kojih se ne bi dogodilo ovo čemu smo svjedočili posljednjih tjedan dana.

Herald je počeo kopati i tražiti dokumentaciju o dogovoru tadašnjeg tužitelja Acoste i Epsteina – računali su da se društvena klima promijenila zbog pokreta #MeToo, pa da bi se neke od Epsteinovih žrtava mogle ohrabriti i javno progovoriti – to danas više nisu djevojčice, nego mlade žene. Točno to se i dogodilo. Miami Herald je otkrio da je Acosta bacio u smeće već napisanu optužnicu protiv Epsteina u 53 točke. Dapače, novine su pronašle i nove djevojčice, za koje tužitelji nisu znali 2007. godine, a koje su također bile žrtve ovog predatora.

Pravda moguća i kad je počinitelj moćni, superbogati kriminalac

Epstein ima dvije rezidencije u Americi, u West Palm Beachu i u New Yorku, što su i dva mjesta počinjenja njegovih seksualnih zločina protiv djevojčica. Acostin sporazum o obustavi kaznenog progona onemogućio je daljnju istragu na Floridi, ali ju je savezni tužitelj u New Yorku Geoffrey Berman odlučio ponovno otvoriti. Našao je barem jednu dosad nepoznatu Epsteinovu žrtvu u New Yorku i u svoju optužnicu uključio neke od žrtava s Floride. Na press konferenciji je Berman rekao dvije stvari koje vraćaju nadu da je pravda moguća i kad je počinitelj moćni, superbogati kriminalac. Prvo, Berman je priznao da slučaj protiv Epsteina ne bi bio ponovno otvoren da nije bilo ustrajne istrage Miami Heralda – konkretno sjajne istraživačke novinarke Julie K. Brown, zbog koje znamo 90 posto stvari koje ste ovdje pročitali.

Još važnije, njujorški tužitelj Berman rekao je nešto što u Americi nije praksa: “Nas u New Yorku ničim ne obvezuje sporazum o obustavi kaznenog progona što ga je s Epsteinom na Floridi postigao Alex Acosta”. E sad, to je zapravo istina u svakom slučaju – Amerika je podijeljena na 93 okružna tužiteljstva; iako je ono u New Yorku, kojemu je na čelu Berman, najprestižnije jer pokriva sjedišta financijske i mnogih drugih industrija, okružna tužiteljstva u načelu poštuju tuđu nadležnost. Teoretski, ako ima i najmanje teritorijalne jurisdikcije, uvijek mogu otvoriti slučaj koji je u nekom drugom okrugu zatvoren sporazumom o priznanju krivnje i obustavi daljnjeg kaznenog progona; ali to gotovo nikad ne rade. Tužitelji poštuju jedni druge i ne petljaju se kolegama u posao. No, ovdje su odlučili prekršiti presedan. To znači da imaju nevjerojatne dokaze, a i da su dijagnosticirali kako je nešto trulo u dogovoru Acoste i Epsteina.

Nema indicija da je Trump povezan s Epsteinovim zločinima

Pritisak na Trumpovog ministra rada postao je neizdrživ nakon optužnice u New Yorku. Prva reakcija bila je tipično trumpovska – Acosta je na pressici odbacio optužbe, taman kako Trump voli. Nije se ni ispričao (“nikad se ne ispričavaj ni za što”, to je Trumpova mantra), a kamoli da je podnio ostavku, što su mnogi tražili. No, Trump je brzo shvatio da ovo nije tema koju želi razvlačiti – priča će ovako ili onako živjeti tjednima, možda mjesecima, ali Trump mora napraviti sve da joj skrati životni vijek. To je značilo da treba skratiti političku karijeru Alexa Acoste. Ni 24 sata nakon pressice, Acosta je podnio ostavku. Trump je naglasio kako je to “Acostina odluka” s kojom “on nije imao ništa”; predsjednik je svjestan da je Acosta nebitan, ali da hapšenje dugogodišnjeg prijatelja otvara pitanja o Trumpu.

“Znao sam ga kao što su ga svi znali u Palm Beachu”, rekao je o Epsteinu nakon što je uhapšen. “Razišli smo se, već 15 godina ne razgovaramo”. Trump govori u šablonama: u dobra vremena s Epsteinom je bio “prijatelj 15 godina”; sad kad je loše, s njima “nije razgovarao 15 godina”.

Doduše, nema indicija da je Trump povezan s Epsteinovim zločinima. Mnogi ukazuju na dvije zanimljive okolnosti: prvo, u istragu u New Yorku uključen je tužitelj za korupciju u javnom sektoru – to je ozbiljno, jer znači da je barem netko od suosumnjičenih na javnoj funkciji – to može biti Acosta ili bilo tko drugi – gradonačelnik, tužitelj, kongresnik, ne mora biti predsjednik. Druga okolnost nije materijalno važna, ali Trumpa sigurno izjeda: jedna od tužiteljica na slučaju Epstein, koja se pokazala i na pressici, zove se Maurene Comey i kći je Trumpova neprijatelja Jima Comeyja, kojega je predsjednik smijenio s mjesta direktora FBI-a.

Paralele između bivših ministara Lovre Kuščevića i Alexa Acoste

Optužnice za ovako teška djela u američkom pravnom sistemu ne podižu se olako; tužitelji izlaze s njima samo ako su prilično sigurni da ih mogu dokazati na sudu, pogotovo protiv tako poznatih okrivljenika. Optužnica protiv Epsteina možda se i proširi; ovo što mu se sad stavlja na teret već bi mu donijelo 45 godina zatvora. Smješten je u Metropolitansku kaznionicu na Manhattanu; u istom zatvoru su bivši šef Trumpove kampanje Paul Manafort i bivši šef meksičkih narkokartela El Chapo. To nije zatvor iz kojega se može izlaziti “na posao” šest dana tjedno, a ni zatvor iz kojega se može iskopati tunel do slobode. Višestruki silovatelj djevojčica, kojem je 66 godina, mogao bi ostatak života provesti u zatvoru.

Jedan aspekt ovog slučaja podsjetio me na događaje od pred par dana u Hrvatskoj. Teško je izbjeći paralele između bivših ministara Lovre Kuščevića i Alexa Acoste. Obojica su morali podnijeti ostavku jer su novinari inzistirali na rasvjetljavanju njihovih mutnih poslova iz prošlosti – u slučaju Acoste ustrajna je bila Julie K. Brown iz Miami Heralda, u slučaju Kuščevića to je bio moj kolega s Telegrama, Andrej Dimitrijević. Da nije bilo otkrića u medijima i posljedičnog pritiska javnosti, Acosta i Kuščević i danas bi bili ministri.

Ali, ima tu još jedna paralela. Jure Pavičić britko je u Jutarnjem listu primijetio da je Kuščevićeva životna greška bila to što je postao ministar – da je ostao načelnik općine, za njegove građevinske kombinacije nitko ne bi saznao i ne bi ga koštale karijere. Slično je i s Alexom Acostom – da nije postao Trumpov ministar, novinari na Floridi ne bi krenuli čačkati po davnom sporazumu s Epsteinom, pa ni tužitelji u New Yorku ne bi ponovno otvorili slučaj. Beskrajna ambicija takvih ljudi možda je utješna – nikad im nije dosta, pa se izlože kad ne bi trebali i tako sami sebe uguraju u stupicu. Njihova nezajažljivost na kraju je put do ravnoteže.